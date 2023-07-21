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Новости Агрессия России против Украины Война
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В течение 21 июля россияне нанесли массовый ракетный удар, применив 14 крылатых ракет и нанесли 12 авиационных ударов, - Генштаб

ракета

Генштаб ВСУ обнародовал информацию об ударах российских оккупантов по территории Украины в течение 21 июля 2023 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "В течение суток российские оккупанты нанесли очередной массированный ракетно-авиационный удар по территории Украины, применив 3 крылатые ракеты морского базирования "Калибр", 4 крылатые ракеты наземного базирования "Искандер", 6 крылатых ракет "Оникс", 1 крылатую ракету Х-59 и 1 зенитную управляемую ракету из ЗРК С-300.

Кроме того, враг нанес 12 авиационных ударов и совершил 29 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди детей и гражданского населения, разрушения и повреждения получили пункты хранения зерна на юге Украины, промышленные объекты, уничтожены и повреждены более 70 гражданских жилых домов и другая инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой".

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Генштаб ВС (6208) крылатые ракеты (878) обстрел (26951)


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21.07.2023 19:59 Ответить
Т.е., не сбили вообще ничего?
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21.07.2023 20:09 Ответить
Мабуть щось збили, але відповіді по Цапії немає і не скоро буде, бо асфальт і марафон не літають, від слова зовсім. А Боневтік на протязі 4-х роеків тільки це й робив, тільки туди направляв всі гроші і тільки за 10 місяців перед виборми щось тільки заговорив про ЗСУ.
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21.07.2023 20:18 Ответить
а де видповидь на 1000 км тильки красти вмиемо
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21.07.2023 20:17 Ответить
Такое впечатление, шо кацапея нашла способы не нарываться на ирисы, петриоты, насамсы или им сдали систему ПВО?
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21.07.2023 22:21 Ответить
Все ж таки відчувається ракетний голод на росії.Ще восени вони сипали ракетами по 100 за раз. Тепер немає таких атак.
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21.07.2023 23:00 Ответить
 
 