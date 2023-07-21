РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6558 посетителей онлайн
Новости Война
16 331 57

Чем дальше, тем меньше шансов выжить у Черноморского флота РФ. Наши возможности уже не ограничиваются только "Нептунами", - Минобороны

гаврилов

Украина через год, после уничтожения российского крейсера "Москва", нарастила свои способности для ликвидации кораблей Черноморского флота РФ.

Об этом сказал заместитель министра обороны Владимир Гаврилов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГАБізнесІнформ.

Гаврилов прокомментировал заявление Минобороны, что с 21 июля все суда, которые следуют в Черном море в направлении морских портов РФ и временно оккупированных Россией украинских морских портов, могут рассматриваться Украиной как перевозящие грузы военного назначения "со всеми соответствующими рисками".

Гаврилов сказал, что возможности Украины сделать эти риски реальными сейчас гораздо больше, чем в начале войны, и они будут еще больше.

Также смотрите: Ликвидация полевого склада боеприпасов российских оккупантов. ВИДЕО

По его словам, имеющиеся возможности позволят Украине "загнать весь Черноморский флот ближе к Туапсе, Новороссийску и не давать им двигаться в зоне Крыма".

"Наши возможности не ограничиваются только системами типа "Нептун". Есть и другие системы. Мы гораздо сильнее в этом вопросе, чем были год назад. И продвигаемся в этом направлении все дальше", – сказал он.

Гаврилов заявил, что "чем больше война будет затягиваться, тем меньше шансов для российского Черноморского флота выжить в ближайшей перспективе" благодаря "технологическим решениям, которые у нас будут закрывать эту тему".

Минобороны (9296) Черноморский флот РФ (1558)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+58
Больше дела, меньше трындежа.
показать весь комментарий
21.07.2023 22:31
+35
Раніше спочатку топили, а потім вже тринділи, а зараз частіше триндять.
показать весь комментарий
21.07.2023 22:33
+24
Так шмаляйте туди щоб аж якоря порозлітались.
показать весь комментарий
21.07.2023 22:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Больше дела, меньше трындежа.
показать весь комментарий
21.07.2023 22:31 Ответить
Слава Буданова і Резникова не дае спокою, хоча вон там всі такі піэдо.оли як і зеленський
показать весь комментарий
21.07.2023 22:54 Ответить
Бригинец Нетелемарофон

От в чому хня наших балаболів з Міноборони, які дуже ефектно сказали, але чи наважиться банкова підтвердити слова?

Московити заявили, що з 20 буде топити цивільні суда, які йдуть в Україну - і суда перестали ходити
У Резнікова заявили, що з 21 топитимуть усі суда, які йдуть до московії чи України (певно ж про окуповані порти йдеться) - але вони продовжують йти…

Тепер або ми починаємо їх топити, або похайпували і обісрались?
Резніков, за понти треба відповідати!
Не зочу, щоб ми знов на увесь світ виявилися клоунами, як Медведев з ядерною бомбою!

Вже 10 годин чекаю!
Дайте політичну команду, а Залужний і ЗСУ зроблять!

Сподіваюсь на вашу підтримку і поширення цього звернення
показать весь комментарий
21.07.2023 23:34 Ответить
Так шмаляйте туди щоб аж якоря порозлітались.
показать весь комментарий
21.07.2023 22:31 Ответить
Скоріше б.
показать весь комментарий
21.07.2023 22:32 Ответить
Раніше спочатку топили, а потім вже тринділи, а зараз частіше триндять.
показать весь комментарий
21.07.2023 22:33 Ответить
Хлопців, що потопили Москву схоже так і не нагородили, очевидно вони це спланували на своєму рівні. Мабуть тому і був успіх.
показать весь комментарий
21.07.2023 22:41 Ответить
Хотілось би!
показать весь комментарий
21.07.2023 22:34 Ответить
все ждут отмашки президента
показать весь комментарий
21.07.2023 22:35 Ответить
хером он отмашку даст , по роялю , твой презик.
показать весь комментарий
21.07.2023 22:42 Ответить
А вдруг тебе по лбу даст?)
показать весь комментарий
21.07.2023 23:18 Ответить
Він і твій президент, чи ти москаль?
показать весь комментарий
21.07.2023 23:28 Ответить
воно - зелений під...с
показать весь комментарий
21.07.2023 23:57 Ответить
это ты Гаврилову ответил? так, а чего мне пишешь?
показать весь комментарий
22.07.2023 13:46 Ответить
Дій немає, лдин зелєнскій піздьож? Зараз як перднемо по москалям, тіки нізя ***** бомбу скине....
показать весь комментарий
21.07.2023 22:35 Ответить
Ща как снимем сериальчик про какую нибудь х-ню и весь флот утонет
показать весь комментарий
22.07.2023 07:09 Ответить
угу,і тому кацапи на морозі спокійно мінують далі наше узбережжя...
показать весь комментарий
21.07.2023 22:36 Ответить
Пустая болтовня не подкрепленная оружием и политической волей его применить, ведет только к позору и потере репутации. Кто делает такие заявления неужели этого не понимает?
показать весь комментарий
21.07.2023 22:36 Ответить
Збіговиську випадкових чуваків у всіх владних структурах по барабану, головне перд.ти у телевізор, піпл схаває.
показать весь комментарий
22.07.2023 01:16 Ответить
менше слів - більше "крейсерів мАсвабад"...на дно ...
показать весь комментарий
21.07.2023 22:36 Ответить
а чего ж не потопите ржавые корыта, что бы твари не били ракетами по мирным гражданам...
показать весь комментарий
21.07.2023 22:38 Ответить
"зермак" уклав "зернову угоду"...
показать весь комментарий
21.07.2023 22:47 Ответить
Хотілось би почути слова підкріплені конкретними результативними діями. Давно щось кацапські військові кораблі не тонули. Кацапні без флоту у чорноморському регіоні гаплик.
показать весь комментарий
21.07.2023 22:38 Ответить
А в нас оті ''Нептуни'' ще залишилися, чи всі пішли на ''мацкву''? Бо зелені заморозили всю ракетну програму. А закордонними ракетами поставщики нас обмежують застосування по цілях
показать весь комментарий
21.07.2023 22:38 Ответить
Вони зараз більше по мінометних пострілах працюють. Шарашка зі статутним фондом у 120 тис. мала би поставити мін на 1,4 млрд. Але щось пішло не по плану, не за графіком.
Дивно, правда?
показать весь комментарий
21.07.2023 22:46 Ответить
Якщо наші засоби,валяйте,якщо імпортні то по не військовим небажано,буде хай від партнерів.
показать весь комментарий
21.07.2023 22:41 Ответить
******* язиком, це не москальські лоханки на дно пускаьи? Холуї ЗЄлі так звиздять, що аж ригати хочеться?
показать весь комментарий
21.07.2023 22:42 Ответить
Загалом то ніякого чорноморського флоту вже рік як не існує. Єдиний корабль першого рангу втрачено. То ж зараз це тільки ФЛОТИЛІЯ. І "фахівець" МО мав би розуміти різницю. Але то "в ідеалі".
показать весь комментарий
21.07.2023 22:43 Ответить
Балаканина.
показать весь комментарий
21.07.2023 22:43 Ответить
Турки не випустять, а нам потрібно топити ці корита.
показать весь комментарий
21.07.2023 22:46 Ответить
Яке Туапсе? У нас Севас "під боком"! Де?
показать весь комментарий
21.07.2023 22:46 Ответить
Тема буде закрита, коли останній банд корабль ессен перевернеться у новоросійському порту, а екіпажі потоплених корит підуть штурмувати кремль і звільняти гіркіна. Потім мирна конференція, на якій мордору закривається вихід в Чорне море так як Кубань в якості компенсації за розрушене, і вбитих дходить Україні, а Імарат Кавказ отримує вихід до Чорного моря.
показать весь комментарий
21.07.2023 22:47 Ответить
Если бы могли, то молча топили бы и загоняли... А так, только трындите, все в стиле "зе-манды". Больше слов/обещаний - меньше дела.
показать весь комментарий
21.07.2023 22:54 Ответить
Нарід хоче бачити не заяви про спроможність, а фітки потоплених корит орків, #хібанеясно? 🙄
показать весь комментарий
21.07.2023 22:57 Ответить
Та невже томагавками обзавелись?
показать весь комментарий
21.07.2023 22:59 Ответить
Это из серии "величайшего контрнаступа в истории". А как до дела дошло - так лучше б и не начинали.
показать весь комментарий
21.07.2023 23:00 Ответить
Так амеры же говорили, шобы не лезли раньше времени.
показать весь комментарий
21.07.2023 23:03 Ответить
Амеры говорили выйти в начале весны из Бахмута, так как войска понадобятся в контрнаступлении. Но мы же умные. Куда нам до американцев.
показать весь комментарий
21.07.2023 23:26 Ответить
Зато теперь мы топчемся возле Бахмута где-то там. но контрнаступление тоже топчется.
показать весь комментарий
21.07.2023 23:27 Ответить
Да и Залужный говорил, но после того разговора зебил не разрешил Сирскому напрямую подчиняться пану Залужному.
показать весь комментарий
21.07.2023 23:49 Ответить
Ну дык и хреначьте крымский мост ******....
показать весь комментарий
21.07.2023 23:45 Ответить
Хто такий Гаврилов? Щн одон кцапв с системі МінОборони, що нівелює всю його діяльність?
показать весь комментарий
21.07.2023 23:49 Ответить
Що би робити такі заяви, треба мати репутацію трохи більшу ніж у примітивного мародера.
показать весь комментарий
21.07.2023 23:54 Ответить
це - новий піздабол зелених в міноборони?
показать весь комментарий
21.07.2023 23:59 Ответить
ІПСО надто сира. Лоханки свинособак давно не занурювалися.
показать весь комментарий
22.07.2023 00:18 Ответить
Загнати не потрібно, а знищити потрібно.Калібри і з Туапсе дістануть.
показать весь комментарий
22.07.2023 00:35 Ответить
29 квітня 1918 року був захоплений Крим і Чорноморський флот а на цій території звільненій від москви встановлена українська влада, в результаті Кримської операції - військового походу військ Армії УНР на Крим проти окупантів з кремлівських бандитів -більшовиків. Цей похід став справжнім тріумфом українського війська. Адже 29 квітня 1918 року весь Чорноморський флот в блискавично звільненому українською армією рідному Українському Севастополі під командою українського адмірала Остроградського підняв українські національні прапора, величні жовто-блакитні полотнища і присягнув на вірність Українській державі. Віще командування і весь склад вже Українського флоту оголосили про своє повне підпорядкування національному українському уряду в Києві. І УНР почала відновлювати свій рідний Український Крим на правах української автономії в Українській державі......
І всім ясно що ці славні епізоди в історії Українського Криму у звільненні своєї святої української землі від проклятих народом України російських фашистів -окупантів обов'язково повторяться. Тепер вже ******* Україна знову також відновить свою територію. А наш лютий ворог личакові загарбники як і раніше сто років тому вони будуть знову знищені і рідна але тимчасово окупована українська земля Криму буде обов'язково звільнена від проклятого кривавого ворога, кремлівських загарбників, проклятого фашиста )(уйла.
Як Українці свій Крим звільнили. У квітні 1918 року!
argumentua.com> stati / kak-ukraintsy-krym ... 1918 goda
показать весь комментарий
22.07.2023 03:19 Ответить
Заявление минобороны само по себе ничуть не умнее, чем заявление РФ по этому же поводу: и одно, и другое противоречат правилам войны на море, и если РФ можно "выёживаться" (снявши голову по волосам не плачут), то Украине следует поостеречься (в займы живете и воюете) и пореже себя выставлять в глупом виде.
Что касается смелых стратегических замыслов тов. Гаврилова, то на ум приходит поговорка: "Нашему б теляти да волка поймати". Как вариант: "Не хвались на рать едучи - хвались с рати идучи" (не хвались едучи на рать, а хвались сидючи с_рать ).

Или, как верно выразился выше тов.
"Больше дела, меньше трындежа".
показать весь комментарий
22.07.2023 05:05 Ответить
це добре.
показать весь комментарий
22.07.2023 06:59 Ответить
Спроможності не **********, не ракети, та дрони
показать весь комментарий
22.07.2023 07:02 Ответить
...лучше всего мокшанские корыта топить в фарватере.....Хотя можно и нужно везде... Бычкам и крабам нужны новые рестораны
показать весь комментарий
22.07.2023 08:42 Ответить
В такому тоні можна було розмовляти перед початком війни, якби діюча влада за два роки не зупинила фінансування ракетної галузі, і на початок війни ми мали б два три дивізіони нептунів, і переконаний за таких обставин рф не наважилась би на напад, а так оборонній ракетній галузі була нанесений такий удар, що вона не може відновитись до сьогоднішого часу.
показать весь комментарий
22.07.2023 08:48 Ответить
ДЕ РЕАЛЬНІ СПРАВИ ? ....... просто СЛОВА НАБРИДЛИ !
показать весь комментарий
22.07.2023 10:34 Ответить
Ми набагато сильніші в цьому питанні, ніж були рік тому. І просуваємося в цьому напрямку ще далі", - сказав він Джерело:

А можна навести приклади цього «просування», хоч які-небудь?!
показать весь комментарий
22.07.2023 11:01 Ответить
Njeponjal, tak pochemu russkij chernomorskij flot jeshcho njepotopljen? 'Vozmozhnostji imejutsja'... Tak v chjem djelo, ilji vsjo-zhe eto chistij '********'???
показать весь комментарий
22.07.2023 12:09 Ответить
 
 