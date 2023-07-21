Чем дальше, тем меньше шансов выжить у Черноморского флота РФ. Наши возможности уже не ограничиваются только "Нептунами", - Минобороны
Украина через год, после уничтожения российского крейсера "Москва", нарастила свои способности для ликвидации кораблей Черноморского флота РФ.
Об этом сказал заместитель министра обороны Владимир Гаврилов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГАБізнесІнформ.
Гаврилов прокомментировал заявление Минобороны, что с 21 июля все суда, которые следуют в Черном море в направлении морских портов РФ и временно оккупированных Россией украинских морских портов, могут рассматриваться Украиной как перевозящие грузы военного назначения "со всеми соответствующими рисками".
Гаврилов сказал, что возможности Украины сделать эти риски реальными сейчас гораздо больше, чем в начале войны, и они будут еще больше.
По его словам, имеющиеся возможности позволят Украине "загнать весь Черноморский флот ближе к Туапсе, Новороссийску и не давать им двигаться в зоне Крыма".
"Наши возможности не ограничиваются только системами типа "Нептун". Есть и другие системы. Мы гораздо сильнее в этом вопросе, чем были год назад. И продвигаемся в этом направлении все дальше", – сказал он.
Гаврилов заявил, что "чем больше война будет затягиваться, тем меньше шансов для российского Черноморского флота выжить в ближайшей перспективе" благодаря "технологическим решениям, которые у нас будут закрывать эту тему".
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От в чому хня наших балаболів з Міноборони, які дуже ефектно сказали, але чи наважиться банкова підтвердити слова?
Московити заявили, що з 20 буде топити цивільні суда, які йдуть в Україну - і суда перестали ходити
У Резнікова заявили, що з 21 топитимуть усі суда, які йдуть до московії чи України (певно ж про окуповані порти йдеться) - але вони продовжують йти…
Тепер або ми починаємо їх топити, або похайпували і обісрались?
Резніков, за понти треба відповідати!
Не зочу, щоб ми знов на увесь світ виявилися клоунами, як Медведев з ядерною бомбою!
Вже 10 годин чекаю!
Дайте політичну команду, а Залужний і ЗСУ зроблять!
Сподіваюсь на вашу підтримку і поширення цього звернення
Дивно, правда?
І всім ясно що ці славні епізоди в історії Українського Криму у звільненні своєї святої української землі від проклятих народом України російських фашистів -окупантів обов'язково повторяться. Тепер вже ******* Україна знову також відновить свою територію. А наш лютий ворог личакові загарбники як і раніше сто років тому вони будуть знову знищені і рідна але тимчасово окупована українська земля Криму буде обов'язково звільнена від проклятого кривавого ворога, кремлівських загарбників, проклятого фашиста )(уйла.
Як Українці свій Крим звільнили. У квітні 1918 року!
argumentua.com> stati / kak-ukraintsy-krym ... 1918 goda
Что касается смелых стратегических замыслов тов. Гаврилова, то на ум приходит поговорка: "Нашему б теляти да волка поймати". Как вариант: "Не хвались на рать едучи - хвались с рати идучи" (не хвались едучи на рать, а хвались сидючи с_рать ).
Или, как верно выразился выше тов.
"Больше дела, меньше трындежа".
А можна навести приклади цього «просування», хоч які-небудь?!