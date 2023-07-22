США готовы идти на риски: Байден и Зеленский обсуждают поставки ATACMS Украине, - Салливан

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский обсуждают поставки ATACMS.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время Aspen Security Forum.

По его словам, решение о поставках ATACMS в Украине будет принимать Байден.

Салливан также заявил, что Соединенные Штаты готовы "идти на риски" по поставке вооружения Украине. Однако после каждого объявления о новом пакете помощи Украине США учитывают реакцию РФ.

Кроме того, Салливан рассказал, что Штаты ведут с Украиной консультации по поводу того, когда стоит привлечь основные силы во время контрнаступления. Однако Вашингтон не нацелен на смену власти в РФ, цель США – это помощь Украине.

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