США готовы идти на риски: Байден и Зеленский обсуждают поставки ATACMS Украине, - Салливан
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский обсуждают поставки ATACMS.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время Aspen Security Forum.
По его словам, решение о поставках ATACMS в Украине будет принимать Байден.
Салливан также заявил, что Соединенные Штаты готовы "идти на риски" по поставке вооружения Украине. Однако после каждого объявления о новом пакете помощи Украине США учитывают реакцию РФ.
Кроме того, Салливан рассказал, что Штаты ведут с Украиной консультации по поводу того, когда стоит привлечь основные силы во время контрнаступления. Однако Вашингтон не нацелен на смену власти в РФ, цель США – это помощь Украине.
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Байдену це хто? Молдаван?
Війна йде в повному обсязі в чому ризик?
Ядерний удар?
Але великі сумніви що до США долетить ракета і не буде збита
Це якщо говорити про стратегічну як
Ну до тактично ядерного удару Україна вже була готова коли повертала Херсон
Там пройшов фейковий референдум щодо приєднання до Росії.
І захоплені території попадали під захист ядерної доктрини
Але коли кацапи зрозуміли що ядерний удар не зупинить вони його не застосували
А війна є війна ми кожного дня живемо і ризикуємо
Доживемо до завтра чи загинемо від ракети
США ще мабуть не збагнули що
Війна це ризик і смерть і вибирати немає чого
Спочатку запитуйте у Путіна!
Пари склалися негармонійні: Міллі (?) - Залужний (!); Ллойд (!) - Резнков (?);
Салліван (??) - Єрмак (???).
Мене обговорювали, нарешті щось зрушується.
Здається питання не в ракетах...а в переговорниках?, а в адміністрації Байдена не любителі серіалу "День за днем".
PS Тонкість моменту - ATACMS, які "в даний час виробляються на повну потужність ... зі швидкістю близько 500 штук на рік"
танків ‒ 4151 (+11 за добу) од,бойових броньованих машин ‒ 8105 (+9) од,артилерійських систем - 4658 (+29) од,РСЗВ - 697 (+4) од,засоби ППО ‒ 451 (+3) од,