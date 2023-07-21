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Прокуратура ЮАР получила ордер на арест Путина в случае его визита

путін

Прокуратура Южноафриканской Республики получила ордер на арест президента РФ Владимира Путина в случае, если он въедет в страну.

В пятницу Высокий суд Гаутенга в Претории подтвердил, что Министерство юстиции наконец-то направило ордер на арест Путина главе прокуратуры ЮАР, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Это произошло более чем через два месяца после того, как отдел международных отношений и сотрудничества направил своим коллегам из юстиции ордер Международного уголовного суда.

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Окружной прокурор обратился в суд, чтобы заставить правительство арестовать Путина, если он прибудет на саммит БРИКС в августе.

Но после того, как правительство объявило, что Путин не поедет в ЮАР, окружной прокурор попросил суд обязать исполнять ордер на арест каждый раз, когда диктатор РФ приезжает в страну. Правительство согласилось, пишет издание.

арест (10454) путин владимир (31217) ЮАР (207)


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Топ комментарии
+16
Ось самий найкращий ордер

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21.07.2023 22:57
+10
Пускай вместо Х...йла пришлют на БРИКС Олежку Царёва

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21.07.2023 23:03
+7
ага, спочатку переконалися що путін не приїде і тепер влаштовують цирк - рвуть сорочку на тілі, ми б його нехай тільки приїде.

але ми всі читали ща мекав президент пар перед своїм конституційним судом - сцикло.
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21.07.2023 22:57
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Ось самий найкращий ордер

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21.07.2023 22:57 Ответить
ага, спочатку переконалися що путін не приїде і тепер влаштовують цирк - рвуть сорочку на тілі, ми б його нехай тільки приїде.

але ми всі читали ща мекав президент пар перед своїм конституційним судом - сцикло.
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21.07.2023 22:57 Ответить
Бреше як дихає. А дихає часто.

Президент московії володимир люциферович постійно бреше, як і його куратор, занепалий ангел - сатана. Старий бабаєв неодноразово заявляв журналістам, що держава не має жодного стосунку до приватної військової компанії «Вагнера, яка воює у Сирії та в Україні під Бахмутом. Після стресу і нервового зриву, пов'язаного з заколотом Євгена Пригожина і походом «зеків» на Москву, обнуленіш «чесно» зізнався, що «фінансування «вагнеру» за рік російським платникам податків обійшлося 86 мільярдів рублів».

Колишній офіцер КДБ багато разів відверто брехав Главам західних держав, що армія Сергія Хуже нетовича Шойгу не брала участі в захопленні українського Криму, і російських військ на сході Донбасу немає. Минув рік після анексії українського Криму та Верховний Головнокомандувач «другої за чисельністю армії у світі» на прес-конференції заявив, що особисто наказав окупувати Кримський півострів.

В інтерв'ю німецькому телеканалу «ARD» «збирач земель та морів росіянських» заявив:

«Так, я не приховую, звичайно, цей факт, ми ніколи його не приховували: наші Збройні Сили, щиро скажемо, блокували Збройні Сили України, розквартовані в Криму…». Нескінченна брехня є домінуючую скріпою вмираючої імперії.

Після повернення Криму до «рідної гавані» та приєднання до російської федерації руїн міста Маріуполя, громадяни Великої Імперії отримали можливість відпочивати на найкращих курортах африканських країн: Конго, Ефіопії та Уганди.

За правління обнуленого президента також значно зріс добробут народу і багато громадян отримали від Уряду подарунок - легковий автомобіль «Лада - Калина». Заради справедливості слід зауважити, що машину «на шару» отримують не всі росіяни, а лише ті, яким «катафалк» привіз додому чорний поліетиленовий пакет із фрагментами чоловіка чи сина, який загинув, звільняючи Україну від «укрофашиздів». Загалом за 490 днів «спецоперації» путіна в Україні чоловіче населення московії скоротилося на 229 000 одиниць.

За останні три століття угрофіни та мокша ініціювали 53 війни та збільшили свою територію у сім разів. Приблизно кожні десять років кремль починає військові дії на чужих територіях, мотивую свою агресію «міжнародним інтернаціональним боргом».
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22.07.2023 00:40 Ответить
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21.07.2023 22:57 Ответить
Алмазы решают фсьо...
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21.07.2023 22:58 Ответить
Лаптєфюрер серло і туди не поїде.
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21.07.2023 22:59 Ответить
Путе уже на расеи придумали отмазку, говорят шо самолет президента могут сбить.
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22.07.2023 07:24 Ответить
..та ладно,подарите ***** велосипед,пусть со всей подворотней жмет в юар....
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22.07.2023 07:45 Ответить
асегай в задницу чего только пу туда не совали теперь вот асегай
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21.07.2023 23:01 Ответить
Пускай вместо Х...йла пришлют на БРИКС Олежку Царёва

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21.07.2023 23:03 Ответить
Сумно, як мені сумно, аж плясати хо 🤡
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21.07.2023 23:11 Ответить
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21.07.2023 23:20 Ответить
Ну да, когда объявили что даже тройник путлера не прилетит, то можно и ордер прокуратуре выдать на арест
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21.07.2023 23:53 Ответить
не факт, может Хйло там мечтал втихаря, типа покажется, сюрпрайз, мачо, бабушки чепчики вверх будут кидать, Ленин похлопает с мавзолея, а тут - какие-то аборигены с бананами, верят в международное право, говорят, есть не будем, но посадим полюбасу. обидно.
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22.07.2023 00:36 Ответить
в Африке прям прилично как-то стало, окультурились, развиваются. у нас как-то наоборот.
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22.07.2023 00:32 Ответить
Заганяють всім світом щура в гниле відро, щоб прикончити. Хоча це по традиції зроблять свої - московити.
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22.07.2023 00:34 Ответить
.кто так пишет? Ордер выдан на арест *****,МУС подтвердил действия ЮАР,в случае приезда *****...
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22.07.2023 10:16 Ответить
 
 