Прокуратура Южноафриканской Республики получила ордер на арест президента РФ Владимира Путина в случае, если он въедет в страну.

В пятницу Высокий суд Гаутенга в Претории подтвердил, что Министерство юстиции наконец-то направило ордер на арест Путина главе прокуратуры ЮАР, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Это произошло более чем через два месяца после того, как отдел международных отношений и сотрудничества направил своим коллегам из юстиции ордер Международного уголовного суда.

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Окружной прокурор обратился в суд, чтобы заставить правительство арестовать Путина, если он прибудет на саммит БРИКС в августе.

Но после того, как правительство объявило, что Путин не поедет в ЮАР, окружной прокурор попросил суд обязать исполнять ордер на арест каждый раз, когда диктатор РФ приезжает в страну. Правительство согласилось, пишет издание.