Враг сосредотачивает основные усилия на 5 направлениях, в течение суток произошло более 40 боевых столкновений, - Генштаб

Враг сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки произошло более 40 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Так, начались пятьсот четырнадцатые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Сегодня ночью Российская Федерация снова нанесла ракетно-авиационный удар по Украине. Информация пока уточняется.

За прошедшие сутки противник нанес 16 ракетных, более 20 авиационных ударов и совершил 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди детей и взрослого гражданского населения, разрушений и повреждения - по пунктам хранения зерна на юге Украины, промышленные объекты, уничтожены и повреждены более 70 гражданских жилых домов и другая инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.

Также читайте: В течение 21 июля россияне нанесли массовый ракетный удар, применив 14 крылатых ракет и нанесли 12 авиационных ударов, - Генштаб

Противник сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – за прошедшие сутки произошло более 40 боевых столкновений.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в том числе пострадали Гончаровское Черниговской области; Стукаловка, Беловоды, Степное, Морозова Долина Сумской области и Гатище, Волчанские Хутора, Бочково, Круглое и Бударки в Харьковской области.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Артиллерийские и минометные обстрелы противника были по Красному Первому, Новомлынску, Купянску, Новоосинову и Синьковке Харьковской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях продолжаются тяжелые бои. Произошло 33 боестолкновения, - Генштаб

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Надии, Макеевки, Невского Луганской области и Серебрянского леса, и Дибровы Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Серебрянского леса, Спирного и Дибровы Донецкой области. Артиллерийские обстрелы были по населенным пунктам Невское и Белогоровка на Луганщине, и Торском, Верхнекаменском, Спорном и Раздольевке - Донецкой.

На Бахмутском направлении, под плотным огнем артиллерии противника, наши защитники успешно отразили вражеские атаки в районе Григоровки, а от вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Константиновка, Александро-Шультино, Ступочки, Клищиевка, Донецк.

На Авдеевском направлении наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Первомайского Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районе Авдеевки. В то же время, осуществил артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности Новокалиново, Красногоровка, Степное, Авдеевка, Первомайское и Невельское Донецкой области.

Читайте также: Силы обороны имели успех на направлениях Новоданиловка - Вербове, Новоданиловка - Роботино и Новодаровка - Приютне, - Генштаб

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Красногоровки и Маринки. Противник совершил обстрелы более 15 населенных пунктов, в том числе Марьинка, Георгиевка, Максимилиановка, Острое, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новомихайловки и Благодатного Донецкой области. Совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности, под огонь попали Угледар, Пречистовка, Нескучное и Благодатное.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Нанес авиационный удар в районе Казацкого Херсонской области. Артиллерийские обстрелы были по более 30 населенным пунктам, среди них Новодаровка, Малиновка, Красное, Малые Щербаки, Степное, Лобкове, Пятихатки Запорожской области; Дмитровка, Тягинка, Садовое, Днепровское, Антоновка Херсонской области, Херсон, а также Очаков Николаевской области.

Смотрите: Минобороны законтрактовало с "Львовским арсеналом" поставку минометных выстрелов на 1,4 млрд грн, но за полгода ни одной единицы так и не получило, - СМИ

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 – по зенитно-ракетным комплексам противника. Также нашими защитниками уничтожено 11 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, 5 артиллерийских средств на огневых позициях и станцию РЭБ врага.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ГБР завершило расследование по махинациям с питанием ВСУ экс-чиновников Минобороны Халимона и Ступака