Общие боевые потери РФ с начала войны – около 241 330 человек (+640 за сутки), 4140 танков, 4629 артсистем, 8096 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 22 июля 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 241 330 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.07.23 ориентировочно составляют:
личного состава - около 241 330 (+640) человек ликвидировано,
танков - 4 140 (+7) ед,
боевых бронированных машин - 8 096 (+16) ед,
артиллерийских систем - 4 629 (+19) ед,
РСЗО - 693 (+1) ед,
средства ПВО - 448 (+8) ед,
самолетов - 315 (+0) ед,
вертолетов - 310 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 3 944 (+11),
крылатые ракеты – 1 298 (+0),
корабли /катера - 18 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 7 159 (+14) ед,
специальная техника – 691 (+5).
"Данные уточняются", - говорится в сообщении.
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Цікаво, їхні заводи продовжують виготовляти Панцирі, С300/350/400 чи вже збанкрутували і використовуються лише старі запаси?
вибирайся і ти звідси, москалю - і своїх москаликів позви назад вибиратися ближче до кремля
"бунт справєдлівості" вам приказав пірожин дєлать
2. За яким дебілом ви повторюєте дурню щодо "кацапам плювати на будь-які людські втрати"?!? Якби так було - вони б гнали своє м'ясо не взводними штурмовими загонами "Шторм", а одразу батальйонами, в повний зріст, як м'ясник-жюков.
Насправді, для кацапів поточний рівень втрат - вкрай болючий. Вони ДУЖЕ чутливі до цього, саме тому контрнаступ ЗСУ - успішно розвивається та триває, а кацапи втрачають боєздатність підрозділів і задкують, маючи перевагу в кількості особового складу та озброєнні на відповідних дільницях нашого наступу
Також, особисто я вважаю втратами совка в афгані кожного, хто привіз звідти звичку до наркоти. А таких було більше, ніж просто вбитих. Також я вважаю втратами України КОЖНОГО хто там був не під прямим примусом. "Інтернаціональний обов'язок" виконувати, да? Загарбинками там всі були. І більшість знали про це. А офіцери - точно знали.
І, звісно, дуже дивною виглядає ваша довіра до джерел інформації, які повністю, від 1 до останньої цифри написані КДБ. Та чого дивно - ви просто ідіот, якщо їх транслюєте. Може ви мені почнете і цифри померлих від Голодомору від НКВС наводити? І цифри загиблих під час другої світової війни з книжок м'ясника-жюкова? Може ще й цифри "загиблих мирних жителів від дій націоналістів УПА" наведете, які КДБ повністю вигадало під процеси щодо уряду Аденауера в кінці 50х?!?
Ось на https://www.minusrus.com/ цьому сайті можна побачити співвідношення знищеної техніки до наявної. Розрахунок ведеться кожного дня. Зараз в середньому(знову ж таки, за даними Генштабу), ЗСУ знищують близько 13 одиниць на добу(середній розрахунок за останні 3 місяці). Війна - це не прогноз погоди, але якщо взяти за основу середній показник по знищеним гарматам на добу (13 одиниць), та спрогнозувати, що так буде і далі, то артилерія у ворога має повністю скінчитись приблизно за 80 днів.
Але є і інші дані. Наприклад, порталу, Oryx, що введе підрахунки знищеної техніки як зі сторони ворога, так і з нашої, на основі фото та відео фіксації. І там цифри, м'яко кажучи дещо інші. І навіть, якщо припустити що в такій війні як наша, просто фізично не можливо врахувати всі втрати за допомогою відео/фото фіксації і навіть сам oryx, пише, що вони фіксують лише 60-65% втрат, а до 40% врахувати не можливо, то в такому випадку артилерії у ворога ще на роки.
Ресурсно - засрашку продавити дуже важко - на зберіганні ще десятки тисяч артсистем. А ось якісно - ЗСУ і продавлює. На випущені кацапамит"в білий світ" 200 снарядів (які переважно за рахунок статистики - в щось таки влучають), ЗСУ випускає десятки значно точніших снарядів та ракет. Результат - Т-55 та монструозні машини, зварені з різних частин, на полі бою в кацапів.
Це не означає, що "скінчаться" гармати і танки з ббм прям через 80 днів. Це означає, що ЗСУ підтримує темп знищення техніки кацапів настільки високий, що вони не встигають відновлювати "*******" зразки техніки і вимушені "тимчасово" (як їм здається) закривати потреби військ гімном та дрючками. З артою там приблизно те ж саме. Якісне вибирається, досвідчені розрахунки знищуються, на заміну постачається гімно, а знищення вантажівок і складів - дуже змінює можливості кацапів з протидії будь-яким діям ЗСУ!
https://www.facebook.com/AlexanderKovalenkoUkraine/posts/pfbid02T29N3jWxzEHiQnijSAmBxe9PzNptoJctJAPKNSqv6k8H9juV8YDYf9VjZMouKrPRl?__cft__[0]=AZUDfUtrkuck4CbPQ2uLtBh2cdpvIJEvSswF7BsYZRd9GNZ4Gf-rB9Hb1ZdnZxtkM3VJqnfdrN6DTud7GQhBTFkGjoa6SLhw4PmnqzjObvGXTfDP5DXhjKfZYP7vCjwXiGAaQHicx04wgRGr3aze_AcTvGOseW5DA8_O5tWvbGHbjg&__tn__=%2CO%2CP-R 15 ч. · (станом на 21.07)
Если кто-то, что-то пропустил, то у нас, по состоянию на 21 июля, уже имеется очередной рекорд по уничижённой российской технике.
На сей раз рекорд установили РСЗО.
И в этом нет ничего удивительного, с учётом общей тенденции выноса артиллерии РОВ, как ствольной так и реактивной.
такими темпами шойга не встигне пакувати нових чмобіків