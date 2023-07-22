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Новости Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 241 330 человек (+640 за сутки), 4140 танков, 4629 артсистем, 8096 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 22 июля 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 241 330 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.07.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около 241 330 (+640) человек ликвидировано,

танков - 4 140 (+7) ед,

боевых бронированных машин - 8 096 (+16) ед,

артиллерийских систем - 4 629 (+19) ед,

РСЗО - 693 (+1) ед,

средства ПВО - 448 (+8) ед,

самолетов - 315 (+0) ед,

вертолетов - 310 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3 944 (+11),

крылатые ракеты – 1 298 (+0),

корабли /катера - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 7 159 (+14) ед,

специальная техника – 691 (+5).

Читайте: Враг сосредотачивает основные усилия на 5 направлениях, в течение суток произошло более 40 боевых столкновений, - Генштаб

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 241 330 человек (+640 за сутки), 4140 танков, 4629 артсистем, 8096 бронированных машин 01

"Данные уточняются", - говорится в сообщении.

армия РФ (19087) Генштаб ВС (6208) ликвидация (3494) уничтожение (6842)


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Топ комментарии
+16
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22.07.2023 08:14
+14
Єнотик вже балуваний - менш ніж за 500 трупокацапів не затанцює
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22.07.2023 08:35
+12
До кобзона,підари,до кобзона....по батальйоно,разом з залізяччям..
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22.07.2023 08:20
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22.07.2023 08:14 Ответить
Єнотик вже балуваний - менш ніж за 500 трупокацапів не затанцює
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22.07.2023 08:35 Ответить
Єнотик хоче більше ворожої крові-це помста за херсонського братика,якого полонили свинособаки..
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22.07.2023 09:22 Ответить
Гарними темпами вороже ППО вибирається!
Цікаво, їхні заводи продовжують виготовляти Панцирі, С300/350/400 чи вже збанкрутували і використовуються лише старі запаси?
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22.07.2023 08:20 Ответить
Про старі запаси ми вже чули від арестовічив...
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22.07.2023 08:23 Ответить
"ППО вибираЄться"
вибирайся і ти звідси, москалю - і своїх москаликів позви назад вибиратися ближче до кремля
"бунт справєдлівості" вам приказав пірожин дєлать
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22.07.2023 11:29 Ответить
Ясна річ "вибиВається", автозаміна на телефоні спрацьовує
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22.07.2023 12:44 Ответить
До кобзона,підари,до кобзона....по батальйоно,разом з залізяччям..
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22.07.2023 08:20 Ответить
Щось кацапи язика проковтнули. Сподобалася їм наша касетна зброя чи ні? Чи кабзон любить всіх?
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22.07.2023 09:04 Ответить
Кацапи "зависли". Нових методичок ще нема, старі - неактуальні, а тут до всього гірькіна пов'язали. Хій знає, що писюкати.
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22.07.2023 12:17 Ответить
А доречі, на щоденних звітах касетні якось позначилися? Там кацапські втрати повинні збільшитися в декілька разів.
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22.07.2023 13:03 Ответить
Експерти кажуть, що касетні б/п збільшують ураження на 30%.
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22.07.2023 23:50 Ответить
Ты так говоришь, будто бы по всему фронту, всей арте мгновенно предоставили кассетные боеприпасы вместо обычных. На деле дали пару сотню снарядов на батарею, в ключевых местах в лучшем случае.
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23.07.2023 06:23 Ответить
8 ПВО.....вот это моща!
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22.07.2023 09:26 Ответить
1. Реальні втрати совка в афгані - в рази більші офіційної статистики.
2. За яким дебілом ви повторюєте дурню щодо "кацапам плювати на будь-які людські втрати"?!? Якби так було - вони б гнали своє м'ясо не взводними штурмовими загонами "Шторм", а одразу батальйонами, в повний зріст, як м'ясник-жюков.

Насправді, для кацапів поточний рівень втрат - вкрай болючий. Вони ДУЖЕ чутливі до цього, саме тому контрнаступ ЗСУ - успішно розвивається та триває, а кацапи втрачають боєздатність підрозділів і задкують, маючи перевагу в кількості особового складу та озброєнні на відповідних дільницях нашого наступу
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22.07.2023 19:10 Ответить
Я ознайомлений з офіційною статистикою загиблих в Афганістані. І вважаю її просто брехнею. Чим і було і є 99% цифр, які "офіційно" публікував совок.

Також, особисто я вважаю втратами совка в афгані кожного, хто привіз звідти звичку до наркоти. А таких було більше, ніж просто вбитих. Також я вважаю втратами України КОЖНОГО хто там був не під прямим примусом. "Інтернаціональний обов'язок" виконувати, да? Загарбинками там всі були. І більшість знали про це. А офіцери - точно знали.

І, звісно, дуже дивною виглядає ваша довіра до джерел інформації, які повністю, від 1 до останньої цифри написані КДБ. Та чого дивно - ви просто ідіот, якщо їх транслюєте. Може ви мені почнете і цифри померлих від Голодомору від НКВС наводити? І цифри загиблих під час другої світової війни з книжок м'ясника-жюкова? Може ще й цифри "загиблих мирних жителів від дій націоналістів УПА" наведете, які КДБ повністю вигадало під процеси щодо уряду Аденауера в кінці 50х?!?
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22.07.2023 20:54 Ответить
Скільки ж тої артилерії у касапів на озброєнні? Невже так як і 1000 Himars, тисячі Леопардів у ЗСУ?
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22.07.2023 11:00 Ответить
Якщо вірити нашому Генштабу, та The military balance, що веде підрахунки військового потенціалу армій світу, то на початок 2022 року у кацапів було на озброєнні 5 690 артилерійських систем, сюди входять як САУ так і причіпні гармати.
Ось на https://www.minusrus.com/ цьому сайті можна побачити співвідношення знищеної техніки до наявної. Розрахунок ведеться кожного дня. Зараз в середньому(знову ж таки, за даними Генштабу), ЗСУ знищують близько 13 одиниць на добу(середній розрахунок за останні 3 місяці). Війна - це не прогноз погоди, але якщо взяти за основу середній показник по знищеним гарматам на добу (13 одиниць), та спрогнозувати, що так буде і далі, то артилерія у ворога має повністю скінчитись приблизно за 80 днів.
Але є і інші дані. Наприклад, порталу, Oryx, що введе підрахунки знищеної техніки як зі сторони ворога, так і з нашої, на основі фото та відео фіксації. І там цифри, м'яко кажучи дещо інші. І навіть, якщо припустити що в такій війні як наша, просто фізично не можливо врахувати всі втрати за допомогою відео/фото фіксації і навіть сам oryx, пише, що вони фіксують лише 60-65% втрат, а до 40% врахувати не можливо, то в такому випадку артилерії у ворога ще на роки.
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22.07.2023 11:55 Ответить
Війна - це зазвичай боротьба логістики та ресурсів. Так, може бути "героїчний прорив" і "одним махом сімох побивахом", але в 99% випадків той прорив підготований логістикою шляхом концентрації ресурсів (снарядів, гармат, танків, солдат). Виключення - якісна перевага зброї чи тактики/стратегії.

Ресурсно - засрашку продавити дуже важко - на зберіганні ще десятки тисяч артсистем. А ось якісно - ЗСУ і продавлює. На випущені кацапамит"в білий світ" 200 снарядів (які переважно за рахунок статистики - в щось таки влучають), ЗСУ випускає десятки значно точніших снарядів та ракет. Результат - Т-55 та монструозні машини, зварені з різних частин, на полі бою в кацапів.

Це не означає, що "скінчаться" гармати і танки з ббм прям через 80 днів. Це означає, що ЗСУ підтримує темп знищення техніки кацапів настільки високий, що вони не встигають відновлювати "*******" зразки техніки і вимушені "тимчасово" (як їм здається) закривати потреби військ гімном та дрючками. З артою там приблизно те ж саме. Якісне вибирається, досвідчені розрахунки знищуються, на заміну постачається гімно, а знищення вантажівок і складів - дуже змінює можливості кацапів з протидії будь-яким діям ЗСУ!
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22.07.2023 19:24 Ответить
https://www.facebook.com/AlexanderKovalenkoUkraine?__cft__[0]=AZUDfUtrkuck4CbPQ2uLtBh2cdpvIJEvSswF7BsYZRd9GNZ4Gf-rB9Hb1ZdnZxtkM3VJqnfdrN6DTud7GQhBTFkGjoa6SLhw4PmnqzjObvGXTfDP5DXhjKfZYP7vCjwXiGAaQHicx04wgRGr3aze_AcTvGOseW5DA8_O5tWvbGHbjg&__tn__=-UC%2CP-R Alexander Kovalenko

https://www.facebook.com/AlexanderKovalenkoUkraine/posts/pfbid02T29N3jWxzEHiQnijSAmBxe9PzNptoJctJAPKNSqv6k8H9juV8YDYf9VjZMouKrPRl?__cft__[0]=AZUDfUtrkuck4CbPQ2uLtBh2cdpvIJEvSswF7BsYZRd9GNZ4Gf-rB9Hb1ZdnZxtkM3VJqnfdrN6DTud7GQhBTFkGjoa6SLhw4PmnqzjObvGXTfDP5DXhjKfZYP7vCjwXiGAaQHicx04wgRGr3aze_AcTvGOseW5DA8_O5tWvbGHbjg&__tn__=%2CO%2CP-R 15 ч. · (станом на 21.07)

Если кто-то, что-то пропустил, то у нас, по состоянию на 21 июля, уже имеется очередной рекорд по уничижённой российской технике.

На сей раз рекорд установили РСЗО.

И в этом нет ничего удивительного, с учётом общей тенденции выноса артиллерии РОВ, как ствольной так и реактивной.

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22.07.2023 12:40 Ответить
ой-вей! це що ж таке робиться? не встигли відсвяткувати 200-тисячного 200-го, а тут через 9 днів новий ювілей?

такими темпами шойга не встигне пакувати нових чмобіків
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22.07.2023 13:38 Ответить
 
 