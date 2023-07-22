Россияне за прошедшие сутки убили 6 гражданских в Донецкой области, еще 5 человек получили ранения. ИНФОГРАФИКА

За прошедшие сутки 21 июля российские оккупанты убили 6 гражданских жителей Донетчины, еще 5 человек получили ранения.

Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

"За 21 июля россияне убили 6 жителей Донетчины: 4 в Нью-Йорке и 2 в Дружбе.

Еще 5 человек в сутки получили ранения", - говорится в сообщении.

Кроме того, пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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