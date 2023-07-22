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Новости Агрессия России против Украины
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Россияне за прошедшие сутки убили 6 гражданских в Донецкой области, еще 5 человек получили ранения. ИНФОГРАФИКА

За прошедшие сутки 21 июля российские оккупанты убили 6 гражданских жителей Донетчины, еще 5 человек получили ранения.

Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

"За 21 июля россияне убили 6 жителей Донетчины: 4 в Нью-Йорке и 2 в Дружбе.

Еще 5 человек в сутки получили ранения", - говорится в сообщении.

Кроме того, пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Смотрите: В результате российского обстрела поселка Дружба в Донецкой области погибли брат и сестра - 10-летний мальчик и 16-летняя девочка. ФОТО

Россияне за прошедшие сутки убили 6 гражданских в Донецкой области, еще 5 человек получили ранения 01

жертвы (2064) Донецкая область (9535)


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Жаль людей..., але ж така реальність руцького міра!
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22.07.2023 08:50 Ответить
Чому жаліти ждунов фашІського міра.
Мені шкода наших військових які їх захищають.
Цит. з відно Бахмут.
Війсковий-ви чому тут ходите, обстріл...
Ждун-а ти пачіму...
Військовий- я вас захищаю...
Ждун-ну і защіщай...
Ждун пашьйол дальше...
Питаня ще є?
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22.07.2023 08:59 Ответить
 
 