4 человека погибли и 3 получили ранения в результате обстрела Нью-Йорка Донецкой области
Вечером 21 июля армия оккупантов ударила авиабомбами по пгт Нью-Йорк Донецкой области, погибли четыре человека, ранения получили три человека.
Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.
"21 июня 2023 года, около 19:05, вооруженные силы РФ совершили обстрел пгт Нью-Йорк г. Торецка. Предварительно, против горожан оккупанты применили авиабомбы ФАБ-250.
В результате обстрела погибли четверо местных жителей, среди них супруги - их тела достаны спасателями из-под завалов разрушенного дома.
Кроме того, получили ранения еще трое гражданских, в частности, женщина, муж которой погиб.
Они с телесными повреждениями разной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение для оказания квалифицированной помощи", - сообщили в прокуратуре.
Отмечается также, что взрывными волнами повреждены объекты жилой застройки и хозяйственные постройки. Окончательное количество пострадавших от обстрелов устанавливается.
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