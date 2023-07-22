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4 человека погибли и 3 получили ранения в результате обстрела Нью-Йорка Донецкой области

донеччина

Вечером 21 июля армия оккупантов ударила авиабомбами по пгт Нью-Йорк Донецкой области, погибли четыре человека, ранения получили три человека.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

"21 июня 2023 года, около 19:05, вооруженные силы РФ совершили обстрел пгт Нью-Йорк г. Торецка. Предварительно, против горожан оккупанты применили авиабомбы ФАБ-250.

В результате обстрела погибли четверо местных жителей, среди них супруги - их тела достаны спасателями из-под завалов разрушенного дома.

Кроме того, получили ранения еще трое гражданских, в частности, женщина, муж которой погиб.

Они с телесными повреждениями разной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение для оказания квалифицированной помощи", - сообщили в прокуратуре.

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Отмечается также, что взрывными волнами повреждены объекты жилой застройки и хозяйственные постройки. Окончательное количество пострадавших от обстрелов устанавливается.

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обстрел (26951) Донецкая область (9535)


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22.07.2023 10:41 Ответить
Прийми, Господи, світлі душі невинно убитих до Царства Небесного!
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22.07.2023 11:37 Ответить
 
 