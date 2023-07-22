4 человека погибли и 3 получили ранения в результате обстрела Нью-Йорка Донецкой области

Вечером 21 июля армия оккупантов ударила авиабомбами по пгт Нью-Йорк Донецкой области, погибли четыре человека, ранения получили три человека.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

"21 июня 2023 года, около 19:05, вооруженные силы РФ совершили обстрел пгт Нью-Йорк г. Торецка. Предварительно, против горожан оккупанты применили авиабомбы ФАБ-250.



В результате обстрела погибли четверо местных жителей, среди них супруги - их тела достаны спасателями из-под завалов разрушенного дома.



Кроме того, получили ранения еще трое гражданских, в частности, женщина, муж которой погиб.



Они с телесными повреждениями разной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение для оказания квалифицированной помощи", - сообщили в прокуратуре.

Также смотрите: В результате российского обстрела поселка Дружба в Донецкой области погибли брат и сестра - 10-летний мальчик и 16-летняя девочка. ФОТО

Отмечается также, что взрывными волнами повреждены объекты жилой застройки и хозяйственные постройки. Окончательное количество пострадавших от обстрелов устанавливается.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россияне за прошедшие сутки убили 6 гражданских в Донецкой области, еще 5 человек получили ранения. ИНФОГРАФИКА