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Вражеская техника следует на Запорожскую линию фронта и днем, и ночью, - Федоров

мелітополь

Оккупанты продолжают свозить в Мелитополь военную технику, которая дальше следует на Запорожскую линию фронта.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты продолжают свозить в Мелитополь будущий металлолом. Вражеская техника следует на Запорожскую линию фронта и днем, и ночью. Как по объездным дорогам, так и по центральным улицам.

Вчера по улице Героев Украины в сторону Запорожья уехала очередная колонна Камазов", - написал он.

Кроме того, Федоров отметил, что Мелитополь заполонили вражеские "Тигры".

"На дорогах (как и везде) оккупантам закон не писан: в большинстве своем пьяные рашисты провоцируют ДТП. Вчера подобный "Тигр" росгвардии протаранил гражданский автомобиль по улице Александра Невского. По информации очевидцев, после этого росгвардеец под хмельком еще и угрожал водителю "подвалом", - добавил Федоров.

Читайте: Россияне устроили военную базу на побережье Азовского моря, - Федоров

Мелитополь (613) техника (1733) Федоров Иван (466)


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Топ комментарии
+13
ага, а літати сам будеш?
Швець каже шо льотчики Байдена кажуть шо ці літаки, по перше - збивати будуть, а по друге - МіГ 29 модернізовані, якраз просять ВПС наші, а за ф-16 - кричать чиновники, котрим будуть "комісійні" виплати.
Байден дай ракети - а ДЕ твої ракети?
і де Єрмак? офігіти просто - з кротом при "президенті" кричати про байдендай. а хуху не хохо?
клоуни. подивитись просто на реготливого яйцерєзнікаффа і суроре заросле ....... тьху! істоту у футболці.
навіть з Трампом як воно сиділо, пошукай фото - як обісране.
шкода з Патрушевим в Омані нема фото, бо там воно певно в колінно-локтєвій було.
Воллей, дай авіаносці!!!111 а нє то шашлики всє разбросаєм.
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22.07.2023 11:17
+11
В Україні, як повітря, потрібна влада українців.
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22.07.2023 11:56
+8
"На дорогах (як і скрізь) окупантам закон не писаний: здебільшого п'яні рашисти провокують ДТП. Вчора подібний "Тигр" росгвардії протаранив цивільне авто по вулиці Олександра Невського. Джерело: \\\\\\\\\\

Це десь на Ростові? Обосрандр невський то ж вроді мокшанський виродок?
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22.07.2023 10:52
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"На дорогах (як і скрізь) окупантам закон не писаний: здебільшого п'яні рашисти провокують ДТП. Вчора подібний "Тигр" росгвардії протаранив цивільне авто по вулиці Олександра Невського. Джерело: \\\\\\\\\\

Це десь на Ростові? Обосрандр невський то ж вроді мокшанський виродок?
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22.07.2023 10:52 Ответить
потрібно це палити на далеких підступах, Байден дай ракети і лтаки, влада де наш Грім-2 ???
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22.07.2023 10:59 Ответить
ага, а літати сам будеш?
Швець каже шо льотчики Байдена кажуть шо ці літаки, по перше - збивати будуть, а по друге - МіГ 29 модернізовані, якраз просять ВПС наші, а за ф-16 - кричать чиновники, котрим будуть "комісійні" виплати.
Байден дай ракети - а ДЕ твої ракети?
і де Єрмак? офігіти просто - з кротом при "президенті" кричати про байдендай. а хуху не хохо?
клоуни. подивитись просто на реготливого яйцерєзнікаффа і суроре заросле ....... тьху! істоту у футболці.
навіть з Трампом як воно сиділо, пошукай фото - як обісране.
шкода з Патрушевим в Омані нема фото, бо там воно певно в колінно-локтєвій було.
Воллей, дай авіаносці!!!111 а нє то шашлики всє разбросаєм.
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22.07.2023 11:17 Ответить
а где твои ракеты
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22.07.2023 11:20 Ответить
щас(звонит Воллесу)
Занято, извини, автоответчик говорит - "курс корабл* знае.ТЕ"
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22.07.2023 11:26 Ответить
Ну так проследуй
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22.07.2023 12:53 Ответить
В ас.....ті.
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22.07.2023 11:38 Ответить
МИГ-и попроси у х-ла, больше не у кого, ну може у эфиопов остались без шаси.
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22.07.2023 11:35 Ответить
Швец говорит шо Израиль модернизирует.
а "больше не у кого" = ты Лжец.
больше есть очень даже у кого
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22.07.2023 11:40 Ответить
Ты, ********, у кого попросить, у ОДКБ, белосрани, КНДР. мадяр, Индии?
А евреев модернизировать их ты лично уломаешь?
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22.07.2023 12:46 Ответить
так чёго ты прицёпился? то Швёц говорил шо раз просят МиГ-и и ёсть модёрнизация, значить ЁСТЬ ОТКУДА ИХ ВЗЯТЬ, НЁ?
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23.07.2023 10:24 Ответить
Балабол Швец уже много чего говорил.
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22.07.2023 12:56 Ответить
А что такое это швец? Родственник ваш? Студебеккер какой?
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22.07.2023 21:16 Ответить
Швець каже шо льотчики Байдена кажуть шо ці літаки, по перше - збивати будуть,
не треба довіряти усьому,що Швець каже.Він рупор Байдена,тому він не те ще розкаже,з якою причини нам не потрібно давати літаки.
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22.07.2023 16:10 Ответить
Головне в цьому літаку те що на ньому навішано та додаткове обладнання, а без цього це СУ чи МІГ.
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22.07.2023 16:37 Ответить
де де в дупі у зелених гандонів все вкрали і просрали ця шаурмова наволочь вміє тільки красти
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22.07.2023 16:18 Ответить
Може на шашлики їдуть?
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22.07.2023 11:00 Ответить
А дерусифікація не передбачає дерусифікацію російських прізвищ?
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22.07.2023 11:02 Ответить
якийсь чєл на Сайт юа підрахував що ймовірність призначення істот з такими прізвищами на міністерства, щось там 0.1111, ну, чи 0.0000006
а ще те ж саме про "бохоізбраних".
просто тупо статистика.
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22.07.2023 11:20 Ответить
Так арестович казав, що техніка закінчиться в орків ще в березні 22...
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22.07.2023 11:22 Ответить
Шо едут прямо по дорогам построенных наркоманом?
Так из их их битума ж построены,имеют право.
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22.07.2023 11:44 Ответить
Ви б, підари, ше б з рік анонсували контрнаступ. гнидомарофон зеленского зробив все, щоб цей наступ зірвався. Кожного дня, на продовж 9 місяців ведучі каналів мертветчука, котрих зеленский взяв на "тяжку працю глашатаїв рюского миру" на свої(беніни та рашистьски канали українського т/в) росповідали про наступ ЗСУ. Шоб вам, суки, місця ніде не було, крім, як, у пеклі.
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22.07.2023 11:48 Ответить
Бо це - зрадники. Працюють на ворога. Завважте, ежодна піздота, яка ******* про "небачений у світі контрнаступ" не сіла.
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22.07.2023 12:38 Ответить
АТАСМSи потрібні як повітря, а дідусь Джо соплі жує.
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22.07.2023 11:50 Ответить
В Україні, як повітря, потрібна влада українців.
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22.07.2023 11:56 Ответить
Давно про це пишу і що національний склад ВР повинен бути кількісно-пропорційним чисельності етнічних груп громадян. При ВР повинна бути зформована Рада національностей, яка опікуватиметься проблемами нацменшин. Президент тільки українець.
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22.07.2023 13:08 Ответить
Нічо, щас твій Трамп прийде - і зі зброї в тебе буде тільки зелен(ськ)е гівно!
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22.07.2023 12:15 Ответить
Про Трампа ти між слів вичитав чи здуру ляпанув? Не перекручуй, здорова критика нікому не завадить, а в людей в таких літах треба підпихувати, щоб вони зробили крок.
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22.07.2023 13:38 Ответить
"Оккупанты продолжают свозить в Мелитополь будущий металлолом." Металлолом не металлолом, а стреляет и убивает. А Фёдорову вместо того чтобы писдеть в СМИ лучше бы дать инфу ЗСУ. Или взять автомат и самому пойти против этого металлолома. Запел бы по другому.
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22.07.2023 11:59 Ответить
Вас не дивує коментар біглого мера накшалт війсковой техніки окупанта?Як би це повідомили люди повязані з розвідкою,чи МО тобуло зрозуміло.Чи ліплять з нього партизана-"патріота".Це ліцо должностне,а він кинув мешканців на призволяще і втік.
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22.07.2023 12:17 Ответить
―А ты зачем бежал? ―Все побежали и я побежал.
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22.07.2023 12:34 Ответить
Не фанат Федорова, ле, з сімферопольського СІЗО він би мешканцям навряд чи допоміг.
І раз уже за Федорова - то його поміняли з кацапського полона. А деяких більш достойних - ще ні.
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22.07.2023 15:32 Ответить
А іксперд жданов та багато інших ікспердів розповідали, що у рашці вже все скінчилося. Танки сімдесятирічної давнини чи взагалі т34 залишились. А тут "техніка прямує вдень і вночі". Довбані брехуни чи взагалі некомпетентні. Але ж питання до змі: навіщо було підхоплювати і поширювати цей срач?
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22.07.2023 12:28 Ответить
1) ці "іксперти" - гівно
2) у кацапів заводи по ремонту і модернізації техніки проацюють у 3 зміни, а совкової техніки у них - тисячі.
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22.07.2023 12:40 Ответить
Видел в ТГ скидывали фото кацапских хранилищ техники типа всяких гаубиц, САУ и т.д. Так они пустеют, расконсервируются. Вот откуда берётся эта техника и почему она не заканчивается до сих пор. Там её дохрена.
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22.07.2023 13:00 Ответить
Це дуже ху.ова новина... власне - це вже давно не новина.
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22.07.2023 12:38 Ответить
А мы на это смотрим?
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22.07.2023 12:40 Ответить
"Украине F-16 совсем не нужны. Они никак не изменят ход войны." - тупицы из Белого дома.
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22.07.2023 13:01 Ответить
А ми що? Дулі будемо їм тикати?
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22.07.2023 13:48 Ответить
Джевеліни. Не чули?
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22.07.2023 15:49 Ответить
 
 