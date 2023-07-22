Вражеская техника следует на Запорожскую линию фронта и днем, и ночью, - Федоров
Оккупанты продолжают свозить в Мелитополь военную технику, которая дальше следует на Запорожскую линию фронта.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Оккупанты продолжают свозить в Мелитополь будущий металлолом. Вражеская техника следует на Запорожскую линию фронта и днем, и ночью. Как по объездным дорогам, так и по центральным улицам.
Вчера по улице Героев Украины в сторону Запорожья уехала очередная колонна Камазов", - написал он.
Кроме того, Федоров отметил, что Мелитополь заполонили вражеские "Тигры".
"На дорогах (как и везде) оккупантам закон не писан: в большинстве своем пьяные рашисты провоцируют ДТП. Вчера подобный "Тигр" росгвардии протаранил гражданский автомобиль по улице Александра Невского. По информации очевидцев, после этого росгвардеец под хмельком еще и угрожал водителю "подвалом", - добавил Федоров.
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Це десь на Ростові? Обосрандр невський то ж вроді мокшанський виродок?
Швець каже шо льотчики Байдена кажуть шо ці літаки, по перше - збивати будуть, а по друге - МіГ 29 модернізовані, якраз просять ВПС наші, а за ф-16 - кричать чиновники, котрим будуть "комісійні" виплати.
Байден дай ракети - а ДЕ твої ракети?
і де Єрмак? офігіти просто - з кротом при "президенті" кричати про байдендай. а хуху не хохо?
клоуни. подивитись просто на реготливого яйцерєзнікаффа і суроре заросле ....... тьху! істоту у футболці.
навіть з Трампом як воно сиділо, пошукай фото - як обісране.
шкода з Патрушевим в Омані нема фото, бо там воно певно в колінно-локтєвій було.
Воллей, дай авіаносці!!!111 а нє то шашлики всє разбросаєм.
Занято, извини, автоответчик говорит - "курс корабл* знае.ТЕ"
а "больше не у кого" = ты Лжец.
больше есть очень даже у кого
А евреев модернизировать их ты лично уломаешь?
не треба довіряти усьому,що Швець каже.Він рупор Байдена,тому він не те ще розкаже,з якою причини нам не потрібно давати літаки.
а ще те ж саме про "бохоізбраних".
просто тупо статистика.
Так из их их битума ж построены,имеют право.
І раз уже за Федорова - то його поміняли з кацапського полона. А деяких більш достойних - ще ні.
2) у кацапів заводи по ремонту і модернізації техніки проацюють у 3 зміни, а совкової техніки у них - тисячі.