Вражеская техника следует на Запорожскую линию фронта и днем, и ночью, - Федоров

Оккупанты продолжают свозить в Мелитополь военную технику, которая дальше следует на Запорожскую линию фронта.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты продолжают свозить в Мелитополь будущий металлолом. Вражеская техника следует на Запорожскую линию фронта и днем, и ночью. Как по объездным дорогам, так и по центральным улицам.



Вчера по улице Героев Украины в сторону Запорожья уехала очередная колонна Камазов", - написал он.

Кроме того, Федоров отметил, что Мелитополь заполонили вражеские "Тигры".



"На дорогах (как и везде) оккупантам закон не писан: в большинстве своем пьяные рашисты провоцируют ДТП. Вчера подобный "Тигр" росгвардии протаранил гражданский автомобиль по улице Александра Невского. По информации очевидцев, после этого росгвардеец под хмельком еще и угрожал водителю "подвалом", - добавил Федоров.

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