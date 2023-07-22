В Крыму взрывы. Аксенов говорит о "попытке налета" беспилотников. Местный телеграм-канал сообщает о прилетах в нефтебазу и аэродром. ВИДЕО

В оккупированном Крыму слышны взрывы. Крымская марионетка Сергей Аксенов сообщил о попытке налета с использованием БПЛА на инфраструктурные объекты Красногвардейского района.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Аксенова.

"Противником предпринята попытка налета с использованием БПЛА на инфраструктурные объекты Красногвардейского района Республики Крым. Сотрудники МЧС находятся на месте для ликвидации возможных последствий. Работают все профильные службы", - отмечает он.

Аксенов также просит соблюдать покой и доверять только официальным источникам информации.

Между тем, местный телеграм-канал "ЧП Севастополь" сообщает о прилетах в нефтебазу и аэродроме в поселке Октябрьское.

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