В Крыму взрывы. Аксенов говорит о "попытке налета" беспилотников. Местный телеграм-канал сообщает о прилетах в нефтебазу и аэродром. ВИДЕО
В оккупированном Крыму слышны взрывы. Крымская марионетка Сергей Аксенов сообщил о попытке налета с использованием БПЛА на инфраструктурные объекты Красногвардейского района.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Аксенова.
"Противником предпринята попытка налета с использованием БПЛА на инфраструктурные объекты Красногвардейского района Республики Крым. Сотрудники МЧС находятся на месте для ликвидации возможных последствий. Работают все профильные службы", - отмечает он.
Аксенов также просит соблюдать покой и доверять только официальным источникам информации.
Между тем, местный телеграм-канал "ЧП Севастополь" сообщает о прилетах в нефтебазу и аэродроме в поселке Октябрьское.
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То на нєфтєбазі листя палять ? 😂
І це є закона ціль
Але якось дивують західні політики кажуть контрнаступ повільний
Він не може бути швидким бо зброї мало надали
А також Україна не Росія людей треба також берегти
Крим звільнити можуть і без заходу на територію
Міст зруйнують і якщо окупанти втратять сухопутний коридор Крим буде заблокований і постійно обстрілюваний
Це те ж саме як і зміїний острів
Тільки більше часу потрібно
менше часу для Криму потрібно, ніж для Зміїного
в Криму більше 4 млн. "чєловєков" .
і всі істи хотять 😁
унІхнєт самальйотов унІх дІрІваяниє автамати.
АДАКАЖІ
це моцкаль відпочиває
повинен на пляжу в Ялті
викопати окоп 1х2та 2 глибиною
Всё же понятно. Па телевизеру так сказали.
Ето - ачередная пабеда руццкого оружия!!!
Да, кацапня?
То Краснодарська Народна Республіка намагається розбомбити конкурентів які присосались на їх бюджет.