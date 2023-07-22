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В Крыму взрывы. Аксенов говорит о "попытке налета" беспилотников. Местный телеграм-канал сообщает о прилетах в нефтебазу и аэродром. ВИДЕО

В оккупированном Крыму слышны взрывы. Крымская марионетка Сергей Аксенов сообщил о попытке налета с использованием БПЛА на инфраструктурные объекты Красногвардейского района.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Аксенова.

"Противником предпринята попытка налета с использованием БПЛА на инфраструктурные объекты Красногвардейского района Республики Крым. Сотрудники МЧС находятся на месте для ликвидации возможных последствий. Работают все профильные службы", - отмечает он.

Аксенов также просит соблюдать покой и доверять только официальным источникам информации.

Между тем, местный телеграм-канал "ЧП Севастополь" сообщает о прилетах в нефтебазу и аэродроме в поселке Октябрьское.

Также читайте: Оккупанты останавливали движение автотранспорта по Крымскому мосту, - росСМИ (обновлено)

В Крыму взрывы. Аксенов говорит о попытке налета беспилотников. Местный телеграм-канал сообщает о прилетах в нефтебазу и аэродром 01

взрыв (6727) Крым (26371) Аксенов Сергей (361)


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Топ комментарии
+62
Сезон "Це не ми" плавно переходить у сезон "Так, це ми, і що?"
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22.07.2023 11:26
+48
Поки не почнемо розстрілювати падлюк це не припиниться.
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22.07.2023 11:39
+45
Та всьо нормально. Чого вони нервують?
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22.07.2023 11:27
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Сезон "Це не ми" плавно переходить у сезон "Так, це ми, і що?"
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22.07.2023 11:26 Ответить
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22.07.2023 12:39 Ответить
Кажуть, що у Крим завезли 700 тисяч кацапів.
Не промахнешся...
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22.07.2023 17:55 Ответить
доведеться топити, бо закопувати землі шкода, а палити дров і газу.
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22.07.2023 22:16 Ответить
А рибу не шкода?)
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23.07.2023 15:58 Ответить
так корм же
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23.07.2023 19:03 Ответить
А потім цю рибу їсти?)
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26.07.2023 15:00 Ответить
а та, що ти їси думаєш чим харчується, ну не трупами людей, трупами інших риб чи тварин.
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26.07.2023 17:23 Ответить
Та всьо нормально. Чого вони нервують?
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22.07.2023 11:27 Ответить
Гори, гори ясно, щоби не погасло!
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22.07.2023 11:27 Ответить
На Житомирщині якась криса здала наші склади. Теж вибух був.
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22.07.2023 11:28 Ответить
Поки не почнемо розстрілювати падлюк це не припиниться.
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22.07.2023 11:39 Ответить
"Єрмаку я доверяю" (с)...
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22.07.2023 13:07 Ответить
Браво, квітне бавовна 💛💙
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22.07.2023 11:28 Ответить
Слава ЗСУ!
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22.07.2023 11:28 Ответить
Ворога поборемо! https://www.youtube.com/shorts/Bb_uFDSR60U https://www.youtube.com/shorts/Bb_uFDSR60U
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22.07.2023 12:42 Ответить
Не хвилюємося і спостерігаємо за димом з полум'ям. Нехай бавовнятко бавиться.
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22.07.2023 11:28 Ответить
"Кое кто любит погорячей" 😂
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22.07.2023 11:28 Ответить
Спроби і є спроби -- може завтра вдастя
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22.07.2023 11:29 Ответить
А что що горить чорним пламенем?
То на нєфтєбазі листя палять ? 😂
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22.07.2023 11:32 Ответить
То палят нефтедоллары. Оставляют скрепные фубли
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22.07.2023 11:41 Ответить
Спроба - це коли намагалися, але не вийшло. На відео результат, що все вийшло. Яка ж це спроба?
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22.07.2023 11:42 Ответить
"Требуйте крабов и горящие путьовки в Крым!" 😂
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22.07.2023 11:30 Ответить
То бавовна розквітає
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22.07.2023 11:31 Ответить
тільки скати не забувайте міняти ! 😂
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22.07.2023 11:33 Ответить
бо інакше біда може бути 😂
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22.07.2023 11:42 Ответить
Вовремя свалила из нашего Крыма! 💙💛
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22.07.2023 12:47 Ответить
Гоблин аксенов с его оптимизмом уже каждую новость должен начинать со слов песни "Всё хорошо, прекрасная маркиза" )))
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22.07.2023 11:32 Ответить
Та ні! Він не співати має, а слухати кобзона з першого ряду в маліновом піджакє..
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22.07.2023 13:31 Ответить
Ну шо кримнаші, як справи в чумадані без ручки? Ви там дєржітєсь єслі чо.
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22.07.2023 11:33 Ответить
спроба так спроба, аби горело как следует.
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22.07.2023 11:34 Ответить
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22.07.2023 11:34 Ответить
Кримський міст не працює це добре
І це є закона ціль
Але якось дивують західні політики кажуть контрнаступ повільний
Він не може бути швидким бо зброї мало надали
А також Україна не Росія людей треба також берегти
Крим звільнити можуть і без заходу на територію
Міст зруйнують і якщо окупанти втратять сухопутний коридор Крим буде заблокований і постійно обстрілюваний
Це те ж саме як і зміїний острів
Тільки більше часу потрібно
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22.07.2023 11:37 Ответить
менше!
менше часу для Криму потрібно, ніж для Зміїного

в Криму більше 4 млн. "чєловєков" .
і всі істи хотять 😁
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22.07.2023 11:46 Ответить
Древні називали ********* "країна андрофагів" (людожерів)...
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22.07.2023 13:35 Ответить
А тепер це країна копрофагів(говножерів)
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23.07.2023 15:55 Ответить
Якщо враховувати кількість хімії в тому що вони жеруть то таки "так".
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23.07.2023 16:27 Ответить
То не ми.
унІхнєт самальйотов унІх дІрІваяниє автамати.
АДАКАЖІ
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22.07.2023 11:37 Ответить
аксьонов ,дятел,тебе уже гиркин и губарев привет передают, что б сухари сушил
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22.07.2023 11:38 Ответить
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22.07.2023 11:38 Ответить
Пора запретить пьяным отдыхающим лаптям разводить костры на территории нефтебаз, складов боеприпасов, аэродромов и прочих мест отдыха. Хотя, без взрывав, пожаров, трупов и паники , разве это отдых?
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22.07.2023 11:40 Ответить
Конечно: кульминация отдыха - зарезать мать троих детей
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22.07.2023 11:44 Ответить
Щось останнім часом Крим почало бавовнити. До чого б це?
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22.07.2023 11:43 Ответить
Скоро комусь почнуть знімати скальп.
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22.07.2023 12:08 Ответить
З Гобліна,шолі?
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22.07.2023 12:09 Ответить
"Усьо включено". Українські аніматори обіцяють "зажигатєльноє шоу"!
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22.07.2023 11:44 Ответить
Мама, я баюсь! Пора свалівать отсюда.
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22.07.2023 11:46 Ответить
Не-в оригинале было:"Мамулечка, пора сваливать"
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22.07.2023 12:51 Ответить
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22.07.2023 12:55 Ответить
Непогана така "спроба"
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22.07.2023 11:50 Ответить
Так душевно.. Так душевно
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22.07.2023 11:53 Ответить
Па дамашнєму..
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22.07.2023 12:21 Ответить
"ne faire confiance qu'aux sources d'information officielles "🤡
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22.07.2023 11:58 Ответить
ты еще радио Сыктывкара послушай .. будет тебе information officielles
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22.07.2023 12:14 Ответить
Otlycno i teper vlupili.Nedavno po baze fasistov popali,do six por ecio gorit,tut ecio povtorili
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22.07.2023 11:59 Ответить
iпать, в говенi гарячо:
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22.07.2023 12:09 Ответить
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22.07.2023 12:11 Ответить
ппо якось дуже димно працює
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22.07.2023 12:14 Ответить
Сіржант Арлов.. Я.. Арлом будіш.. Сіржант Соколов.. я... Соколом будіш... Сіржант Казлов.. Я... Ну.нічєго-нічєго
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22.07.2023 12:16 Ответить
https://ibb.co/z4gckkn
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22.07.2023 12:26 Ответить
Все горить , все палає ,
це моцкаль відпочиває
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22.07.2023 12:49 Ответить
кожен відпочіваючій мацкаль
повинен на пляжу в Ялті
викопати окоп 1х2та 2 глибиною
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22.07.2023 12:28 Ответить
Еще десяток прикопать.. Нех их жалеть.. Оффициально нарушили границу..
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22.07.2023 12:33 Ответить
Скрепная православная кацапская нефтебаза сбила укрожидонацистский трансгендерный бпла, начинённый отравлеными комарами.
Всё же понятно. Па телевизеру так сказали.
Ето - ачередная пабеда руццкого оружия!!!
Да, кацапня?
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22.07.2023 12:58 Ответить
та там не нефтебаза. Нефтебазы не взрываются. Это наши влупили по складу боеприпасов
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22.07.2023 16:32 Ответить
З гарним початком суботи, крисщанє !
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22.07.2023 13:22 Ответить
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22.07.2023 13:55 Ответить
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22.07.2023 13:56 Ответить
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22.07.2023 13:57 Ответить
Дуже гарне відео!
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22.07.2023 13:58 Ответить
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22.07.2023 14:17 Ответить
То не ми.

То Краснодарська Народна Республіка намагається розбомбити конкурентів які присосались на їх бюджет.
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22.07.2023 14:22 Ответить
ау цензор, чому цього покидька не називають гоблін, а по призвіщу ще й з великої літери?
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22.07.2023 14:31 Ответить
танец дебильного недоумкуватого морячка - это нечто ))
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22.07.2023 16:23 Ответить
І єта ми есчо не начіналі!
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22.07.2023 16:41 Ответить
А що то сталося? Це можливо за спеки, бо все-таки Крим? А там на платформі кримські щурі чекають потяга, а його мабуть не буде?
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22.07.2023 16:58 Ответить
нх***а собі камєнь впав
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22.07.2023 17:21 Ответить
Та не впав, а Іпанув!
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22.07.2023 21:45 Ответить
Всего лишь незначительное задымление. Очевидно курят много.
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23.07.2023 17:13 Ответить
 
 