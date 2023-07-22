Микитась под залог вышел из СИЗО и получил разрешение выехать на 6 дней из Киева, - ЦПК

Вчера, 21 июля, в Высшем антикоррупционном суде состоялось очередное заседание по делу экс-нардепа Максима Микитася по поводу вероятного предложения взятки мэру Днепра.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Центра противодействия коррупции.

"Мы обратили внимание, что на заседании не было работников конвоя. По нашим данным, Никитась вышел из СИЗО еще несколько дней назад, деньги внесли в минувшие выходные. Произошло это после того, как 11 июля ВАКС продлил Никитасю содержание под стражей до 8 сентября, но уменьшил залог с 40 до 20 млн грн. Решение было принято судьями ВАКС Воронько, Бицюк и Михайленко", - говорится в сообщении.

В конце вчерашнего заседания экс-нардеп попросил судей разрешить ему со 2 по 7 августа уехать в Ивано-Франковскую и Львовскую область по семейным обстоятельствам.

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Прокурор САП не возражал, но только в том случае, если это не помешает судебному разбирательству.

В результате судьи протокольным определением дали разрешение Никитасю покинуть Киев на шесть дней.

Следующее заседание по этому делу назначено на 4 августа. Обвиняемый обещал принять участие в заседании по видеосвязи, а 7 августа уже прибыть на заседание в помещение суда.



ЦПК напоминает, что в октябре следователь судья назначил Микитасю залог в 260 млн грн, но апелляция уменьшила его до 100 млн грн. Через некоторое время залог уменьшили до 85 млн грн, затем до 80 млн, впоследствии до 40 млн грн и в последний раз до 20 млн грн.

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"Нам не известно, кто внес залог: Микитась лично или кто-то другой как залогодатель. Хотя вряд ли средства мог внести сам обвиняемый, ведь раньше его защита заявляла, что у Микитася нет "ни 10, ни 5, ни даже 3 млн грн". Хочется верить, что мы не увидим повторения истории "аля Трубицын", который воспользовался письмом от ГУР и покинул территорию Украины. Хотя кое-что общее у Трубицына и Микитася точно есть. Оба в свое время тесно общались с нынешним замглавы Офиса Президента Олегом Татаровым", - также отмечает ЦПК.



В частности, как отмечается, на записях НАБУ Микитась говорил о помощи Татарова с возвращением активов компании Укрбуд: "Ну вот, Олег Татаров, да. В 14-ом году мы тут близко дружили. Ну как, сейчас меньше, конечно. Ну меньше встречаемся, практически не встречаемся. Но тем не менее, много он помог по этим. Это он помог. Я не скрываю этого".

Напомним, Микитась был задержан 18 октября прошлого года, его разоблачили на попытке подкупа мэра Днепра Филатова. 20 октября Высший антикоррупционный суд избрал для Микитася меру пресечения для бывшего нардепа Максима Микитася в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 260 млн грн.