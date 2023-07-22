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Микитась под залог вышел из СИЗО и получил разрешение выехать на 6 дней из Киева, - ЦПК

микитась

Вчера, 21 июля, в Высшем антикоррупционном суде состоялось очередное заседание по делу экс-нардепа Максима Микитася по поводу вероятного предложения взятки мэру Днепра.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Центра противодействия коррупции.

"Мы обратили внимание, что на заседании не было работников конвоя. По нашим данным, Никитась вышел из СИЗО еще несколько дней назад, деньги внесли в минувшие выходные. Произошло это после того, как 11 июля ВАКС продлил Никитасю содержание под стражей до 8 сентября, но уменьшил залог с 40 до 20 млн грн. Решение было принято судьями ВАКС Воронько, Бицюк и Михайленко", - говорится в сообщении.

В конце вчерашнего заседания экс-нардеп попросил судей разрешить ему со 2 по 7 августа уехать в Ивано-Франковскую и Львовскую область по семейным обстоятельствам.

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Прокурор САП не возражал, но только в том случае, если это не помешает судебному разбирательству.

В результате судьи протокольным определением дали разрешение Никитасю покинуть Киев на шесть дней.

Следующее заседание по этому делу назначено на 4 августа. Обвиняемый обещал принять участие в заседании по видеосвязи, а 7 августа уже прибыть на заседание в помещение суда.

ЦПК напоминает, что в октябре следователь судья назначил Микитасю залог в 260 млн грн, но апелляция уменьшила его до 100 млн грн. Через некоторое время залог уменьшили до 85 млн грн, затем до 80 млн, впоследствии до 40 млн грн и в последний раз до 20 млн грн.

Также читайте: Экс-нардеп Микитась, предлагавший взятку мэру Днепра Филатову, извещен о подозрении, - САП

"Нам не известно, кто внес залог: Микитась лично или кто-то другой как залогодатель. Хотя вряд ли средства мог внести сам обвиняемый, ведь раньше его защита заявляла, что у Микитася нет "ни 10, ни 5, ни даже 3 млн грн". Хочется верить, что мы не увидим повторения истории "аля Трубицын", который воспользовался письмом от ГУР и покинул территорию Украины. Хотя кое-что общее у Трубицына и Микитася точно есть. Оба в свое время тесно общались с нынешним замглавы Офиса Президента Олегом Татаровым", - также отмечает ЦПК.

В частности, как отмечается, на записях НАБУ Микитась говорил о помощи Татарова с возвращением активов компании Укрбуд: "Ну вот, Олег Татаров, да. В 14-ом году мы тут близко дружили. Ну как, сейчас меньше, конечно. Ну меньше встречаемся, практически не встречаемся. Но тем не менее, много он помог по этим. Это он помог. Я не скрываю этого".

Напомним, Микитась был задержан 18 октября прошлого года, его разоблачили на попытке подкупа мэра Днепра Филатова. 20 октября Высший антикоррупционный суд избрал для Микитася меру пресечения для бывшего нардепа Максима Микитася в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 260 млн грн.

Антикоррупционный суд (1204) Микитась Максим (153) Центр противодействия коррупции (247)


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Топ комментарии
+41
А Червінського? Мда, закони в Україні дійсно "працюють" дивовижно
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22.07.2023 11:59
+26
..от дивлюся на ідіотів..і дивуюся!! Ну що у тебе в голові..? Суцільна пустота...чи трохи ранкового кофе!? Що тобі при шоколадному армію розвалювали... ФСБшників тримали у владі...? Може ти розповіси...недолуге..яка армія у нас у 2014 починала війну і якою в 2019 шоколадний передав її Зеленій паскуді? І що за три роки до війни з армією зробила ця паскуда?! Чи ти не чув... про скорочення бойових підрозділів.. про відверті ворожі дії стосовно обороноздатності України! Тільки за те...що Порох підняв армію з колін..і завдяки навіть **роботі**зепогані вона змогла встояти і врятувати країну. Так звідки ти впало..чудовисько дурноголове?
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22.07.2023 12:54
+24
Переписал все на ермака и поехал.
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22.07.2023 12:00
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А Червінського? Мда, закони в Україні дійсно "працюють" дивовижно
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22.07.2023 11:59 Ответить
..от дивлюся на ідіотів..і дивуюся!! Ну що у тебе в голові..? Суцільна пустота...чи трохи ранкового кофе!? Що тобі при шоколадному армію розвалювали... ФСБшників тримали у владі...? Може ти розповіси...недолуге..яка армія у нас у 2014 починала війну і якою в 2019 шоколадний передав її Зеленій паскуді? І що за три роки до війни з армією зробила ця паскуда?! Чи ти не чув... про скорочення бойових підрозділів.. про відверті ворожі дії стосовно обороноздатності України! Тільки за те...що Порох підняв армію з колін..і завдяки навіть **роботі**зепогані вона змогла встояти і врятувати країну. Так звідки ти впало..чудовисько дурноголове?
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22.07.2023 12:54 Ответить
зешапіто це цирк
а у нас зебанда
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22.07.2023 15:45 Ответить
Переписал все на ермака и поехал.
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22.07.2023 12:00 Ответить
Жду Татарова в суде
Это будет праздник
Если президент, как всегда, его не испортит
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22.07.2023 12:02 Ответить
Прощавай Україна, повернусь обов'язково))) клоуни
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22.07.2023 12:11 Ответить
вільно вийшов і поїхав,
а потім з мексики по відео буде в суді

якось дуже вибірково випускають
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22.07.2023 12:12 Ответить
Ось такі у нас закони. Такі депутати , що ці закони пишуть та приймають.
Ось такий в нас говнокомандувачь , якого весь цій непотреб влаштовує.
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22.07.2023 12:13 Ответить
Це не такі у вас закони, це такого виродка ви обрали презедентом.
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22.07.2023 12:44 Ответить
А ви. Народ, скидайтесь на безпілотники з мізерних зарплат...
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22.07.2023 12:13 Ответить
Електрику підняли пі дари... А зарплати коли? Вам бульярдами башляють,, в нас мер якусь хрєнь по вулицях, по яких ніхто не ходить, мостить... Ви пройобуєте в країні а не москалям
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22.07.2023 12:40 Ответить
Интересно, куда он убежит? о_О
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22.07.2023 12:17 Ответить
.. Буданов знає! Він вже підписав дозвіл йому на перетин кордону з розвідувальними цілями десь біля Монако..чи ОАЕ.... )))
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22.07.2023 12:56 Ответить
Как куда? В первый день пойдёт в ТЦК СП, пройдёт медкомиссию, встанет на учёт... Очевидно же
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22.07.2023 13:01 Ответить
Випустили голуба, тепер літи куди побажаєш.Завтра чи трохи пізніше дознаємось куди воно втікло, в яку країну. Зепідари рулять далі...
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22.07.2023 12:17 Ответить
Наивные. Суд не уменьшал сумму заставы. Просто судьи и прокурор взяли себе 240лямов грн, а 20 лямов государству. Завтра Мыкитась уже будет махать ручкой из Израиля или Швейцарии, которые так же живут за счет ворованных или кровавых денег олигархов и бандитов
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22.07.2023 12:17 Ответить
Нехай нелох спитає свїх коханих дєрьмака та татарова, чому ми не в НАТО.
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22.07.2023 12:17 Ответить
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22.07.2023 12:18 Ответить
Сподіваються... Ага, сподівайтеся що може вдасться його розшукати на просторах планети.. Зелені виродки, своїм все , опонентам закон.
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22.07.2023 12:22 Ответить
виїхати з Києва у Монако..
Мабудь адвокатом в нього став баканов...
зе-можливості;-вкрасти,предати-і в Монако
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22.07.2023 12:25 Ответить
Так випустили шахрая Войцеховського, і де він тепер? по Києву 42 недобудованих ним ЖК,
а його навіть не розшукують
https://www.facebook.com/groups/561517177370557
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22.07.2023 12:33 Ответить
А, що там по справі нацгвардії? Чи це вже забули? 81млн., нагадую, фігурант Микитась
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22.07.2023 12:33 Ответить
Мне кажется , нынешняя мразота даже шлепера переплюнула.
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22.07.2023 12:34 Ответить
Убей Поворознюка.. хештег.. час створити.. хай побігає
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22.07.2023 12:42 Ответить
хру-хру
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22.07.2023 12:43 Ответить
судді і прокурва непогано так прібарахлілісь знизивши заставу у 10 раз! Тепер дружбан татарова, діставши із загашніка свій ісраїльський паспорт, зможе вільно виїхати з країни аби повернутися у сонячний відень і насолоджуватися життям на вкрадені у вас гроші.
А вас довпойопів, які повірили, що клоун може бути чесним президентом я поздоровляю - вас *******!
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22.07.2023 12:51 Ответить
Рука руку моет.
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22.07.2023 12:54 Ответить
Решение было принято судьями ВАКС Воронько, Бицюк и Михайленко.
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22.07.2023 12:56 Ответить
Дим тай нитка.
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22.07.2023 12:56 Ответить
шукайте вітра в полі оце все що далі буде чергова вистава
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22.07.2023 12:57 Ответить
Зробили разом !!!
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22.07.2023 13:00 Ответить
Моєму побратиму не дали відпустки за сімейними обставинами... Злодіям і хабарникам в Україні живеться краще
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22.07.2023 13:06 Ответить
У Лондон чи куди?
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22.07.2023 13:08 Ответить
в Тайланд, стать змінювати
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22.07.2023 13:52 Ответить
Ось вам і "судова реформа" по-зеленому...!
Сплатив та зї...ся...а патріот Червінський сидітиме далі...тварюки...!
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22.07.2023 13:13 Ответить
Микитась простий шахрай, який абсолюно не дружить з головою. Завжди внього якійсь дебільні приколи та проколи.
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22.07.2023 13:23 Ответить
Ну якщо чуваку дуже треба на шашлики у Буковель згоняти?
Шашлики - це ж святе!
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22.07.2023 13:32 Ответить
а червінський сидить я б багато написав про суди ім портнова думаю іншиx нема
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22.07.2023 13:35 Ответить
а циз судей під залог треба посадити
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22.07.2023 13:53 Ответить
очікуємо на результат цієї брудної оборутки
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22.07.2023 14:45 Ответить
Все як завжди.
Якийсь бідолага їжу вкраде в супермаркеті, закинуть в колонію на 3 роки.

Виродок у костюмі обкраде державу і народ на півмільярда і суди з прокурорами стають на диво людяні і лояльні.

І нікому ***** не цікаво, звідки у якось мудня 20млн на заставу. 99% населення таких грошей і не бачило ніколи.

У податківців теж зір на диво вибірковий.
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22.07.2023 15:13 Ответить
За всим свавіллям яке відбувається в країні спокійно споглядає Зе-президент та команда!
Хтось може сказати, що віе не вкурсі, але згадайте його роботу в кварталі, там завжди обговорювались найсвіжіші новини, тобто є моніторинг подій
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22.07.2023 20:10 Ответить
Из первоначального залога он , как минимум, добровольно пожертвовал судьям миллионов 30 и завтра будет наслаждаться жизнью в Европе. Кодла Ермака больше всего любит бабло.
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22.07.2023 15:52 Ответить
Эти спец судье еще похлеще обыкновенных отмазывают преступников....
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22.07.2023 16:41 Ответить
 
 