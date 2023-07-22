Склад боеприпасов детонирует в Красногвардейском районе Крыма. Принято решение об эвакуации населения и остановке Крымской железной дороги, - предатель Аксенов. ВИДЕО
В результате атаки беспилотника на Красногвардейский район в оккупированном Крыму произошла детонация на складе боеприпасов.
Это подтвердил крымский марионетка Сергей Аксенов, передает Цензор.НЕТ.
Впрочем, он традиционно уверяет, что разрушений и пострадавших по предварительным данным нет. Однако население из 5-км зоны впечатления все же приходится эвакуировать.
"Принято решение об эвакуации населения в радиусе 5 километров от места ЧП до пунктов временного размещения. Для минимизации рисков также решено приостановить движение Крымской железной дороги", - отмечает предатель.
Аксенов также рассчитывает, что последствия ЧП будут устранены в сжатые сроки.
Ранее Цензор.НЕТ сообщил о взрывах в Крыму.
Топ комментарии
+49 Прощай немытая раССея
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+46 Mykola Trofimenko #544375
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+44 Philip Od
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Обмілілий Північно-Кримський канал після підриву Каховської ГЕС
то ж чи будуть відновлювати - то баба вилами по воді писала. а от те що і після війни треба буде десяток років зачекати - факт.
...А писок у Гобліна став помітно грубшим. Цікаво, його тепер годують жомом із Кивиної "золотої ями"?
зрадника не впала головешка 😡
- Нет! Мы же не буквальна! Мы толька фигуральна выражалися!
- Не ****! Выполнить волю народную - долг Вооружённых Сил Украины!
В чём проблема?
А, кацапня?
може якось надолужить. але це - неточно
(на нервах точно не скруглішає, а нервувати його тільки почали)
салют класний. як на мене - то добре, якщо його й просто сірниками запалили.
тут жеж як? "усьо харашо, крим защіщон. єсли хтото чтото здєлаєт - то бистрий армагедон" (с)
(цитати від різних бовдурів, неточні, але всі - про якість доповідей офіциозу до кримнашистів)
Деньги акционерам верни.
-безкоштовні феєрверверки
-екстрі-багато вільних місць на всій території Криму
Це у пекло бистрей?