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Новости Война
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Склад боеприпасов детонирует в Красногвардейском районе Крыма. Принято решение об эвакуации населения и остановке Крымской железной дороги, - предатель Аксенов. ВИДЕО

аксьонов

В результате атаки беспилотника на Красногвардейский район в оккупированном Крыму произошла детонация на складе боеприпасов.

Это подтвердил крымский марионетка Сергей Аксенов, передает Цензор.НЕТ.

Впрочем, он традиционно уверяет, что разрушений и пострадавших по предварительным данным нет. Однако население из 5-км зоны впечатления все же приходится эвакуировать.

"Принято решение об эвакуации населения в радиусе 5 километров от места ЧП до пунктов временного размещения. Для минимизации рисков также решено приостановить движение Крымской железной дороги", - отмечает предатель.

Аксенов также рассчитывает, что последствия ЧП будут устранены в сжатые сроки.

Также смотрите: В Крыму взрывы. Аксенов говорит о "попытке налета" беспилотников. Местный телеграм-канал сообщает о прилетах в нефтебазу и аэродром. ВИДЕО

Ранее Цензор.НЕТ сообщил о взрывах в Крыму.

взрыв (6727) Крым (26371) Аксенов Сергей (361)


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Топ комментарии
+49
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22.07.2023 12:34
+46
Схоже ППО все збила, як завжди
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22.07.2023 12:33
+44
Через приліт безпілотника також призупинено залізничне сполучення в центральному Криму - соцмережі
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22.07.2023 12:33
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Тю, а шо случилася?
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22.07.2023 12:31 Ответить
Схоже ППО все збила, як завжди
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22.07.2023 12:33 Ответить
Камні, камні..
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22.07.2023 12:34 Ответить
...а, з неба? ага, пойняв
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22.07.2023 18:04 Ответить
Внаслідок обстрілу "укро-нацистами" Червоногвардійського району постраждали мирні **********.
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22.07.2023 12:44 Ответить
Ґойда случілася))
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22.07.2023 15:23 Ответить
Гійда!
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22.07.2023 15:25 Ответить
Через приліт безпілотника також призупинено залізничне сполучення в центральному Криму - соцмережі
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22.07.2023 12:33 Ответить
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22.07.2023 14:12 Ответить
Скоро таке по всьому Криму камні с *****...
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22.07.2023 12:33 Ответить
Кримський капкан... Гарячк, кримське літо...
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22.07.2023 12:33 Ответить
Гоблін, вода ще є?
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22.07.2023 12:33 Ответить
води немає в гобліна. ***** "допомогло"

Обмілілий Північно-Кримський канал після підриву Каховської ГЕС

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22.07.2023 12:57 Ответить
з каналом проблему вирішено,з подачею води в Крим по ньому можуть рашисти забути до закінчення війни
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22.07.2023 13:07 Ответить
та й таке. наші гідротехніки тут писали пару місяців тому, що каховьску гес відновлювати не меньше як 10 років. та вони були геть проти відновлення, бо писали, що водосховище зруйнувало екосистему україни на великий площі, та ще й знищило вагому частку козацької історії.

то ж чи будуть відновлювати - то баба вилами по воді писала. а от те що і після війни треба буде десяток років зачекати - факт.
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22.07.2023 13:18 Ответить
а судоходство? Это вам шуточки??
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22.07.2023 13:48 Ответить
Фейерверк к прибытию отдыхающих)
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22.07.2023 12:33 Ответить
красівоє
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22.07.2023 12:34 Ответить
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22.07.2023 12:34 Ответить
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22.07.2023 12:34 Ответить
А, ну звичайно: фсьо харашо, прєкрасная маркіза...

...А писок у Гобліна став помітно грубшим. Цікаво, його тепер годують жомом із Кивиної "золотої ями"?
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22.07.2023 12:36 Ответить
Гобліну Пксьонову пора валити із украінського Криму , поки на башку
зрадника не впала головешка 😡
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22.07.2023 12:37 Ответить
він би давно там не сидів,якщо б не було вигідно освоювати виділені гроші..Славу він здобув у 2014р.-владу отримав,зосталось одне-гроші
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22.07.2023 12:42 Ответить
Екстремальний гібрідний відпочинок для понаєхів, замість солнця - вибухи і вогонь, замість дощику - уламки снарядів . ватники тащаться, головне безкоштовно.
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22.07.2023 12:37 Ответить
А чьо? 😲Спроба нальоту вдалась, аднака? Внізапна склад роздуплився фейєрверками? 🤔 А що у Гобліна з є*лом? Хдє мілая улибка, которойнада встрєчать гастєй?
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22.07.2023 12:37 Ответить
Як приємно дивитись.... А звуки то які...
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22.07.2023 12:38 Ответить
Аксьонов буде ліквідований!
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22.07.2023 12:39 Ответить
Ґільйотина чи шибениця як думаєте буде красивіше?
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22.07.2023 15:26 Ответить
Крим з курорту, рашисти перетворили у військову зону. )(уйло і домагався перетворити півострів на суцільну військову базу,адже це надзвичайно вигідне розташування контролю за Чорним морем,так само як Ердоган контролює Босфорську протоку з мільярдними прибутками
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22.07.2023 12:39 Ответить
А насправді він його перетворив на величезний військовий полігон з чітко визначеними водними кордонами І роль мішеней на ньому виконують російські війська
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22.07.2023 12:47 Ответить
я б сказав,що це такий собі сухопутний авіаносець з ударною группою,який нікуди не пливе.
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22.07.2023 13:04 Ответить
Але ж і потопити його не вийде.
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22.07.2023 13:37 Ответить
поки що ні,але перерізати комунікації і блокада півострова через міст і з моря, та з території України..і самі будуть втікати...
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22.07.2023 13:43 Ответить
Крим був перетворений на військову базу ще у часи СРСР. У 1980 році наш батальон морської піхоти був перекинутий перед самою олімпіадою з Балтійська у Перевальне на кримському півострові і десантований з повітря на тамтешний полігон. Потім марш-кидок під Сімферополь, а повертались вже літаками з Октябрьського, у якому зараз "зацвіла бавовна". У той час там базувались стратегічні ракетоносці ТУ-22М. Так я Вам скажу, що таку кількість місцевих військових частин я бачив тільки у Калінінградській області на Балтіці. І тільки коли, вже при незалежній Україні наші політики остаточно розвалили і скоротили армію, Крим перетворився на курорт. Щодо важливості контролю над Чорним морем з території Криму, то вона доволі сумнівна. Уся біда Чорного моря у тому, що воно внутрішнє, хто б не контролював проливи, знаходження у них під час проходу досить небезпечне, бо воно прогнозоване, легко виявляється радіо-технічною розвідкою та засобами розвідувальних БПЛА і легко вражається ракетним озброєнням. Саме тому країни НАТО чорноморського басейну не мають на озброєнні великих кораблів, а віддають перевагу мобільним засобам виявлення та ракетного ураження. Базування "москітного ракетного флоту", навіть під Одессою, повністю блокує увесь флот у Криму. Тому Крим важливий тільки для блокади Азовського моря і кавказського узбережжя, що є дуже важливим, а проливи то таке.
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22.07.2023 13:54 Ответить
..Достатньо і цього--блокади Азовського моря і кавказського узбережжя.
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22.07.2023 13:57 Ответить
Можливо, але від Одеси до Керчі 470 км, до Новоросійська менше 600 км, при дальності ураження "Томагавками" у 1300 км. Ось що нам потрібно у першу чергу - далекобійні ракетні комплекси, а тоді ми доволі легше повернемо і увесь Крим, бо мордор втратить контроль над усім чорноморським басейном.
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22.07.2023 14:08 Ответить
я про це кажу з 2015 року ! Україна повинна мати на озброєні ракети 1500-2000 дії заради власної безпеки .
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22.07.2023 15:20 Ответить
- Крымчане! "Камни с неба" заказывали?
- Нет! Мы же не буквальна! Мы толька фигуральна выражалися!
- Не ****! Выполнить волю народную - долг Вооружённых Сил Украины!
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22.07.2023 12:41 Ответить
Наші бійці накрили по-дорослому...гарно димить.
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22.07.2023 12:43 Ответить
Курман,а не красногвардійськ здається перейменовували,та зрештою в 60х так старожили його називали(спогади дитячі).
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22.07.2023 12:44 Ответить
Я тобі скажу більше. Курманом його донині називають жителі сіл навколо нього. Але вони в той самий час чомусь не називають свої села історичними німецькими назвами, які переіменували на савєцькі вже після війни. Всякими Ной-Лібенталями чи Фрайдорфами. Мабуть тому, що деякі живуть ще в німецьких будиночках з кам'яними стінами та глибокими льохами.
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22.07.2023 13:47 Ответить
Тепер не в курсі під 50років не бував там,але пам*ятаю, тітка розказувала коли з одної і другої сторони жили татари парканів не було,а коли в їхні будинки заселились північні рускі,то спасу не було, черешні тільки побуріли за ніч обносили разом з листям,прийшлось ставити 2х метровий паркан від них,ще й глухий.
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22.07.2023 14:27 Ответить
Так сбили же все 589 укрожидонацистских беспилотников!
В чём проблема?
А, кацапня?
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22.07.2023 12:51 Ответить
Гарного "відпочинку", какцапські .ляді!!!
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22.07.2023 12:52 Ответить
Салюти -- готуються до приходу ЗСУ.
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22.07.2023 12:53 Ответить
На фотке Аксёнов очень похож на крысу. Совпадение???Крыса есть крыса.
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22.07.2023 12:54 Ответить
Їрмака мені нагадує
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22.07.2023 12:57 Ответить
та ні, ще аксьонов не такий товстий.

може якось надолужить. але це - неточно

(на нервах точно не скруглішає, а нервувати його тільки почали)
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22.07.2023 13:10 Ответить
как-то резко проапгрейдились беспилотники
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22.07.2023 12:54 Ответить
так завжди, коли спочатку знищуєш 1000 байрактарів з 200 поставлених, а потім споглядаєш на призупинену залізницю та терміновий ремонт вдруге кримського мосту.
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22.07.2023 13:01 Ответить
просто это штормшадоу
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22.07.2023 13:20 Ответить
"какая разніца. што-то случілась" (с)

салют класний. як на мене - то добре, якщо його й просто сірниками запалили.

тут жеж як? "усьо харашо, крим защіщон. єсли хтото чтото здєлаєт - то бистрий армагедон" (с)

(цитати від різних бовдурів, неточні, але всі - про якість доповідей офіциозу до кримнашистів)
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22.07.2023 13:25 Ответить
Это не эвакуация, а отрицательная миграция
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22.07.2023 12:57 Ответить
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22.07.2023 13:03 Ответить
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22.07.2023 13:05 Ответить
Этот чувак еще денег дохрена должнен нашему банку.

Деньги акционерам верни.
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22.07.2023 13:07 Ответить
Курма́н-Кемельчіцький район...
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22.07.2023 13:11 Ответить
файний бадабум, схоже пара безпілотників(для відвертання уваги пво) та штормшадоу завітали на аеродром.
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22.07.2023 13:20 Ответить
Погано було з Україною? З своїх курників з туристів гребли втридорога, жили спокійно. Захотілося в рашку, а тепер не курорт, а військова база. Їжте!
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22.07.2023 13:22 Ответить
додаткові плюси туристичного сезону:
-безкоштовні феєрверверки
-екстрі-багато вільних місць на всій території Криму
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22.07.2023 14:21 Ответить
Це вже їм вдруге камінь з неба влучно прилетів по арсеналам. А ми ще й не починали, нас там нет )).
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22.07.2023 13:52 Ответить
свято наближається
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22.07.2023 13:59 Ответить
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22.07.2023 14:11 Ответить
Можливо я помиляюся, але мені здається що це ГОЙДА!!!!!!
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22.07.2023 14:29 Ответить
Гоблін-аксьонов проводить спішно демілітаризацію острова. Він колишній моряк, сухопутний моряк. Тому в його планах деміітаризувати весь чорноморский флот. Залишить тільки парусники.
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22.07.2023 14:46 Ответить
А коли він був моряком, хоч і сухопутним?
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22.07.2023 14:53 Ответить
Аксьонова вигнали з Сімферопольського віськово-політичного училища - він його навіть не закінчив Там готували замполітів до стройбатів
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22.07.2023 19:55 Ответить
гоблін тельняшку рвав у 91 -і роки, доводячи, що він мАряк у третьому поколінні. Його предки Цусиму просрали, а дід Чорноморський флот затопив, щоб той не потрапив німцям. КАрочЄ, хЄрой по крові. І тільки морський.
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23.07.2023 18:51 Ответить
Не знаю що він там собі "рвав" Я служив у Криму у 1992-95 роках Гоблін тоді ходив у "криміналі" Здається під "Башмаками" Я в ті часи спілкувася доволі тісно з прокурорським працівником Кримської прокуратури (приймали участь у одному кримінальному процесі) І він мені якось розповідав про декого з "бригадирів" І у розмові згадував "Гобліна" та розповідав його біографію Того вигнали за якісь "мутні" справи з третього курсу СВВПУ Чи-то наркота чи-то рекет
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23.07.2023 19:17 Ответить
наконец-то наши нормально попали! но надо еще. Мост в особенности на бис!
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22.07.2023 14:57 Ответить
Бистрєй, пацани...
Це у пекло бистрей?
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23.07.2023 01:34 Ответить
 
 