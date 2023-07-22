Склад боеприпасов детонирует в Красногвардейском районе Крыма. Принято решение об эвакуации населения и остановке Крымской железной дороги, - предатель Аксенов. ВИДЕО

В результате атаки беспилотника на Красногвардейский район в оккупированном Крыму произошла детонация на складе боеприпасов.

Это подтвердил крымский марионетка Сергей Аксенов, передает Цензор.НЕТ.

Впрочем, он традиционно уверяет, что разрушений и пострадавших по предварительным данным нет. Однако население из 5-км зоны впечатления все же приходится эвакуировать.

"Принято решение об эвакуации населения в радиусе 5 километров от места ЧП до пунктов временного размещения. Для минимизации рисков также решено приостановить движение Крымской железной дороги", - отмечает предатель.

Аксенов также рассчитывает, что последствия ЧП будут устранены в сжатые сроки.

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