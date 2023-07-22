Враг ударил из артиллерии по Краснопольской громаде Сумщины, 1 человек погиб, 4 ранены
Сегодня, 22 июля, российские террористы снова ударили из артиллерии по мирному населению Сумщины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОВА.
Как отмечается, около десяти часов утра обстрелы были по одному из поселков Краснопольской громады. Было зафиксировано 14 взрывов.
"Предварительно в результате обстрела один человек погиб и четыре получили ранения разной степени тяжести. Раненые доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Разрушены дома мирных жителей и объекты гражданской инфраструктуры.
"Враг, к сожалению, бьет по мирным жителям! Цинично уничтожает все на своем пути. Искренние соболезнования родным и близким. Молимся о выздоровлении раненых людей. Никогда не будет прощения российским террористам", - отметил начальник Сумской ОВА Владимир Артюх.
Как сообщалось, вечером 21 июля и утром 22 июля оккупанты обстреляли Никополь Днепропетровской области, пострадали 3 человека. Также накануне враг бил из артиллерии по Очакову.
Находилась под вражеским огнем и Херсонщина – за сутки 21 июля оккупанты выпустили 414 снарядов по Херсонщине, в том числе 9 – по Херсону.
Также Цензор.НЕТ писал, что минувшей ночью враг направил дроны на территорию Кировоградщины. Обошлось без жертв и разрушений гражданских построек.
Ранее сообщалось, что вечером 21 июля армия оккупантов ударила авиабомбами по пгт Нью-Йорк Донецкой области, погибли четыре человека, ранения получили три человека.
Также Цензор.НЕТ писал, что 21 июля в результате российских обстрелов с.Дружба Торецкой громады (Донецкая область) погибли двое детей.
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