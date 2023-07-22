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Новости Война
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Враг ударил из артиллерии по Краснопольской громаде Сумщины, 1 человек погиб, 4 ранены

сумщина

Сегодня, 22 июля, российские террористы снова ударили из артиллерии по мирному населению Сумщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОВА.

Как отмечается, около десяти часов утра обстрелы были по одному из поселков Краснопольской громады. Было зафиксировано 14 взрывов.

"Предварительно в результате обстрела один человек погиб и четыре получили ранения разной степени тяжести. Раненые доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Разрушены дома мирных жителей и объекты гражданской инфраструктуры.

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"Враг, к сожалению, бьет по мирным жителям! Цинично уничтожает все на своем пути. Искренние соболезнования родным и близким. Молимся о выздоровлении раненых людей. Никогда не будет прощения российским террористам", - отметил начальник Сумской ОВА Владимир Артюх.

Как сообщалось, вечером 21 июля и утром 22 июля оккупанты обстреляли Никополь Днепропетровской области, пострадали 3 человека. Также накануне враг бил из артиллерии по Очакову.

Находилась под вражеским огнем и Херсонщина – за сутки 21 июля оккупанты выпустили 414 снарядов по Херсонщине, в том числе 9 – по Херсону.

Также Цензор.НЕТ писал, что минувшей ночью враг направил дроны на территорию Кировоградщины. Обошлось без жертв и разрушений гражданских построек.

Ранее сообщалось, что вечером 21 июля армия оккупантов ударила авиабомбами по пгт Нью-Йорк Донецкой области, погибли четыре человека, ранения получили три человека.

Также Цензор.НЕТ писал, что 21 июля в результате российских обстрелов с.Дружба Торецкой громады (Донецкая область) погибли двое детей.

обстрел (26951) Сумская область (3013) жертвы (2064)


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А пока ответа не будет, так и будет продолжаться. У зелебобиков сейчас одно зерно в голове, во где бабки крутятся. Путин попросил - отозвали РДК с Белгородского направления, делов-то.
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22.07.2023 13:12 Ответить
Зелупок запише черговий відосик, як кацапи будуть "покарані".😬
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22.07.2023 13:33 Ответить
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22.07.2023 13:20 Ответить
Дурнувате слово "громада" треба прибрати з лексикону і відновити після війни нормальний територіальний устрій з реальною владою в населених пунктах.
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22.07.2023 15:57 Ответить
 
 