Зеленский о россиянах: Они максимально демотивированы, не видят никаких побед ни в гражданской жизни, ни в военном плане
Российское общество пока не видит никаких побед России ни на поле боя, ни в экономике.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время 14-го ежегодного Аспенского форума безопасности (Aspen Security Forum), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Президента.
"Я думаю, что они максимально демотивированы. Они не видят никаких побед нигде: в гражданской жизни, в военном плане. Даже те, кто поддерживает политику войны и агрессии Президента Путина… Я думаю, что этот процент (поддержки. – Ред.) уменьшается", – отметил глава государства.
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Сейчас их всех вызывают на допрос и проверяют телефоны.
@ukrainiansfirst
·
7 год
Космодром ЗЕ збудував, млрд дерев посадив, науковий флот відновив, міжнародні траси до інтернету підключив,4000 євро зарплати вчителям виплачує, економічний паспорт для дітей запровадив, національну авіакомпанію створив, а тепер час створити у Криму українську Кремнієву долину🤔
Переглянь відео про кастрування наших полонених, про відрізання голів, може, тебе нарешті розіб'є гіпертонічна криза, мразота зелена.
П@здабол.