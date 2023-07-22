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Зеленский о россиянах: Они максимально демотивированы, не видят никаких побед ни в гражданской жизни, ни в военном плане

зеленський

Российское общество пока не видит никаких побед России ни на поле боя, ни в экономике.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время 14-го ежегодного Аспенского форума безопасности (Aspen Security Forum), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Президента.

"Я думаю, что они максимально демотивированы. Они не видят никаких побед нигде: в гражданской жизни, в военном плане. Даже те, кто поддерживает политику войны и агрессии Президента Путина… Я думаю, что этот процент (поддержки. – Ред.) уменьшается", – отметил глава государства.

Читайте: Украина нуждается в большом количестве дальнобойного оружия и артиллерии, - Зеленский

Зеленский Владимир (20246) россия (95388)


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Топ комментарии
+40
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22.07.2023 13:52
+35
з чого ж гнида тебе так пре що рот не закриваеться? вже откати по серіалах перевів в офшор?
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22.07.2023 13:50
+32
Як ти дістав Зе тупіздень!!!
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22.07.2023 13:51
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Оккупанты подозревают работников Крымского моста в помощи с организацией взрывов
Сейчас их всех вызывают на допрос и проверяют телефоны.
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22.07.2023 14:49 Ответить
В Украине погиб корреспондент российского РИА "Новости"
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22.07.2023 14:53 Ответить
Усьо! Розходимось! Кацапи демотивовані, у них суцільна безнадія, постріляються самі. Нє? 🤔
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22.07.2023 14:54 Ответить
Я требую продолжения Банкета !
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22.07.2023 14:58 Ответить
Більш ніж 73% електорату, що проголосували на виборах Президента України в 2019 р. за Зеленського, який не мав політичного досвіду, мотивуввали московію напасти на Україну. Зараз українці разплачуються за це життям, Зеленський бачив мир в очах кремлівського карлика, відводив з передової бійців (....я не лох оружіє убєрі....). призначав без досвіду за то кумів на важливі безпекові посади Держави (де лейтенант баканов?) , ....... Президенте, потрібно за це відповідати , війна закінчится і наступить твоя відповідальність. Переможе Український Народ, а не зе і партія слуг .......
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22.07.2023 14:58 Ответить
нападение готовилось многие годы и не связано с голосованием.
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22.07.2023 15:25 Ответить
Але пов'язано з підготовкою до війни. Одна річ заткнути наступ ворога мінними полями на кордоні, а інша - запустити колони фактично до столиці, і повністю здати південь. Одна річ - клепати, як не в себе, ракети і збро, а інша - зарізати усі оборонні програми, і заглядувати у жопу *****, та бачити там мир. Так що - так, з голосуванням довбойобів "какаяразніца" усе дуже пов'язано.
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22.07.2023 16:29 Ответить
А ти, Вова, за москалів не турбуйся, не туди зириш. В цивільному житті ми теж не бачимо перемог, тільки поразки і як вагонами крадуть гуманітарку, а в військовому ми бачили зради і бачимо як рєзнікови обкрадають ЗСУ. Єдина наша мотивація це необхідність перемогти. Ми віримо в наших воїнів і допомагаємо.
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22.07.2023 15:03 Ответить
🔰Ukrainian🔰
@ukrainiansfirst
·
7 год
Космодром ЗЕ збудував, млрд дерев посадив, науковий флот відновив, міжнародні траси до інтернету підключив,4000 євро зарплати вчителям виплачує, економічний паспорт для дітей запровадив, національну авіакомпанію створив, а тепер час створити у Криму українську Кремнієву долину🤔
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22.07.2023 15:29 Ответить
Ми тут виємо від безкінечних похоронів, від жахливих каліцтв військових, а ця с..ка неголена далі роздумує про мотиви москалів.
Переглянь відео про кастрування наших полонених, про відрізання голів, може, тебе нарешті розіб'є гіпертонічна криза, мразота зелена.
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22.07.2023 17:10 Ответить
А, як же ось це, мотиватор, оманівський - https://www.youtube.com/watch?v=ZfbcBAKU0fQ https://www.youtube.com/watch?v=ZfbcBAKU0fQ

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22.07.2023 18:11 Ответить
Коротко.
П@здабол.
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22.07.2023 19:29 Ответить
Це безмозгле чмо думає, що воно думає. Кого цікавлять твої висери вилупку.
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22.07.2023 20:18 Ответить
... а ещё - они тоже люди и никогда не нападут...
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23.07.2023 04:41 Ответить
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