Зеленский о россиянах: Они максимально демотивированы, не видят никаких побед ни в гражданской жизни, ни в военном плане

Российское общество пока не видит никаких побед России ни на поле боя, ни в экономике.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время 14-го ежегодного Аспенского форума безопасности (Aspen Security Forum), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Президента.

"Я думаю, что они максимально демотивированы. Они не видят никаких побед нигде: в гражданской жизни, в военном плане. Даже те, кто поддерживает политику войны и агрессии Президента Путина… Я думаю, что этот процент (поддержки. – Ред.) уменьшается", – отметил глава государства.

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