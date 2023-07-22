Группа российских пропагандистов попала под обстрелы в Запорожской области. Военкор РИА-Новости Журавлев ликвидирован, трое ранены
Группа российских пропагандистов попала под обстрелы в Запорожской области.
Об этом сообщило российское пропагандистское новостное агентство РИА-Новости, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечалось, во время обстрела получил смертельное ранение журналист РИА-Новости Ростислав Журавлев.
Впоследствии в Минобороны РФ заявили, что 22 июля около 12:00 ВСУ якобы "нанесли артиллерийский удар по группе журналистов" информационного агентства РиА-Новости и МИЦ "Известия" в Запорожской области.
По данным Минобороны РФ, получили ранения разной степени тяжести четыре пропагандиста. Во время эвакуации военкор РИА Новости Ростислав Журавлев умер, состояние других раненых - средней тяжести, стабильное, угрозы жизни нет.
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"Журавлев Ростислав Игоревич
Российский военный преступник.
Участник открытого военного вторжения в Украину 24.02.2022.
Причастен к геноциду Украинских граждан.
Ликвидирован в июле 2023 г.
Боевой российский пропагандон. Позиционируется как «Журналист, военкор РИА».
Ранее - боевик НВФ «Заря» ЛНР, в составе которого воюют нацболы и члены «Интербригад».
Участвовал в переговорах по освобождению Губарева. Участвовал в спецоперации россии (страна-террорист) по оккупации Крыма.
Дата рождения: 18.07.1989.
Соцсети: t.me/nezhurka , https://www.facebook.com/nazbol https://www.facebook.com/nazbol "
https://myrotvorets.center/criminal/zhuravlyov-rostislav-igorevich/
Его транспортируют в Мелитополь.
Если состояние позволит, перевезут в Крым.
Пожиттєвиі строки, їм не до вподоби. Да хоть камені з неба!
Слава Україні!!
касетами
з піснями кобздона
А кабздон всю майбутню вічність виконує тільки одну фразу однієї "пєстні":
"Етат день пабєди
Порахом прапах..."
Уявляєте - вічність чути тільки:
"Етат день пабєди
Порахом прапах..."
"Етат день пабєди
Порахом прапах..."
"Етат день пабєди
Порахом прапах..."
https://www.youtube.com/watch?v=0YCmjyRtNEc то ось згадуюю цей "кантри-панк" від групи Питятин : "Арта"
І москаля нема
І немає москаля
І немає ***** вопше
Сама сира земля !!!!
Підтримую!