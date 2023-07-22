Группа российских пропагандистов попала под обстрелы в Запорожской области. Военкор РИА-Новости Журавлев ликвидирован, трое ранены

Группа российских пропагандистов попала под обстрелы в Запорожской области.

Об этом сообщило российское пропагандистское новостное агентство РИА-Новости, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечалось, во время обстрела получил смертельное ранение журналист РИА-Новости Ростислав Журавлев.

Впоследствии в Минобороны РФ заявили, что 22 июля около 12:00 ВСУ якобы "нанесли артиллерийский удар по группе журналистов" информационного агентства РиА-Новости и МИЦ "Известия" в Запорожской области.

По данным Минобороны РФ, получили ранения разной степени тяжести четыре пропагандиста. Во время эвакуации военкор РИА Новости Ростислав Журавлев умер, состояние других раненых - средней тяжести, стабильное, угрозы жизни нет.

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