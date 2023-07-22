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Группа российских пропагандистов попала под обстрелы в Запорожской области. Военкор РИА-Новости Журавлев ликвидирован, трое ранены

Группа российских пропагандистов попала под обстрелы в Запорожской области.

Об этом сообщило российское пропагандистское новостное агентство РИА-Новости, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечалось, во время обстрела получил смертельное ранение журналист РИА-Новости Ростислав Журавлев.

Впоследствии в Минобороны РФ заявили, что 22 июля около 12:00 ВСУ якобы "нанесли артиллерийский удар по группе журналистов" информационного агентства РиА-Новости и МИЦ "Известия" в Запорожской области.

По данным Минобороны РФ, получили ранения разной степени тяжести четыре пропагандиста. Во время эвакуации военкор РИА Новости Ростислав Журавлев умер, состояние других раненых - средней тяжести, стабильное, угрозы жизни нет.

Группа российских пропагандистов попала под обстрелы в Запорожской области. Военкор РИА-Новости Журавлев ликвидирован, трое ранены 01

Смотрите: Уничтожение российского Т-80 на запорожском направлении. Эффектное ВИДЕО

обстрел (26951) пропаганда (3670) Запорожская область (3052) Минобороны рф (924)


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Топ комментарии
+80
Кажуть потрапили під касетні
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22.07.2023 14:58
+58
горе то яке!! піду прийму 300 капель ефірної валеріанки... а може гранчачок і шматочок??
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22.07.2023 14:55
+49
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22.07.2023 14:58
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Рашист журавлев не просто пропагандон, він був бойовиком-терористом незаконних збройних формувань так званої "лнр" і занесений в базу Миротворця.

"Журавлев Ростислав Игоревич

Российский военный преступник.
Участник открытого военного вторжения в Украину 24.02.2022.
Причастен к геноциду Украинских граждан.
Ликвидирован в июле 2023 г.
Боевой российский пропагандон. Позиционируется как «Журналист, военкор РИА».

Ранее - боевик НВФ «Заря» ЛНР, в составе которого воюют нацболы и члены «Интербригад».
Участвовал в переговорах по освобождению Губарева. Участвовал в спецоперации россии (страна-террорист) по оккупации Крыма.
Дата рождения: 18.07.1989.
Соцсети: t.me/nezhurka , https://www.facebook.com/nazbol https://www.facebook.com/nazbol "

https://myrotvorets.center/criminal/zhuravlyov-rostislav-igorevich/
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22.07.2023 15:46 Ответить
награда нашла своего героя
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22.07.2023 15:47 Ответить
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22.07.2023 15:53 Ответить
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22.07.2023 15:47 Ответить
Под Мелитополем ранен еще один рос фотокор Михальчевский.
Его транспортируют в Мелитополь.

Если состояние позволит, перевезут в Крым.
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22.07.2023 15:51 Ответить
ХОтілось би щоб у мішку повезли.
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22.07.2023 15:53 Ответить
кассеты не только музыку играют ,они еще и русню мочат
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22.07.2023 15:58 Ответить
Навмисно московіти-пропаГандони, пішли під обстріл, щоб не бути осудженим в ГААЗІ!!
Пожиттєвиі строки, їм не до вподоби. Да хоть камені з неба!
Слава Україні!!
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22.07.2023 15:58 Ответить
після гіркіна я думаю цих "патріотів" будуть спецом завозить під касетні обстріли, будуть всіх зачищати
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22.07.2023 16:02 Ответить
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22.07.2023 16:02 Ответить
Фалосдька не ачкує, його Офіс Єрмака в таку жару не пашлють.
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22.07.2023 16:04 Ответить
Який він в хера жюрналіст? Ця тварина в 14році штурмували місцеві адміністрації в Донецьку.
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22.07.2023 16:04 Ответить
В подмосковном элитном поселке вооруженный мужчина захватил особняк. По некоторым данным, это бывший дом Януковича.
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22.07.2023 16:06 Ответить
мабудь обстріляли
касетами
з піснями кобздона
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22.07.2023 16:10 Ответить
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22.07.2023 16:13 Ответить
А для чого взагалі використовувати по відношенню до цих тварин такі слова як "журналіст" чи "кореспондент".Там лишились тільки пропагандисти і все.Так їх виключно і треба називати.
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22.07.2023 16:30 Ответить
Ну, у нас то по отношению к разного вида говна типа МОСЕЙЧУК ТОЖЕ ВЕДЬ ИСПОЛЬЗУЮТ ТЕРМИН "ЖУРНАЛИСТ", А ВЕДЬ ОНА И ЕЙ ПОДОБНЫЕ ГНИДЫ ГОРАЗДО ХУЖЕ КАЦАПСКИХ ПРОПАГОНДОНОВ. Начинать надо с себя, со своих, а уж потом требовать за кацапскую мразоту.
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22.07.2023 16:49 Ответить
Как же я за него рада, а он уже у Кабзона.
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22.07.2023 16:39 Ответить
Передавайте йому привіт!
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22.07.2023 17:03 Ответить
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22.07.2023 16:42 Ответить
И полетела мерзкая душонка Журавлёва, курлыкая и смердя обосранными портками в Пекло, на вечерний концерт Кобзона.
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22.07.2023 16:47 Ответить
Не на "вечірній". На "вічний"!
А кабздон всю майбутню вічність виконує тільки одну фразу однієї "пєстні":
"Етат день пабєди

Порахом прапах..."
Уявляєте - вічність чути тільки:
"Етат день пабєди

Порахом прапах..."

"Етат день пабєди
Порахом прапах..."
"Етат день пабєди
Порахом прапах..."
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22.07.2023 16:57 Ответить
В мене вже така традиція -- коли я читаю таку новину ...

https://www.youtube.com/watch?v=0YCmjyRtNEc то ось згадуюю цей "кантри-панк" від групи Питятин : "Арта"

І москаля нема
І немає москаля
І немає ***** вопше
Сама сира земля !!!!
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22.07.2023 16:53 Ответить
Здох кацап, та і йух з ним. Повітря хоч трошки чистішим стало.
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22.07.2023 16:55 Ответить
Шо за кіпіш? Все ж добре закінчилось. )
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22.07.2023 16:55 Ответить
Собаке - собачья Смерть !
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22.07.2023 17:04 Ответить
Ну Ви зрозуміли, що були не праві?

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22.07.2023 17:44 Ответить
Згоден ). Свинопсу - свинопсяча смерть ! )
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23.07.2023 17:12 Ответить
О - це вже інша справа!

Підтримую!
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23.07.2023 17:34 Ответить
Якщо правда, то- уря!!! Заслужили...
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22.07.2023 19:10 Ответить
Ну шо ж, хай там привєтікі передає...
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22.07.2023 19:10 Ответить
Добра новина👍
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22.07.2023 20:29 Ответить
Як скрепно: задвухсочений рфський журналіст з GoPro на грудях. Прям файно, треба це фото новій пошті для ідей відправити.
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22.07.2023 22:57 Ответить
А чого воно здохло? З таким ****** ще б жив та жив собі на параші, а так... **********.
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22.07.2023 23:38 Ответить
цих пропагандонів навряд чи можна називати журналістами
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22.07.2023 23:52 Ответить
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