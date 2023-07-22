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Зеленский провел телефонный разговор со Столтенбергом: обсудили интеграцию Украины в НАТО и функционирование "зернового коридора"

столтенберг,зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в ходе разговора они обсудили реализацию договоренностей, достигнутых во время Вильнюсского саммита Альянса, а также дальнейшие действия по интеграции Украины в НАТО.

"Поделились оценками нынешней ситуации в Черном море и рисков, которые она создает для глобальной продовольственной безопасности. Определили первоочередные и будущие шаги, необходимые для разблокирования и устойчивого функционирования черноморского зернового коридора", - уточнил Зеленский.

Читайте также: Я вижу определенные пути выхода из зернового кризиса, - Зеленский

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский вечером 21 июля провел телефонную беседу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которой они скоординировали усилия по возобновлению работы Черноморской зерновой инициативы.

Напомним, 17 июля представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что "зерновое соглашение" фактически остановлено. В тот же день в МИД РФ заявили, что Черноморская инициатива прекращает функционирование с 18 июля. Россия отзывает гарантии безопасности судоходства.

По словам Пескова, РФ "немедленно вернется к "зерновому соглашению" как только договоренности, которые его касаются, будут выполнены".

В Минобороны России заявили, что все суда, следующие в акватории Черного моря к украинским портам, будут рассматриваться как "потенциальные перевозчики грузов военного назначения".

Читайте также: Партнеры и союзники Украины помогут вывезти украинское зерно сухопутными путями, - Кирби

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Турции и ООН продолжить "зерновую инициативу" в трехстороннем формате.

Автор: 

Зеленский Владимир (20246) НАТО (9963) Столтенберг Йенс (1619) зерновой коридор (226)


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Топ комментарии
+9
точно обжерся чогось .. ні дня без кіздежа.. як вони його терплять?
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22.07.2023 15:50
+8
Ракетна програма є. Тільки вона створена ''Порохом'' отже вона погана, тому і заморожена боневтіком.
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22.07.2023 16:33
+6
нам потрібен не зерновий коридор а аткамс ,томагавки і удари по теріторії кацапстана
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22.07.2023 15:55
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точно обжерся чогось .. ні дня без кіздежа.. як вони його терплять?
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22.07.2023 15:50 Ответить
Угу..в мене знайома була, так вона як хильне зайвого, починала всім дзвонити, мало того - не дай боже з нею поряд було опинитись, коли з її телефону люди виклики не приймали, вона тирила телефони, ховалась і починала з них дротофонити і своїм і обдзвонювати телефонну книжку стибзиного телефону..

Ото воно мені її нагадує..
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22.07.2023 16:41 Ответить
Найвеличніший не бреше. Є питання що нам потім робить?
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22.07.2023 15:53 Ответить
АТ нєнавісті да любові - ВСЬОГО ОДИН! гапнічеський твіт!
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22.07.2023 16:08 Ответить
на оф. сайте президента этого нет. интересно, пачму?
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22.07.2023 15:53 Ответить
нам потрібен не зерновий коридор а аткамс ,томагавки і удари по теріторії кацапстана
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22.07.2023 15:55 Ответить
Скоро будуть друкувати "новини" що Фалосдька такий був настриний(хоча, його послали до кума,))) Ху..а) що ніхто не хоче з цим уй(б)омовитим політиком спілкуваться.
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22.07.2023 16:00 Ответить
Бутусов написав 8 хв тому,що терміново передано партію дронів на фронт від інформатиків під егідою Зеленського. Якась дата в сім'ї чиновника? Чи партія не партія,а штучно
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22.07.2023 16:01 Ответить
Шо там обговорювати -- НАТО поки не світить -- зерновии коридор треба пробивати -- да - Туреччина
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22.07.2023 16:03 Ответить
Кому треба ? Путлеру щоб його попрохали !
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22.07.2023 17:05 Ответить
Зерновии коридор потрібен -- може для вас буде новиною -- третина земель Вінницькоі обл обробляє фірма Петра Порошенка.
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22.07.2023 17:13 Ответить
- Аллё, Столтык, это Зеля - ну шо там ?
- Та ничё пока, мутно всё ...
- Понял... Ну давай, держись там...
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22.07.2023 16:05 Ответить
Інтеграція України в ...

Олег Татаров обговорив із представниками ЄС комплексний стратегічний план реформування органів правопорядку в Україні

20 липня 2023 року
Куди інтеграція, Вова?
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22.07.2023 16:25 Ответить
Без ракетной программы в НАТО не примут. Так что ДумайТе.
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22.07.2023 16:30 Ответить
Ракетна програма є. Тільки вона створена ''Порохом'' отже вона погана, тому і заморожена боневтіком.
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22.07.2023 16:33 Ответить
Знову за зерно. От такий настирливий. Точно якісь відкати з того має!
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22.07.2023 16:31 Ответить
Це якимось чином треба для Путлера !
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22.07.2023 16:53 Ответить
Хоча б він його Столтенбургом не назвав...
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22.07.2023 16:35 Ответить
За його словами, під час розмови вони обговорили реалізацію домовленостей, досягнутих під час Вільнюського саміту Альянсу,(рашистську агентуру з ОП "не звільнено , а також подальші дії щодо інтеграції України до НАТО, будуть безпосередньо прив'язані до реалізації "зе лідором цих"домовленостей.Стотенберг "зе лідору"Вибирай "зелений" або Україна в НАТО .або рашистські агенти в ОП .але Україна без НАТО
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22.07.2023 17:31 Ответить
Розмова імпотента і довбойоба
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22.07.2023 17:36 Ответить
газопровод в ес перебить и нефтепровод тоже.....
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22.07.2023 18:16 Ответить
"обговорили реалізацію домовленостей, досягнутих під час Вільнюського саміту Альянсу, а також подальші дії щодо інтеграції України до НАТО"

На простом языке звучит так: "Я позвонил Столтенбергу, чтобы зафиксировать сам факт такого разговора".

Но уже было сказано, что в НАТО нас примут после окончания войны, а до этого будет поодержка оружием и боеприпасами.

Вопрос: для чего звонил зеледент Столтенбергу? Тут два варианта: или тупой (что наиболее вероятно), или довести НАТО в лице Генерального Секретаря НАТО до бешенства своей тупизной и перекрыть Украине путь в НАТО (заказ путлера).
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22.07.2023 18:21 Ответить
 
 