Зеленский провел телефонный разговор со Столтенбергом: обсудили интеграцию Украины в НАТО и функционирование "зернового коридора"
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, в ходе разговора они обсудили реализацию договоренностей, достигнутых во время Вильнюсского саммита Альянса, а также дальнейшие действия по интеграции Украины в НАТО.
"Поделились оценками нынешней ситуации в Черном море и рисков, которые она создает для глобальной продовольственной безопасности. Определили первоочередные и будущие шаги, необходимые для разблокирования и устойчивого функционирования черноморского зернового коридора", - уточнил Зеленский.
Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский вечером 21 июля провел телефонную беседу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которой они скоординировали усилия по возобновлению работы Черноморской зерновой инициативы.
Напомним, 17 июля представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что "зерновое соглашение" фактически остановлено. В тот же день в МИД РФ заявили, что Черноморская инициатива прекращает функционирование с 18 июля. Россия отзывает гарантии безопасности судоходства.
По словам Пескова, РФ "немедленно вернется к "зерновому соглашению" как только договоренности, которые его касаются, будут выполнены".
В Минобороны России заявили, что все суда, следующие в акватории Черного моря к украинским портам, будут рассматриваться как "потенциальные перевозчики грузов военного назначения".
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Турции и ООН продолжить "зерновую инициативу" в трехстороннем формате.
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Ото воно мені її нагадує..
- Та ничё пока, мутно всё ...
- Понял... Ну давай, держись там...
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20 липня 2023 року
Куди інтеграція, Вова?
На простом языке звучит так: "Я позвонил Столтенбергу, чтобы зафиксировать сам факт такого разговора".
Но уже было сказано, что в НАТО нас примут после окончания войны, а до этого будет поодержка оружием и боеприпасами.
Вопрос: для чего звонил зеледент Столтенбергу? Тут два варианта: или тупой (что наиболее вероятно), или довести НАТО в лице Генерального Секретаря НАТО до бешенства своей тупизной и перекрыть Украине путь в НАТО (заказ путлера).