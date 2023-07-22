Зеленский провел телефонный разговор со Столтенбергом: обсудили интеграцию Украины в НАТО и функционирование "зернового коридора"

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в ходе разговора они обсудили реализацию договоренностей, достигнутых во время Вильнюсского саммита Альянса, а также дальнейшие действия по интеграции Украины в НАТО.

"Поделились оценками нынешней ситуации в Черном море и рисков, которые она создает для глобальной продовольственной безопасности. Определили первоочередные и будущие шаги, необходимые для разблокирования и устойчивого функционирования черноморского зернового коридора", - уточнил Зеленский.

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Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский вечером 21 июля провел телефонную беседу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которой они скоординировали усилия по возобновлению работы Черноморской зерновой инициативы.

Напомним, 17 июля представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что "зерновое соглашение" фактически остановлено. В тот же день в МИД РФ заявили, что Черноморская инициатива прекращает функционирование с 18 июля. Россия отзывает гарантии безопасности судоходства.

По словам Пескова, РФ "немедленно вернется к "зерновому соглашению" как только договоренности, которые его касаются, будут выполнены".

В Минобороны России заявили, что все суда, следующие в акватории Черного моря к украинским портам, будут рассматриваться как "потенциальные перевозчики грузов военного назначения".

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Президент Украины Владимир Зеленский предложил Турции и ООН продолжить "зерновую инициативу" в трехстороннем формате.