ОК "Південь" о взрывах в Крыму: ВСУ приближаются. То, что раньше называли "хлопками", стало "громкими аплодисментами"

Силы обороны Украины предупреждали о сезоне "бавовны" во временно оккупированном Крыму и держат слово. Враг чувствует беспокойство даже в тылу.

Об этом заявила представитель Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы предупреждали, что сезон "бавовны" будет. Пока мы слово держим и дальше продвигаемся. Продвижение Сил обороны - это не только движение по линии фронта, это движение в глубоком тылу, где враг испытывает беспокойство", - заявила Гуменюк.

По словам спикера Сил обороны юга, то, что россияне раньше называли "хлопками", теперь стало "громкими аплодисментами", поскольку Вооруженные силы Украины приближаются.

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Утром 22 июля Цензор.НЕТ сообщил о взрывах в Крыму. Впоследствии предатель Сергей Аксенов признал, что в результате атаки беспилотника на Красногвардейский район в оккупированном Крыму произошла детонация на складе боеприпасов