ОК "Південь" о взрывах в Крыму: ВСУ приближаются. То, что раньше называли "хлопками", стало "громкими аплодисментами"
Силы обороны Украины предупреждали о сезоне "бавовны" во временно оккупированном Крыму и держат слово. Враг чувствует беспокойство даже в тылу.
Об этом заявила представитель Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Мы предупреждали, что сезон "бавовны" будет. Пока мы слово держим и дальше продвигаемся. Продвижение Сил обороны - это не только движение по линии фронта, это движение в глубоком тылу, где враг испытывает беспокойство", - заявила Гуменюк.
По словам спикера Сил обороны юга, то, что россияне раньше называли "хлопками", теперь стало "громкими аплодисментами", поскольку Вооруженные силы Украины приближаются.
Утром 22 июля Цензор.НЕТ сообщил о взрывах в Крыму. Впоследствии предатель Сергей Аксенов признал, что в результате атаки беспилотника на Красногвардейский район в оккупированном Крыму произошла детонация на складе боеприпасов
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Некоторые садятся
Надолго....
Нехай теж туди летя ракети знищать економіку Криму якої і не було
Заблокують Крим
А міст кримський постійно під прицілом як і антонівський був
Полагодять знову прилетить
А коли підійдуть до
Бердянська то ще більше зможуть завдавати ударів по мосту
Кацапи будуть замкнені в Криму ті хто не встигне втекти
ловіть, *уки, каміння з неба.
Крим - це Україна. Будемо знищувати оккупантів на своїй території
Буде тобi враже те що ЗАЛУЖНИЙ скаже.
Ну ежели кто пойдет защищать оккупантов, то и ему достанется
Будем шмалять куда надо
в Крыму насчитали 10 действующих военных аэродромов и 2 авиазавода. Во всех этих точках расположены и склады боеприпасов.
Там шмалять не перешмалять.
То вони ангели?, чи чорти,котрі їхали жити в будинку, де колись жила українська сім'я?!