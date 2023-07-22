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Новости Война
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ОК "Південь" о взрывах в Крыму: ВСУ приближаются. То, что раньше называли "хлопками", стало "громкими аплодисментами"

крим

Силы обороны Украины предупреждали о сезоне "бавовны" во временно оккупированном Крыму и держат слово. Враг чувствует беспокойство даже в тылу.

Об этом заявила представитель Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы предупреждали, что сезон "бавовны" будет. Пока мы слово держим и дальше продвигаемся. Продвижение Сил обороны - это не только движение по линии фронта, это движение в глубоком тылу, где враг испытывает беспокойство", - заявила Гуменюк.

По словам спикера Сил обороны юга, то, что россияне раньше называли "хлопками", теперь стало "громкими аплодисментами", поскольку Вооруженные силы Украины приближаются.

Читайте также: Оккупанты второй раз за сегодня приостанавливали движение автотранспорта по Крымскому мосту

Утром 22 июля Цензор.НЕТ сообщил о взрывах в Крыму. Впоследствии предатель Сергей Аксенов признал, что в результате атаки беспилотника на Красногвардейский район в оккупированном Крыму произошла детонация на складе боеприпасов

Автор: 

взрыв (6727) Крым (26371) Гуменюк Наталья (577)


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Топ комментарии
+32
Буде тобі враже, що ЗСУ скаже. Респект захисникам. Україна тримається на ваших плечах
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22.07.2023 16:03
+26
Потрібно зробити щоб оплески перейшли в овації...
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22.07.2023 16:03
+21
Будуть і овації і Лебедине озеро.
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22.07.2023 16:04
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Потрібно зробити щоб оплески перейшли в овації...
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22.07.2023 16:03 Ответить
Будуть і овації і Лебедине озеро.
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22.07.2023 16:04 Ответить
Все встают
Некоторые садятся
Надолго....
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22.07.2023 16:05 Ответить
Оавуляции
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22.07.2023 16:06 Ответить
Пора из Баден-Бадена выписать "батяню-комбата", чтобы спел в ДК в Симферополе - "За намі расія, маасквааа і арбааат!"
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22.07.2023 16:14 Ответить
Буде тобі враже, що ЗСУ скаже. Респект захисникам. Україна тримається на ваших плечах
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22.07.2023 16:03 Ответить
Ну - тил у рашки - це Чукотка -- а Крим - це Украіна
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22.07.2023 16:07 Ответить
Нехай колаборанти і кацапи відчують те що відчували українці
Нехай теж туди летя ракети знищать економіку Криму якої і не було
Заблокують Крим
А міст кримський постійно під прицілом як і антонівський був
Полагодять знову прилетить
А коли підійдуть до
Бердянська то ще більше зможуть завдавати ударів по мосту
Кацапи будуть замкнені в Криму ті хто не встигне втекти
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22.07.2023 16:08 Ответить
Сериальные лавры кому-то покоя не дают.
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22.07.2023 16:09 Ответить
так америка заборонила стріляти по російським територіям. тож, крим за всю рассєюшку віддувається.

ловіть, *уки, каміння з неба.
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22.07.2023 16:13 Ответить
А хіба Крим це російська територія?
Крим - це Україна. Будемо знищувати оккупантів на своїй території
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22.07.2023 18:39 Ответить
...стало "гучними оплесками"
Буде тобi враже те що ЗАЛУЖНИЙ скаже.
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22.07.2023 16:17 Ответить
💯!
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22.07.2023 16:30 Ответить
ГУЧНІ ОПЛЕСКИ неменуче переростуть в НЕСКІНЧЕННІ АВАЦІЇ !
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22.07.2023 16:24 Ответить
БУРХЛИВІ ОВАЦІЇ ЗІ ВСТАВАННЯМ...
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22.07.2023 22:01 Ответить
Чи не приберегти цей понтовитий "гумор" спікерів на трохи пізніше?! Коли перемога стане очевидною.
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22.07.2023 16:26 Ответить
Я тоже не понимаю. Тем более, наоборот нужно всячески намекать: это не мы, ничего не знаем. Чтобы даже повода не было нас в чём-то упрекнуть, если ракета случайно попала в гражданский обьект - мне то побарабану, а военным - нет
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22.07.2023 16:30 Ответить
Та в чому ж нас, ку.во, можно "упрєкнуть"?! Ви прийшли додому, а якесь ракло забарикадировалось у вашій квартирі. І вас можно "упрєкнуть" за те, що ви намагатиметесь викинути ракла зі своєї домівки?!
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22.07.2023 16:38 Ответить
Ну попробуйте начать убивать безоружное население, даже оккупанта. В мировой политике это так не работает да и зачем этот трындёж
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22.07.2023 16:41 Ответить
Да зачем нам то население, будем лупашить по оккупантским военным объектам.

Ну ежели кто пойдет защищать оккупантов, то и ему достанется
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22.07.2023 18:43 Ответить
В мировой политике ООН видит и знает , что рашисты убивают в Украине мирное население и что?
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22.07.2023 18:44 Ответить
Ну вот потому на русню санкций накидали, а Украине помогают всем белым миром. Чтобы шмалять куда попало и ложить на всех болт, нужно иметь своё оружие
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22.07.2023 18:50 Ответить
Кто вам сказал, что мы будем шмалять куда попало?
Будем шмалять куда надо

в Крыму насчитали 10 действующих военных аэродромов и 2 авиазавода. Во всех этих точках расположены и склады боеприпасов.

Там шмалять не перешмалять.
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22.07.2023 18:59 Ответить
Там ,на мості,здохла ячєйка орків!
То вони ангели?, чи чорти,котрі їхали жити в будинку, де колись жила українська сім'я?!
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22.07.2023 19:12 Ответить
Понаехи пусть, пока не поздно, валят туда, откуда они явились.
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22.07.2023 19:15 Ответить
Якраз цим і займаються бєніні фірмочки. це називається рекет.
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22.07.2023 16:43 Ответить
У тролінгу українцям немає рівних у всьому світі. Цим займаються абсолютно всі.)
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22.07.2023 19:09 Ответить
шо кобзон просить на біс ?
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22.07.2023 21:32 Ответить
 
 