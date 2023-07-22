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Известную российскую теннисистку Звонареву не пустили в Польшу из-за поддержки режима Путина

віра,звонарьова

Российскую теннисистку Веру Звонареву не пустили в Польшу.

Как отмечает МВД Польши, российская спортсменка и приверженка режима Путина пыталась попасть в Польшу самолетом из Белграда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вчера, 21 июля, пограничная служба не впустила российскую теннисистку в Польшу. Вера Звонарева по визе, выданной Францией, пыталась попасть в нашу страну рейсом Белград-Варшава. После прилета из Сербии теннисистка осталась в транзитной зоне варшавского аэропорта Шопена, а сегодня после 12 часов вылетела в Подгорицу",- говорится в сообщении.

Как отмечается, Пограничная служба РП не пропустила россиянку в страну, поскольку она находится в списке лиц, пребывание которых нежелательно на территории Польши из соображений государственной безопасности и охраны общественного порядка.

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"Польша последовательно выступает против режимов Путина и Лукашенко, не соглашаясь на въезд в нашу страну людей, которые поддерживают действия России и Беларуси", - подчеркнули в МВД РП.

Как стало известно, 38-летняя Звонарева должна была принять участие в турнире WTA, который состоится в Варшаве 24-30 июля. Бывшая финалистка Уимблдона и US Open сейчас занимает 655 место в рейтинге WTA в одиночном разряде. Звонарева была единственной российской теннисисткой, заявленной на этот теннисный турнир.

Автор: 

Польша (8404) санкции (11259) спорт (2422) теннис (156)


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Топ комментарии
+40
Поляки круті!

Свинособкам треба сидити у своєму гімні, і нікуди носа не тикати!
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22.07.2023 18:29
+24
Ніяка вона не відома - я її не знаю, і мій кум її не знає
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22.07.2023 18:47
+11
Это русафобия адназначна!!!
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22.07.2023 18:47
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38,655-Корова,нах...
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22.07.2023 18:28 Ответить
Поляки круті!

Свинособкам треба сидити у своєму гімні, і нікуди носа не тикати!
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22.07.2023 18:29 Ответить
Who the fuck cares?
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22.07.2023 18:32 Ответить
Звонарьова?? Вона вже онуків виховувати повинна.. чи касап не може??
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22.07.2023 18:38 Ответить
Ніяка вона не відома - я її не знаю, і мій кум її не знає
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22.07.2023 18:47 Ответить
Верю
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22.07.2023 20:24 Ответить
тепер знаєм, що і полякам на неї посрати
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22.07.2023 21:53 Ответить
Это русафобия адназначна!!!
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22.07.2023 18:47 Ответить
Скуштувала ***, такоє.
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22.07.2023 18:56 Ответить
Відома тенісистка.. у рейтингу займає 655 місце. Щось тут не сходиться.
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22.07.2023 19:04 Ответить
У кацапів все через сраку, отіцательна чемпіонка.
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22.07.2023 19:08 Ответить
Відома у мухосранську, звідки вона родом.
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22.07.2023 19:10 Ответить
Может она известная в местных генделях и рыгаловках 😀
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22.07.2023 19:12 Ответить
Сидите дома, лапти!
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22.07.2023 19:12 Ответить
ракетку в сраку і нах.й
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22.07.2023 19:15 Ответить
Звонарьова? - дажє,нікуя, нє діяконова??
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22.07.2023 19:20 Ответить
Пускай напишет хоть на бумаге, заверенной её подписью, что никоим образом не поддерживает войну - и чей Крым.
При положительных ответах её можно пропустить в страну. Но тогда её уже не пустят "домой".. )
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22.07.2023 19:21 Ответить
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22.07.2023 20:47 Ответить
Поляки не пропускають навіть хороших рускіх. Громадянку рф, яка постійно проживає в Британії, одружена з поляком, мають дітей, волонтерка, допомагала українським біженцям, за Україну, не пустили в Лондоні на літак до Варшави.
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22.07.2023 22:53 Ответить
РП не пропустила росіянку до країни, оскільки вона є у СПИСКУ осіб, перебування яких є небажаним на території Польщі з міркувань державної безпеки та охорони громадського порядку.
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Этот список должен быть на всех обитателей территории мордово-бурятии.
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22.07.2023 19:35 Ответить
І так повинно бути з кожним і не тільки в Польці, а навіть і в Україні!
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22.07.2023 20:28 Ответить
Надо было ее еще и на ракетку посадить...
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22.07.2023 21:06 Ответить
Любишь ***** - сиди дома и не рыпайся
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22.07.2023 21:21 Ответить
Пусть едет через Антарктиду.
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22.07.2023 22:40 Ответить
дуже правильно

перед вʼїздом всіх кацапів треба на поліграфі тестувати,
підтримуєш фашистів - пи₴дуй в бункер до свого фюрера
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22.07.2023 23:43 Ответить
Поддерживаешь *****, живи в мухосранске.
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23.07.2023 09:28 Ответить
Myдозвонову не пустили!
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23.07.2023 12:56 Ответить
 
 