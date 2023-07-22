Известную российскую теннисистку Звонареву не пустили в Польшу из-за поддержки режима Путина
Российскую теннисистку Веру Звонареву не пустили в Польшу.
Как отмечает МВД Польши, российская спортсменка и приверженка режима Путина пыталась попасть в Польшу самолетом из Белграда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Вчера, 21 июля, пограничная служба не впустила российскую теннисистку в Польшу. Вера Звонарева по визе, выданной Францией, пыталась попасть в нашу страну рейсом Белград-Варшава. После прилета из Сербии теннисистка осталась в транзитной зоне варшавского аэропорта Шопена, а сегодня после 12 часов вылетела в Подгорицу",- говорится в сообщении.
Как отмечается, Пограничная служба РП не пропустила россиянку в страну, поскольку она находится в списке лиц, пребывание которых нежелательно на территории Польши из соображений государственной безопасности и охраны общественного порядка.
"Польша последовательно выступает против режимов Путина и Лукашенко, не соглашаясь на въезд в нашу страну людей, которые поддерживают действия России и Беларуси", - подчеркнули в МВД РП.
Как стало известно, 38-летняя Звонарева должна была принять участие в турнире WTA, который состоится в Варшаве 24-30 июля. Бывшая финалистка Уимблдона и US Open сейчас занимает 655 место в рейтинге WTA в одиночном разряде. Звонарева была единственной российской теннисисткой, заявленной на этот теннисный турнир.
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Свинособкам треба сидити у своєму гімні, і нікуди носа не тикати!
При положительных ответах её можно пропустить в страну. Но тогда её уже не пустят "домой".. )
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Этот список должен быть на всех обитателей территории мордово-бурятии.
перед вʼїздом всіх кацапів треба на поліграфі тестувати,
підтримуєш фашистів - пи₴дуй в бункер до свого фюрера