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Новости Война
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Волонтер Берлинская: Минобороны рапортует о тысячах поставленных за время войны дронов, но тысячи - это то, что теряется на фронте за месяц

берлінська

Волонтер, руководитель Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская возмущена заявлением Минобороны Украины о поставленных за все время войны "тысячах единиц" БПЛА и дронов. По ее данным, "тысячи – это то, что теряется на фронте за месяц и это только разведывательных аппаратов".

Об этом сообщила в телеграм-канале ветеран и волонтер, руководитель Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская, передает Цензор.НЕТ, комментируя заявление Минобороны Украины о том, что "общее количество поставленных в Вооруженные сил Украины БпЛА и дронов в рамках закупок Минобороны насчитывает тысячи единиц".

"Знаете что такое крайний цинизм?

Это когда выходит новость на УП: "Министерство обороны похвасталось производством дронов".
Тот момент, когда лучше тихо растворяться под плинтусом, чем "хвастаться".

Когда к своему народу относятся как к идиотам:

"Министерство добавило, что в рамках его закупок Вооруженным силам Украины поставлены тысячи БпЛА и дронов".

Ну кто же там будет разбираться?
Тысячи звучат серьезно!

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Ок, вы добьетесь, что я напишу развернутый, подробный материал как Минобороны просрало эту отрасль. Причем все предыдущие команды МО тоже.

А пока вот вам очень короткое объяснение на пять пунктов об этой новости.
Просто потому, что не люблю, когда мой народ держат за идиотов. Тем более сейчас.

1. В день на фронте может быть потеряна добрая сотня разведывательных дронов. И даже больше.
Любых – от "Мавиков" до "Байракторов".
Потому что такова интенсивность войны.

2. Итак, включив простую арифметику видим, что тысячи – это то, что теряется за месяц.
И это только разведывательные аппараты.

3. Если мы говорим об ударных – их нужны сотни тысяч. Ведь фактически это высокоточные снаряды, которые дают эффект, когда нет снарядов артиллерии. А еще лучше когда работают одновременно.
О снарядном голоде на фронте думаю все знают.

Почему это важно? Можно долго выпрашивать и привезти из разных стран сотни пушек, танков, БМП, пикапов на миллиарды долларов.
А потом дрон за условные несколько тысяч долларов - в секунду сжигает танк или БМП за несколько миллионов.
Дроны это game changer этой войны. Иметь тяжелое вооружение, конечно, необходимо.
Но выиграет тот, у кого, кроме этого, будут технологии.

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4. Ориентировочно с октября 2021 г. вся западная пресса била в колокола: "Путин собирается напасть на Украину".
То есть даже повара и дворники по всему миру были информированы. Уже не говоря о министрах обороны.
Имея запас времени ориентировочно в пять месяцев, наше МО законтрактовало буквально несколько десятков комплексов.
Даже не сотен.
Отсутствие ситуационной осведомленности, отсутствие технологий перекрывали и перекрывают людьми. Такое бездействие стоило нам очень дорого в людях, просто поверьте.

5. Даже сейчас, за полтора года полномасштабки, в МО не сделали выводы.
За это время можно было собрать производственные бизнесы, инженеров, военных – озвучить четкие потребности, услышать, что нужно, чтобы запустить масштабные производственные процессы.
Помочь со всем циклом – от завоза комплектующих до запуска в серийное производство.

И тогда мы бы получали сотню тысяч разных дронов для фронта.
Через месяц. Потому что это расходный материал.
А не несколько десятков тысяч в год. Да и то в основном за волонтерские средства китайских гражданских дронов.

И при этом они "хвалятся успехами". Ведь кто в тех дронах разбирается. Тысячи звучат солидно.

И еще я почему уверена, что такие "оптимистичные, радостные" новости ложат на стол президенту каждый день.
Да эта попытка "похвастаться" направлена в первую очередь на одного читателя.

Причина таких новостей одна –
в Министерстве обороны отсутствует компетентное, ответственное лидерство в сфере военных технологий.


_


P.S. Донатьте в любой фонд, кому доверяете. Или помогайте самостоятельно. Это даже лучше, ведь уменьшает операционную нагрузку на волонтерские фонды.

Наш сбор на FPV-дроны "Люті Пташки" здесь:
https://dignitas.fund/uk/

На подготовку бойцов здесь:
https://send.monobank.ua/jar/AensKHTuC" - рассказала Берлинская.

Автор: 

Минобороны (9296) Берлинская Мария (21) дроны (3852)


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Топ комментарии
+33
Така ситуація не тільки із дронами. І не тільки у МО. Прихід команди невігласів до влади не міг не розвалити усі управлінські вертикалі. І то що Рєзніков управлінський імпотент ніякої новини немає. Він адвокат, який ніколи і нічим не керував, крім секретарки. На жаль усі інші- такі самі.
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22.07.2023 19:24
+32
Епоха бідності і брехні скінчилася,епоха лютого піздежа та піздеця розпочалася.
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22.07.2023 19:21
+28
Эту войну выиграет Украинския народ а не власть
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22.07.2023 19:21
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Правила форума Совет форумчан
Так що, перейдемо на мільйони ?? Чи може хтось менше "умнічать" буде??
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22.07.2023 19:17 Ответить
Умничать-не умничать, а где ударные и разведовательные дроны от Укроборонрома? Какого кляпа при финансовой поддержке запада у нас, бл.. ** и накуя бабло на сериалы идет?
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22.07.2023 20:04 Ответить
Особливо треба менше "умнічать" з тупими серіалами по 33 млн грнг за штуку.
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22.07.2023 20:51 Ответить
+ Немає більшого лютого ворога, зрадника, мародера під час війни , як того хто краде на закупках зброї для оборони, спеціально не постачає, не виробляє, закупає браковану і тих хто їх призначає і покриває...!!!", Це спланована ворожа диверсія...!!! Кара має бути максимальна, земля має горіти під їх ногами і треба просити Господа Бога щоб Він їх скарав лютими карами, цих заробітчан на крові, і за зраду Батьківщини !!! Амінь!
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23.07.2023 08:52 Ответить
У Китаї вже китайців не вистачає щоб забезпечувати цю війну.
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22.07.2023 19:18 Ответить
Троль, це тобі ведмедчук передав друкувати, чи твій особистий "твій твір на вільну тему"?
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22.07.2023 19:29 Ответить
Вже викинули мій коментар.Невигідний він зараз.А чи троль я,та мені до дупи.Але правду почув від конкретної людини.
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22.07.2023 19:32 Ответить
Цей людина, зараз заплутається кому, що і коли казав..
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22.07.2023 19:34 Ответить
Про що йшла мова?
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23.07.2023 01:15 Ответить
Коротко.Один небідний,котрий вижив з 11 таких же,припустив ,що владі дуже поталанило,що ще йде війна,бо їх би вже вбивали за все..
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23.07.2023 09:56 Ответить
Економніше треба витрачати!
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22.07.2023 19:19 Ответить
Економити на дронах означає не економити на життях. Військові повинні використовувати скільки потрібно, а тилові щури забезпечувати.
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22.07.2023 19:23 Ответить
+достойна відповідь на дебільну репліку тилового щурика!
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23.07.2023 12:57 Ответить
щоб економніше витрачати потрібно не мобілізованим трактористам дрони довіряти , а тим хто знає з якого боку паяльник тримати.Як мінімум.
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22.07.2023 19:27 Ответить
Для того щоб екомніше витрачати потрібно тих мажорів що закінчили круті вузи за кордоном і тепер бичують по крутих ресторанах відправити керувати дронами на передову, а не простого хлопа. Як деякі депутати називають простий народ " .....".
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23.07.2023 09:24 Ответить
Міноборони поставляє крихти -- могли б вже налагодити виробництво
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22.07.2023 19:20 Ответить
Епоха бідності і брехні скінчилася,епоха лютого піздежа та піздеця розпочалася.
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22.07.2023 19:21 Ответить
Эту войну выиграет Украинския народ а не власть
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22.07.2023 19:21 Ответить
Ми це знаємо, але якою ціною з цією владою?
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23.07.2023 10:29 Ответить
Цей "народ" це ДЕБІЛИ, які вибрали собі цю "власть", а тому вони ніколи не переможуть.
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23.07.2023 10:37 Ответить
Назвіть мені де є наймудріший нарід? Як то кажуть, як має Бог наказати, то розум забере. Грішили багато, маємо. Інші народи теж грішать, але по-іншому, тому і наслідки інші. Когось уколами заколювали, когось - кредитним ярмом. Якось так...
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03.01.2024 18:20 Ответить
Така ситуація не тільки із дронами. І не тільки у МО. Прихід команди невігласів до влади не міг не розвалити усі управлінські вертикалі. І то що Рєзніков управлінський імпотент ніякої новини немає. Він адвокат, який ніколи і нічим не керував, крім секретарки. На жаль усі інші- такі самі.
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22.07.2023 19:24 Ответить
Нажаль, якась куєта довела усіх до такого вибору..
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22.07.2023 19:31 Ответить
Продажність, та тупість довела.
Хтось продавався за гречку, хтось за 500 гривен, хтось за дешеві марні обіцянки, хтось як якісь дурні - думкою багатіли.
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22.07.2023 19:44 Ответить
Це правда. У уєти навіть три паспорти є, крім українського. І кіно він зняв, щоби дегенерати повірили, що у "Голохвастова тих деньох не переводно, мнє ж увесь Хрещатік должен"!
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22.07.2023 19:45 Ответить
Кремлівські жуліки надурили лохів та привели до влади гнід.
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22.07.2023 19:46 Ответить
Не набридло, на п'ятому році презЕденства, отримавши повномашабне вторгення, з усіма настілідками, тотольний грабунок країни, перекладати провину за власну тупість на пАпередніков?
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22.07.2023 19:58 Ответить
Скорее всего избежали бы войны
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22.07.2023 20:14 Ответить
Недоразуменіє, це нарід, який неспроможний думати власними бошками, тому й обирає за наказом *****, під стогін **********-мосійчук з г+г коломойського-медведчука, "кого угодно".
При відсутності армії і озброєння мінські Порошенко врятував ваші і наші дупи від тотального знищення. Та, завдяки вам, оманські Зеленського дали можливість кацапам, зробити другу спробу.
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22.07.2023 20:24 Ответить
Таки мудрими були наші пращури. Телевізорів ще й у мріях не було, а назву "ТЕЛЕПЕНЬ", для тих, хто думає телевізором, вони вже придумали
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22.07.2023 20:55 Ответить
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22.07.2023 21:00 Ответить
А лнрднр "узаконені" мінськими договорняками це що як не здача?
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23.07.2023 01:18 Ответить
Ти хоча б читати вмієш, чи лише писати? Коли українська влада, взагалі, вживала абревіатури "ДНР" та "ЛНР"? Йшлося про окремі райони Донецької та Луганської областей.
Саме придумає жуйню, саме її потім критикує.
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23.07.2023 10:10 Ответить
Формулу Штанмаєра підписав твій Лохбоневтік до речі! До нього за 5 років ніякі мнські ніхто не імплементував в українське законодавство!
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23.07.2023 13:22 Ответить
Він такий мій як і твій.
Та невже? Ти сліпий був під час рашенівського режиму чи лохом прикидаєшся? А як же лднрівський закон, не вдала спроба змін до Конституції?
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24.07.2023 00:19 Ответить
Вона може і жодного. В неї, на відміну від узурпаторів влади та крадунів , немає забо'язань по забезпеченню армії
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22.07.2023 19:50 Ответить
Просто цікаво, скільки доставив на фронт дронів доларовий мультимільйонер - зеленскій? Чи на віллу мамі ріммі у ісраїлі знайшлись 10 млн баксів, а на дрони гоям - зажав.
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22.07.2023 20:45 Ответить
А вы в какой фонд донатите, если не секрет?
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22.07.2023 20:52 Ответить
Кому цікаво - той бере та шукає, а не пише коменти від яких смердить ватою.
Берлинська це - Центр Підтримки Аеророзвідки, перевірити чим займається не важко.

Ще вона дотична до фонду DIGNITAS
83 103 Тактичні аптечки IFAK
14 561 Засоби зв'язку
2 226 Медичні рюкзаки
2 223 Планшети
55 638 Турнікети
2 046 Дрони

Триває збір на FPV дрони Люті Пташки (30 млн. грв.)
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22.07.2023 21:04 Ответить
а 3,14дарок скільки?
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22.07.2023 21:42 Ответить
Міліон дерев вже посадили, так і з бепілотниками
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22.07.2023 19:36 Ответить
Ну, ви дали зеленій шкурі великий бонус - там річ йшла про міліарди - як з яйцями та переказами мо за поставку зброї - міліони вже їх не цікавлять - так, їхнім дітям на морозиво.
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22.07.2023 20:13 Ответить
МО... "вірю" ... Це там де рєзнікофф
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22.07.2023 19:39 Ответить
а хто з МО був на передові і хто з них знає що дрон живе тиждень
це знають ЗСУ
але ГШ не закуповує те що їм треба
ГШ отримує якийсь% від своїх потреб саме від МО
а МО не може знайти кінці мвого підприємства у якого закупило міни
бо контора львівського заводу, виявляється в ЄС
а склад ще хузхаде
гроші перераховані а мін нема вже рік
от вам МО от вам укроборонпром
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22.07.2023 19:39 Ответить
ГШ нічого і НЕ МОЖЕ ЗАКУПОВУВАТИ. Бо закуповує ТІЛЬКИ МО.
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22.07.2023 20:58 Ответить
Каков Зеленский, таково и МО.
У Зеленского на уме зерно, а у Резникова яблоки.
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22.07.2023 19:52 Ответить
А от і не правда - і того, і в другого "на уме" тільки баблоси
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23.07.2023 10:34 Ответить
Я вижу, ты 2+2 не можешь сложить.
Зерно - это баблосы в виде процента от сделок.
Яблоки - это баблосы в виде разницы между закупочной ценой у фермеров и покупочной у своей же этой фирмы-прокладки по цене в 10 раз больше. Полученная разница пилится участниками аферы. А яблоки покупаются не десятками тонн ... Армия большая, миллионная. Всем нужны яблоки и не 1 раз.
Фермеры продают яблоки фирме-прокладке по цене 10 грн за 1 кг, а Резников покупает у этой фирмы-прокладки по 51 грн за 1 кг. Отмываются миллиарды!!!
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23.07.2023 15:26 Ответить
Ну а я про що? І нафіга так "розжовувати"? Ті самі яйця, тільки в профіль...
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23.07.2023 16:11 Ответить
Потому что ты тугодум.
Сначала сказал: А от і не правда, а потом: Ну а я про що?
Ты или крестик сними или трусы надень
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23.07.2023 17:21 Ответить
Угу, Квартал-95 і дрони...
З кінокомедіями у них все іде гладко.
Ну, то таке... хавайте. Ви за то-то голосували.
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22.07.2023 20:02 Ответить
Зеленський створив штаб з гуманітарних питань. Його очолив єрмак. Відтоді в Україні з початку 2023 року зникло 653 партії вантажів, які значилися як гуманітарна допомога військовим-------митна служба.
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23.07.2023 06:25 Ответить
та то "миші з'їли"...
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23.07.2023 16:08 Ответить
Нарешті про це хтось почав говорити, бо позитивні блогери, навіть серед військових чи медикинь і волонтери типу Притули, Лачена і т.д. прикривають дупу влади, а хлопці хай вмирають. От чим вони займаються.
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22.07.2023 20:07 Ответить
Может пора что-то в «консерватории» поменять? ©
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22.07.2023 20:21 Ответить
Невмирущі слова Жванецького як ніколи актуальні
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23.07.2023 10:36 Ответить
+ 150 грн. Простите, что мало
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22.07.2023 20:21 Ответить
МО в принципі не може бути лідером у сфері військових технологій.
Лідерство у сфері військових технологій у розвинутих країнах мають не їхні МО, а високотехнологічні приватні компанії, які скуповують перспективні стартапи.
Наприклад: https://www.baesystems.com/en/product/phasa-35
Рашисти вже планують виробляти аналогічні власні "квазисупутники" для РЕБ з GPS навігацією західних систем озброєння, блокування терміналів Старлінку та для ретрансляції зв'язку БПЛА.
Волонтерка Берлінська, схоже, має рацію, питання забезпечення дронами треба доручати окремому віцепрем'єру уряду з майже необмеженими повноваженнями "диктатора" у цьому питанні. Війна не терпить зволікань.
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22.07.2023 20:30 Ответить
Це неправда. Наскільки я зрозумів, в РФ саме їхнє МО організовує виробництво і закупки дронів різних типів. Результат такий, що рік тому ми були кращими від кацапів в сфері дронів, а зараз програємо в рази і десятки раз. Якщо я не правий, поправте мене
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22.07.2023 21:19 Ответить
Наскільки я зрозумів, у рашистів оборонною галуззю промисловості керує не МО, не уряд, а ВПК (комісія), яка підпорядкована безпосередньо Путіну. ВПК координує взаємодію МО РФ, ЗС РФ та оборонної галузі промисловості РФ. Путін зараз безпосередньо керує ВПК. Саме за його вказівкою і було створено галузь БпЛА з орієнтованим планованим обсягом закупівель, близько 150-200 млрд. руб. МО, разом з іншими, приймає участь у формуванні ДОЗ, але розробкою, організацією виробництва та виробництвом БпЛА займається не МО, а оборонна галузь промисловості РФ. Наприклад - концерн Калашніков. Погугліть, це відкрита інформація. Щодо того, "хто був кращим ". Цитата: "У повномасштабну війну 24 лютого Москва вступила з кількома тисячами «Орланів» у війську, Україна - з кількома десятками здебільшого гірших за параметрами безпілотників, котрі швидко втратила протягом бойових дій." Джерело: https://lb.ua/society/2022/11/28/537279_yak_pripiniti_vidstavati_vid_rf.html https://lb.ua/society/2022/11/28/537279_yak_pripiniti_vidstavati_vid_rf.html

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23.07.2023 00:05 Ответить
Берлінська стала волонтеркою? )))
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22.07.2023 20:30 Ответить
Берлінська в 2019 році дала чудову відповідь Кучмі на його пропозицію не відповідати на вогонь кацапів.

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22.07.2023 20:49 Ответить
І комедії у них лайно, розраховане на тупий совок, а от красти і брехати, рівних їм не має...
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22.07.2023 20:52 Ответить
на все потрібно гроші. якщо заборонити усі сторонні видатки по усім державним рахункам і місцевого самоврядування також, тоді буде можливість закупити вже готові дрони і засоби РЕБ провідних виробників наших країн-партнерів, а паралельно налагодити власне виробництво чи збирання за ліцензією чи патентом, тобто навіщо придумувати велосипед, коли дрони потрібно негайно і реб так само!! потрібно ліквідувати десятки непотрібних нікому комітетів від яких тільки збитки і корупція, потрібна петиція щодо визнання тотальної корупціі в закупівлях в МО і визнання неспроможності іі подолати, а тому просити Пентагон повністю взяти на себе функцію цих закупівель. і буде чудо чудесне і настане диво дивнеє - і сотні млрд зекономиться - на безпілотники піде. а весь особовий склад МО підсилить Бахмутський напрямок - там якраз дефіцит професійних кадрів.
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22.07.2023 20:54 Ответить
Резнікову вірити, себе неповажати!!
Бананів з тараном та катлєтою, можуть підтвердити і патіхамувлєс …
Слава Україні!!
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22.07.2023 21:24 Ответить
Ну і?Непретендую на стратега але я про те саме казав в березні минулого року а віз і нині там!Щоб ви розуміли масштаб пздеця підприємства обронпрома замість необхідних дронів виробляють побутові лічильники..
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22.07.2023 22:00 Ответить
Біда! Влада повних імпотентів. Розумових...
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22.07.2023 23:25 Ответить
Кто-нибудь может наконец сказать простую истину МинОбороны фактически выполняет заказы Генштаба. Оно не самостоятельно решает, что и сколько закупать. Но вопросы только к Резникову...
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23.07.2023 08:26 Ответить
Вся проблема в закрытой информации из-за гос. тайны. Кто что заказывал, кто и как выполнял заказы. Выход вижу в создании под каждую проблему (например БПЛА, снаряды, снятие с хранения и ремонт самолетов и т. п.) отдельную группу общественного контроля с допуском к гос. тайне. С правом совать нос во все дела, ходить по всем кабинетам и давать рекомендации, с гарантией что после войны будет рассекречено кто и как выполнял эти рекомендации.
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23.07.2023 12:04 Ответить
Дроны важная вещь, но 80-90 процентов потерь в этой войне это артиллерия и рсзо. Еще 5-10 процентов стрелковка, мины, авиация. И только 5-10 процентов дроны непосредственно. Причем до появления fpv-дронов цифры были еще меньше... Вообщем до гейм-ченджера далековато, хотя безусловно нужная вещь.
п.с. для примера рашисты за полтора года почти использовали аж 900 тяжелых, дорогущих ланцетов. И ими уничтожили до 100 единиц техники. Вдвое больше повредили, но ремонтопригодно. Много? Вроде да. Но это меньше 5 процентов от потерь ВСУ.
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23.07.2023 08:38 Ответить
5-10 доля дронів на полі бою, Ви шановний ні чим не помилилися, чи це так аби зневілювати значення цієї теми?
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23.07.2023 09:39 Ответить
Я говорю так, как оно есть. Потери от дронов ровно такие, как написано.
Другой вопрос, что дроны отличные разведчики и наводчики арты той же.
Но это чаще всего дорогие дроны. Не Мавики за 1000 баксов и не фпв за 400...
Это дорогие штуки по 50-100 тыщ долларов и со станцией управления в полляма.
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23.07.2023 13:26 Ответить
усе пішло на найважчий культурний фронт зараз як серіалами вдаримо під гучний стук барабанів
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24.07.2023 09:58 Ответить
 
 