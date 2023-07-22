Волонтер Берлинская: Минобороны рапортует о тысячах поставленных за время войны дронов, но тысячи - это то, что теряется на фронте за месяц

Волонтер, руководитель Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская возмущена заявлением Минобороны Украины о поставленных за все время войны "тысячах единиц" БПЛА и дронов. По ее данным, "тысячи – это то, что теряется на фронте за месяц и это только разведывательных аппаратов".

Об этом сообщила в телеграм-канале ветеран и волонтер, руководитель Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская, передает Цензор.НЕТ, комментируя заявление Минобороны Украины о том, что "общее количество поставленных в Вооруженные сил Украины БпЛА и дронов в рамках закупок Минобороны насчитывает тысячи единиц".

"Знаете что такое крайний цинизм?

Это когда выходит новость на УП: "Министерство обороны похвасталось производством дронов".

Тот момент, когда лучше тихо растворяться под плинтусом, чем "хвастаться".

Когда к своему народу относятся как к идиотам:

"Министерство добавило, что в рамках его закупок Вооруженным силам Украины поставлены тысячи БпЛА и дронов".

Ну кто же там будет разбираться?

Тысячи звучат серьезно!

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Ок, вы добьетесь, что я напишу развернутый, подробный материал как Минобороны просрало эту отрасль. Причем все предыдущие команды МО тоже.

А пока вот вам очень короткое объяснение на пять пунктов об этой новости.

Просто потому, что не люблю, когда мой народ держат за идиотов. Тем более сейчас.

1. В день на фронте может быть потеряна добрая сотня разведывательных дронов. И даже больше.

Любых – от "Мавиков" до "Байракторов".

Потому что такова интенсивность войны.

2. Итак, включив простую арифметику видим, что тысячи – это то, что теряется за месяц.

И это только разведывательные аппараты.

3. Если мы говорим об ударных – их нужны сотни тысяч. Ведь фактически это высокоточные снаряды, которые дают эффект, когда нет снарядов артиллерии. А еще лучше когда работают одновременно.

О снарядном голоде на фронте думаю все знают.

Почему это важно? Можно долго выпрашивать и привезти из разных стран сотни пушек, танков, БМП, пикапов на миллиарды долларов.

А потом дрон за условные несколько тысяч долларов - в секунду сжигает танк или БМП за несколько миллионов.

Дроны это game changer этой войны. Иметь тяжелое вооружение, конечно, необходимо.

Но выиграет тот, у кого, кроме этого, будут технологии.

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4. Ориентировочно с октября 2021 г. вся западная пресса била в колокола: "Путин собирается напасть на Украину".

То есть даже повара и дворники по всему миру были информированы. Уже не говоря о министрах обороны.

Имея запас времени ориентировочно в пять месяцев, наше МО законтрактовало буквально несколько десятков комплексов.

Даже не сотен.

Отсутствие ситуационной осведомленности, отсутствие технологий перекрывали и перекрывают людьми. Такое бездействие стоило нам очень дорого в людях, просто поверьте.

5. Даже сейчас, за полтора года полномасштабки, в МО не сделали выводы.

За это время можно было собрать производственные бизнесы, инженеров, военных – озвучить четкие потребности, услышать, что нужно, чтобы запустить масштабные производственные процессы.

Помочь со всем циклом – от завоза комплектующих до запуска в серийное производство.

И тогда мы бы получали сотню тысяч разных дронов для фронта.

Через месяц. Потому что это расходный материал.

А не несколько десятков тысяч в год. Да и то в основном за волонтерские средства китайских гражданских дронов.

И при этом они "хвалятся успехами". Ведь кто в тех дронах разбирается. Тысячи звучат солидно.

И еще я почему уверена, что такие "оптимистичные, радостные" новости ложат на стол президенту каждый день.

Да эта попытка "похвастаться" направлена в первую очередь на одного читателя.

Причина таких новостей одна –

в Министерстве обороны отсутствует компетентное, ответственное лидерство в сфере военных технологий.



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P.S. Донатьте в любой фонд, кому доверяете. Или помогайте самостоятельно. Это даже лучше, ведь уменьшает операционную нагрузку на волонтерские фонды.

Наш сбор на FPV-дроны "Люті Пташки" здесь:

https://dignitas.fund/uk/

На подготовку бойцов здесь:

https://send.monobank.ua/jar/AensKHTuC" - рассказала Берлинская.