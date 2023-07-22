Волонтер Берлинская: Минобороны рапортует о тысячах поставленных за время войны дронов, но тысячи - это то, что теряется на фронте за месяц
Волонтер, руководитель Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская возмущена заявлением Минобороны Украины о поставленных за все время войны "тысячах единиц" БПЛА и дронов. По ее данным, "тысячи – это то, что теряется на фронте за месяц и это только разведывательных аппаратов".
Об этом сообщила в телеграм-канале ветеран и волонтер, руководитель Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская, передает Цензор.НЕТ, комментируя заявление Минобороны Украины о том, что "общее количество поставленных в Вооруженные сил Украины БпЛА и дронов в рамках закупок Минобороны насчитывает тысячи единиц".
"Знаете что такое крайний цинизм?
Это когда выходит новость на УП: "Министерство обороны похвасталось производством дронов".
Тот момент, когда лучше тихо растворяться под плинтусом, чем "хвастаться".
Когда к своему народу относятся как к идиотам:
"Министерство добавило, что в рамках его закупок Вооруженным силам Украины поставлены тысячи БпЛА и дронов".
Ну кто же там будет разбираться?
Тысячи звучат серьезно!
Ок, вы добьетесь, что я напишу развернутый, подробный материал как Минобороны просрало эту отрасль. Причем все предыдущие команды МО тоже.
А пока вот вам очень короткое объяснение на пять пунктов об этой новости.
Просто потому, что не люблю, когда мой народ держат за идиотов. Тем более сейчас.
1. В день на фронте может быть потеряна добрая сотня разведывательных дронов. И даже больше.
Любых – от "Мавиков" до "Байракторов".
Потому что такова интенсивность войны.
2. Итак, включив простую арифметику видим, что тысячи – это то, что теряется за месяц.
И это только разведывательные аппараты.
3. Если мы говорим об ударных – их нужны сотни тысяч. Ведь фактически это высокоточные снаряды, которые дают эффект, когда нет снарядов артиллерии. А еще лучше когда работают одновременно.
О снарядном голоде на фронте думаю все знают.
Почему это важно? Можно долго выпрашивать и привезти из разных стран сотни пушек, танков, БМП, пикапов на миллиарды долларов.
А потом дрон за условные несколько тысяч долларов - в секунду сжигает танк или БМП за несколько миллионов.
Дроны это game changer этой войны. Иметь тяжелое вооружение, конечно, необходимо.
Но выиграет тот, у кого, кроме этого, будут технологии.
4. Ориентировочно с октября 2021 г. вся западная пресса била в колокола: "Путин собирается напасть на Украину".
То есть даже повара и дворники по всему миру были информированы. Уже не говоря о министрах обороны.
Имея запас времени ориентировочно в пять месяцев, наше МО законтрактовало буквально несколько десятков комплексов.
Даже не сотен.
Отсутствие ситуационной осведомленности, отсутствие технологий перекрывали и перекрывают людьми. Такое бездействие стоило нам очень дорого в людях, просто поверьте.
5. Даже сейчас, за полтора года полномасштабки, в МО не сделали выводы.
За это время можно было собрать производственные бизнесы, инженеров, военных – озвучить четкие потребности, услышать, что нужно, чтобы запустить масштабные производственные процессы.
Помочь со всем циклом – от завоза комплектующих до запуска в серийное производство.
И тогда мы бы получали сотню тысяч разных дронов для фронта.
Через месяц. Потому что это расходный материал.
А не несколько десятков тысяч в год. Да и то в основном за волонтерские средства китайских гражданских дронов.
И при этом они "хвалятся успехами". Ведь кто в тех дронах разбирается. Тысячи звучат солидно.
И еще я почему уверена, что такие "оптимистичные, радостные" новости ложат на стол президенту каждый день.
Да эта попытка "похвастаться" направлена в первую очередь на одного читателя.
Причина таких новостей одна –
в Министерстве обороны отсутствует компетентное, ответственное лидерство в сфере военных технологий.
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P.S. Донатьте в любой фонд, кому доверяете. Или помогайте самостоятельно. Это даже лучше, ведь уменьшает операционную нагрузку на волонтерские фонды.
Наш сбор на FPV-дроны "Люті Пташки" здесь:
https://dignitas.fund/uk/
На подготовку бойцов здесь:
https://send.monobank.ua/jar/AensKHTuC" - рассказала Берлинская.
Пожалуйста, подождите...
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Хтось продавався за гречку, хтось за 500 гривен, хтось за дешеві марні обіцянки, хтось як якісь дурні - думкою багатіли.
При відсутності армії і озброєння мінські Порошенко врятував ваші і наші дупи від тотального знищення. Та, завдяки вам, оманські Зеленського дали можливість кацапам, зробити другу спробу.
Саме придумає жуйню, саме її потім критикує.
Та невже? Ти сліпий був під час рашенівського режиму чи лохом прикидаєшся? А як же лднрівський закон, не вдала спроба змін до Конституції?
Берлинська це - Центр Підтримки Аеророзвідки, перевірити чим займається не важко.
Ще вона дотична до фонду DIGNITAS
83 103 Тактичні аптечки IFAK
14 561 Засоби зв'язку
2 226 Медичні рюкзаки
2 223 Планшети
55 638 Турнікети
2 046 Дрони
Триває збір на FPV дрони Люті Пташки (30 млн. грв.)
це знають ЗСУ
але ГШ не закуповує те що їм треба
ГШ отримує якийсь% від своїх потреб саме від МО
а МО не може знайти кінці мвого підприємства у якого закупило міни
бо контора львівського заводу, виявляється в ЄС
а склад ще хузхаде
гроші перераховані а мін нема вже рік
от вам МО от вам укроборонпром
У Зеленского на уме зерно, а у Резникова яблоки.
Зерно - это баблосы в виде процента от сделок.
Яблоки - это баблосы в виде разницы между закупочной ценой у фермеров и покупочной у своей же этой фирмы-прокладки по цене в 10 раз больше. Полученная разница пилится участниками аферы. А яблоки покупаются не десятками тонн ... Армия большая, миллионная. Всем нужны яблоки и не 1 раз.
Фермеры продают яблоки фирме-прокладке по цене 10 грн за 1 кг, а Резников покупает у этой фирмы-прокладки по 51 грн за 1 кг. Отмываются миллиарды!!!
Сначала сказал: А от і не правда, а потом: Ну а я про що?
Ты или крестик сними или трусы надень
З кінокомедіями у них все іде гладко.
Ну, то таке... хавайте. Ви за то-то голосували.
Лідерство у сфері військових технологій у розвинутих країнах мають не їхні МО, а високотехнологічні приватні компанії, які скуповують перспективні стартапи.
Наприклад: https://www.baesystems.com/en/product/phasa-35
Рашисти вже планують виробляти аналогічні власні "квазисупутники" для РЕБ з GPS навігацією західних систем озброєння, блокування терміналів Старлінку та для ретрансляції зв'язку БПЛА.
Волонтерка Берлінська, схоже, має рацію, питання забезпечення дронами треба доручати окремому віцепрем'єру уряду з майже необмеженими повноваженнями "диктатора" у цьому питанні. Війна не терпить зволікань.
Бананів з тараном та катлєтою, можуть підтвердити і патіхамувлєс …
Слава Україні!!
п.с. для примера рашисты за полтора года почти использовали аж 900 тяжелых, дорогущих ланцетов. И ими уничтожили до 100 единиц техники. Вдвое больше повредили, но ремонтопригодно. Много? Вроде да. Но это меньше 5 процентов от потерь ВСУ.
Другой вопрос, что дроны отличные разведчики и наводчики арты той же.
Но это чаще всего дорогие дроны. Не Мавики за 1000 баксов и не фпв за 400...
Это дорогие штуки по 50-100 тыщ долларов и со станцией управления в полляма.