Силы ПВО 22 июля уничтожили все пять "шахедов", которыми атаковали Украину. Также враг нанес 4 ракетных и 36 авиационных ударов, - Генштаб
Генштаб ВСУ обнародовал информацию об авиационных и ракетных ударах российских оккупантов по территории Украины в течение 22 июля.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "В течение суток российские оккупанты нанесли очередной удар по территории Украины, применив ударные дроны "Shahed".
Вследствие успешной боевой работы силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил все 5 ударных БпЛА были уничтожены.
Кроме того, враг нанес 4 ракетных и 36 авиационных ударов, совершил 23 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения, разрушения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой".
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Порошенко наголосив, що протиповітряна оборона є пріоритетом номер один для захисту об'єктів експортної інфраструктури - перш за все Одещини та всього Півдня України.
Наразі фондом Порошенка проводиться фінансування науково-дослідних конструкторських розробок для засобів радіоелектронної боротьби.
Нові розробки будуть здатні знищувати і "Шахеди" з "Геранями"
https://t.me/PresidentPoroshenko/6621 Петро Порошенко наголошує, що :
ППО - це щит для тисяч цивільних. Для Одеси, Миколаєва, Херсона. Для тих, кого щодня кошмарять окупанти.
Важливі правильні пріорітети. Не дурнуваті серіальчики, а повітряна оборона, радіотехнічна розвідка, дрони, яким ми самотужки забезпечуємо хлопців. Не овочерізками, а вантажівками, авторемонтими майстернями, лазнями та броневиками.
Ви вже знаєте, яку величезну кількість засобів розвідки та радіоелектронної боротьби ми передали, а зараз ще й вклали сили та гроші в розробку нових технологій для ППО. Працюємо на перемогу скільки буде потрібно, а не будуємо ілюзій. Щотижня доводимо конкретними справами те, що наближає нашу перемогу.
Два комплекси безпілотників Посейдон з пунктами управління, які ми сьогодні привезли, стануть в систему оборони одного з напрямків. На додачу передали хлопцям ще два лазне-пральних комплекси для особового складу і 2 вантажівки ДАФ для мобільності.
Повторюся. Спершу ППО, ЗСУ та Перемога. А потім все інше. Слава Україні!