Силы ПВО 22 июля уничтожили все пять "шахедов", которыми атаковали Украину. Также враг нанес 4 ракетных и 36 авиационных ударов, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал информацию об авиационных и ракетных ударах российских оккупантов по территории Украины в течение 22 июля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "В течение суток российские оккупанты нанесли очередной удар по территории Украины, применив ударные дроны "Shahed".

Вследствие успешной боевой работы силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил все 5 ударных БпЛА были уничтожены.

Кроме того, враг нанес 4 ракетных и 36 авиационных ударов, совершил 23 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения, разрушения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой".

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