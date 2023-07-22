Rheinmetall передаст Украине новые 35-мм боеприпасы к Gepard для сбивания российских дронов
Немецкий концерн Rheinmetall переработал существующие 35-мм боеприпасы, предназначенные для бортового вооружения БМП, чтобы использовать их в зенитных установках Gepard. Эти боеприпасы позволят ВСУ сбивать российские дроны.
Об этом сообщает Bild, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
По информации издания, чтобы решить проблему острой нехватки боеприпасов, компания Rheinmetall установила новую производственную линию на своем заводе в Унтерлюсе (Нижняя Саксония) за несколько месяцев – то, что обычно занимает годы.
Концерн Rheinmetall должен поставить 300 тысяч снарядов для Gepard, 40 тысяч из которых будут поставлены в этом году.
Как говорится в материале, из-за дефицита боеприпасов украинские военные обычно делают только по пять залпов, хотя за одну очередь пушки этих установок выстреливают до 20 снарядов.
В Германии возникла нехватка запасов этих боеприпасов, ведь Gepard датируется 1980-ми годами, и документации на управление ими не осталось. Поэтому инженеры переделали существующие 35-мм боеприпасы, предназначенные для бортового вооружения БМП, чтобы использовать их в зенитных установках.
"Эта продукция спасает жизни. Каждый сбитый дрон важен для жителей Киева и других городов, которые ежедневно опасаются новых атак", – сказал глава Rheinmetall Армин Паппергер.
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Чітке і розлоге пояснення,що таке Европа в **********
Не « передувати», а Продавати!
Райниетал не міценаи, а звичайний « великій бізнес».
Вони розуміють що це Велика Нагода Заробити гроші.
Якщо Україна буде неспроможна платитито ЕС це зробить за Україну.
Бо ті ж швейцарці заборонили навіть реекспорт нам таких снарядів.
Ви впевнені, що заробити грошей е перехід на сторону України?
На чьей стороні «Німці « ( «влада», а не народ)?
1. на стороні України, тому що постачають військове обладнання останній рік?
Не швидко, піпеткою, але постачають, щоб не засмучувати США.
2. на стороні ху&ла, тому що хочуть заробляти «великі гроші» на москальських ресурсах?
3. або Німці на стороні … німців? Тому що « Дойчланд, Дойчланд юбер алесс»…
Вибереть відповідь самі.
Квадрокоптеры Malloy, которые передает Великобритания Украине в новом пакете, могут даже эвакуировать раненых.