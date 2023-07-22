Rheinmetall передаст Украине новые 35-мм боеприпасы к Gepard для сбивания российских дронов

Немецкий концерн Rheinmetall переработал существующие 35-мм боеприпасы, предназначенные для бортового вооружения БМП, чтобы использовать их в зенитных установках Gepard. Эти боеприпасы позволят ВСУ сбивать российские дроны.

Об этом сообщает Bild, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

По информации издания, чтобы решить проблему острой нехватки боеприпасов, компания Rheinmetall установила новую производственную линию на своем заводе в Унтерлюсе (Нижняя Саксония) за несколько месяцев – то, что обычно занимает годы.

Концерн Rheinmetall должен поставить 300 тысяч снарядов для Gepard, 40 тысяч из которых будут поставлены в этом году.

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Как говорится в материале, из-за дефицита боеприпасов украинские военные обычно делают только по пять залпов, хотя за одну очередь пушки этих установок выстреливают до 20 снарядов.

В Германии возникла нехватка запасов этих боеприпасов, ведь Gepard датируется 1980-ми годами, и документации на управление ими не осталось. Поэтому инженеры переделали существующие 35-мм боеприпасы, предназначенные для бортового вооружения БМП, чтобы использовать их в зенитных установках.

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"Эта продукция спасает жизни. Каждый сбитый дрон важен для жителей Киева и других городов, которые ежедневно опасаются новых атак", – сказал глава Rheinmetall Армин Паппергер.