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Новости Помощь Украине
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Rheinmetall передаст Украине новые 35-мм боеприпасы к Gepard для сбивания российских дронов

rheinmetall

Немецкий концерн Rheinmetall переработал существующие 35-мм боеприпасы, предназначенные для бортового вооружения БМП, чтобы использовать их в зенитных установках Gepard. Эти боеприпасы позволят ВСУ сбивать российские дроны.

Об этом сообщает Bild, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

По информации издания, чтобы решить проблему острой нехватки боеприпасов, компания Rheinmetall установила новую производственную линию на своем заводе в Унтерлюсе (Нижняя Саксония) за несколько месяцев – то, что обычно занимает годы.

Концерн Rheinmetall должен поставить 300 тысяч снарядов для Gepard, 40 тысяч из которых будут поставлены в этом году.

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Как говорится в материале, из-за дефицита боеприпасов украинские военные обычно делают только по пять залпов, хотя за одну очередь пушки этих установок выстреливают до 20 снарядов.

В Германии возникла нехватка запасов этих боеприпасов, ведь Gepard датируется 1980-ми годами, и документации на управление ими не осталось. Поэтому инженеры переделали существующие 35-мм боеприпасы, предназначенные для бортового вооружения БМП, чтобы использовать их в зенитных установках.

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"Эта продукция спасает жизни. Каждый сбитый дрон важен для жителей Киева и других городов, которые ежедневно опасаются новых атак", – сказал глава Rheinmetall Армин Паппергер.

Автор: 

боеприпасы (2332) Rheinmetall (78)


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Топ комментарии
+14
Rheinmetall великий русофоб
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22.07.2023 20:25
+11
Великобритания передает Украине уникальные дроны Malloy
Квадрокоптеры Malloy, которые передает Великобритания Украине в новом пакете, могут даже эвакуировать раненых.
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22.07.2023 20:48
+8
Rheinmetall - молодцы. Вот, что значит свободный бизнес.
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22.07.2023 20:40
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Європа не здатна протистояти Росії силами НАТО - Роман Безсмертний
https://www.youtube.com/watch?v=qvbZbxCv6iA
Чітке і розлоге пояснення,що таке Европа в **********
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22.07.2023 20:23 Ответить
наш обісраний пророк роман безсмертний -такого пророка в унітаз макати треба тричі на день
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22.07.2023 20:33 Ответить
А кому можна вірити? прізвище.
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22.07.2023 20:51 Ответить
Залужному, і мені
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22.07.2023 21:08 Ответить
Магирус з тобою не погодиться...створювати кумира з самого себе нехарашо...а Залужний щось казав з цього питання? що якась нервова реакція на Безсмертного...
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22.07.2023 21:14 Ответить
помню полумяні речі цього засранця і обіцянки як всім нам буде харашо
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22.07.2023 21:22 Ответить
Не создавайте кумиров
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22.07.2023 20:38 Ответить
Ви не постіть дурницю, бо зброя НАТО уже стримує московію, виготовляється, передається Україні та і самі готуються до війни
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22.07.2023 20:54 Ответить
Пам"ятаю, як цей Ромчик тихо і тупо зсередини розвалив партію "Наша Україна", котрою керував, що свого часу привела до влади Президента Віктора Ющенка. Рідкісна безвольна бездарь і пиз.абол.
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22.07.2023 20:55 Ответить
"Рідкісна безвольна бездарь і пиз.абол" порівняно з ким?
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22.07.2023 21:08 Ответить
300 000 Гепард їсть дуже швидко, зате коли в його пазурі попадає рашІстофашІскІй дЄдальот аналунЄт, шанси вижити зводяться до нуля.
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22.07.2023 21:03 Ответить
з дописів зрозуміно-не слухав,але засуджую.
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22.07.2023 21:04 Ответить
Rheinmetall великий русофоб
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22.07.2023 20:25 Ответить
👍
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22.07.2023 20:28 Ответить
«Німці будуть передовати боеприпаси »?

Не « передувати», а Продавати!

Райниетал не міценаи, а звичайний « великій бізнес».
Вони розуміють що це Велика Нагода Заробити гроші.

Якщо Україна буде неспроможна платитито ЕС це зробить за Україну.
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22.07.2023 20:30 Ответить
Вот видишь, соображаешь, когда хочешь.
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22.07.2023 20:39 Ответить
Добре, що цей великий бізнес - Rheinmetall, по нашу сторону барикад.
Бо ті ж швейцарці заборонили навіть реекспорт нам таких снарядів.
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22.07.2023 20:43 Ответить
Rheinmetall на нашій стороні?

Ви впевнені, що заробити грошей е перехід на сторону України?

На чьей стороні «Німці « ( «влада», а не народ)?

1. на стороні України, тому що постачають військове обладнання останній рік?
Не швидко, піпеткою, але постачають, щоб не засмучувати США.

2. на стороні ху&ла, тому що хочуть заробляти «великі гроші» на москальських ресурсах?

3. або Німці на стороні … німців? Тому що « Дойчланд, Дойчланд юбер алесс»…

Вибереть відповідь самі.
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23.07.2023 05:33 Ответить
Не читай названий новостей, придуманные малограмотным редактором - "разбили из выстрела". Читай сами новости
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23.07.2023 09:30 Ответить
Робота Rheinmetall - зразок для підприємств ОПК України в умовах війни. Те, що звикли планувати і робити рік необхідно встигати робити за місяць.
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22.07.2023 20:39 Ответить
Rheinmetall - молодцы. Вот, что значит свободный бизнес.
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22.07.2023 20:40 Ответить
Дякуємо.
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22.07.2023 20:45 Ответить
do not worry , in is nothing
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22.07.2023 20:50 Ответить
Великобритания передает Украине уникальные дроны Malloy
Квадрокоптеры Malloy, которые передает Великобритания Украине в новом пакете, могут даже эвакуировать раненых.
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22.07.2023 20:48 Ответить
А в нас за рік Міноборони тільки навчилося красти.
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22.07.2023 20:49 Ответить
а ну все бигом к телеку , Зеля речь толкает
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22.07.2023 20:49 Ответить
Монолог без глядачів ..
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22.07.2023 20:55 Ответить
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22.07.2023 20:56 Ответить
Спасибі братньому народу німцям!
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22.07.2023 21:01 Ответить
Рейнські металісти чекали на польові випробування своїх досліджень.Бундесвехр загіпнотизований....
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22.07.2023 21:22 Ответить
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22.07.2023 22:26 Ответить
Гепард - вещь. Тунгуска тоже может, но Гепард это супер
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22.07.2023 22:26 Ответить
Дякуємо
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22.07.2023 23:32 Ответить
 
 