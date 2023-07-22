Россияне обстреляли Двуречную на Харьковщине - один человек погиб, один - получил ранения, - прокуратура. ФОТО
В результате субботнего обстрела населенного пункта Двуречная Харьковской области один мирный житель погиб, еще один ранен.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
В субботу около 15:00 российские оккупационные войска обстреляли пгт Двуречная Купянского района Харьковской области.
"Погиб 45-летний мирный житель. Также получил ранение 60-летний мужчина. Он госпитализирован в больницу", - сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч.2 ст.438 УК Украины).
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Смерть окупантам ***** в Україні!!