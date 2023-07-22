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Россияне обстреляли Двуречную на Харьковщине - один человек погиб, один - получил ранения, - прокуратура. ФОТО

В результате субботнего обстрела населенного пункта Двуречная Харьковской области один мирный житель погиб, еще один ранен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

В субботу около 15:00 российские оккупационные войска обстреляли пгт Двуречная Купянского района Харьковской области.

"Погиб 45-летний мирный житель. Также получил ранение 60-летний мужчина. Он госпитализирован в больницу", - сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч.2 ст.438 УК Украины).

Смотрите также: Последствия обстрелов Купянска. ФОТОрепортаж

Россияне обстреляли Двуречную на Харьковщине - один человек погиб, один - получил ранения, - прокуратура 01

Автор: 

обстрел (26951) Харьковщина (5577)


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22.07.2023 20:47 Ответить
Горіть в пеклі москалі. Україна понад усе
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22.07.2023 20:51 Ответить
Московія, як була табірною зоною для Людей, так і залишилася!!
https://www.youtube.com/watch?v=O-5ph9r96Es

Смерть окупантам ***** в Україні!!
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22.07.2023 22:22 Ответить
Кремлевский упырь-антихрист развалил капище сатаны в Одессе. Молодец.
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23.07.2023 12:25 Ответить
 
 