Российские оккупанты отправили на фронт в качестве добровольцев строителей из Узбекистана, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал информацию о мобилизационных мерах, которые осуществляют российские оккупанты на захваченных территориях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "В подразделениях российских оккупационных войск, размещенных во временно оккупированной Горловке Донецкой области, отмечено наличие граждан Узбекистана".

Указанные лица прибыли в Мариуполь для проведения строительных работ. По прибытии у них изъяли паспорта и мобилизовали в состав оккупационных войск в качестве добровольцев.

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