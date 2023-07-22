РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5608 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война Мобилизация в РФ
7 417 43

Российские оккупанты отправили на фронт в качестве добровольцев строителей из Узбекистана, - Генштаб

рф,армія,ліквідація,ліквідовані

Генштаб ВСУ обнародовал информацию о мобилизационных мерах, которые осуществляют российские оккупанты на захваченных территориях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "В подразделениях российских оккупационных войск, размещенных во временно оккупированной Горловке Донецкой области, отмечено наличие граждан Узбекистана".

Указанные лица прибыли в Мариуполь для проведения строительных работ. По прибытии у них изъяли паспорта и мобилизовали в состав оккупационных войск в качестве добровольцев.

Читайте также: Путин подписал закон об изъятии загранпаспортов у призывников

Автор: 

армия РФ (19087) Узбекистан (96) мобилизация (2737)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+18
Это он так считает, что он армянин, пока не попал в руки к чекистам)
показать весь комментарий
22.07.2023 21:26
+18
Питання до посольства Узбекистану.
Що роблять їх громадяни на території України?
Узбекистан незалежна держава, чи кацапський округ?
Чи будуть вони визволяти своїх громадян з кацапського полону?
показать весь комментарий
22.07.2023 21:29
+17
Равшанама!! Равшанама-где насяльніка?
погано вам було баранів вдома пасти? рубля захотілось?
показать весь комментарий
22.07.2023 21:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Русня завжди кидає. Палюбому.
показать весь комментарий
22.07.2023 21:23 Ответить
Кидає пити. Кожен понеділок ))
показать весь комментарий
22.07.2023 21:36 Ответить
Дай Боже і завтра тоже і з понеділка кожен день.
показать весь комментарий
22.07.2023 21:39 Ответить
Равшанама!! Равшанама-где насяльніка?
погано вам було баранів вдома пасти? рубля захотілось?
показать весь комментарий
22.07.2023 21:24 Ответить
Робітники з узбеків кращі, як росіяни, які завжди бухі.
показать весь комментарий
22.07.2023 21:39 Ответить
+100
показать весь комментарий
23.07.2023 00:30 Ответить
Галустяну приготовиться...
показать весь комментарий
22.07.2023 21:24 Ответить
Он армянин.
показать весь комментарий
22.07.2023 21:25 Ответить
Это он так считает, что он армянин, пока не попал в руки к чекистам)
показать весь комментарий
22.07.2023 21:26 Ответить
Как сто лет назад. С басмачами воюем.
показать весь комментарий
22.07.2023 21:24 Ответить
Ваші предки з басмачами воювали? Тобто були окупантами? Може вони ще з армією УНР, а потім Українською Повстанською армією воювали?
показать весь комментарий
23.07.2023 01:54 Ответить
Шамшут і Рафшан ідуть на віну -- чого це іх так шибануло
показать весь комментарий
22.07.2023 21:25 Ответить
бункєрная начальніка так сказала...
показать весь комментарий
22.07.2023 21:27 Ответить
А бойові перфоратори видали? Чи достатньо лопати і молотка?
показать весь комментарий
22.07.2023 21:25 Ответить
Це може закінчитися весело - там в Білгородській області вже раз було сафарі....Ну-ну
показать весь комментарий
22.07.2023 21:26 Ответить
Про мотивацию и боеспособность таких солдат думаю говорить не надо.
показать весь комментарий
22.07.2023 21:27 Ответить
вони за руских кращі і, як будівельники і, як воїни...
будуть попереду чеченців...зекам вдалось так бути, то і цим вдасться...
показать весь комментарий
23.07.2023 06:12 Ответить
Питання до посольства Узбекистану.
Що роблять їх громадяни на території України?
Узбекистан незалежна держава, чи кацапський округ?
Чи будуть вони визволяти своїх громадян з кацапського полону?
показать весь комментарий
22.07.2023 21:29 Ответить
а якого хріна вони поперлись в Маріуполь ?
показать весь комментарий
22.07.2023 21:29 Ответить
А что правительство Узбекистана? им насрать на своих граждан и то что ихнюю страну втягивают в войну?
показать весь комментарий
22.07.2023 21:31 Ответить
Вважаю що таких узбеків, як і всіх мусульман з Кавказу, ні в якому разі (здаються/не здаються) не потрібно брати в полон. За будь яких обставин їх потрібно негайно фізично знищувати і добивати без жалю. Ви скоро побачите на що вони здатні і жахнетесь...
показать весь комментарий
22.07.2023 21:32 Ответить
Нормальні люди. На вищому щаблі розвитку, ніж москалі.
показать весь комментарий
22.07.2023 21:41 Ответить
Нормальні не служать диктаторам. І не їдуть в країну в стані війни виконувати плани окупантів. Це мародери. То ж не дивно що вони зголосились в "добровольці" тобто в "найманці". Вибираючи спосіб життя людина підсвідомо обирає і спосіб яким вона має померти. Ці вже обрали і мають здохнути як підлі шакали.
показать весь комментарий
23.07.2023 01:16 Ответить
Нормальні. Для тих, хто з ними не стикався.
показать весь комментарий
23.07.2023 07:56 Ответить
Стикалась з робітниками узбеками в 1990р на підшипниковому заводі в москві. Протягом 3-х тижнів. А на рахунок того, що їдуть шабашити в рашку, то наші не кращі. Деякі атовці умудрялись після демобілізації їхати в москву на заробітки. З заходу України таких знаю кілька, що в 2014-2016р їздили на будівництво в москву і петербург..
показать весь комментарий
23.07.2023 08:37 Ответить
Узбеки не з Кавказу, це Середня Азія.
показать весь комментарий
23.07.2023 00:29 Ответить
Знаю. В реченні є роздільна кома.
показать весь комментарий
23.07.2023 01:19 Ответить
на кавказі не всі мусульмани...там і християни є...як із ними бути, коли в полон попадуть?
показать весь комментарий
23.07.2023 06:14 Ответить
показать весь комментарий
22.07.2023 21:37 Ответить
"Земле, ей всё едино
Что апатиты, Что навоз!" - В. Висоцький!
До речі: Скільки себе пам'ятаю, на питання про другу "армію" "срср", мені всі відповідали, що тільки по поголів'ю і не більше!
показать весь комментарий
22.07.2023 21:42 Ответить
Узбекське міндобриво 😂
показать весь комментарий
22.07.2023 21:46 Ответить
за гроші вони там, тільки коли попадуть в полон будуть скиглити що їх апманули.
показать весь комментарий
22.07.2023 22:00 Ответить
Як багато в світі бовдурів. Міністр-кінь про таких каже: "Довбойоби, ***..."
показать весь комментарий
22.07.2023 22:19 Ответить
А їм все одно якої нації те м"ясо!
показать весь комментарий
22.07.2023 22:22 Ответить
Так ми і з ними тепер один народ?
Я служив в армії (1983-85) поруч із казахами та узбеками - у більшості випадків ті хлопці адекватніші за руських, яких теж було багато.
показать весь комментарий
23.07.2023 00:28 Ответить
Я теж з ними служив. Коли їх одиниці- ведуть себе адекватно. Коли їх багато, збиваються в стадо і стають некерованими.
показать весь комментарий
23.07.2023 08:00 Ответить
Це так. Якщо одного зачепити, налітають усім кагалом (незалежно від обставин). І все ж, у цілому з ними було легше спілкуватись, і щодо крадіжок не турбувався.
показать весь комментарий
23.07.2023 16:56 Ответить
Служив в ті ж роки в стройбаті (Рибінськ) з казахами, узбеками, азербайджанцями, чеченцями, вірменами і кацапами. Там і зцілився від "інтернаціоналізму". У нас було 75% після тюрем і колоній. Ото суміш! Досі допетрати не можу - відслужив, чи відсидів? ...
показать весь комментарий
23.07.2023 16:25 Ответить
Я теж у військово-будівній частині служив. У нас в одному з призовів (перед моїм дембелем) нашу роту поповнили 2 відділення з російської "глибинки" - усі до одного відсиділи.
Цікаво, що ті, хто відсидів, вели себе більш достойно, ніж ті, хто ще не сидів, але тюрма по ньому плаче.
показать весь комментарий
23.07.2023 16:59 Ответить
Вот Рашка и показала свое нутро.Дебилы и так еще 1000 раз.
показать весь комментарий
23.07.2023 00:34 Ответить
Просто на параше феодальный строй постепенно переходит в рабовладельческий.
показать весь комментарий
23.07.2023 10:22 Ответить
Равштайн!
показать весь комментарий
23.07.2023 12:51 Ответить
 
 