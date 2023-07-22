Российские оккупанты отправили на фронт в качестве добровольцев строителей из Узбекистана, - Генштаб
Генштаб ВСУ обнародовал информацию о мобилизационных мерах, которые осуществляют российские оккупанты на захваченных территориях.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "В подразделениях российских оккупационных войск, размещенных во временно оккупированной Горловке Донецкой области, отмечено наличие граждан Узбекистана".
Указанные лица прибыли в Мариуполь для проведения строительных работ. По прибытии у них изъяли паспорта и мобилизовали в состав оккупационных войск в качестве добровольцев.
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погано вам було баранів вдома пасти? рубля захотілось?
будуть попереду чеченців...зекам вдалось так бути, то і цим вдасться...
Що роблять їх громадяни на території України?
Узбекистан незалежна держава, чи кацапський округ?
Чи будуть вони визволяти своїх громадян з кацапського полону?
Что апатиты, Что навоз!" - В. Висоцький!
До речі: Скільки себе пам'ятаю, на питання про другу "армію" "срср", мені всі відповідали, що тільки по поголів'ю і не більше!
Я служив в армії (1983-85) поруч із казахами та узбеками - у більшості випадків ті хлопці адекватніші за руських, яких теж було багато.
Цікаво, що ті, хто відсидів, вели себе більш достойно, ніж ті, хто ще не сидів, але тюрма по ньому плаче.