Председатель оборонного комитета Бундестага Штрак-Циммерманн о вывозе Красным Крестом Беларуси украинских детей: Возникает вопрос, насколько независима организация
Международный комитет Красного Креста должен активнее расследовать судьбу пропавших без вести украинцев.
Об этом заявила глава комитета по обороне немецкого Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По словам Штрак-Циммерманн, МККК дистанцировался от своего представительства в Беларуси, которое, очевидно, вывозило в Беларусь детей из временно оккупированных Россией регионов Украины. Немецкий политик осудила эту практику, а также призвала организацию приложить больше усилий по расследованию судьбы 20 тысяч пропавших во время войны украинцев.
"Ужасные сообщения о позорном вывозе детей Красным Крестом в Беларусь поднимают вопрос о том, насколько независимо Красный Крест выполняет свои обязанности в нынешнем конфликте. Это одно из ряда сообщений о злоупотреблениях и коррупции в работе Красного Креста, особенно во время войны в Украине", – сказала депутат.
Она подчеркнула, что представители организации должны посетить тюрьму в России и "посмотреть, что происходит там с украинскими заключенными".
"МККК - единственное учреждение, которое вообще может получить туда доступ", - напомнила политик и добавила, что организация должна предоставить отчет о том, что сделала и не сделала за 17 месяцев полномасштабной войны.
Как сообщалось, недавно в Сети появился репортаж, в котором генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов во время поездки на ВОТ Украины отметил, что его организация причастна к "оздоровлению" украинских детей.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что после ряда фактов нарушений Белорусским Красным Крестом достаточно оснований для его исключения из Международной Федерации Красного Креста и Красного Полумесяца.
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От русских денег
Потому и не делает ни фига
а в білорусі та рф незалежність організацій від влади точно така як у наших сбу судів прокуратури
від ОП
повна, безоговорочна незалежність
по типу васалів
https://www.facebook.com/AlexanderKovalenkoUkraine/posts/pfbid0xgCrgyVWF4646YCzphigZhukNzJo9fx7uhGTizr4TkP8KivoTWPFvE9QsjSeogBql?__cft__[0]=AZX2M_i3t8Zj3NWmBEutVabmOJrvzygvsC0s4wxvoXNpqV7b0EZ2Lb3qWkeTNiPG_58UxcvjXJr_EVcSanpMsKTAbrARGY2al-NA2lVmFM6WvFdksjY95Oynrhu46_NFMTA0cqH2Axu23vRf9O1K5eEUsO3E3aueEPZq0a5uxQCH5A&__tn__=%2CO%2CP-R 5 ч. ·
Июль ещё не закончился, а у нас уже второй рекорд по уничтоженной технике РОВ.
На этот раз фиксируется рекорд по уничтоженным системам ПВО.
Июль будет не менее зажигательным, чем май или июнь! А всё потому, что... наступление "провалилось"! Ага...
да уж --це не червоний хрест а розбійницька печера
https://www.youtube.com/watch?v=O-5ph9r96Es
Слава Україні!
на папері все чудово
а на практиці повний нуль,
або ще працюють на фашистів: червоний хрест, обсє, оон …