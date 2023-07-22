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Председатель оборонного комитета Бундестага Штрак-Циммерманн о вывозе Красным Крестом Беларуси украинских детей: Возникает вопрос, насколько независима организация

червоний

Международный комитет Красного Креста должен активнее расследовать судьбу пропавших без вести украинцев.

Об этом заявила глава комитета по обороне немецкого Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам Штрак-Циммерманн, МККК дистанцировался от своего представительства в Беларуси, которое, очевидно, вывозило в Беларусь детей из временно оккупированных Россией регионов Украины. Немецкий политик осудила эту практику, а также призвала организацию приложить больше усилий по расследованию судьбы 20 тысяч пропавших во время войны украинцев.

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"Ужасные сообщения о позорном вывозе детей Красным Крестом в Беларусь поднимают вопрос о том, насколько независимо Красный Крест выполняет свои обязанности в нынешнем конфликте. Это одно из ряда сообщений о злоупотреблениях и коррупции в работе Красного Креста, особенно во время войны в Украине", – сказала депутат.

Она подчеркнула, что представители организации должны посетить тюрьму в России и "посмотреть, что происходит там с украинскими заключенными".

"МККК - единственное учреждение, которое вообще может получить туда доступ", - напомнила политик и добавила, что организация должна предоставить отчет о том, что сделала и не сделала за 17 месяцев полномасштабной войны.

Как сообщалось, недавно в Сети появился репортаж, в котором генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов во время поездки на ВОТ Украины отметил, что его организация причастна к "оздоровлению" украинских детей.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что после ряда фактов нарушений Белорусским Красным Крестом достаточно оснований для его исключения из Международной Федерации Красного Креста и Красного Полумесяца.

Автор: 

Красный Крест (440) Бундестаг (223)


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Топ комментарии
+10
Ни на сколько не зависима
От русских денег
Потому и не делает ни фига
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22.07.2023 21:42
+10
гарне питання ! а в мене ще одне скільки разі червоний хрест навідувався до в'язнів лугандонських катівень з 2014 року ?
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22.07.2023 21:46
+7
організація незалежна від співчуття українцям
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22.07.2023 21:46
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Ни на сколько не зависима
От русских денег
Потому и не делает ни фига
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22.07.2023 21:42 Ответить
гарне питання ! а в мене ще одне скільки разі червоний хрест навідувався до в'язнів лугандонських катівень з 2014 року ?
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22.07.2023 21:46 Ответить
у них очько грає туда їхати
а в білорусі та рф незалежність організацій від влади точно така як у наших сбу судів прокуратури
від ОП
повна, безоговорочна незалежність
по типу васалів
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23.07.2023 09:17 Ответить
а що лугандонія є суб'єктом міжнародного права, хтось їх визнав, вони приєднались до конвенцій всяких міжнародних, договорів?
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25.07.2023 07:35 Ответить
організація незалежна від співчуття українцям
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22.07.2023 21:46 Ответить
https://www.facebook.com/AlexanderKovalenkoUkraine?__cft__[0]=AZX2M_i3t8Zj3NWmBEutVabmOJrvzygvsC0s4wxvoXNpqV7b0EZ2Lb3qWkeTNiPG_58UxcvjXJr_EVcSanpMsKTAbrARGY2al-NA2lVmFM6WvFdksjY95Oynrhu46_NFMTA0cqH2Axu23vRf9O1K5eEUsO3E3aueEPZq0a5uxQCH5A&__tn__=-UC%2CP-R Alexander Kovalenko

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Июль ещё не закончился, а у нас уже второй рекорд по уничтоженной технике РОВ.

На этот раз фиксируется рекорд по уничтоженным системам ПВО.

Июль будет не менее зажигательным, чем май или июнь! А всё потому, что... наступление "провалилось"! Ага...

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22.07.2023 21:48 Ответить
ваша кантора здійснює прямий злочин-а питання тільки в незалежності??
да уж --це не червоний хрест а розбійницька печера
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22.07.2023 21:57 Ответить
А має поставати питання: чому всі причетні до викрадення дітей досі не заарештовані? Чи це вже не вважається злочином?
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22.07.2023 22:08 Ответить
І лукашенка притягти до відповідальності за викрадення Українських дітей!
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22.07.2023 22:12 Ответить
Ще з часів совкового-гебнявого звірства в ГУЛАГУ, червоний хрест тільки мирно хвилюється…
https://www.youtube.com/watch?v=O-5ph9r96Es

Слава Україні!
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22.07.2023 22:16 Ответить
Червоний хрест в черговий раз виявився червоним *****.
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22.07.2023 23:02 Ответить
постає питання на&ера ці організації,

на папері все чудово
а на практиці повний нуль,
або ще працюють на фашистів: червоний хрест, обсє, оон …
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22.07.2023 23:25 Ответить
Питання риторичне: "А сама Білорусь ще незалежною залишилася?" Державна мова - іноземна (в повальній більшості шкіл рідна мова викладається, як "учбовий предмет") Прапор та герб нав"язаний здохлою імперією Економікою володіють та управляють іноземці однієї чітко вираженої державної належності Армією командують офіцери, виховані такими ж іноземцями Що у них "своє" залишилося? Один "фольклор" І то - при звуках білоруської мови білоруси телевізор на інший канал переключають!
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23.07.2023 04:43 Ответить
КК спонсируется кремлем.....
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23.07.2023 08:41 Ответить
КК работает на вову пукина.
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23.07.2023 10:28 Ответить
 
 