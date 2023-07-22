Председатель оборонного комитета Бундестага Штрак-Циммерманн о вывозе Красным Крестом Беларуси украинских детей: Возникает вопрос, насколько независима организация

Международный комитет Красного Креста должен активнее расследовать судьбу пропавших без вести украинцев.

Об этом заявила глава комитета по обороне немецкого Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам Штрак-Циммерманн, МККК дистанцировался от своего представительства в Беларуси, которое, очевидно, вывозило в Беларусь детей из временно оккупированных Россией регионов Украины. Немецкий политик осудила эту практику, а также призвала организацию приложить больше усилий по расследованию судьбы 20 тысяч пропавших во время войны украинцев.

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"Ужасные сообщения о позорном вывозе детей Красным Крестом в Беларусь поднимают вопрос о том, насколько независимо Красный Крест выполняет свои обязанности в нынешнем конфликте. Это одно из ряда сообщений о злоупотреблениях и коррупции в работе Красного Креста, особенно во время войны в Украине", – сказала депутат.

Она подчеркнула, что представители организации должны посетить тюрьму в России и "посмотреть, что происходит там с украинскими заключенными".

"МККК - единственное учреждение, которое вообще может получить туда доступ", - напомнила политик и добавила, что организация должна предоставить отчет о том, что сделала и не сделала за 17 месяцев полномасштабной войны.

Как сообщалось, недавно в Сети появился репортаж, в котором генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов во время поездки на ВОТ Украины отметил, что его организация причастна к "оздоровлению" украинских детей.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что после ряда фактов нарушений Белорусским Красным Крестом достаточно оснований для его исключения из Международной Федерации Красного Креста и Красного Полумесяца.