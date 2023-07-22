Контролируется Украиной и будет стабильно работать для вкладчиков, - Зеленский о национализации "Сенс Банка"

"Сенс Банк", принадлежавший российским олигархам, теперь контролируется нашим государством и будет работать в обычном режиме.

Как передает Цензор.НЕТ об этом в вечернем видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодня завершилась процедура по одному из системных банков, принадлежавших российским олигархам. Теперь в нем государственный менеджмент, гарантированы и права вкладчиков, и стабильность банковского сектора. В дальнейшем этот банк будет работать в обычном режиме", - подчеркнул Зеленский.

Он поблагодарил команду Нацбанка, правительству и Фонду гарантирования вкладов за быстрые эффективные шаги в рамках законной процедуры.

"Еще один актив российских олигархов, которые до сих пор продолжают работать в рамках существующей системы, контролируется нашим государством", – подытожил Зеленский.

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