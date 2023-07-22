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Новости Война
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У Украины есть свои системы ПВО средней дальности, похожие на HAWK. Они проходят тестирование достаточно удачно, ракеты уже разработаны, - "слуга народа" Чернев

єгор,чернєв

У Украины есть свои новейшие системы противовоздушной обороны средней дальности. Они проходят тестирование довольно успешно, а ракеты для них уже разработаны.

Об этом заявил заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп "Слуги народа" Егор Чернев в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"У нас есть новейшие системы ПВО. Они средней дальности. Это, конечно, не аналог Patriot, IRIS-T или SAMP-T, я думаю, они близки к HAWK, украинской разработки, украинского производства", – сказал он.

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Чернев добавил, что не будет называть компании, занимающиеся разработкой систем ПВО, однако отметил, что они "проходят тестирование достаточно удачно, ракеты уже разработаны".

Автор: 

ПВО (2717) Чернев Егор (106)


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Топ комментарии
+61
Та ти шо? А може розробки ''папєрєдніка'' на зелене перефарбували?
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22.07.2023 22:13
+37
арахимия главный конструктор? Или коля Каклета ?
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22.07.2023 22:13
+34
Порошенко фінансує нові розробки засобів РЕБ для ППО: треба захистити інфраструктуру Одеси та інших українських міст



newsua.one

Порошенко фінансує нові розробки засобів РЕБ для ППО: треба захистити інфраструктуру Одеси та інших...

Петро Порошенко під час чергової поїздки на фронт повідомив про фінансування науково-дослідних конструкторських розробок для засобів радіоелектронної боротьби.
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22.07.2023 22:18
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А я б більше ніж скептично відносився до заяв тих, хто вже:
- випускав в Одесі аемриканські гвинтокрили "Ірокез";
- посадив мільярди дерев;
- виплатив по 4 тис зарплати кожному вчителю;
- не бачить корупції в Україні;
- виконав всі умови для вступу у НАТО;
- виконав всі умови для вступу в ЄС.

Залишилось тільки виграти ЧС по футболу та злітати на Сонце.
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23.07.2023 00:06 Ответить
..... жалко птичку.....
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23.07.2023 02:27 Ответить
Казка це цікавий жанр, але не від зелених тварюк.
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23.07.2023 03:51 Ответить
MIM 23 поставлена в Армию США в 1960 году,с чем сравниваем??? Солиднее помолчать.
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23.07.2023 08:39 Ответить
Чого ти, курва, з тими ракетами виліз хвалитись на світ божий в 2023 р, а не в 2019 р?????
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23.07.2023 12:31 Ответить
Це що,черговий закедон зелених мразей?
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23.07.2023 13:28 Ответить
имеет где? в разработке, на испытаниях...

или хотя-бы 10 шт. на боевом дежурстве? лишь бы ляпнуть
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23.07.2023 14:09 Ответить
Чернєв толковий хлопець, не пиз.абол. Тільки на це сподіваємося. І на нашу Армію. Хай береже її Всевишній і освятить нашу Зброю.
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23.07.2023 15:11 Ответить
Де, ***, ці ваші системи?
Може в серіальчиках про поворознюка, чи арестовича покажете, чи в якомусь із одного гівношоу, на які виділили 400 млн бюджетних коштів?
Виродки.
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23.07.2023 15:47 Ответить
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