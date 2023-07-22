У Украины есть свои системы ПВО средней дальности, похожие на HAWK. Они проходят тестирование достаточно удачно, ракеты уже разработаны, - "слуга народа" Чернев

У Украины есть свои новейшие системы противовоздушной обороны средней дальности. Они проходят тестирование довольно успешно, а ракеты для них уже разработаны.

Об этом заявил заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп "Слуги народа" Егор Чернев в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"У нас есть новейшие системы ПВО. Они средней дальности. Это, конечно, не аналог Patriot, IRIS-T или SAMP-T, я думаю, они близки к HAWK, украинской разработки, украинского производства", – сказал он.

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Чернев добавил, что не будет называть компании, занимающиеся разработкой систем ПВО, однако отметил, что они "проходят тестирование достаточно удачно, ракеты уже разработаны".