У Украины есть свои системы ПВО средней дальности, похожие на HAWK. Они проходят тестирование достаточно удачно, ракеты уже разработаны, - "слуга народа" Чернев
У Украины есть свои новейшие системы противовоздушной обороны средней дальности. Они проходят тестирование довольно успешно, а ракеты для них уже разработаны.
Об этом заявил заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп "Слуги народа" Егор Чернев в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
"У нас есть новейшие системы ПВО. Они средней дальности. Это, конечно, не аналог Patriot, IRIS-T или SAMP-T, я думаю, они близки к HAWK, украинской разработки, украинского производства", – сказал он.
Чернев добавил, что не будет называть компании, занимающиеся разработкой систем ПВО, однако отметил, что они "проходят тестирование достаточно удачно, ракеты уже разработаны".
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- випускав в Одесі аемриканські гвинтокрили "Ірокез";
- посадив мільярди дерев;
- виплатив по 4 тис зарплати кожному вчителю;
- не бачить корупції в Україні;
- виконав всі умови для вступу у НАТО;
- виконав всі умови для вступу в ЄС.
Залишилось тільки виграти ЧС по футболу та злітати на Сонце.
или хотя-бы 10 шт. на боевом дежурстве? лишь бы ляпнуть
Може в серіальчиках про поворознюка, чи арестовича покажете, чи в якомусь із одного гівношоу, на які виділили 400 млн бюджетних коштів?
Виродки.