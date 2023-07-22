В течение 22 июля россияне 24 раза обстреляли Сумщину – зафиксировано 113 взрывов, - ОВА

В течение дня 22 июля 2023 года россияне совершили 24 обстрела приграничья. Зафиксировано 113 взрывов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Сумской ОВА.

В сообщении отмечается: "Обстрелам подверглись Краснопольская, Великописаревская, Белопольская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская, Юнаковская и Хотинская громады.

Краснопольская громада: артиллерийский обстрел (14 взрывов). По предварительной информации, в результате обстрела один человек погиб и 4 получили ранения. Повреждены жилые дома и газопровод.

Великописаревская громада: вражеские вертолеты совершили два пуска неуправляемых авиационных ракет по окраине одного из населенных пунктов.

Белопольская громада: артиллерийский обстрел (10 взрывов). Повреждена линия электроснабжения.

Середино-Будская громада: россияне нанесли удар с помощью дрона-камикадзе (1 взрыв). Предварительно получили ранения два человека".

Читайте также: Враг ударил из артиллерии по Краснопольской громаде Сумщины, 1 человек погиб, 4 ранены