Россияне били по портовой инфраструктуре Одессы, из-за погрешности ракет пострадали гражданские объекты, - ОК "Південь"

Российские оккупанты ночью выпустили по территории Одесщины около 20 ракет пяти типов базирования. Есть попадание в гражданские объекты.

Об этом в эфире телемарафона сообщила начальница координационного пресс-центра сил охраны и обороны Юга Наталия Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"Попадания пришлись в портовую инфраструктуру, то, что и было приоритетом врага, но учитывая, например, погрешность ракеты типа Х-22, пострадали прилегающие к порту районы города. Также были попадания в более отдаленные районы, там где, все же частный сектор и совершенно не наблюдается ни одного военного объекта", - отметила глава пресс-центра.

В Черном море остается один ракетоноситель, который был выведен на боевое дежурство вечером. Однако, по словам Наталии Гуменюк, во время ночной атаки он выпустил все четыре "Калибра", которыми был снаряжен.

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"Уровень угрозы, идущей от нашего врага, относительно борьбы за право продолжать "зерновое соглашение" на своих интересах: надо понимать, что воздушные атаки для южных регионов остаются опасными. .... Южные регионы продолжают быть под прицелом врага, поскольку они еще не завоевали то, за что начинали борьбу. Они хотели пересмотра "зернового соглашения" в их пользу, то есть чтобы прерогатива была за ними, хозяйствование в Черном море за ними и попутно ослабление санкций", - отметила Наталия Гуменюк.