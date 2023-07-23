РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10425 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
13 695 62

Россияне били по портовой инфраструктуре Одессы, из-за погрешности ракет пострадали гражданские объекты, - ОК "Південь"

одеса

Российские оккупанты ночью выпустили по территории Одесщины около 20 ракет пяти типов базирования. Есть попадание в гражданские объекты.

Об этом в эфире телемарафона сообщила начальница координационного пресс-центра сил охраны и обороны Юга Наталия Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"Попадания пришлись в портовую инфраструктуру, то, что и было приоритетом врага, но учитывая, например, погрешность ракеты типа Х-22, пострадали прилегающие к порту районы города. Также были попадания в более отдаленные районы, там где, все же частный сектор и совершенно не наблюдается ни одного военного объекта", - отметила глава пресс-центра.

В Черном море остается один ракетоноситель, который был выведен на боевое дежурство вечером. Однако, по словам Наталии Гуменюк, во время ночной атаки он выпустил все четыре "Калибра", которыми был снаряжен.

Читайте также: Россияне атаковали Одесщину по меньшей мере 5-ю видами ракет всех видов базирования, - ОК "Південь". ФОТОрепортаж

"Уровень угрозы, идущей от нашего врага, относительно борьбы за право продолжать "зерновое соглашение" на своих интересах: надо понимать, что воздушные атаки для южных регионов остаются опасными. .... Южные регионы продолжают быть под прицелом врага, поскольку они еще не завоевали то, за что начинали борьбу. Они хотели пересмотра "зернового соглашения" в их пользу, то есть чтобы прерогатива была за ними, хозяйствование в Черном море за ними и попутно ослабление санкций", - отметила Наталия Гуменюк.

Автор: 

Одесса (7869) ракеты (3558) Гуменюк Наталья (577)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+25
Интересная смена методички у гуменючки: раньше орки целенаправленно (не имея возможности добиться чего-либо на поле боя) стреляли по жилым домам. Теперь целенаправленно стреляют по инфраструктуре, а в жилые дома прилетает по ошибке. К чему бы это?
показать весь комментарий
23.07.2023 09:03
+24
я афуєваю!!!! Ця шмара вже почала кацапску пропаганду озвучувати????!!!!
😡😡😡😡
показать весь комментарий
23.07.2023 08:58
+23
І взагалі, яка похибка ракет? Коли хтось запускає по цілях в густонаселеному місті ракети з точністю +- пара кілометрів (а в Оніксах, Х-22, та ін. воно так і є), то це не похибка, це цілеспрямований військовий злочин. Але понабирали прес-секретуток, які розуміються лише в кольорах лаку для нігтів та позах Камасутри і тепер вони підтримують російську пропаганду. Спочатку всякі Обдристовичі, тепер ці.... Що, не має нормальних кадрів? Залишились лише сексологині?
показать весь комментарий
23.07.2023 09:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ЭТО ЧТО ТО МЕНЯЕТ ? ПРОСТИМ ИХ ЗА ЭТО ? или подскажем как надо ? к чему эти обьяснения ? хватит людей держать за недоумков .
показать весь комментарий
23.07.2023 08:53 Ответить
Мда, такого оправдання атаки на цивільних я ще не читала. Щож запитаю писуна ,звідти такі дані? Я думаю, що місто не має ППО із за вражди зе з мерами деяких міст. Інакше ставка мала б сенс по порту
показать весь комментарий
23.07.2023 08:54 Ответить
Тобто Зеленський дружить лише з Кличком?
показать весь комментарий
23.07.2023 09:08 Ответить
Просто Бункер зе в столиці, а не в іншому місті України.
показать весь комментарий
23.07.2023 09:11 Ответить
а ты хочешь что бы 3-х миллионгную столицу не защищали? ты в своем уме ты вообще кто? кацапка.. или просто полезная идиотка
показать весь комментарий
23.07.2023 10:02 Ответить
А що люди мають ярлики. Досить про цінність вашу, бо є рамки терпіти і моралі. Хто сказав,що жителі столиці мають більшу вагу чим жителі інших міст. Ти напиши це Воїну з Полтави чи Умані і отримаєш відповідь. Поділили людей кому жити а кому помирати.
показать весь комментарий
23.07.2023 10:30 Ответить
Це тобі подоляк наказав написати на мові кацапів? Значить захисники України захищають тільки подоляка і його команду,а не матір,сестру чи дітей з Умані Львова чи Харків. Де ти такі пріоритети прочитав? Зебіл.
показать весь комментарий
23.07.2023 11:08 Ответить
Калибри збивають лише Петріоти.
показать весь комментарий
23.07.2023 09:14 Ответить
Та мені це до 5 точки, бо вони мають бути в Одесі, Харкові, Дніпрі Кременчук, а не Київ.
показать весь комментарий
23.07.2023 09:17 Ответить
У нас физически нет столько Патриотов, чтобы прикрыть все города Украины.
показать весь комментарий
23.07.2023 13:11 Ответить
Не калібри, а іскандери і онікси
показать весь комментарий
23.07.2023 09:32 Ответить
В Одессе Петриоты не стоят , но сбивали ,, Калибры,, 6 из 6. Не сбиваемые , кроме ,, Пертиот,, - ,, ониксы,, Х22, ,, кинжалы,
показать весь комментарий
23.07.2023 16:41 Ответить
Нічого подібного!!! Калібри збивали і до Петріотів. Може ви мали на увазі Кинджали?. То да, їх тільки Петріот бере
показать весь комментарий
23.07.2023 17:28 Ответить
А так, переплутав.
показать весь комментарий
23.07.2023 18:28 Ответить
у зе був договорняк з )(уйлом та Єрдоганом - так звана "зернова угода" тому Одесу вирішили захищати менше, це ж складніше вибити в союзників 2-3 петріотів чи Sam-T - треба ж показати що недивлячись на війну в Україні йдуть демократичні реформи, є вільа преса і тд.тп., значно простіше возомнити з себе маленького, непомильного зе-сцаря, таку собі зе-копію )(уйло і пиляти бабки на ЗСУ, тощо ...
показать весь комментарий
23.07.2023 09:25 Ответить
бред собачий - любой город в Укарине "захищают меньше" только лишь потому-что НЕЧЕМ
показать весь комментарий
23.07.2023 10:04 Ответить
так дякуйте "найвеличнішому лідору", "героюбоневтіку", 4-разовому ухилянту , 2015-19 рр., від служби в ЗСУ, і прочія, і прочія, і прочія, за те що 2.5 роки замість готуватися до війни з кацапами, розбудовувати ЗСУ, впроваджувати ракетну прогпаму (громи2, віільхи, нептуни, корсари, стурни), він та його зе-банда запроданців-колоборантів, просто відкритих агеентів фсб, 2.5 роки згідно "оманських договорняків" дивилася в дупу )(уйло, десь там глибоко шукала "мір" - будувала дороги для кацапських танків, ББМ, градів, розвальвала ЗСу, скасовувала рефрми і про цьому безбожно крала на "великому будівництві" ...





показать весь комментарий
23.07.2023 10:18 Ответить
я зе це зе-лайно, запроданця-колоборанта, по факту викормиша олігаха бені к. та члена модіжки "партії районів" не голосував ...





показать весь комментарий
23.07.2023 10:52 Ответить
постоянные такие оправдания кацапов рожают спикеры зеленского или например его недо-министры
показать весь комментарий
23.07.2023 10:01 Ответить
а що поробиш ??? беніні, 2019 року, трускавецькі 2-х тижневі "університети" вилазять боком ...



показать весь комментарий
23.07.2023 10:23 Ответить
я афуєваю!!!! Ця шмара вже почала кацапску пропаганду озвучувати????!!!!
😡😡😡😡
показать весь комментарий
23.07.2023 08:58 Ответить
Шо там ватний адєскій мер скаже? Задоволений?
показать весь комментарий
23.07.2023 08:59 Ответить
Не стидно? Чим твій мер кращий? Злодії,які мають продажні таможні, граблять волонтерку і радіють з обстрілів міст України. Вас орбан до себе не візьме так що або співчуття до людей або закрийте рота
показать весь комментарий
23.07.2023 09:06 Ответить
Відкрию секрет, якщо у когось нікнейм "бандерівець" - то це зовсім не значить ,що він із Закарпаття.
показать весь комментарий
23.07.2023 09:14 Ответить
Бандера з Закарпаття??
показать весь комментарий
23.07.2023 09:23 Ответить
Степа́н Андрі́йович Банде́ра (https://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 1 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/1909 1909 , с. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A3%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2 Старий Угринів , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82 Калуський повіт , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D1%97 Королівство Галичини та Володимирії , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Австро-Угорщина , нині https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Калуського району , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Івано-Франківська область , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна - https://uk.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F 15 жовтня https://uk.wikipedia.org/wiki/1959 1959 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD Мюнхен , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F Баварія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(1949%E2%80%941990) Федеративна Республіка Німеччини ) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 український https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA політичний діяч , революціонер, один із радикальних та чільних ідеологів, практиків і теоретиків українського націоналістичного руху https://uk.wikipedia.org/wiki/XX_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F XX століття https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-FOOTNOTE%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%8720089-1 [1] , після розколу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2 Організації українських націоналістів - голова Проводу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 ОУН-Б https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%95%D0%86%D0%A377-2 [2] . Разом з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8C_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Миколою Лебедем був одним зі організаторів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE вбивства Броніслава Перацького за політику https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F пацифікації та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0 вбивства Олексія Майлова через проведення спланованого та штучного організованого https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_(1932%E2%80%941933) голоду на українських землях 1932-1933 .

Як активний діяч https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%92%D0%9E УВО та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%A3%D0%9D ОУН має законодавчо визначений статус https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81_%D1%82%D0%B0_%D0%B2%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D1%96_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%86%D1%96%D0%B2_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%83_XX_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%96%C2%BB Борець за незалежність України у XX сторіччі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:0-3 [3] . 2010 року посмертно нагороджений званням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%97%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 герой України , проте того ж таки року Указ Президента України про присвоєння Степанові Бандері даного звання було скасовано рішенням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4 Донецького окружного адміністративного суду https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4] . Вважається https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9 національним героєм України. 2008 року був визнаним третім зі ста великих українців після https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9C%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B9 Ярослава Мудрого та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Миколи Амосова за підсумками голосів в опитуванні громадської думи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%96_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96 «Великі Українці» .

Степан Бандера та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ярослав Стецько були авторами https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8 Акта відновлення Української Держави https://uk.wikipedia.org/wiki/30_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F 30 червня https://uk.wikipedia.org/wiki/1941 1941 року. https://uk.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 5 липня https://uk.wikipedia.org/wiki/1941 1941 року Бандеру помістили під домашній арешт, а з https://uk.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F 15 вересня 1941 року - у центральну Берлінську в'язницю. З початку https://uk.wikipedia.org/wiki/1942 1942 року по серпень https://uk.wikipedia.org/wiki/1944 1944 року перебував у концтаборі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BD Заксенгаузен у бункері https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%83 «Целленбау» у відносно комфортних умовахhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5 [5] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:2-6 [6] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:3-7 [7] . У вересні 1944 року його звільнили й запропонували участь у керівництві антирадянського збройного руху в тилу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F Червоної армії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-autogenerated2-8 [8] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-oun2pdf-9 [
показать весь комментарий
23.07.2023 09:30 Ответить
Вона пише про орбана ,який кудись там їх не візьме. З якою областю межує орбаностан? Може з Львівською чи Житомирською?
Л-логіка.
показать весь комментарий
23.07.2023 09:46 Ответить
Це Зеля сказав так написати. Ви ж пом'ятаєте як він казав що літак МАУ зазнав аварії з технічної причини в Тегерані ?
показать весь комментарий
23.07.2023 09:00 Ответить
Интересная смена методички у гуменючки: раньше орки целенаправленно (не имея возможности добиться чего-либо на поле боя) стреляли по жилым домам. Теперь целенаправленно стреляют по инфраструктуре, а в жилые дома прилетает по ошибке. К чему бы это?
показать весь комментарий
23.07.2023 09:03 Ответить
Щоб сказати: вони "не хотіли", так вийшло.... а ракети хороші???!!!!!!!!
От, бл...
показать весь комментарий
23.07.2023 09:20 Ответить
только не ракеты а кацапье "хорошее" которое их пуляет
показать весь комментарий
23.07.2023 10:07 Ответить
..і хтоО там погрожував нищити кацапські цивільні судна, якщо кацапи нападатимуть на судна "зернового коридору"?, якщо навіть ЗАКОННІ військові цілі, кораблі з ракетами, гуляють-пуляють морем як хочуть? хто ж з кацапів повірить у невідворотність покарання після пустопорожніх слів..?
це так по-зеленськи: "мощно"заявити - і тупо нічого не зробити
показать весь комментарий
23.07.2023 09:04 Ответить
А Гуменючка, що, вже зчитала данні з вцілілої електроніки ракет і побачила які там цілі запрограмовані? Чи може подивилась ГеббельсТВ де Скабеєва верещить "мі не бомбім гражданскіх"? А варіант террора населення для прищеплення їм "любові до руського міра", як це рашисти вже робили безліч раз, вона не розглядає?
показать весь комментарий
23.07.2023 09:04 Ответить
Написала Залужному, Ігнату, Гуменюк і відповідальному за Південь про похибку в кадрах, які говорять і не думають про що і де. Хоча українцям це не цікаво, моя хата скраю
показать весь комментарий
23.07.2023 09:09 Ответить
Про які "похибки" вона чеше?
показать весь комментарий
23.07.2023 09:09 Ответить
Хм, дивна заява. Хоча якщо згадати ,що спочатку Гуменюк заявляє що Одеський воєнком ні в чому не винен(а виявляється винен), потім що на відео працівники тцк не били людину( а виявилось що били), то тепер виправдовування кацапів виглядає логічним. Що далі пані Гуменюк, невже "слава" малярші яка несе всяку х-ню ,не дає спокою?
показать весь комментарий
23.07.2023 09:09 Ответить
І взагалі, яка похибка ракет? Коли хтось запускає по цілях в густонаселеному місті ракети з точністю +- пара кілометрів (а в Оніксах, Х-22, та ін. воно так і є), то це не похибка, це цілеспрямований військовий злочин. Але понабирали прес-секретуток, які розуміються лише в кольорах лаку для нігтів та позах Камасутри і тепер вони підтримують російську пропаганду. Спочатку всякі Обдристовичі, тепер ці.... Що, не має нормальних кадрів? Залишились лише сексологині?
показать весь комментарий
23.07.2023 09:12 Ответить
Над морем збивати нема чим а вже на фінальній стадії польоту важко
показать весь комментарий
23.07.2023 09:12 Ответить
Дристовіч за подібну заяву вилетів нах з посади, бо віслюк злякався що тінь презирства і гніву впаде на нього. А от тут ситуація непроста, прямого відношення вона до Щєлі не має, а от Залужному може дорікнути за такі "кадри" ,ну як вони ******* з тупим шашличними піаром.
показать весь комментарий
23.07.2023 09:22 Ответить
Аяй, то може нехай вона піде та й підкорегує оту ''похибку''! То вже треба такою ''зхибленою'' бути що почати відбілювати ворогів!
показать весь комментарий
23.07.2023 09:22 Ответить
За півтора роки війни пора б уже зрозуміти, що кацапи пуляють свої ракети за принципом "куди прилетить там і ціль". Гуменючці іноді краще жувати ніж говорити
показать весь комментарий
23.07.2023 09:28 Ответить
краще смоктати,дивись і гейнеральшей стане..
показать весь комментарий
23.07.2023 14:16 Ответить
Странно ! почему бы неуничтожить эти корабли в Черном море ??? ведь есть возможности.... А ВЕДЬ ДАВНО ПОРА !
показать весь комментарий
23.07.2023 09:37 Ответить
этот вопрос висит в воздухе уже больше года - ну как минимум после потопления корабля который пошел ***** москвы
показать весь комментарий
23.07.2023 10:09 Ответить
Це чий прес-секретар заявив, - наш чи кацапський? Бо якщо наш то це пис- дець...
показать весь комментарий
23.07.2023 10:02 Ответить
Що за ****" похибка ракет"?Ви впевнені ,що це похибка,а не навмисно?((Б'ють,бо хочеться до Придністров'я і це лиш дурний не бачить:спочатку розхерачити порт,місто,посіяти паніку,а далі десант і т.д.
показать весь комментарий
23.07.2023 10:03 Ответить
Гуменюк связалась с ********, и выяснила что это было. Ей сказали что это похибка ракет. Теперь я понимаю почему на офіційном Telegram-канале Командування Повітряних войск нет ни одного ругательного эмодзи.
показать весь комментарий
23.07.2023 10:08 Ответить
Зараз ще адвокат бакланов підтягнеться буде відбілювати кацапів ,розказувати про похибку ,що вони нехотіли і тд.
показать весь комментарий
23.07.2023 10:16 Ответить
А я дивлюсь не тільки в мене пригоріло від "похибки".
Це ж треба таке п..донути...понабирають за оголошенням...
показать весь комментарий
23.07.2023 10:24 Ответить
Українська військовослужбовиця, капітан 1 рангу Державної прикордонної служби України, керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України вірить в хороших росіян і "офіцерскую чєсть" кацапських терористів...
показать весь комментарий
23.07.2023 10:31 Ответить
Какая погрешность,вы о чем?Они мстят за Крымский мост и это было открыто сказано!!!
показать весь комментарий
23.07.2023 10:31 Ответить
А до кримського мосту вони за що мстили?
показать весь комментарий
23.07.2023 14:18 Ответить
а що вони доповідали, куди цілилися, що за маячня?
показать весь комментарий
23.07.2023 12:17 Ответить
які нах "похибки"? звідки ви можете знати, хто вам це сказав. Немає слів, і матюки вже скінчились....
показать весь комментарий
23.07.2023 19:59 Ответить
ОК Південь адвокат рашистів. Про похибку знають, бо разом удар планували? Дебіли.
показать весь комментарий
24.07.2023 00:27 Ответить
 
 