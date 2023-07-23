Россияне били по портовой инфраструктуре Одессы, из-за погрешности ракет пострадали гражданские объекты, - ОК "Південь"
Российские оккупанты ночью выпустили по территории Одесщины около 20 ракет пяти типов базирования. Есть попадание в гражданские объекты.
Об этом в эфире телемарафона сообщила начальница координационного пресс-центра сил охраны и обороны Юга Наталия Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
"Попадания пришлись в портовую инфраструктуру, то, что и было приоритетом врага, но учитывая, например, погрешность ракеты типа Х-22, пострадали прилегающие к порту районы города. Также были попадания в более отдаленные районы, там где, все же частный сектор и совершенно не наблюдается ни одного военного объекта", - отметила глава пресс-центра.
В Черном море остается один ракетоноситель, который был выведен на боевое дежурство вечером. Однако, по словам Наталии Гуменюк, во время ночной атаки он выпустил все четыре "Калибра", которыми был снаряжен.
"Уровень угрозы, идущей от нашего врага, относительно борьбы за право продолжать "зерновое соглашение" на своих интересах: надо понимать, что воздушные атаки для южных регионов остаются опасными. .... Южные регионы продолжают быть под прицелом врага, поскольку они еще не завоевали то, за что начинали борьбу. Они хотели пересмотра "зернового соглашения" в их пользу, то есть чтобы прерогатива была за ними, хозяйствование в Черном море за ними и попутно ослабление санкций", - отметила Наталия Гуменюк.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
😡😡😡😡
Як активний діяч https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%92%D0%9E УВО та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%A3%D0%9D ОУН має законодавчо визначений статус https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81_%D1%82%D0%B0_%D0%B2%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D1%96_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%86%D1%96%D0%B2_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%83_XX_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%96%C2%BB Борець за незалежність України у XX сторіччі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:0-3 [3] . 2010 року посмертно нагороджений званням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%97%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 герой України , проте того ж таки року Указ Президента України про присвоєння Степанові Бандері даного звання було скасовано рішенням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4 Донецького окружного адміністративного суду https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4] . Вважається https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9 національним героєм України. 2008 року був визнаним третім зі ста великих українців після https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9C%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B9 Ярослава Мудрого та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Миколи Амосова за підсумками голосів в опитуванні громадської думи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%96_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96 «Великі Українці» .
Степан Бандера та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ярослав Стецько були авторами https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8 Акта відновлення Української Держави https://uk.wikipedia.org/wiki/30_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F 30 червня https://uk.wikipedia.org/wiki/1941 1941 року. https://uk.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 5 липня https://uk.wikipedia.org/wiki/1941 1941 року Бандеру помістили під домашній арешт, а з https://uk.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F 15 вересня 1941 року - у центральну Берлінську в'язницю. З початку https://uk.wikipedia.org/wiki/1942 1942 року по серпень https://uk.wikipedia.org/wiki/1944 1944 року перебував у концтаборі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BD Заксенгаузен у бункері https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%83 «Целленбау» у відносно комфортних умовахhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5 [5] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:2-6 [6] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:3-7 [7] . У вересні 1944 року його звільнили й запропонували участь у керівництві антирадянського збройного руху в тилу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F Червоної армії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-autogenerated2-8 [8] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-oun2pdf-9 [
Л-логіка.
От, бл...
це так по-зеленськи: "мощно"заявити - і тупо нічого не зробити
Це ж треба таке п..донути...понабирають за оголошенням...