В Черном море произошла ротация ракетоносителей. Уровень ракетной опасности - чрезвычайно высокий, - ОК "Південь"

В Черном море произошла ротация ракетоносителей. На боевое дежурство вышел малый ракетный корабль, снаряжение которого 8 "Калибров".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОК "Південь".

Как отмечается, подлодка, выпустившая ночью все "Калибры", заведена в пункт базирования. На боевое дежурство вышел малый ракетный корабль, снаряжение которого 8 "Калибров".

"Уровень ракетной опасности остается чрезвычайно высоким. Напоминаем, враг атакует не только ночью. На днях он прибег к мощной атаке инфраструктуры региона и среди дня. Будьте бдительны и сознательны, не пренебрегайте собственной безопасностью и переходите в укрытие. Во время тревоги не помогайте врагу и не гонитесь за хайпом, не спешите обнародовать результаты попаданий и не освещайте боевую работу "Сил обороны", - добавляют в ОК "Південь".

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Как сообщалось, в ночь на 23 июля войска РФ атаковали Одесчину по меньшей мере 5-ю видами ракет всех видов базирования.

В результате ракетного удара по Одессе 1 человек погиб, 22 - пострадали, из них 4 ребенка. По данным ОК "Південь", рашисты были по портовой инфраструктуре Одессы, из-за погрешности ракет пострадали гражданские объекты.

По данным Воздушных сил, во время атаки на Одесщину уничтожены 9 из 19 вражеских ракет.

Также Цензор.НЕТ сообщал, что 22 июля оккупанты дважды обстреляли г. Купянск Харьковской области. Также Цензор.НЕТ сообщал об обстреле населенного пункта Двуречная Харьковской области.

Ночью 23 июля российские войска четырьмя ракетами атаковали окрестности Запорожья и Запорожский район.