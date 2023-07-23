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В Черном море произошла ротация ракетоносителей. Уровень ракетной опасности - чрезвычайно высокий, - ОК "Південь"

калібр

В Черном море произошла ротация ракетоносителей. На боевое дежурство вышел малый ракетный корабль, снаряжение которого 8 "Калибров".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОК "Південь".

Как отмечается, подлодка, выпустившая ночью все "Калибры", заведена в пункт базирования. На боевое дежурство вышел малый ракетный корабль, снаряжение которого 8 "Калибров".

"Уровень ракетной опасности остается чрезвычайно высоким. Напоминаем, враг атакует не только ночью. На днях он прибег к мощной атаке инфраструктуры региона и среди дня. Будьте бдительны и сознательны, не пренебрегайте собственной безопасностью и переходите в укрытие. Во время тревоги не помогайте врагу и не гонитесь за хайпом, не спешите обнародовать результаты попаданий и не освещайте боевую работу "Сил обороны", - добавляют в ОК "Південь".

Смотрите также: За Одессу обязательно будет ответ российским террористам, - Зеленский. ФОТОрепортаж

Как сообщалось, в ночь на 23 июля войска РФ атаковали Одесчину по меньшей мере 5-ю видами ракет всех видов базирования.

В результате ракетного удара по Одессе 1 человек погиб, 22 - пострадали, из них 4 ребенка. По данным ОК "Південь", рашисты были по портовой инфраструктуре Одессы, из-за погрешности ракет пострадали гражданские объекты.

По данным Воздушных сил, во время атаки на Одесщину уничтожены 9 из 19 вражеских ракет.

Также Цензор.НЕТ сообщал, что 22 июля оккупанты дважды обстреляли г. Купянск Харьковской области. Также Цензор.НЕТ сообщал об обстреле населенного пункта Двуречная Харьковской области.

Ночью 23 июля российские войска четырьмя ракетами атаковали окрестности Запорожья и Запорожский район.

Автор: 

корабль (2041) обстрел (26975) ракеты (3558)


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Топ комментарии
+19
к чему эта инфа ? нахрена мне , и миллионам Украинцев знать что там у этих ********* на параше поменялось ? ОБЬЯСНИТЕ МНЕ !!!!!!! Это так они проявляют своб заботу и демонстрируют ******** !!!!! работу ?????..................все , абсолютно все превратилось в этой стране в популизм , цирк , шапито , ****** 95 КВАРТАЛ ПО ВСЮДУ !!!!!! **** !!!! , КАК МОЖНО БЫЛО ТАК ОТУПЕТЬ , сплошная бесполезность , делитанство, непрофессонализм , .............ИДИОТИЗМ , СПЛОШНОЙ ИДИОТИЗМ !!!!!
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23.07.2023 11:14
+13
Підкину ідейку для ОПи: "Велике крадівництво", яке і під час активних бойових дій продовжується, треба розширити! Закатайте в асфальт Чорне море, яке викопали наши предки! Чорне море стане насправді чорним, а ракетоносії не зможуть вийти в таке асфальтове море. Ну а скільки "розпиляти" на цьому можна! І пра-пра-онукам вистачить!
Це нічим не гірше від інших пусто-порожніх заяв, які роблять "узеленські" щодня...
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23.07.2023 11:18
+10
Асфальтом їх топити, асфальтом!
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23.07.2023 11:00
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і?(((
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23.07.2023 10:59 Ответить
Асфальтом їх топити, асфальтом!
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23.07.2023 11:00 Ответить
Как же бесит эта беспомощность.
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23.07.2023 11:03 Ответить
А може зрада чому не нищаться порти і судна на рейді раз є ракети від союзників.
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23.07.2023 12:30 Ответить
саме так - під виглядом "зернової угоди" йде праці на ворога.
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23.07.2023 13:09 Ответить
і шо - це не є легітимні цілі? чи погроза нищити судна стосувалась тільки грузових?
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23.07.2023 11:07 Ответить
Мали рацію ті,що казали про недоречності витрачати гроші на москітний флот України.Краще б берегову охорону посилювали.
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23.07.2023 11:11 Ответить
Це ти про Порошенка?
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23.07.2023 11:15 Ответить
Всі робили цю помилку.
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23.07.2023 11:21 Ответить
Ага...ми могли би робити ракети, але тоді ми не могли би робити москітний флот...
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23.07.2023 13:21 Ответить
Порсто різна ціна.
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23.07.2023 13:24 Ответить
Навіщо флот, якщо є ракети ?
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23.07.2023 11:44 Ответить
В кого є ракети?
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23.07.2023 11:52 Ответить
В України. Є свої. Є англійські. Є ще дещо.
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23.07.2023 11:57 Ответить
Повірю як побачу.
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23.07.2023 12:26 Ответить
Це лише України стосується?
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23.07.2023 13:28 Ответить
Делается не так как народу лучше или выгодней. А делается так как выгодней отдельным лицам.
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23.07.2023 14:13 Ответить
У Чорному морі відбулася ротація ракетоносіїв. Рівень ракетної небезпеки - надзвичайно високий, - ОК "Південь" - із -за відсутності "добрих новин" для українського народу про власні успіхи ,приходиться розказувати про підготовку рашистами чергових ракетних обстрілів території України
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23.07.2023 11:09 Ответить
Там вчора хтось говорив про знищення руського флота, може вже пора...?
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23.07.2023 11:13 Ответить
к чему эта инфа ? нахрена мне , и миллионам Украинцев знать что там у этих ********* на параше поменялось ? ОБЬЯСНИТЕ МНЕ !!!!!!! Это так они проявляют своб заботу и демонстрируют ******** !!!!! работу ?????..................все , абсолютно все превратилось в этой стране в популизм , цирк , шапито , ****** 95 КВАРТАЛ ПО ВСЮДУ !!!!!! **** !!!! , КАК МОЖНО БЫЛО ТАК ОТУПЕТЬ , сплошная бесполезность , делитанство, непрофессонализм , .............ИДИОТИЗМ , СПЛОШНОЙ ИДИОТИЗМ !!!!!
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23.07.2023 11:14 Ответить
ЗЄбломарахфон в дії!
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23.07.2023 11:17 Ответить
Не читай, прийми заспокійливе. А краще - виклич швидку, бо повний розгардіяш в голові.
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23.07.2023 11:48 Ответить
Спасибо Бро !!! Дякую , ніч сьогодні важка і довга, нерви ні до біса, перший тверезий комент до мене, прислухаюся, а то сам щось уже розумію - настав час поспати.
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23.07.2023 11:53 Ответить
та нафіг гнид посилай, а не дякуєш гидоті
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23.07.2023 13:12 Ответить
перднув?
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23.07.2023 13:11 Ответить
Я про тебе мало чого знаю, може ти й всрався...
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23.07.2023 13:19 Ответить
Пожинаємо плоди роботи кучми, кравчука та мудрого наріда.
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23.07.2023 11:17 Ответить
Кучму вернуть в Украину и пусть живёт в родном Днепре, тварь.
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23.07.2023 11:46 Ответить
Тобто, ні ЗЕК, ні ТУПИЙ КЛОУН - ні до чого? Гарна вибіркова логіка.
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23.07.2023 11:49 Ответить
ти сказав нідочого
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23.07.2023 12:52 Ответить
Навіть при Кучмі росіян зупинили на Тузлі.
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23.07.2023 11:55 Ответить
Вони самі зупинилися, щоб кучма віддав усі ракети та літаки до них.
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23.07.2023 12:50 Ответить
Де про це можна прочитати?
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23.07.2023 13:23 Ответить
Підкину ідейку для ОПи: "Велике крадівництво", яке і під час активних бойових дій продовжується, треба розширити! Закатайте в асфальт Чорне море, яке викопали наши предки! Чорне море стане насправді чорним, а ракетоносії не зможуть вийти в таке асфальтове море. Ну а скільки "розпиляти" на цьому можна! І пра-пра-онукам вистачить!
Це нічим не гірше від інших пусто-порожніх заяв, які роблять "узеленські" щодня...
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23.07.2023 11:18 Ответить
Майже кожного дня на Україну летять десятки й десятки ракет.
І також майже кожного дня читаємо, що "у Чорне море вийшли два ракетоносії з трьома ракетами", "три ракетоносії з двома", "один з..."
У чому тут сенс?
Це все одно, що при щільному обстрілі не звертати уваги ні на кого, окрім "он того хлопа, що із рушницею засів під отою ялинкою, паскуда".
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23.07.2023 11:21 Ответить
Вони ж працюють, крім того звіти про використане бабло треба складати. Всі бидломарафони й новини - якщо не цілодобово, то в прайм тайм..закатати можна весь бюджет України...
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23.07.2023 11:40 Ответить
А серіальчики за що знімати з гнидами, на зразок Поворознюка? Подумаєш - 33 млн, лохи ж назбирають на дрони, а сраній ЗЕКО-манді чомусь потрібно пропіарити тупого, уродливого та й просто огидного ЗЕКО-БАНДИТА. Жеріть, 73%, не обляпайтесь довбо.оби!!!
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23.07.2023 12:01 Ответить
Закидуйте їх асфальтом і цілуйте і далі дупу "найвеличнішого" ЗЄ - він ввечері подякує (((
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23.07.2023 11:46 Ответить
Ну, ротация. Так нам надо подсказать главнокомандующему, что делать с этими кораблями ?
Ххху-Яяя-Рить !
Уже есть чем, хватит нам рассказывать про небезпеку.
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23.07.2023 11:49 Ответить
Якщо є чим, то напевне д'єрмак не дозволяє по своїм лупити.
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23.07.2023 11:53 Ответить
Єрмак дождеться, що в нього поцілить рідний "Калібр".
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23.07.2023 12:01 Ответить
Гівнокомандувачу? Чим? Асфальтом? Наголосували дегенерати... Ненавиджу зелених тварюк...
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23.07.2023 12:02 Ответить
А асфальтом до корабля докинути можна?
ЗЕ, 2 запитання:

1) де закінчення реформи судової системи, прямим текстом захід питається чому Татаров в твоєму офісі і відповідно дає все по кусочку.

2) де дрони та ракети за півтори роки? Ти президент чи хто?
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23.07.2023 12:46 Ответить
та скільки можна про той асфальт у кожній темі? Якщо навіть західними ракетами не можемо ЧФ поки що знищити
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23.07.2023 13:29 Ответить
до тех пор про асфальт вспоминать в каждой теме, пока не посадим зеленого ****** в тюрьму. А пока берем куски асфальта и кидаем в сторону флота рыфы
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23.07.2023 13:32 Ответить
Как там бравурные бубочкины: будут наказаны? Когда и кем?
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23.07.2023 13:30 Ответить
Конечно, когда санкции не работают то параша нарастила производство ракет и каждый день обстреливает Украину.
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23.07.2023 13:35 Ответить
То знищіть вже ті ракетоносії
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23.07.2023 14:30 Ответить
Як не можемо нищити ракетоносії то мабуть доречно вдарити по штабу чф раши?Ціль досить велика и ЗСУ має чим вдарити.Але таке враженя,що хтось в ОП не бажає цього.Отож і маємо те що маємо..
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23.07.2023 17:40 Ответить
І де багато разів обіцяна відповідь? Навіщо тоді було видавати порожні погрози? Можеш - роби, не можеш - мовчки готуйся.
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23.07.2023 23:40 Ответить
 
 