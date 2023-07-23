Румынский порт Констанца может принимать больше украинского зерна до середины августа, - Reuters
После начала полномасштабной войны порт Констанца стал самым большим альтернативным судоходным маршрутом, на него пришлась примерно треть украинского зернового экспорта.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление главы бизнес-ассоциации порта, передает Цензор.НЕТ.
Как сообщили в администрации порта, за первое полугодие этого года компания перегрузила 15,25 миллионов метрических тонн зерна, что на 24,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 7,5 млн тонн из общего объема приходится на украинское зерно. Для сравнения, за весь 2022 г. румынские портовые операторы перегрузили 8,6 млн тонн украинского зерна.
Издание отмечает, что транзитное давление будет расти на Констанцу, традиционно занимающуюся экспортом зерновых из Румынии и ее соседей, не имеющих выхода к морю, включая Венгрию и Сербию.
Из-за того, что жатва в Румынии начинается чуть позже, чем в Украине, а нежелание некоторых румынских фермеров продавать свой урожай по низким ценам означает, что мощности порта для украинского зерна будут доступны еще до середины августа.
Кроме того, Виорел Панайт, менеджер портового оператора Comvex, рассказал, что для ускорения перевалки зерна некоторые портовые операторы используют цифровую систему, которая сократила время, необходимое для обработки таможенных заявлений с 48 часов до 30 минут.
По его словам, Украина увеличила пропускную способность в своих дунайских портах Рени и Измаил, а также ведутся переговоры с операторами железнодорожных вагонов по новой системе погрузки на украинско-румынской границе Вадул-Сирет-Дорнешти, сказал Панайт.
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Але НАТО повинно ставити питання про разблокування портів України, та Чорного моря від піратів кацапії
Трете... Це не ПВО..це війна на морі...а вона має зовсім інше використання зброї..ніж на суші. Кацапи не зачеплять корабель у зонах Румунії..чи Болгарії...але як тільки він ввійде в українські води..його банально потоплять. Але цього не буде.. бо ні один власник судноплавної компанії не піде на цей крок. Ні одна страхова не застрахує корабель. І можна переставати цю тему обговорювати.
Четверте... Давайте не будемо схожими на відвертого дурня..яким є Зеленський.. і обговорювати тупикові ідеї.
Возили..БО БУЛА ГАРАНТІЯ безпеки від русні..України, Туреччини та ООН!! У страхових документах суден цей пункт був виділений! Страховка оформлювалась НА КОЖНИЙ рейс! Зараз ніяка страхова компанія не дасть цю страховку!
Та НЕВЕЛИКА ділянка як нейтральні води Румунії. І від Одеси до гирла Дунаю у нас нема таких засобів..щоб контролювати безпечне проходження кораблів. Якби так було...то Калібри не свістили через Бесарабію до Львова і далі. Може задасте питання...Чому ми не вражаємо кораблі рашки у зонах пусків..і чому їх ракети збивають на підходах до міст...? Чи може розставимо ракетні комплекси від Одеси до гирла..і будемо кораблі прикривати? То скільки потрібно комплексів підтягнути до берега... що відстань у 300 км. прикрити?
...і наостанок!!! Розберіться... що таке Протиповітряна оборона... і Протиракетна оборона. І друге!! ПУШКИ...корабельні...))) це вже давній час... де Ви зі своїми наївними думками застрягли!!)))
І я вважаю цю нашу переписку дурницею..бо НІЯКОГО перевезення зерна ніяким нейтральними ..територіальними... з ППО...без ППО НЕ БУДЕ!!! Ніякий турецький флот не буде нічого прикривати... бо кацапсячі вже накидали мін по всьому фарватеру від гирла до Миколаєва... що і після війни тяжко буде там кораблям ходити.
На питання ..про що ми розмовляємо..я Вам вище розповів. НІЧОГО НЕ БУДЕ!!! Поки смердячі по добрій волі не підпишуть гарантії безпеки. І ще раз. Не слухайте вечірню маячню Зеленого дурноголова. З нашого дурня вже всі союзники сміються... Достатньо його маячні про прикриття кораблів турецькими ВМС...
Це вже повний треш!!! А може дитина пише? То тоді достатньо розумна для дитини..(((
Не плутайте це з грошима держави, бо вана отримує символічні обчислення».