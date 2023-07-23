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Румынский порт Констанца может принимать больше украинского зерна до середины августа, - Reuters

констанца

После начала полномасштабной войны порт Констанца стал самым большим альтернативным судоходным маршрутом, на него пришлась примерно треть украинского зернового экспорта.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление главы бизнес-ассоциации порта, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщили в администрации порта, за первое полугодие этого года компания перегрузила 15,25 миллионов метрических тонн зерна, что на 24,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 7,5 млн тонн из общего объема приходится на украинское зерно. Для сравнения, за весь 2022 г. румынские портовые операторы перегрузили 8,6 млн тонн украинского зерна.

Издание отмечает, что транзитное давление будет расти на Констанцу, традиционно занимающуюся экспортом зерновых из Румынии и ее соседей, не имеющих выхода к морю, включая Венгрию и Сербию.

Из-за того, что жатва в Румынии начинается чуть позже, чем в Украине, а нежелание некоторых румынских фермеров продавать свой урожай по низким ценам означает, что мощности порта для украинского зерна будут доступны еще до середины августа.

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Кроме того, Виорел Панайт, менеджер портового оператора Comvex, рассказал, что для ускорения перевалки зерна некоторые портовые операторы используют цифровую систему, которая сократила время, необходимое для обработки таможенных заявлений с 48 часов до 30 минут.

По его словам, Украина увеличила пропускную способность в своих дунайских портах Рени и Измаил, а также ведутся переговоры с операторами железнодорожных вагонов по новой системе погрузки на украинско-румынской границе Вадул-Сирет-Дорнешти, сказал Панайт.

Автор: 

зерно (1070) Румыния (1088) зерновой коридор (226)


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Топ комментарии
+5
спочатку Україну треба.
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23.07.2023 11:44
+4
Надо зачистить Молдову от русни.
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23.07.2023 11:41
+2
Из Рени и Измаила по Дунаю и Черноводскому каналу по внутренним путям зерно идет в п. Констанцу, а там морским транспортом дальше. Думаю это самая дешевая логистика на данный момент.
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23.07.2023 12:13
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Надо зачистить Молдову от русни.
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23.07.2023 11:41 Ответить
спочатку Україну треба.
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23.07.2023 11:44 Ответить
Разом з натівською Румунією воно піде веселіше.
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23.07.2023 11:55 Ответить
Це добре що румини дозволили и відкрили свій порт.

Але НАТО повинно ставити питання про разблокування портів України, та Чорного моря від піратів кацапії
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23.07.2023 16:12 Ответить
Из Рени и Измаила по Дунаю и Черноводскому каналу по внутренним путям зерно идет в п. Констанцу, а там морским транспортом дальше. Думаю это самая дешевая логистика на данный момент.
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23.07.2023 12:13 Ответить
А зто мішае ху&лубити ракетами по цему логистичному маршруту?
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23.07.2023 16:10 Ответить
..а з Одеси до гирла Дунаю..де починаються територіальні води Румунії та Болгарії.. кораблі будуть сушею тягнути..чи вони перелітати туди будуть? Може для розуміння хоть на мапу Чорного моря подивитеся?
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23.07.2023 12:37 Ответить
... По перше! Ніяка страхова компанія не застрахує корабель, який буде входити в зону бойових дій! Нема державних гарантій безпечного судоплавства. По коридору гарантії дали рашка..Укракїна..Туреччина та ООН. Рашка вийшла.. Рашка погрожує! Знайдете страхову компанію? ...По друге! Територіальні води..це 12 мільна зона вздовж узбережжя. З рахунком Зміїного.. це більше. Вразити судно у територіальних водах України кацапсячі можуть без всякого напрягу..випустивши ракети зі своїх кораблів..чи з берега. Бо там прикрити все узбережжя до гирла Дунаю ми не можемо.
Трете... Це не ПВО..це війна на морі...а вона має зовсім інше використання зброї..ніж на суші. Кацапи не зачеплять корабель у зонах Румунії..чи Болгарії...але як тільки він ввійде в українські води..його банально потоплять. Але цього не буде.. бо ні один власник судноплавної компанії не піде на цей крок. Ні одна страхова не застрахує корабель. І можна переставати цю тему обговорювати.
Четверте... Давайте не будемо схожими на відвертого дурня..яким є Зеленський.. і обговорювати тупикові ідеї.
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23.07.2023 16:32 Ответить
..тяжко розмовляти з людиною..яка нічого не розуміє...але хоче вдавати з себе спеціаліста.
Возили..БО БУЛА ГАРАНТІЯ безпеки від русні..України, Туреччини та ООН!! У страхових документах суден цей пункт був виділений! Страховка оформлювалась НА КОЖНИЙ рейс! Зараз ніяка страхова компанія не дасть цю страховку!
Та НЕВЕЛИКА ділянка як нейтральні води Румунії. І від Одеси до гирла Дунаю у нас нема таких засобів..щоб контролювати безпечне проходження кораблів. Якби так було...то Калібри не свістили через Бесарабію до Львова і далі. Може задасте питання...Чому ми не вражаємо кораблі рашки у зонах пусків..і чому їх ракети збивають на підходах до міст...? Чи може розставимо ракетні комплекси від Одеси до гирла..і будемо кораблі прикривати? То скільки потрібно комплексів підтягнути до берега... що відстань у 300 км. прикрити?
...і наостанок!!! Розберіться... що таке Протиповітряна оборона... і Протиракетна оборона. І друге!! ПУШКИ...корабельні...))) це вже давній час... де Ви зі своїми наївними думками застрягли!!)))
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23.07.2023 19:25 Ответить
... а може послухаєте Ердогана... чи Гутераша...які вмовляли путлера не виходити з зернової угоди? Так... Згода путлера..це сьогодні вагоме для подовження роботи коридора. І не включайте дурника і не пересмикуйте... стосовно честі і слова путлера... Але договір русня підписувала з Туреччиною та ООН... а не з Україною... І як бачте ні одного зерновоза не втопили.
І я вважаю цю нашу переписку дурницею..бо НІЯКОГО перевезення зерна ніяким нейтральними ..територіальними... з ППО...без ППО НЕ БУДЕ!!! Ніякий турецький флот не буде нічого прикривати... бо кацапсячі вже накидали мін по всьому фарватеру від гирла до Миколаєва... що і після війни тяжко буде там кораблям ходити.
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23.07.2023 19:58 Ответить
..дійсно ...безглузда... особливо з Вами... бо прочитавши питання про газ... заборону продавати зерно у ЄС... використання публічної інформації... стає ясно..що і тут Ви нічого не розумієте і не знаєте...... Менш дивіться марафон..менш слухайте зеленого дурня... і починайте вчитися ДУМАТИ. Про аналіз дій я вже не говорю.
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23.07.2023 20:55 Ответить
на додаток... Не бачив Вашого опусу нижче!!! Достатньо ОДНОГО Ту-22м3 з ракетою Х-22Н...яку він запустить за 400 км. ..щоб якийсь корабель отримав здоровенну дирищу і пішов на дно. Багато Х-22 наше ППО збило? ОТОЖ... Як казав Зелений дурень...Думай Те..)))
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23.07.2023 19:34 Ответить
..які українські екіпажі? Хто без страхування сунеться у пекло ? Яка судоплавна компанія на це піде? Ви з якого садочка пишете? Таку маячню несете...що на голову не налазить! Ви ж абсолютно нічого не розумієте і не знаєте. Нащо Ви лізете у тему..де повний нуль!? Про яке прикриття біля Румуніі мова? А біля Білгород -Дністровського не треба прикривати? А в порту Одеси не треба прикривати? Чи у Вас мИсля...щоб румуни прикрили? 300 км. для Вас НЕВЕЛИЧКА ділянка?
На питання ..про що ми розмовляємо..я Вам вище розповів. НІЧОГО НЕ БУДЕ!!! Поки смердячі по добрій волі не підпишуть гарантії безпеки. І ще раз. Не слухайте вечірню маячню Зеленого дурноголова. З нашого дурня вже всі союзники сміються... Достатньо його маячні про прикриття кораблів турецькими ВМС...
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23.07.2023 20:08 Ответить
.. навіть не хочу відповідати!! ЕДИНЕ!! НІЧОГО Ви так і не зрозуміли! ... якою ж треба бути обмеженною людиною..щоб таке написати!!!! Пекло в Бахмуті, а там відпочинок, порівняно, з можливістю заздалегідь покинути судно після ознаки випуску ракет.
Це вже повний треш!!! А може дитина пише? То тоді достатньо розумна для дитини..(((
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23.07.2023 20:59 Ответить
..трошки поверніться на землю... Від гирла Дунаю..до Одеси біля 300 км. Невже Київ у нас більше 300 км. по колу?)))) Збивати Х-22Н..чи ,*бастіони* Ви чим збираєтеся збивати? Асфальтом... чи розповідями зеленого ..? У нас такі міста ..як Одеса...Миколаїв. Львів... Запоріжжя...Дніпро з Харьковом нема можливості прикрити стовідсотково...де люди.. підприємства... а вони....звиняйте ***..ь зерновози збираються прикривати. Ідея ідіотів з тереторіальними водами... прикриттям турецькими ВМС... нашим ППО... це маячня дурноголового президента і його оточення. А Ви..як діти ведетесь..слухаючи читаючого дурника по ТБ по вечорам...
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23.07.2023 19:41 Ответить
как в Одессу доставляют зерно ?
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23.07.2023 14:39 Ответить
... автомобільний транспорт... залізничні потяги.... І до чого питання? Невже кораблями чи літаками?
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23.07.2023 16:33 Ответить
правильно ,направлять зерно не в Одессу ,а в порты ЕС
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23.07.2023 14:38 Ответить
и срочно вывозить остатки зерна с Одессы
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23.07.2023 14:43 Ответить
Не хвилюйтесь ви так. Володарі цего зерна олігархи агрохолдінгів потурбуються про свої гроші

Не плутайте це з грошима держави, бо вана отримує символічні обчислення».
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23.07.2023 16:28 Ответить
Я зеле еще три дня назад говорил - гони Патриоты в Одессу , а он что сделал
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23.07.2023 14:45 Ответить
..а Ви ..як близький до Зелі... не передасте йому..щоб йшов вже *****!!!?? Бо вже від його дурноголовості нема сил слухати хрипату маячню.... Як Ви думаєте...він піде сам..?
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23.07.2023 16:36 Ответить
https://konkretno.ru/sity_obshestvo/153487-v-lenoblast-zavezli-holeru.html В Ленобласть завезли холеру? - Конкретно.ру
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23.07.2023 15:01 Ответить
 
 