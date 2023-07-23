Румынский порт Констанца может принимать больше украинского зерна до середины августа, - Reuters

После начала полномасштабной войны порт Констанца стал самым большим альтернативным судоходным маршрутом, на него пришлась примерно треть украинского зернового экспорта.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление главы бизнес-ассоциации порта, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщили в администрации порта, за первое полугодие этого года компания перегрузила 15,25 миллионов метрических тонн зерна, что на 24,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 7,5 млн тонн из общего объема приходится на украинское зерно. Для сравнения, за весь 2022 г. румынские портовые операторы перегрузили 8,6 млн тонн украинского зерна.

Издание отмечает, что транзитное давление будет расти на Констанцу, традиционно занимающуюся экспортом зерновых из Румынии и ее соседей, не имеющих выхода к морю, включая Венгрию и Сербию.

Из-за того, что жатва в Румынии начинается чуть позже, чем в Украине, а нежелание некоторых румынских фермеров продавать свой урожай по низким ценам означает, что мощности порта для украинского зерна будут доступны еще до середины августа.

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Кроме того, Виорел Панайт, менеджер портового оператора Comvex, рассказал, что для ускорения перевалки зерна некоторые портовые операторы используют цифровую систему, которая сократила время, необходимое для обработки таможенных заявлений с 48 часов до 30 минут.

По его словам, Украина увеличила пропускную способность в своих дунайских портах Рени и Измаил, а также ведутся переговоры с операторами железнодорожных вагонов по новой системе погрузки на украинско-румынской границе Вадул-Сирет-Дорнешти, сказал Панайт.