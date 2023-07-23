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Новости Агрессия России против Украины
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Целенаправленная атака на гражданскую цель является военным преступлением, - глава МИД Франции Колонна

одеса

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна прокомментировала российский ночной обстрел Одессы. Она назвала его военным преступлением.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter главы МИД Франции.

"Россия продолжила удары по Одессе и поразила собор, поэтому нам нужно без устали повторять, что целенаправленная атака на гражданскую цель является военным преступлением согласно международному праву", - отметила Колонна.

Как сообщалось, в ночь на 23 июля войска РФ атаковали Одесчину по меньшей мере 5-ю видами ракет всех видов базирования.

В результате ракетного удара по Одессе 1 человек погиб, 22 - пострадали, из них 4 ребенка. По данным ОК "Південь", рашисты были по портовой инфраструктуре Одессы, из-за погрешности ракет пострадали гражданские объекты.

По данным Воздушных сил, во время атаки на Одесщину уничтожены 9 из 19 вражеских ракет.

Автор: 

обстрел (26975) Одесса (7869) Франция (3499) Колонна Катрин (37)


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Топ комментарии
+11
Як достала ця констатація фактів як не нашими икспердами то західними….. але однаково що ті що наші - в більшості язиком працюють…
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23.07.2023 11:57
+9
Летить ракета, чи на ній написано куди вона летить? Я думаю, що неважливо куди вони летіли. Це ненормально, коли вони взагалі летять і неважливо в який український об'єкт.
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23.07.2023 12:06
+8
Я написала Південь і Залужному з проханням, щоб ця дама вибачилася, бо це тероризм,а не похибка ракет. Чекаю на відповідь, але думаю,що Південь заблокує, Залужний ні.
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23.07.2023 12:02
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Як достала ця констатація фактів як не нашими икспердами то західними….. але однаково що ті що наші - в більшості язиком працюють…
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23.07.2023 11:57 Ответить
Я написала Південь і Залужному з проханням, щоб ця дама вибачилася, бо це тероризм,а не похибка ракет. Чекаю на відповідь, але думаю,що Південь заблокує, Залужний ні.
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23.07.2023 12:02 Ответить
Адекватним людям на ту квазірелігійну споруду взагалі класти з прибором, освячена сатанатом у пиці гундяя і т д і т п.
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23.07.2023 12:15 Ответить
Ні. Саме собор і був і не лише собор. Кацапи не знають про точність своїх ракет, зокрема древніх протиескадерних Х-22? Не знають, що коли тими ракетами бити по такому густозабудованому місті, як Одеса, то потенційною мішенню є все місто, кожна будівля і кожен цивільний його житель? Тому це і є терористична атака.
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23.07.2023 12:23 Ответить
Одеса - не завжди точка. І не на кожній карті точка. На карті великого масштабу це вже не точка. А на карті Земної кулі її може навіть не бути, тої точки. Тому тут не про точки, а про тероризм.
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23.07.2023 13:02 Ответить
использование ракет точностью +/- 1км по городу это преступление
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23.07.2023 12:49 Ответить
Когда ты пускаешь ракету точно зная что не попадёшь, это преступление.

А так какие цели можно а какие нельзя - вопрос не ко мне
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23.07.2023 13:09 Ответить
Какая нахрен дорогая? Она со времен совка лет 40 лежит - ее утилизировать давно надо.
Стреляет она даже если наводится, то по короблям в чисто море. Где тут чистое море и где корабли?? Кто-то российский троль
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23.07.2023 14:26 Ответить
А что ты еще не знаешь? Не все так однозначно?

Вот когда прилетать будет по Москве - все будет не однозначно.

а сейчас все однозначно - если ты не российский троль
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23.07.2023 14:40 Ответить
Що ти мелеш, недолуге?

Всі смерті та всі руйнування- це наслідок рашистськоі агресіі проти України.

яка різниця, що вони хотіли та куди вони цілились?
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23.07.2023 16:44 Ответить
Знову пишеш маячню, всі вбиті рашистською сволотою українці, мирні та військові, починаючих лютого 2014 року, вбиті спеціально, ніяких випадкових жертв не було, бо агресія проти України з початку 2014 року не є випадковою, вона цілком свідома з боку пуйла та всієї рашистської сволоти, яка підтримує пуйла та його війну.

Ні Буча не випадкова, ні Краматорськ, ні Вінниця, ні Одеса…
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23.07.2023 17:11 Ответить
Собі тільки, ви ж бачите що ОП почала виправдовувати кацапів????? Так сказать ніпапалі….
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23.07.2023 12:03 Ответить
СОБІ і тільки собі, бо виходить, що ОК "Південь" відмазує рашку, навіть французи схаменулись і говорять мудрі речі, а наші лярви... краще б мовчали, або чия рука через дупу тих спікерів відмазує окупанта?
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23.07.2023 12:05 Ответить
Летить ракета, чи на ній написано куди вона летить? Я думаю, що неважливо куди вони летіли. Це ненормально, коли вони взагалі летять і неважливо в який український об'єкт.
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23.07.2023 12:06 Ответить
Так пишуть: на Берлін, на Вашингтон та подібне
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23.07.2023 12:28 Ответить
это все равно злочин
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23.07.2023 12:48 Ответить
Які нафіг похибки. Ціллю рашен обстрілів є виключно будь-які цивільні об'єкти, що було чітко видно і зафіксовано по Чернігову, Харкову, Кременчугу, Миколаеву, Дніпру, да кругом. Навіть у військових городках били по гуртожитках, приклади - Яворів, Десна, Житомир, Миколаїв.
Коли вже українські засоби массової інформації перестануть відбілювати русоскот і давати їи докази для трибуналу та на зменшення репарацій.
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23.07.2023 12:06 Ответить
Спасибі за ваше "Ай-яй-яй!"
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23.07.2023 12:07 Ответить
А наркоман на чолі держави це злочин?
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23.07.2023 12:09 Ответить
За кермом авто злочин! За кермом держави?
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23.07.2023 12:10 Ответить
Вкрав буханець - злочин. Вкрав пару лярдів - олігах..навіть президент..
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23.07.2023 12:14 Ответить
Наркоманія і крадівництво це різне! Так, на всяк випадок
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23.07.2023 12:19 Ответить
За кермом - злочин. Але не для всіх. Вдупутатам, прокурорам, суддям - можна.
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23.07.2023 12:56 Ответить
Ну якщо держава цивілізована, то ні, то демократією зветься. І сам президент там фігура більше церемоніальна.
Але якщо у країні йде війна... ну тоді це теж не стільки злочин скільки вирок.
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23.07.2023 12:19 Ответить
А як що держава зруйнована, а керівництво має всі ознаки ОПГ, то це так - вирок
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23.07.2023 12:27 Ответить
бить во время войны по электрической инфраструктуре и складам зерна пшеницы и ячменя страны, у которой союзники с 50% мирового ВВП - это военная импотенция
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23.07.2023 12:09 Ответить
Так закиньте у Чорне море пару вісім кораблів!
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23.07.2023 12:15 Ответить
Яких зелена влада зруйнувала разом з підприємством виробником в Києві?
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23.07.2023 12:31 Ответить
До чого Ваш коментар??? Кораблі нато у Києві будували? То стосовно занепокоєної Європи. Ви кидаєтесь, мабудь, навіть не читавши статтю.
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23.07.2023 13:42 Ответить
Умань, Дніпро, Запоріжжя, Херсон... Я вже не кажу про вщент зруйновані Бахмут, Вугледар, Маріуполь...
А от коли виникла загроза масової міграції з Африки через голод, який буде спричинений відсутністю українського збіжжя через неможливість його відвантаження та транспортування, то ЙОЙ!
Зрозуміло, що дипломатія=ліцемірство, а прагматизм=цинізм в ній, але щоб так відверто!
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23.07.2023 12:39 Ответить
А кацапам *****. Одним злочином більше.
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23.07.2023 12:45 Ответить
так дайте с-ка самолеты, ракеты на 1000+км без ограничений. озабоченность ***-я.
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23.07.2023 13:02 Ответить
Пусть они идут в жопу со своими озабоченностями ссыкуны.
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23.07.2023 13:45 Ответить
Дякуємо що повідомили що то вєнний злочин. ,а то два роки шукають у нас підтвердження воєнних злочинів і не знаходять.То це вже міжнародний тероризм чи ще ні.Як наш антитерористичний комітет оцінює рівень терористичної загрози ?Як реальний чи як потенційний.Може треба звернутися в Європол ,назвати імена терористів і обявити їх у міжнародний розшук?Куда ще мають прилетіти російські ракети ?У Брюсель чи уЖеневу щоб їх вже побачили?
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23.07.2023 14:20 Ответить
Претензії не до Франції, будь ласка, а до діючої влади України. МО, УкрОборонПром, ради безпеки, тощо, які 30 років розкрадали і нахиляли Україну на 4 крапки.
Їхні всі імена відомі!
А Франції подяка! Чим може!
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23.07.2023 15:00 Ответить
 
 