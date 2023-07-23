Целенаправленная атака на гражданскую цель является военным преступлением, - глава МИД Франции Колонна

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна прокомментировала российский ночной обстрел Одессы. Она назвала его военным преступлением.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter главы МИД Франции.

"Россия продолжила удары по Одессе и поразила собор, поэтому нам нужно без устали повторять, что целенаправленная атака на гражданскую цель является военным преступлением согласно международному праву", - отметила Колонна.

Как сообщалось, в ночь на 23 июля войска РФ атаковали Одесчину по меньшей мере 5-ю видами ракет всех видов базирования.

В результате ракетного удара по Одессе 1 человек погиб, 22 - пострадали, из них 4 ребенка. По данным ОК "Південь", рашисты были по портовой инфраструктуре Одессы, из-за погрешности ракет пострадали гражданские объекты.

По данным Воздушных сил, во время атаки на Одесщину уничтожены 9 из 19 вражеских ракет.