Целенаправленная атака на гражданскую цель является военным преступлением, - глава МИД Франции Колонна
Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна прокомментировала российский ночной обстрел Одессы. Она назвала его военным преступлением.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter главы МИД Франции.
"Россия продолжила удары по Одессе и поразила собор, поэтому нам нужно без устали повторять, что целенаправленная атака на гражданскую цель является военным преступлением согласно международному праву", - отметила Колонна.
Как сообщалось, в ночь на 23 июля войска РФ атаковали Одесчину по меньшей мере 5-ю видами ракет всех видов базирования.
В результате ракетного удара по Одессе 1 человек погиб, 22 - пострадали, из них 4 ребенка. По данным ОК "Південь", рашисты были по портовой инфраструктуре Одессы, из-за погрешности ракет пострадали гражданские объекты.
По данным Воздушных сил, во время атаки на Одесщину уничтожены 9 из 19 вражеских ракет.
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А так какие цели можно а какие нельзя - вопрос не ко мне
Стреляет она даже если наводится, то по короблям в чисто море. Где тут чистое море и где корабли?? Кто-то российский троль
Вот когда прилетать будет по Москве - все будет не однозначно.
а сейчас все однозначно - если ты не российский троль
Всі смерті та всі руйнування- це наслідок рашистськоі агресіі проти України.
яка різниця, що вони хотіли та куди вони цілились?
Ні Буча не випадкова, ні Краматорськ, ні Вінниця, ні Одеса…
Коли вже українські засоби массової інформації перестануть відбілювати русоскот і давати їи докази для трибуналу та на зменшення репарацій.
Але якщо у країні йде війна... ну тоді це теж не стільки злочин скільки вирок.
А от коли виникла загроза масової міграції з Африки через голод, який буде спричинений відсутністю українського збіжжя через неможливість його відвантаження та транспортування, то ЙОЙ!
Зрозуміло, що дипломатія=ліцемірство, а прагматизм=цинізм в ній, але щоб так відверто!
Їхні всі імена відомі!
А Франції подяка! Чим може!