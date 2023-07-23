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Атака на Одессу: трое пострадавших в больнице, состояние 17-летнего парня - тяжелое, он в реанимации

одеса

После вражеской атаки на Одессу в больницы города были госпитализированы 17 пострадавших, среди них - 3 детей (12-ти и двое 17-ти лет).

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 11:00 в городских больницах находятся трое пострадавших, среди которых 17-летний парень. Его состояние стабильно тяжелое. Он находится в реанимации. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.

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Как сообщалось, в ночь на 23 июля войска РФ атаковали Одесщину по меньшей мере 5-ю видами ракет всех видов базирования.

В результате ракетного удара по Одессе 1 человек погиб, 22 - пострадали, из них 4 ребенка. По данным ОК "Південь", рашисты были по портовой инфраструктуре Одессы, из-за погрешности ракет пострадали гражданские объекты.

По данным Воздушных сил, во время атаки на Одесщину уничтожены 9 из 19 вражеских ракет.

Также Цензор.НЕТ сообщал, что 22 июля оккупанты дважды обстреляли г. Купянск Харьковской области. Также Цензор.НЕТ сообщал об обстреле населенного пункта Двуречная Харьковской области.

Ночью 23 июля российские войска четырьмя ракетами атаковали окрестности Запорожья и Запорожский район.

Автор: 

обстрел (26975) Одесса (7869)


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Без визволення Криму це може продовжуватися дуже довго (я про всі значні міста Півдня України. Просто немає іншого виходу як вигнати росіян з Криму.
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23.07.2023 12:10 Ответить
Так херово як при Парашенке Одеса ще не жила!
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23.07.2023 12:14 Ответить
Я порохобот якого ще пошукати, але тут Ви не праві. Зелена гнида багато що "похерила" що робив Порох, але ця велика війна була не минучя
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23.07.2023 12:17 Ответить
З великою ймовірність.
Та зустріти ворога в повній бойовій готовністі чи освітленими допрогами та шашликами, речі деаметрально протилежні.
26 липня 2022
"Якби ЗСУ мали ОТРК "Грім-2" з тисячею ракет, жодних бойових дій не було б "- речник Командування ПС ЗСУ
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23.07.2023 12:24 Ответить
Чомусь багато людей , дуже поважних, вважають, що саме прихід до влади Зе розчистив дорогу до повномаштабного вторгненя, що при Порошенко було би не можливе, бо в очах Путіна Порошенко мав підтримку Західу., на відміну від пехатого 2019-2022. Крім того, якщо взяти до уваги вибори США 2016 та в Україні 2019, то важко уявити непричетність до останніх путлера
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23.07.2023 12:39 Ответить
На передодні виборів я своїм знайомим казав, що Зе це війна, яле деякі мені теж казали ФСБсну байку що я порохобот! Тобто вживаючі подібні вирази, ви просто становитесь дресированим песиком
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23.07.2023 12:44 Ответить
На передодні виборів мені один казав: "люди устали от войны"
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23.07.2023 13:05 Ответить
Скоріш би у наших хлопців почали похибки виникати...таке очікуванне те виття на болотах..
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23.07.2023 12:21 Ответить
Боже, поможи
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23.07.2023 12:25 Ответить
 
 