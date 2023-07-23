Атака на Одессу: трое пострадавших в больнице, состояние 17-летнего парня - тяжелое, он в реанимации

После вражеской атаки на Одессу в больницы города были госпитализированы 17 пострадавших, среди них - 3 детей (12-ти и двое 17-ти лет).

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 11:00 в городских больницах находятся трое пострадавших, среди которых 17-летний парень. Его состояние стабильно тяжелое. Он находится в реанимации. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.

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Как сообщалось, в ночь на 23 июля войска РФ атаковали Одесщину по меньшей мере 5-ю видами ракет всех видов базирования.

В результате ракетного удара по Одессе 1 человек погиб, 22 - пострадали, из них 4 ребенка. По данным ОК "Південь", рашисты были по портовой инфраструктуре Одессы, из-за погрешности ракет пострадали гражданские объекты.

По данным Воздушных сил, во время атаки на Одесщину уничтожены 9 из 19 вражеских ракет.

Также Цензор.НЕТ сообщал, что 22 июля оккупанты дважды обстреляли г. Купянск Харьковской области. Также Цензор.НЕТ сообщал об обстреле населенного пункта Двуречная Харьковской области.

Ночью 23 июля российские войска четырьмя ракетами атаковали окрестности Запорожья и Запорожский район.