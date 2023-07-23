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Телеканал "Россия 1": "Мы Одессу не сохраним, мы ее потом заново отстроим". ВИДЕО

Российский пропагандист Владимир Соловьев в эфире пропагандистского телеканала "Россия 1" призвал стереть с лица земли украинские города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал "Бутусов плюс".

Российские пропагандисты в прямом эфире цинично комментируют удар по Одессе, заявляя, что они с удовольствием смотрят на атаки.

"Мы, разумеется, не агрессоры, но с удовольствием смотрим на то, как мы уже третью ночь подряд наносим удары возмездия", - прокомментировала Скабеева.

"Нахрен уничтожить Киев. Уничтожить Львов... Одессу мы, конечно, не сохраним. Мы ее потом заново отстроим. Так будет гораздо проще. Что делать? Ну, по крайней мере, портовую зону. Я помню, что Оперный театр надо сохранить", - заявил Соловьев.

Заметим, что на пропагандистском ток-шоу присутствовал экс-нардеп-изменник Игорь Марков, который поддержал призыв Соловьева уничтожить Киев и Львов.

Смотрите также: За Одессу обязательно будет ответ российским террористам, - Зеленский. ФОТОрепортаж

Как сообщалось, в ночь на 23 июля войска РФ атаковали Одесчину по меньшей мере 5-ю видами ракет всех видов базирования.

В результате ракетного удара по Одессе 1 человек погиб, 22 - пострадали, из них 4 ребенка. По данным ОК "Південь", рашисты были по портовой инфраструктуре Одессы, из-за погрешности ракет пострадали гражданские объекты.

По данным Воздушных сил, во время атаки на Одесщину уничтожены 9 из 19 вражеских ракет.

Также Цензор.НЕТ сообщал, что 22 июля оккупанты дважды обстреляли г. Купянск Харьковской области. Также Цензор.НЕТ сообщал об обстреле населенного пункта Двуречная Харьковской области.

Ночью 23 июля российские войска четырьмя ракетами атаковали окрестности Запорожья и Запорожский район.

Автор: 

обстрел (26975) Одесса (7869) пропаганда (3672) Соловьев Владимир (139) Скабеева Ольга (49)


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Топ комментарии
+90
Вчергове переконуюсь,що кацапи не люди,а біологічне смття. Прикра помилка еволюції...
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23.07.2023 13:43
+41
Конченый. Может пора по севасу *******. По порту.
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23.07.2023 13:43
+38
Шапиро, не надо нам отстраивать Одессу
Может сначала свое расейское захолустье отстроите? Это Ржев

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23.07.2023 15:00
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Страница 3 из 3
Соловйов? Прочитайте https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B9%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 перше речення і заспокійтесь.
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23.07.2023 18:48 Ответить
Як ви верзети (кажете ) О О Н Де головує расия Ну ну . Який статут Поки ще це опірація спеціальна
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23.07.2023 19:04 Ответить
https://censor.net/ua/news/3432932/oon_zasudyla_nichnyyi_obstril_odesy_ne_zgadavshy_rosiyu
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23.07.2023 19:06 Ответить
На Цензорі знайшлися дві істоти, яким ця новина подобається. Таргани лізуть на всі сайти йканали і гадять.
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23.07.2023 19:26 Ответить
Ота їхня риторика доводить що мацква є все більш бажаною ціллю для атаки...
Кремль має горіти...
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23.07.2023 19:39 Ответить
Залужний, рівняй Севастополь разом з кацапскою базою, потім відбудуємо.
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23.07.2023 20:00 Ответить
А що їм заважає?Калібри луплять міст стоїть флот орків стоїть щей новий корабль в Керчі побудувати за 1,5 місяців війни з калібрами який тепер лупить по нас.Ці покидьки що в студії живі ,голову їм на 180 градусів ніхто не повернув.Що далі?
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23.07.2023 20:05 Ответить
Выродки лишнехромосмные
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23.07.2023 21:59 Ответить
Отсо...шь помолодеешь! Параша кацапская!
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23.07.2023 22:06 Ответить
Черговий сратьЇТЕЛ із мордора….
Смерть московітам в Україні!!
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23.07.2023 23:52 Ответить
Ноу комент. Ліцо сруского міра відкрили повністю.
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24.07.2023 00:14 Ответить
Давайте мы этого Соловьева заново родим.
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24.07.2023 07:58 Ответить
цікавий вираз обличчя колабораниа і зрадника маркова при вислові соловєбельса Одесу нє сохранім а шо дєлать...
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24.07.2023 09:53 Ответить
*****
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24.07.2023 16:44 Ответить
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