Телеканал "Россия 1": "Мы Одессу не сохраним, мы ее потом заново отстроим". ВИДЕО

Российский пропагандист Владимир Соловьев в эфире пропагандистского телеканала "Россия 1" призвал стереть с лица земли украинские города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал "Бутусов плюс".

Российские пропагандисты в прямом эфире цинично комментируют удар по Одессе, заявляя, что они с удовольствием смотрят на атаки.

"Мы, разумеется, не агрессоры, но с удовольствием смотрим на то, как мы уже третью ночь подряд наносим удары возмездия", - прокомментировала Скабеева.

"Нахрен уничтожить Киев. Уничтожить Львов... Одессу мы, конечно, не сохраним. Мы ее потом заново отстроим. Так будет гораздо проще. Что делать? Ну, по крайней мере, портовую зону. Я помню, что Оперный театр надо сохранить", - заявил Соловьев.

Заметим, что на пропагандистском ток-шоу присутствовал экс-нардеп-изменник Игорь Марков, который поддержал призыв Соловьева уничтожить Киев и Львов.

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Как сообщалось, в ночь на 23 июля войска РФ атаковали Одесчину по меньшей мере 5-ю видами ракет всех видов базирования.

В результате ракетного удара по Одессе 1 человек погиб, 22 - пострадали, из них 4 ребенка. По данным ОК "Південь", рашисты были по портовой инфраструктуре Одессы, из-за погрешности ракет пострадали гражданские объекты.

По данным Воздушных сил, во время атаки на Одесщину уничтожены 9 из 19 вражеских ракет.

Также Цензор.НЕТ сообщал, что 22 июля оккупанты дважды обстреляли г. Купянск Харьковской области. Также Цензор.НЕТ сообщал об обстреле населенного пункта Двуречная Харьковской области.

Ночью 23 июля российские войска четырьмя ракетами атаковали окрестности Запорожья и Запорожский район.