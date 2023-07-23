Ночной удар по Одессе - это еще одно военное преступление Кремля, - Боррель
Высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ночной обстрел Одессы является очередным военным преступлением РФ
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Боррель написал в своем Twitter.
"Непрерывный охраняемый ЮНЕСКО российский ракетный террор против Одессы представляет собой очередное военное преступление Кремля, которое разрушило также главный православный собор - объект всемирного наследия. Россия уже нанесла ущерб сотням культурных объектов, пытаясь уничтожить Украину".
В результате ракетного удара по Одессе 1 человек погиб, 22 - пострадали, из них 4 ребенка. По данным ОК "Південь", рашисты были по портовой инфраструктуре Одессы, из-за погрешности ракет пострадали гражданские объекты.
По данным Воздушных сил, во время атаки на Одесщину уничтожены 9 из 19 вражеских ракет. В мэрии уточнили, что в результате варварского ночного обстрела Одессы в городе повреждены более 40 зданий.
По информации Одесской ОВА, в результате удара в городе повреждено 25 памятников архитектуры XIX-XX веков.
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Тому стурбованість висока. 80го левела.
підрахуїв своїх вистачає
нам потрібно нищити пускові на *********** території
літаки на аеродромах *****
а нема чим нікуя
Промовчав би - усі б верещали сцить щось сказати.