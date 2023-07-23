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Новости Агрессия России против Украины
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Ночной удар по Одессе - это еще одно военное преступление Кремля, - Боррель

одеса

Высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ночной обстрел Одессы является очередным военным преступлением РФ

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Боррель написал в своем Twitter.

"Непрерывный охраняемый ЮНЕСКО российский ракетный террор против Одессы представляет собой очередное военное преступление Кремля, которое разрушило также главный православный собор - объект всемирного наследия. Россия уже нанесла ущерб сотням культурных объектов, пытаясь уничтожить Украину".

В результате ракетного удара по Одессе 1 человек погиб, 22 - пострадали, из них 4 ребенка. По данным ОК "Південь", рашисты были по портовой инфраструктуре Одессы, из-за погрешности ракет пострадали гражданские объекты.

По данным Воздушных сил, во время атаки на Одесщину уничтожены 9 из 19 вражеских ракет. В мэрии уточнили, что в результате варварского ночного обстрела Одессы в городе повреждены более 40 зданий.

По информации Одесской ОВА, в результате удара в городе повреждено 25 памятников архитектуры XIX-XX веков.

Читайте также: Целенаправленная атака на гражданскую цель является военным преступлением, - глава МИД Франции Колонна

Автор: 

обстрел (26975) Одесса (7869) Боррель Жозеп (784)


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Топ комментарии
+9
Це високий представник.
Тому стурбованість висока. 80го левела.
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23.07.2023 15:15
+7
Ну i шо?Знов стурбованiсть?
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23.07.2023 15:09
+4
Що ви хотіли від варварів, орда вона така як і 800 років тому. І вони не зупиняться поки не здохнуть.
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23.07.2023 15:12
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Ну i шо?Знов стурбованiсть?
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23.07.2023 15:09 Ответить
Це високий представник.
Тому стурбованість висока. 80го левела.
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23.07.2023 15:15 Ответить
ні, не просто стурбованість а просто ну дууууже глибока....
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23.07.2023 15:16 Ответить
Що ви хотіли від варварів, орда вона така як і 800 років тому. І вони не зупиняться поки не здохнуть.
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23.07.2023 15:12 Ответить
І що? Імпотенти срані.
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23.07.2023 15:24 Ответить
а чи ми воюємо - твоїми висерами?
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23.07.2023 16:50 Ответить
Боррель - маладца! Вірно підмітив!... Насправді, якщо не можеш ніяк цьому зарадити, то краще помовч і не ятри душу.
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23.07.2023 15:32 Ответить
К сожалению ни в ЕС, да и в любой стране мира нет мозгов для 73% баранов, выбравших клоунскую и вороватую власть.
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23.07.2023 15:44 Ответить
Бардель , где Патриоты ?!
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23.07.2023 15:42 Ответить
Как где? Под асфальтом надо поискать.
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23.07.2023 15:45 Ответить
Ищут пожарные, Ищет полиция, Ищут фотографы. Ищут давно, Но не могут найти.
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23.07.2023 15:51 Ответить
Сильно, мосьє Борщель, сильно...навіть, я би так не зміг...
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23.07.2023 15:45 Ответить
нам статистів не треба
підрахуїв своїх вистачає
нам потрібно нищити пускові на *********** території
літаки на аеродромах *****
а нема чим нікуя
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23.07.2023 16:00 Ответить
из за таких борделей и гибнут люди, стурбованнисть и тихонько в кальсоны подпускают
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23.07.2023 16:05 Ответить
Ого вот это озабоченность первой степени.
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23.07.2023 16:06 Ответить
Нічний удар по Одесі - це ще один воєнний злочин Кремля,- Боррель - Так??,,а Ми ***** думали,що це ХфєєрвЄрк!,((,
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23.07.2023 16:09 Ответить
Боррель издевается .
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23.07.2023 16:11 Ответить
Боррель щось сказав - нашим людям не подобається.
Промовчав би - усі б верещали сцить щось сказати.
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23.07.2023 16:14 Ответить
Коли дадуть томогавки?
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23.07.2023 16:17 Ответить
Ніколи. Краще щось реальне просити, яке набагато важливіше тих томагавків, наприклад аптечки і зимову форму, для виготовлення яких у нас руки не з того міста виросли
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23.07.2023 17:03 Ответить
Злочинці за скоєні злочини повинні сидіти не в крумлі, а на нарах. 3,14здіти не мішки таскати, краще дайте ППО, далекобійні ракети та F-16.
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23.07.2023 16:47 Ответить
"Безперервний російський ракетний терор проти України і Одеси також , являє собою черговий воєнний злочин не тільки Кремля, але і США.ЄС І НАТО в тому числі , котрі є співучасниками рашистського терору,через відмоВу взяти Україну і її народ в НАТО, а також через небажання США визнати 3,14дерацію - державою спонсором міжнародного тероризму,а "вагнера" терористичною організацією ,на кшталт "талібану"
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23.07.2023 16:56 Ответить
 
 