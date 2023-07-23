Пытали украинских патриотов: сообщено о подозрении 31 изменнику из оккупационного "МВД РФ" на Херсонщине, - СБУ

СБУ установила личности и сообщила о подозрении еще 31 коллаборанту из оккупационного "МВД РФ" в Херсонской области, которые пытали украинских патриотов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, в результате следственных действий установлены лица и сообщено о подозрении еще 31 вражескому приспешнику, вступившему в созданное агрессором "главное управление МВД Херсонской области РФ" на временно захваченной части региона.

Там они были назначены в состав Новокаховского и Олешковского подразделений оккупационной полиции РФ.

Подбор кадров осуществляли под кураторством кадровых сотрудников ФСБ.

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Находясь на "должностях", коллаборанты принимали участие в карательных мероприятиях, которые проводили рашисты против участников движения сопротивления в регионе.

Свои преступные действия фигуранты сопровождали массовым похищением людей и разграблением их частного имущества.

Зафиксированы факты заключения местных жителей в российские застенки, обустроенные во временно захваченных зданиях.

"В застенках к людям применяли жестокие пытки и таким образом пытались склонить пострадавших к сотрудничеству.

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Также разоблаченные коллаборанты применяли репрессии для устрашения мирных жителей и обеспечения их "явки" на фейковом референдуме относительно "присоединения" региона к РФ", - говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность) 31 "чиновнику" оккупационных органов.

В настоящее время злоумышленники скрываются от правосудия на временно оккупированной части юга Украины. Продолжаются комплексные меры по привлечению коллаборантов к ответственности. Их ждет справедливое наказание.

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Комплексные мероприятия проводились совместно с Департаментом внутренней безопасности Национальной полиции при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.