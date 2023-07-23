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Новости
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Пытали украинских патриотов: сообщено о подозрении 31 изменнику из оккупационного "МВД РФ" на Херсонщине, - СБУ

сбу

СБУ установила личности и сообщила о подозрении еще 31 коллаборанту из оккупационного "МВД РФ" в Херсонской области, которые пытали украинских патриотов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, в результате следственных действий установлены лица и сообщено о подозрении еще 31 вражескому приспешнику, вступившему в созданное агрессором "главное управление МВД Херсонской области РФ" на временно захваченной части региона.

Там они были назначены в состав Новокаховского и Олешковского подразделений оккупационной полиции РФ.

Подбор кадров осуществляли под кураторством кадровых сотрудников ФСБ.

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Находясь на "должностях", коллаборанты принимали участие в карательных мероприятиях, которые проводили рашисты против участников движения сопротивления в регионе.

Свои преступные действия фигуранты сопровождали массовым похищением людей и разграблением их частного имущества.

Зафиксированы факты заключения местных жителей в российские застенки, обустроенные во временно захваченных зданиях.

"В застенках к людям применяли жестокие пытки и таким образом пытались склонить пострадавших к сотрудничеству.

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Также разоблаченные коллаборанты применяли репрессии для устрашения мирных жителей и обеспечения их "явки" на фейковом референдуме относительно "присоединения" региона к РФ", - говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность) 31 "чиновнику" оккупационных органов.

В настоящее время злоумышленники скрываются от правосудия на временно оккупированной части юга Украины. Продолжаются комплексные меры по привлечению коллаборантов к ответственности. Их ждет справедливое наказание.

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Комплексные мероприятия проводились совместно с Департаментом внутренней безопасности Национальной полиции при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.

Автор: 

СБУ (19869) коллаборационизм (870) подозрение (485) Херсонская область (4730)


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Топ комментарии
+6
"повідомлено про підозру 31 зраднику... "

і як це повідомлено коли вони про це не знають?
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23.07.2023 15:19
+6
А чим займалися колаборанти до окупації? Чи не служили часом у ГУМВС у Херсонській області?
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23.07.2023 15:59
+5
Зеля, де Баканов? "Гдє етот чьорт"?

Хто здав Південь? Сержант?
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23.07.2023 15:34
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"повідомлено про підозру 31 зраднику... "

і як це повідомлено коли вони про це не знають?
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23.07.2023 15:19 Ответить
В Кримінальному процесуальному кодексу передбачено, як діяти у випадку втечі / переховування підозрюваних . . .
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23.07.2023 16:53 Ответить
Там у списках наш новокаховський "Джамал" не числиться? По його "замашках" - без нього не обійшлося!
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23.07.2023 15:20 Ответить
кожному кацапу по гіляці...
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23.07.2023 15:32 Ответить
Зеля, де Баканов? "Гдє етот чьорт"?

Хто здав Південь? Сержант?
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23.07.2023 15:34 Ответить
Так сержант вроді лише розказав, шо проводи хтось перерізав, тому і мости 'нє взарвалісь"?
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23.07.2023 15:57 Ответить
СБУ пыль в глаза пускает гражданам Украины.
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23.07.2023 15:57 Ответить
А чим займалися колаборанти до окупації? Чи не служили часом у ГУМВС у Херсонській області?
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23.07.2023 15:59 Ответить
Повідомили? Так тим покидькам це байдуже. От коли сбу почне їх фізично ліквідовувати, тоді нехай звітує.
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23.07.2023 16:17 Ответить
А кто этих пидоров на работу принимал, уже наверно наказали.
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23.07.2023 16:28 Ответить
Ну якщо катували то дайте з ними попрацювати людям які вміють яй*я викручувати.
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23.07.2023 17:04 Ответить
 
 