Кулеба об ударе по Спасо-Преображенскому собору в Одессе: Россия – единственная угроза для украинского православия
На следующем заседании Совета Безопасности ООН Украина на примере сегодняшнего обстрела Спасо-Преображенского собора в Одессе поднимет вопрос об угрозе, которую представляет Россия для украинского православия.
Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Россия систематически уничтожает Православную церковь в Украине и ее здания. Последний пример - сегодняшний удар по Спасо-Преображенскому собору в Одессе. Мы поднимем этот вопрос на следующем заседании СБ ООН относительно Украины, чтобы было ясно: Россия является единственной угрозой для украинского православия", - написал он.
Как сообщалось, в результате ракетного удара по Одессе 1 человек погиб, 22 - пострадали, из них 4 ребенка. По данным ОК "Південь", рашисты били по портовой инфраструктуре Одессы, из-за погрешности ракет пострадали гражданские объекты.
По данным Воздушных сил, во время атаки на Одесщину уничтожены 9 из 19 вражеских ракет. В мэрии уточнили, что в результате варварского ночного обстрела Одессы в городе повреждены более 40 зданий.
Также Цензор.НЕТ сообщал, что 22 июля оккупанты дважды обстреляли г. Купянск Харьковской области и сообщал об обстреле населенного пункта Двуречная Харьковской области.
Ночью 23 июля российские войска четырьмя ракетами атаковали окрестности Запорожья и Запорожский район.
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кому краще? тобі і твоїм господарям з метою погдиблювати недовіру українців до влади?
візьму з полички 10 рубчиків, відслужив.
Так, в мене, на відміну від тебе, достатньо освіти шоб розуміти, хто за шо відповідає у КМУ.
Отже - все в порядку.
По перше - звідки ви знаєте навмисний террор чи через похибку?
По друге - це шо - виправдовування кацапів? Типу - вони ненавмисно?
клоуни
попи МП на питання про розбитий храм сказали
не все так просто, на все воля божа
а бог їх *****!!!
Бог з малої, бо то не про Всевишнєго...
«- Бога нет. Иначе он защитил бы Спасо-Преображенский собор.
- А может, потому и не защитил, что собор освящал Гундяев?»
Спасо-Преображенскому собор - крупнейший православный храм Одессы. В 1936 году здание храма XIX века было полностью снесено местными властями. В конце 1990-х на его месте были проведены раскопки, обнаружен фундамент здания и начались работы по восстановлению храма, которые закончились в 2010 году, когда его передали в собственность Одесской епархии. Восстановленный на прежнем месте храм в 2010 году освятил патриарх Кирилл.А ровно через 13 лет в него прилетели ракеты, освященные российскими попами.
(Город Глупов)
і це в банку ватікана лежать гроші пу, за які він якось від іншого папи римського отримав звання якогось-там-когось-миру.
зараз гляну як того ***** тоді римські попи обізвали
о! оце во:
Папа Римський подарував Путіну медаль «Ангел миру»
«Папа Франциск подарував Путіну медаль «Ангел миру», яка, за його словами, має здатність створювати солідарність між націями»
так що пуйло - ангел миру в очах папи римського. отак от. і нехай би бачив кожного разу, що пуйло з церквами робить. може хоч думку про пу якось би поміняв
608 упц мп, з них перейли до пцу 8, пцу налічує 132 церкви (парафії)
в мене добра знайома з одеси. прихожанка та навіть працює в якомусь соборі упц мп в одесі.
вже півтора роки пишу їй про проблеми які робить москальский патріархат - ані якось на те дивитися, ані про те розмовляти, ані переходити на українську (хоча відмінно єю володіє) не хоче.
"то все ваші київські попи проти україни, наші одеські - людям допомагають"
перехід до ПЦУ стався в 9 парафіях:
65 с. Пужайкове Одеська Церква Святого великомученика Димитрія Солунського 13.01.19[52]
120 м. Одеса Одеська Церква Святих Кирила і Мефодія 20.01.19[103]
142 смт Сарата Одеська Церква Покрови Пресвятої Богородиці 26.01.19[120]
231 с. Гольма Одеська Церква Різдва Пресвятої Богородиці 3.02.19
263 с. Маринове Одеська Церкви Успіння Пресвятої Богородиці 9.02.19
315 с. Новоєлизаветівка Одеська Церква Святої Трійці 16.02.19
382 с. Знам'янка Одеська Церква Різдва Пресвятої Богородиці 24.02.19
452 м. Татарбунари Одеська Церква Святої Трійці 6.03.19
533 с. Гетьманівка Одеська Церква Святих праведних Іоакима і Ганни 21.06.19
Одеська єпархія ПЦУ
Кафедральний собор Різдва Христового
Парафій 132 на 1 січня 2021 р.
старайся краще.
Цей собор належить московській церкві, а не ПЦУ. так шо хай московські попи подякують своїм колегам, що благословили ті ракетні обстріли.