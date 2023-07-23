Кулеба об ударе по Спасо-Преображенскому собору в Одессе: Россия – единственная угроза для украинского православия

На следующем заседании Совета Безопасности ООН Украина на примере сегодняшнего обстрела Спасо-Преображенского собора в Одессе поднимет вопрос об угрозе, которую представляет Россия для украинского православия.

Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Россия систематически уничтожает Православную церковь в Украине и ее здания. Последний пример - сегодняшний удар по Спасо-Преображенскому собору в Одессе. Мы поднимем этот вопрос на следующем заседании СБ ООН относительно Украины, чтобы было ясно: Россия является единственной угрозой для украинского православия", - написал он.

Читайте также: Италия готова присоединиться к восстановлению Спасо-Преображенского собора в Одессе, - Мелони

Как сообщалось, в результате ракетного удара по Одессе 1 человек погиб, 22 - пострадали, из них 4 ребенка. По данным ОК "Південь", рашисты били по портовой инфраструктуре Одессы, из-за погрешности ракет пострадали гражданские объекты.

По данным Воздушных сил, во время атаки на Одесщину уничтожены 9 из 19 вражеских ракет. В мэрии уточнили, что в результате варварского ночного обстрела Одессы в городе повреждены более 40 зданий.

Смотрите также: В Одессе с самого утра люди убирают последствия вражеской атаки. ВИДЕО

Также Цензор.НЕТ сообщал, что 22 июля оккупанты дважды обстреляли г. Купянск Харьковской области и сообщал об обстреле населенного пункта Двуречная Харьковской области.

Ночью 23 июля российские войска четырьмя ракетами атаковали окрестности Запорожья и Запорожский район.