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Новости Война
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Кулеба об ударе по Спасо-Преображенскому собору в Одессе: Россия – единственная угроза для украинского православия

одеса

На следующем заседании Совета Безопасности ООН Украина на примере сегодняшнего обстрела Спасо-Преображенского собора в Одессе поднимет вопрос об угрозе, которую представляет Россия для украинского православия.

Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Россия систематически уничтожает Православную церковь в Украине и ее здания. Последний пример - сегодняшний удар по Спасо-Преображенскому собору в Одессе. Мы поднимем этот вопрос на следующем заседании СБ ООН относительно Украины, чтобы было ясно: Россия является единственной угрозой для украинского православия", - написал он.

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Как сообщалось, в результате ракетного удара по Одессе 1 человек погиб, 22 - пострадали, из них 4 ребенка. По данным ОК "Південь", рашисты били по портовой инфраструктуре Одессы, из-за погрешности ракет пострадали гражданские объекты.

По данным Воздушных сил, во время атаки на Одесщину уничтожены 9 из 19 вражеских ракет. В мэрии уточнили, что в результате варварского ночного обстрела Одессы в городе повреждены более 40 зданий.

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Также Цензор.НЕТ сообщал, что 22 июля оккупанты дважды обстреляли г. Купянск Харьковской области и сообщал об обстреле населенного пункта Двуречная Харьковской области.

Ночью 23 июля российские войска четырьмя ракетами атаковали окрестности Запорожья и Запорожский район.

Автор: 

обстрел (26975) Одесса (7869) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+21
"За даними ОК "Південь", рашисти били по портовій інфраструктурі Одеси, через похибку ракет цивільні об'єкти."

По перше - звідки ви знаєте навмисний террор чи через похибку?
По друге - це шо - виправдовування кацапів? Типу - вони ненавмисно?

клоуни
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23.07.2023 16:09
+16
Скажи краще, де наша ракетна програма.
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23.07.2023 16:07
+14
Заодно вже потрібно було б йому викласти відео з шоу російського нацистського пропагандиста Соловйова з біглим одеським руськомірцем і бандитом Маркович, де вони розповідають про свої бажання знести всю українську Одесу, а також Київ і інші міста. Перекласти англійською.
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23.07.2023 16:08
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Скажи краще, де наша ракетна програма.
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23.07.2023 16:07 Ответить
звідколи керівник МЗС відповідає за ракетні програми?
кому краще? тобі і твоїм господарям з метою погдиблювати недовіру українців до влади?
візьму з полички 10 рубчиків, відслужив.
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23.07.2023 16:43 Ответить
Кулеба не бере участі в засіданнях КМ, і прийманні рішень? Хто там за що відповідальний то? Може ти?
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23.07.2023 21:03 Ответить
тикай комусь іншому. бидлота
Так, в мене, на відміну від тебе, достатньо освіти шоб розуміти, хто за шо відповідає у КМУ.
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23.07.2023 22:48 Ответить
. Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України приймаються на засіданнях Кабінету Міністрів України шляхом голосування більшістю голосів від посадового складу Кабінету Міністрів України. Якщо проект рішення отримав підтримку рівно половини посадового складу Кабінету Міністрів України і за цей проект проголосував Прем'єр-міністр України, рішення вважається прийнятим.
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24.07.2023 08:28 Ответить
Я раціональну критику завжди поважаю,але скажи мені ,клоуне,яким боком особисто Кулеба до ракет?
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23.07.2023 17:39 Ответить
А хто до ракет, довбню? А хто до яєць по 17 грв., хто до закупки дронів? Хто там чим займається то?
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23.07.2023 21:06 Ответить
Опудало,ще раз повторю-яким боком особисто Кулеба до ракет?
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23.07.2023 21:23 Ответить
Довбень, таким же як і до православʼя. Як і у збіговиська під назвою КМ.
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23.07.2023 22:23 Ответить
Вибач,але ти шизанутий дурник.
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24.07.2023 22:32 Ответить
Заодно вже потрібно було б йому викласти відео з шоу російського нацистського пропагандиста Соловйова з біглим одеським руськомірцем і бандитом Маркович, де вони розповідають про свої бажання знести всю українську Одесу, а також Київ і інші міста. Перекласти англійською.
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23.07.2023 16:08 Ответить
А також це відео росіян з поясненням їх злочинних намірів потрібно укр.владі ставити на рекламні пости в соцмережах і настроїти рекламу на західних громадян.
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23.07.2023 16:11 Ответить
квартальні конкретно ж написали для англомовної публіки - що цілили в порт, але з-за технічної недосконалості ракет так сталося що попало по цивільним.

Отже - все в порядку.
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23.07.2023 16:12 Ответить
Ні. Стріляти в будь-які об'єкти іншої держави це не в порядку. Це злочин.
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23.07.2023 16:13 Ответить
"За даними ОК "Південь", рашисти били по портовій інфраструктурі Одеси, через похибку ракет цивільні об'єкти."

По перше - звідки ви знаєте навмисний террор чи через похибку?
По друге - це шо - виправдовування кацапів? Типу - вони ненавмисно?

клоуни
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23.07.2023 16:09 Ответить
Так це не виправдовує росіян. Куди б вони не стріляли. Від порту теж залежить добробут Одеси.
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23.07.2023 16:12 Ответить
це ти так вважаєш. Квартальні так не думають.
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23.07.2023 16:14 Ответить
Це точно, цирк на дроті..
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23.07.2023 16:13 Ответить
Цю тему треба поставити на Вселенському православному Соборі, який скликати під цим же приводом і об'явити там же московщину ворогом христианства, православ'я і людства по мотивам нападу і діянь ів Україні-Русі./ Сюди ж напади на православні Молдову і Грузію, а розбомблений рашен-рейхом Алеппо на 50 % складався з христиан/.
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23.07.2023 16:11 Ответить
Чертям похрен.
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23.07.2023 16:14 Ответить
і саме тому досі не заборонений законом МП....
попи МП на питання про розбитий храм сказали
не все так просто, на все воля божа
а бог їх *****!!!
Бог з малої, бо то не про Всевишнєго...
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23.07.2023 16:15 Ответить
А що там Папаня сРимський?
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23.07.2023 16:20 Ответить
а до чого тут найсвятіший Папа Римській ??? це в так званого "православного патріарха" так званої "рпц" і посумісництву генерала фсб/кгб кирюші гундя треба питати, це його папи-чорти освячували, освячують кацапські ракети що бʼють по Україні, вбивають українців !!!
«- Бога нет. Иначе он защитил бы Спасо-Преображенский собор.
- А может, потому и не защитил, что собор освящал Гундяев?»
Спасо-Преображенскому собор - крупнейший православный храм Одессы. В 1936 году здание храма XIX века было полностью снесено местными властями. В конце 1990-х на его месте были проведены раскопки, обнаружен фундамент здания и начались работы по восстановлению храма, которые закончились в 2010 году, когда его передали в собственность Одесской епархии. Восстановленный на прежнем месте храм в 2010 году освятил патриарх Кирилл.А ровно через 13 лет в него прилетели ракеты, освященные российскими попами.
(Город Глупов)
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23.07.2023 16:39 Ответить
папа римський досить таки до всього. це ж він з точки зору "не так все однозначно" прирівнював дівчинку-українку, жертву москальської агресії, до дочки дугіна, яку скоріше за все самі фсб-шники й пришили.

і це в банку ватікана лежать гроші пу, за які він якось від іншого папи римського отримав звання якогось-там-когось-миру.

зараз гляну як того ***** тоді римські попи обізвали

о! оце во:
Папа Римський подарував Путіну медаль «Ангел миру»

«Папа Франциск подарував Путіну медаль «Ангел миру», яка, за його словами, має здатність створювати солідарність між націями»

так що пуйло - ангел миру в очах папи римського. отак от. і нехай би бачив кожного разу, що пуйло з церквами робить. може хоч думку про пу якось би поміняв
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23.07.2023 19:02 Ответить
А скільки церков в Одесі перейшли з гундяєвської секти в ПЦУ?Здається ні одної.
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23.07.2023 16:22 Ответить
тому їх можна розстрілювати ракетами чи шо ви мали на увазі?
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23.07.2023 16:45 Ответить
просто це багато що пояснює
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23.07.2023 16:59 Ответить
Неправильно здається. Для таких як ви Одеса - набір стереотипів, як для кацапів Львів.
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23.07.2023 17:29 Ответить
ну як, вікторовичу, стереотипи щодо одеси?
608 упц мп, з них перейли до пцу 8, пцу налічує 132 церкви (парафії)

в мене добра знайома з одеси. прихожанка та навіть працює в якомусь соборі упц мп в одесі.
вже півтора роки пишу їй про проблеми які робить москальский патріархат - ані якось на те дивитися, ані про те розмовляти, ані переходити на українську (хоча відмінно єю володіє) не хоче.

"то все ваші київські попи проти україни, наші одеські - людям допомагають"
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23.07.2023 18:43 Ответить
на 14 Лютого 2019 УПЦ МП мала в Одеській області - 608 парафій

перехід до ПЦУ стався в 9 парафіях:

65 с. Пужайкове Одеська Церква Святого великомученика Димитрія Солунського 13.01.19[52]
120 м. Одеса Одеська Церква Святих Кирила і Мефодія 20.01.19[103]
142 смт Сарата Одеська Церква Покрови Пресвятої Богородиці 26.01.19[120]
231 с. Гольма Одеська Церква Різдва Пресвятої Богородиці 3.02.19
263 с. Маринове Одеська Церкви Успіння Пресвятої Богородиці 9.02.19
315 с. Новоєлизаветівка Одеська Церква Святої Трійці 16.02.19
382 с. Знам'янка Одеська Церква Різдва Пресвятої Богородиці 24.02.19
452 м. Татарбунари Одеська Церква Святої Трійці 6.03.19
533 с. Гетьманівка Одеська Церква Святих праведних Іоакима і Ганни 21.06.19

Одеська єпархія ПЦУ
Кафедральний собор Різдва Христового
Парафій 132 на 1 січня 2021 р.
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23.07.2023 18:37 Ответить
кулебо, дурню, це - справді був удар по українському (!!) православ'ю?! я правильно зрозумів, що удар по собору московського патріярхату - це удар саме по УКРАЇНСЬКОМУ (sic!!) православ'ю?! тобто, у вас, у зеленого кодла, саме - це українське православ'я?!
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23.07.2023 16:22 Ответить
це все шо ти зміг висрати антиукраїнського?
старайся краще.
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23.07.2023 16:46 Ответить
ні, це все, що твій зелений міністр видав антиукраїнського, кацапе бєляков...
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23.07.2023 16:51 Ответить
шановний, москалям побарабану якого патріархату церква. головне, що вона знаходиться на теріторії україни. в динири скільки москальських церков розвалили? он, навіть симоньянчиха зняла сюжет, в якому спочатку раділа, що упалчлєнци зробили позиції на території монастиря та "мужньо захищали місто від укронацистів", а вже через кілька місяців знімала той самий потрощений монастир та бідкалася, що в українських вояків немає нічого святого, бо стріляють навіть по церкві. а ще згодом якийсь упалчлєнський воєнкор зняв відосік про цей же монастир (це здається якась лавра в луганській області) та сказав, що розбили монастир вони, бо "укри його захопили, але ми їх геройськи звідти вибили"
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23.07.2023 18:50 Ответить
п.кірєєв, ви взагалі дивіться на суть зауваження, а не повідомляйте те, що й так відомо. так, кацапам пох, яку церкву розвалити, проте якщо цю церкву висвячував громадянин іноземної держави гундяєв (ця інземна держава, здається, ворог? чи у вас, у дойчланді "нє всьо така адназначна"?), якщо керівництво цієї церкви поминає цього громадянина на своїх службах, якщо керівництво цієї церкви не встає, аби вшанувати загиблих українськиї вояків, якщо керівництво цієї церкви вперто провадить свої служби незрозумілим "язичієм", якщо керівництво цієї церкви інших православних України називає розкольниками, то треба бути або дурнем або якимсь "колєй соловьем efbc02e7", аби не розуміти цих простих речей...
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23.07.2023 20:13 Ответить
добиня нікітіч богатір в Українських містах усі православні храми Українські куди ходять прихожани Українці дійшло прикацаплений.
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23.07.2023 18:45 Ответить
коля, судячи з твого допису, до тебе вже ні *** не дійде. йди, увімкни свій бидломарафон, там тобі покажуть.
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23.07.2023 20:04 Ответить
Проведіть ще гейпарад на знак протесту.
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23.07.2023 16:39 Ответить
захочемо - проведемо. тобі на Московії шо за справа до нас? займайся своїми пі(д)арасми, наших геїв не чіпай.
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23.07.2023 16:49 Ответить
шизофренічне, й*бнуте на усю голову кацапське )(уйло щороку проводить ці гейпарради 9 мая на красній площі в дерьовні кучка !!! провда 3.14дерасів що беруть в них участь з кожним роком все менше і менше ... з чого би це ???
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23.07.2023 17:06 Ответить
Цей приміщення, яке відбудувала Україна в 2000 році, досі належить феесбешній секті кірюші гундяєва. Це із серії памятника курві Катерині...
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23.07.2023 16:40 Ответить
P.S, Освячував кірша гундяєв лічно...
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23.07.2023 17:48 Ответить
Кацапія-загроза не православ'ю, а загроза всьому цивілізованому світу!
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23.07.2023 17:07 Ответить
чи перейде громада знищеного храму до ПЦУ? і якщо ні то це вже проблема бо хвороба путінізму в Одесі є.
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23.07.2023 17:09 Ответить
От тільки чого я страждаю? Стояв за обидва майдани. Що я наслухався на свою адресу тоді... Розумію, що й вони обманули народ, але чітко розумію що майдани все одно були потрібні. Вони давали виграти час, ми ним не скористалися - це вде інша справа.
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23.07.2023 17:28 Ответить
Це привіт від гундяєва,за те що за падаль молилися.
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23.07.2023 17:10 Ответить
Від стадії обговорення до стадії рішення, як показав минулий рік - місяці. От приємне виключення - це касетні снаряди. Хоча й їх розташування зешобла вже почала зливати рашистам. Тому, ППО Одеса може побачити не раніше нового року.
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23.07.2023 17:25 Ответить
Спасо-Преображенський собор - це не українське православ'я. Це притулок ФСБ ПЦ.
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23.07.2023 18:07 Ответить
мп нужно вообще запретить
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23.07.2023 18:29 Ответить
"Росія систематично знищує Православну церкву в Україні та її будівлі. Останній приклад - сьогоднішній удар по Спасо-Преображенському собору в Одесі. Ми порушимо це питання на наступному засіданні РБ ООН щодо України, щоб було ясно: Росія є єдиною загрозою для українського православ'я", - написав він. Джерело:
Цей собор належить московській церкві, а не ПЦУ. так шо хай московські попи подякують своїм колегам, що благословили ті ракетні обстріли.
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23.07.2023 19:41 Ответить
Московитські ракети по московському патріархату, а що кажуть попи в упц мп, чи це браття ненароком цілились в бандерівців...
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23.07.2023 20:49 Ответить
 
 