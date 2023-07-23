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Новости Агрессия России против Украины Война
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Украине нужно больше западных систем ПВО, чтобы создать полноценный воздушный щит, - Зеленский

зеленський

Украине необходимо больше западных систем ПВО, чтобы создать полноценный воздушный щит и остановить российский террор.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Украине нужен полноценный воздушный щит – только так можно победить российский ракетный террор. Мы уже показали, что можем сбивать даже те российские ракеты, которыми террористы особенно хвастались. Благодаря помощи партнеров и предоставленным Украине системам ПВО наши защитники неба спасли тысячи жизней", - говорится в сообщении.

Но, добавляет Зеленский, для всей украинской территории, для всех городов и громад нужно больше систем противовоздушной обороны.

"Мир не должен привыкнуть к российскому террору – нужно победить террор. И это возможно!" – резюмировал он.

Читайте также: У Украины есть свои системы ПВО средней дальности, похожие на HAWK. Они проходят тестирование достаточно удачно, ракеты уже разработаны, - "слуга народа" Чернев

Напомним, в Воздушных силах заявляли, что украинская ПВО не может сбивать ракеты "Оникс", которыми Россия обстреливает Одессу.

Автор: 

Зеленский Владимир (20260) ПВО (2721) помощь и поддержка (867)


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Топ комментарии
+44
вава, вчора якийсь твій зелений довбень сказав що у України є достатьньо можливостей виробляти свої системи ПВО.... то ви якось домовтеся в зграї макак що і кому киздіти
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23.07.2023 17:21
+31
Ідіот. Поки кацапи штампують ракети і дрони, твоя шобла фінансує гівносеріальчики.
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23.07.2023 17:23
+29
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23.07.2023 17:22
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Страница 2 из 2
В Києві і області ще й прості люди живуть і багато.
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23.07.2023 18:25 Ответить
а хай клоун ще побреше на союзників. точно дадуть
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23.07.2023 17:35 Ответить
А ще можна зняти новий веселий серіал про пригоди ППО в Україні...
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23.07.2023 17:31 Ответить
Кармазинівка мала місце сьогодні. Навіть прийшлося підрлзділам відійти. Наразі ввели резерви і рівняють орків артою. КРЕМІННА
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23.07.2023 17:33 Ответить
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23.07.2023 17:34 Ответить
ЗЕ-курва !
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23.07.2023 17:45 Ответить
"...за мужність і самовідданість у захисті територіальної цілосності..."

горбунов сєкрєтний развєдчік ?

курва !!!
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23.07.2023 18:02 Ответить
За ''підлизування найбоневтікнутішому''
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23.07.2023 18:08 Ответить
Зєлєнского треба судити за дискредитацію державних нагород.
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23.07.2023 18:24 Ответить
Якби ж то тільки за це
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23.07.2023 23:02 Ответить
У цієї почвари такий "букет", що якби строки покарання додавались як в американській системі то він мав би гнити в одиночній камері десятки тисяч років...
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24.07.2023 06:35 Ответить
А свої системи ппо коли будуть?
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23.07.2023 17:35 Ответить
Можна ще полонених орків розставляти на ніч. Дати їм телефон і нехай самкам дзвонять.
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23.07.2023 17:37 Ответить
От пустомеля. Вийди, розбійнику
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23.07.2023 17:42 Ответить
Причому за багатьма з них європейська SAMP-T має перевагу над Patriot. Ракети комплексу SAMP-T здатні збивати літаки на відстані від 3 до 100 км, балістичні ракети - від 3 до 35 км. При цьому висота ураження становить 25 км. Patriot перехоплює повітряні цілі на відстані від 3 до 80 км і на висоті від 0,06 до 24 км.
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23.07.2023 17:44 Ответить
а у нас уже 6 ЗРК SAMP-T , зеля срочно гони их в Одессу
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23.07.2023 17:45 Ответить
и 3 Патриота
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23.07.2023 17:46 Ответить
пианист только языком болтает ,а в Одессе люди гибнут
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23.07.2023 17:47 Ответить
не стреляйте пианиста , он играет так как может
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23.07.2023 17:48 Ответить
що серіалом про Паравоза та сміхом прикриватись не вийде ?
Чи може Юра "підарас" Горбунов закупить пару комплексів ПВО, адже для того маргінала 33 млн то копійки...
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23.07.2023 17:54 Ответить
Та ну на… Може краще на шашлики поїдемо по новому асфальтові?
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23.07.2023 17:54 Ответить
Але треба й самим вже щось робити.
А то у вас або народ збірає по крихтам великі суми грошей на потреби ЗСУ, або ЗАХІД допомагає, а ЩО РОБИТЕ ВИ? Гроші автівками вивозите з України? Серіали знімаєте? Музеї будуєте? Оно, бачите, що ********* робить з будівлями в Україні?
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23.07.2023 17:54 Ответить
А чим думав раніше, коли орда років збиралася на кордоні? Чому не було відповідної реакції на повідомлення про підготовку нападу?
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23.07.2023 17:57 Ответить
А воно не думало, ''воно'' оманські договорняки виконує!
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23.07.2023 18:11 Ответить
А чиї нукери видучали клістрони з наших РЛС?
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23.07.2023 17:59 Ответить
💥БУТКЕВИЧ: Резніков ПОКРИВАЄ корупцію!
Влада вибрала ВИБОРИ.
Перемога їм НЕ ПОТРІБНА
https://www.youtube.com/watch?v=Or1Jmgc6pzU
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23.07.2023 18:01 Ответить
нехай би цей ублюдок, як він напередодні виборів в 2019-му знущався з армовіру...
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23.07.2023 18:04 Ответить
"згадав" - проспустив слово, соррі.
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23.07.2023 18:05 Ответить
В мене таке відчуття, що будуть вибори чи їх не буде, нічого не зміниться. Ні ця влада, ні новопризначена НЕ БУДЕ займатися придбанням зброї за свій рахунок. Тільки будуть з людей тягнути або ЗАХІД просити. Все.
Жодний член жодної партії Й ДОСІ Й пальцем не поворушив для того, щоби побудувати за свій рахунок завод, який виготовляв би зброю, БПЛА або танки.
Хто б не прийшов, буде тільки тирити й тирити. Все.
ПереуБЕДІть мене, якщо я неправа.
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23.07.2023 18:07 Ответить
Кто то умный подсказал или сам додумался?
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23.07.2023 18:07 Ответить
я ему еще тогда когда русня закрыла сделу говорил ,русня начнет бомбить порты ,гони Патриоты в Одессу , а он что сделал ,тупой у нас пианист
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23.07.2023 18:15 Ответить
Окрім піаніста, у владі сидить декілька партій! 450 дурнів сидить й не бачить, що відбувається? Чому жодне гімно не відкрило свого багатого рота та не запропонувало щось зробити для захисту дітей? Людей? Міст? Будівль? ЧОМУ? Де ватажки кожної з партій? Де оті усі Тимошенко та Порошенко? Де Вакарчук та Притула, інші "патріоти" України типу Коломойского та Ахметова ДЕ???

Одні з'...балися з країни, інші гадять прямо всередині. А винний тільки Зеленський? НІ! Й ще раз ні! Він аж нічого не рішає!
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23.07.2023 18:19 Ответить
Як відомо з зібраних на військо коштів організація офіційно може забрати собі "на потреби" 10%. Притула закінчить війну, і не факт що в Україні, мультимільйонером, а те що половина країни до того часу стане бомжами то таке...
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23.07.2023 18:30 Ответить
Колиб Притули НЕ залишали собі навіть 1 відсоток, вони б не займалися сборами взагалі. А якщо були б патріотами своєї країни, могли б взагалі нічого собі не залишати, заради своїх дітей й дітей України. Але для таких подібні слова лише лозунги, не більше. Тому тирять й будуть тирити й ніхто їх не зупинить.
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23.07.2023 18:40 Ответить
А до речі, я не розумію, чому усі інші партії не об'єднаються і не влаштують "темну" зажратим зеленим клоунам? Політики наче відхрестилися: "Ну тут наші палнамочія фсьо!" Де справжня опозиція до зеленої піздоти? В той час, як народ зв'язаний по рукам і ногам військовим станом, тільки вони можуть протидіяти!
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23.07.2023 19:34 Ответить
Ото ж бо й воно. Зараз літо, літечко, пора відпусток, усі гарні дівчата з депутатських лож переїхали до оушенів)) Можливо, дехто й не повернеться в Україну вже ніколи звідти.

Добре, коли я помилаюся.

Але! Що можуть звичайні люди зробити, коли в них геть нічого немає, навіть мождливості вийти й сказати своє фе на адресу влади?! Позакривали ж роти. Гроші в кого є, той донатить, але цього замало! Дуже замало! Навіть це крихта, яку може внести людина в святе діло, в нашу ПЕРЕМОГУ! Але таке, бл..ь, враження, що щось робиться не так й не то.

Добре, коли я помиляюся.
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23.07.2023 19:45 Ответить
На 100% згоден що він аж нічого не рішає бо за нього все вирішує єрмак і все він озвучує по написаному.
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23.07.2023 20:43 Ответить
Україні потрібно більше західних систем ППО, щоб створити повноцінний повітряний щит, - Зеленський Джерело:

І асфальту з барабанами
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23.07.2023 18:12 Ответить
ви вже заї..ли своїм асфальтом, чесне слово.
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23.07.2023 19:46 Ответить
А ви своєюце не наш асфальт, а ваш. Ми його не вибирали, ми Голосували за армія, мова, віра...
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24.07.2023 08:32 Ответить
воно вже таке як і пукін окрім дермака і ко нікого не чує і чути не хоче.
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23.07.2023 18:12 Ответить
А ти що три роки робило???? Даже вже те що почали будувати заморозив! Падла зелена! Ото нагодувати тебе тим асфальтом щоб аж вухами виліз!!!
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23.07.2023 18:13 Ответить
Геніальна ідея ! Чому так пізно прийшла в голову?
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23.07.2023 18:18 Ответить
Боже, кого я привів до влади.
 Звернення волонтера, який у 2019 голосував за зеленського.
https://www.youtube.com/watch?v=YiKLikryFao
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23.07.2023 18:19 Ответить
Асфальт тобі вже не потрібний, утирок?
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23.07.2023 18:19 Ответить
Так, тварюка, я "реготаю" під вибухи в Одесі!.. Курва!
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23.07.2023 19:39 Ответить
Ты хоть билет купи,если хочешь выиграть в лотерею.
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23.07.2023 18:20 Ответить
кто возьмет билетов пачку ,тот получит водокачку
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23.07.2023 18:22 Ответить
Думаєш? Яким шляхом? Мародерства?, соботажу МО потреб ЗСУ?, хамства партнерам?
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23.07.2023 23:25 Ответить
А що збирається робити? Серіали знімати? Якби хотіли перемоги, не було б яєць по 17, не зникали б в невідомому напрямку 36 лярдів, перераховані ніби за ********** і т.д. Чомусь рашка закупила в Китаї в три рази більше БПЛА ніж Україна і зверни увагу - більшість не МО закупило ( може й зовсім нічого МО не придбало ), а фонди і волонтери. Цілий рік влада блокувала, створивши бюрократичні перепони, на таможнях волонтерські дрони і авто для ЗСУ. Це для чого все робилось і робиться? Скільки саботажників і мародерів посадили за грати? Для перемоги так не робиться. Якщо згоден, то задайся питанням - для чого робиться?
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24.07.2023 21:43 Ответить
Не блокували дрони? Погугли новини за 22й, початок 23-го року. Цивільні дрони на таможні трактували, як товари подвійного призначення і не пропускали, поляки пропускали, а наші ні. Волонтери стукали у всі двері і тільки через рік невпинного розголосу влада зреагувала, зробивши вигляд, що вперше почула про проблему. І по авто. Знаєш скільки часу витрачається на отримання запиту від командира частини, яка на передку?, а авто потрібно на вчора, бо живучість у джипів на фронті в середньому два тижні. Навіть, якщо це результат дебізму чиновників, це саботаж. Від дебіла і зрадника шкода однакова. Ментальність не заважає народу донатити на ЗСУ останні заощадження ( я наю, що кажу, бо моя громада ревно реагує на запити наших воїнів ), так що не смій ментальністю народу виправдовувати злодіїв.
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25.07.2023 12:17 Ответить
Приклад твоїх родичів неодинокий і доводить, що в громадах треба працювати з людьми, звертатись до людей по допомогу. Люди в нас кращі ніж здається. Я теж проживаю в селі і в нас багато таких як я, що переїхали з міста, тобто люди в більшості мало знайомі, не пов'язані родинними зв'язками. Але. 24-го лютого люди зібрались для організації самооборони, створили групу у вайбері і це працює з першого дня для забезпечення наших хлопців, що воюють і для гуманітарної допомоги постаждалим від чернігівщини до херсонщини. Дружини, батьки пишуть в групу про потреби воїнів і вся громада збирає необхідні кошти. Для прикладу на пару тепловізорів збираємо за день-два, на джип два-три дні. Ми не надіємось на владу. Рекомендую всім громадам.
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25.07.2023 21:28 Ответить
Ви не надієтесь на владу, на державу.
Що ж, можна йти і таким шляхом.

Колись люди надіялись тіки на себе, це називався родинно - общинний строй.

Правда, потім в Давній Греції було вигадано таке явище як держава, а в Китаї колесо, та ніхто не забороняє залишитись на старих засадах праці або соціуму. Тіки от не треба тоді дивуватись та запитувати - чому? Тому.
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26.07.2023 07:43 Ответить
Как гаварят в нашей Одессє - Нє смєшитє мєня Грєциєй і нє путайтє Божий дар с яічніцей. Де влада, а де держава. Наша держава це наш народ, а влада - слуги, паршиві слуги і з цим доведеться щось робити. Рано чи пізно це зрозуміють самі упороті сліпні. Після Майдану 2004-го прошло 10 років, підросло наступне покоління і вже воно не стало терпіти паскудних слуг. Зараз майбутнє країни у великій небезпеці і прозрівати народу треба вже, у нас може не бути 10 років на консолідацію колективної свідомості.
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26.07.2023 17:42 Ответить
Через пару-трійку років після Майдану 2004-го мій племінник і швагро, ми були там разом з другого дня і до кінця, якось зневірившись, сказали, що більше не поїдуть. А я сказав, що буду їздити доти, поки до влади не приведемо порядних людей. Сама головна і єдина помилка майданів, що справа не була доведена до кінця. Мало скинути паршиву владу і розійтись, потрібно покарати і жорстко контролювати наступну. Ющенко вмостившись в крісло перезидента простив всіх сєпарів, які кучно тоді зібрались в Сєвєродонецьку, замість запроторити їх за грати. До речі Тимошенко була категорично проти примирення, але очевидно в цьому питанні Порох переміг Юлю, а він же був одним із засновників партії ригів. Після втечі зека, при Пороху риги знову почували себе прекрасно і нормально вписались в корупційні схеми. Порох трохи потасував колоду корупціонерів напоказ для лохів і зацарював, наплювавши на мету і прагнення Майдану. Хочемо змін на краще, мусимо боротись з покидьками. Якось так.
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25.07.2023 22:09 Ответить
Це правильні слова, та в них вже є проблема. От Ви тут Юлю навели як борця за Україну. Загуглить, в скільки разів! Не відсотків! При її короткочасному дворічному правлінні було збільшено борг перед МВФ. Це стало початком кабали. А сьогодні кожна четверта гривня бюджету йде на обслуговування цього боргу. Тобто, Ви тіки що продемонстрували на собі проблему, українського народу - вибирають юль або петь, а то і януков, не дивлячись в суть ані людини, ані її вчинків, в навіть коли все очевидно, нам - ні.
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26.07.2023 07:39 Ответить
Без може. Неприкрита корупція, мародерство напоказ, демонстративний саботаж міністерством оборони потреб ЗСУ, спаскуджена мобілізація, обрізані виплати воїнам, рабовласницький закон для військових - все це тактичні складові не стратегії перемоги.
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23.07.2023 23:18 Ответить
Зєля, а ти їх асфальтом! Асфальтом!
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23.07.2023 18:26 Ответить
Дуже смішно, ага, особливо ОДЕСИТАМ так смішно, ага.

Хоча б вже якусь совість мали чи шо.
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23.07.2023 18:28 Ответить
Так, курво, мені смішно. Аж плачу від щастя за Зеленського, який своєю злочинною недбалістю створив для цього всі умови. Три роки відпусток, шашликів замість зміцнення обороноздатності країни. Просрав все, що міг, тварюка!
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23.07.2023 20:21 Ответить
Яке ж ти дурнувате))
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23.07.2023 22:16 Ответить
кінчена ти тварюка! Тобі, курво, скільки Подоляк платить, щоб ти злочини зе-влади, які створили сприятливі умови для вторгнення рашистів, виправдовувала? Жаба, вийди зараз на Соборку в Одесі та скажи, що Зеленський молодець, добре підготував країну до війни. У кращому разі тобі ніс відкусять
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23.07.2023 22:44 Ответить
Троляка, ти хоч раз можеш не прив'язати до "*******" Зеленського "папиредников"?! 😂🤣😂
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23.07.2023 19:33 Ответить
Та просто спамте ви цей зелений висер.
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23.07.2023 19:36 Ответить
Підождіть, підождіть! Вам людина каже, що попередник залишив багатий арсенал після себе, то що ж вам не нравиться в цих словах? Ви усі впевнено доводите, що саме Порошенко ВИРОБИВ дуже багатий список зброї тощо для того, щоб було б за щось зачепитися. То чому в спам? Що в цих словах не так? А не так те, що НІЧОГО ПОРОШЕНКО НЕ виробляв? От і все.

Доведіть мені, що я неправа.
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23.07.2023 19:50 Ответить
Це крейсер "мацква" розповість тобі. А мені розповіли сьогодні нічні вибухи в Одесі про заслуги Зеленського
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23.07.2023 20:15 Ответить
Ви ще Іловайськ згадайте. Дебальцеве! Ні? КРИМ як віддавали! Не пам'ятаєте вже? Озерніться назад, з чого ВСЕ починалось! От і все!

А Одесу, як й інші міста України, дійсно дуже шкода.
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23.07.2023 22:11 Ответить
Що крутишся, жаба, як гадюка на сковорідці? Розкажи, курво, за досягнення Зеленського, перш ніж звинувачувати попередників
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23.07.2023 22:32 Ответить
Мало чотирьох років злочинної недбалості зеленого кодла? (це м'яко сказано, там 111 стаття)
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23.07.2023 19:36 Ответить
Якщо щось і є, то тільки те, що зробили, розробили попередники.
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23.07.2023 20:08 Ответить
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23.07.2023 22:14 Ответить
На дні Каховського водосховища поруч із Нікополем посадили картоплю
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23.07.2023 18:28 Ответить
Хоч сій, хоч плюв в липні, нічого не виросте. Чому Вам так смішно, га? Вам немає чим зайнятися? То підіть одеситам допоможіть завали розбірати.
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23.07.2023 18:30 Ответить
Чувак грає роль боневтіка, у цьому випадку точно тинелох , вдачно не дали с'є, бо не втратив можливість стригти на гроші тепер світ.
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23.07.2023 18:43 Ответить
коротка відповідь ігнатові: мізки треба мати - це все що треба

скільки вже можна впарювати домогосподиням про "ракети" - краще б розповів, як можна дослужитися до полковника, редагуючи багатотиражку
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23.07.2023 18:50 Ответить
Так, пан Зеленський, потрiбно. Багато чого потрiбно, потрiбно більше ППО, більше танків, більше снарядів,більше ракет, потрібні літаки і потрібно щомісяця багато грошей. А звідки все це взяти?
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23.07.2023 18:55 Ответить
Потрібно потай розгорнути виробництво дронів дальнього ураження (1000-2000 км) і організувати їх поставку на фронт через зв'язки в ЗСУ. Технологія таких дронів відома, легка, компоненти доступні, фахівців та інженерів дуже багато навіть у нас. Все питання тільки в грошах.
Тому не треба надіятись на владу, вони все одно вас не послухають і будуть знімати серіали і раз на рік годувати публіку відосиками що нібито укроборонпром працює "на повну".
Треба відкривати власні виробництва за кошти волонтерів. Зробити між виробниками конкурс, переможець визначається за дальністью та кількостю уражених важливих військових об'єктів ворога, також за наслідками ураження (знищення чи лише пошкодження). Переможець буде отримувати більше фінансування, але конкуренція залишається і позиції в рейтингу можуть змінюватись.
Ось тоді кожен день будем чути, що десь на Россії горять "недосяжні" аеродроми з ТУ, Міг, що завдали удару по величезному складу БК під Мосвою, що Кримський міст виглядає як зигзаг, що десь під Воронежом взлетів в повітря завод з виробництва ***********, і таких випадків буде дуже багато. Це збереже багато життів солдат на фронті, це змусить Россію 100 разів подумати перед обстрілами України.
Чим більше надіємось на владу, на централізоване і професійне вирішення владою наших проблем, тим сильніше ми стаємо схожі на россіян і тим самим наближаємо поразку.
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23.07.2023 19:17 Ответить
Потрібно... Дайте... Потрібно... Курво, а ти що зробило, щоб було?!
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23.07.2023 19:29 Ответить
зелене бидло, ти іще раз пану воллесу нахами, то точно буде більше і ппо, і танків, etc.
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23.07.2023 19:57 Ответить
Україна мусить мати засоби ППО власного виробництва а не жебракувати
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23.07.2023 20:07 Ответить
А Україні потрібно щоб свита оп не крала і тоді все в нас буде, а дивлячись на те якими розмірами крадуть перемога у війні під великим питанням. Захід і Америка це бачить.
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23.07.2023 20:36 Ответить
Під асфальтом наше ППО, зеленим.
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23.07.2023 20:36 Ответить
А у нас мост строять і про ПВО не думають...Главноє, чтоби костюмчік сідєл...
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23.07.2023 20:47 Ответить
Україні і її народу потрібна найперше українська влада ,котра би думала і працювала над повноцінним повітряним щитом власного виробництва ,а не влада "прорашистських слуг" котра будує дороги ,для коліс російської окупаційної машини,для швидкої окупації України.
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23.07.2023 20:47 Ответить
А чим тєбє асвальт не ПВО???
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23.07.2023 20:48 Ответить
В битве щита и меча меч всегда победит. Нужен не щит а свой меч. Но в итоге яйца по 17.
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23.07.2023 21:15 Ответить
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