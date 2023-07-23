Украине нужно больше западных систем ПВО, чтобы создать полноценный воздушный щит, - Зеленский
Украине необходимо больше западных систем ПВО, чтобы создать полноценный воздушный щит и остановить российский террор.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Украине нужен полноценный воздушный щит – только так можно победить российский ракетный террор. Мы уже показали, что можем сбивать даже те российские ракеты, которыми террористы особенно хвастались. Благодаря помощи партнеров и предоставленным Украине системам ПВО наши защитники неба спасли тысячи жизней", - говорится в сообщении.
Но, добавляет Зеленский, для всей украинской территории, для всех городов и громад нужно больше систем противовоздушной обороны.
"Мир не должен привыкнуть к российскому террору – нужно победить террор. И это возможно!" – резюмировал он.
Напомним, в Воздушных силах заявляли, что украинская ПВО не может сбивать ракеты "Оникс", которыми Россия обстреливает Одессу.
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горбунов сєкрєтний развєдчік ?
курва !!!
Чи може Юра "підарас" Горбунов закупить пару комплексів ПВО, адже для того маргінала 33 млн то копійки...
А то у вас або народ збірає по крихтам великі суми грошей на потреби ЗСУ, або ЗАХІД допомагає, а ЩО РОБИТЕ ВИ? Гроші автівками вивозите з України? Серіали знімаєте? Музеї будуєте? Оно, бачите, що ********* робить з будівлями в Україні?
Влада вибрала ВИБОРИ.
Перемога їм НЕ ПОТРІБНА
https://www.youtube.com/watch?v=Or1Jmgc6pzU
Жодний член жодної партії Й ДОСІ Й пальцем не поворушив для того, щоби побудувати за свій рахунок завод, який виготовляв би зброю, БПЛА або танки.
Хто б не прийшов, буде тільки тирити й тирити. Все.
ПереуБЕДІть мене, якщо я неправа.
Одні з'...балися з країни, інші гадять прямо всередині. А винний тільки Зеленський? НІ! Й ще раз ні! Він аж нічого не рішає!
Добре, коли я помилаюся.
Але! Що можуть звичайні люди зробити, коли в них геть нічого немає, навіть мождливості вийти й сказати своє фе на адресу влади?! Позакривали ж роти. Гроші в кого є, той донатить, але цього замало! Дуже замало! Навіть це крихта, яку може внести людина в святе діло, в нашу ПЕРЕМОГУ! Але таке, бл..ь, враження, що щось робиться не так й не то.
Добре, коли я помиляюся.
І асфальту з барабанами
Звернення волонтера, який у 2019 голосував за зеленського.
https://www.youtube.com/watch?v=YiKLikryFao
Що ж, можна йти і таким шляхом.
Колись люди надіялись тіки на себе, це називався родинно - общинний строй.
Правда, потім в Давній Греції було вигадано таке явище як держава, а в Китаї колесо, та ніхто не забороняє залишитись на старих засадах праці або соціуму. Тіки от не треба тоді дивуватись та запитувати - чому? Тому.
Хоча б вже якусь совість мали чи шо.
Доведіть мені, що я неправа.
А Одесу, як й інші міста України, дійсно дуже шкода.
тинелох ,вдачно не дали с'є, бо не втратив можливість стригти на гроші тепер світ.
скільки вже можна впарювати домогосподиням про "ракети" - краще б розповів, як можна дослужитися до полковника, редагуючи багатотиражку
Тому не треба надіятись на владу, вони все одно вас не послухають і будуть знімати серіали і раз на рік годувати публіку відосиками що нібито укроборонпром працює "на повну".
Треба відкривати власні виробництва за кошти волонтерів. Зробити між виробниками конкурс, переможець визначається за дальністью та кількостю уражених важливих військових об'єктів ворога, також за наслідками ураження (знищення чи лише пошкодження). Переможець буде отримувати більше фінансування, але конкуренція залишається і позиції в рейтингу можуть змінюватись.
Ось тоді кожен день будем чути, що десь на Россії горять "недосяжні" аеродроми з ТУ, Міг, що завдали удару по величезному складу БК під Мосвою, що Кримський міст виглядає як зигзаг, що десь під Воронежом взлетів в повітря завод з виробництва ***********, і таких випадків буде дуже багато. Це збереже багато життів солдат на фронті, це змусить Россію 100 разів подумати перед обстрілами України.
Чим більше надіємось на владу, на централізоване і професійне вирішення владою наших проблем, тим сильніше ми стаємо схожі на россіян і тим самим наближаємо поразку.