Президент Грузии Зурабишвили об обстреле Одессы: "Очередное военное преступление России в Украине!"
Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала ночной обстрел Одессы очередным российским военным преступлением.
Об этом Зурабишвили написала в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Очередное военное преступление России в Украине!" - написала она.
Зурабишвили также добавила, что самым решительным образом осуждает нападения на объекты всемирного наследия ЮНЕСКО – Одессу и ее мирных жителей, грубое нарушение всех норм международного права.
Как сообщалось, в результате ракетного удара по Одессе 1 человек погиб, 22 - пострадали, из них 4 ребенка. По данным ОК "Південь", рашисты били по портовой инфраструктуре Одессы, из-за погрешности ракет пострадали гражданские объекты.
По данным Воздушных сил, во время атаки на Одесщину уничтожены 9 из 19 вражеских ракет. В мэрии уточнили, что в результате варварского ночного обстрела Одессы в городе повреждены более 40 зданий.
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Соответствуещее видео размещено на странице Одесской епархии УПЦ МП.
«Смотрите, русские твари, ваша ракета попала в сердце Одессы, мы вам этого не простим, наша кровь на вашем роде, за то, что вы стрельнули в богородицу!» - русскоговорящие православные одесситы высказывают все, что думают о России и ее террористических атаках на их город и их святыни.
"Интересно, патриарх Кирилл ничего не хочет на это ответить? Ведь эти удары по православным русскоязычным жителям он благословил и одобрил", задается вопросом журналист Денис Казанский..
НА ВІДЕО З ХРАМУ Голос на російській мові.
Так що такого, що в Однсі РОЗМОВЛЯЮТЬ НА РОСІЙСЬКІЙ? То з ними правильно вчинили, ЦЕ ВИ ХОЧЕТЕ СКАЗАТИ???
Деякі країни нещодавно взагалі вирішили, що ЕС тіки заважає їхньому щастю, та вийшли з нього.
Может они потому и самые богатые?)
Читаю новости за 22 и 23 июля.
Там в промові , на молебне, єдине відео, казали що " цей удар в серце кожного з нас, але ми повинні не *********** та не пускати гнів в своє серце, та робити все, що від нас залежить, щоб в Україні наступив мир та Україна отримала перемогу у цій війні "
А того що тут написано там не бачив, можна посилання?
НА ВІДЕО З ХРАМУ Голос на російській мові.
Сподіваюсь, що російська мова ВАС НЕ ВВЕЛА В ТРАНС))
Я перейшов за цим посиланням, там є стаття, в якій написано:
"
Соответствуещее видео размещено на странице Одесской епархии УПЦ МП.
«Смотрите, русские твари, ваша ракета попала в сердце Одессы, мы вам этого не простим, наша кровь на вашем роде, за то, что вы стрельнули в богородицу!»
Я переходжу на сторінку Одеської єпархії
https://eparhiya.od.ua/
Там немає такого відео, більш того, на єдиному відео, з цього приводу, яке там є, там, це на сторінці Одеської єпархії, там відео де молебен, біля пошкодженого собору на площі, перед молебном в короткій проповіді каже архієрей:
" " цей удар в серце кожного з нас, але ми повинні не *********** та не пускати гнів в своє серце, та робити все, що від нас залежить, щоб в Україні наступив мир та Україна отримала перемогу у цій війні "
Тож, донпрес цей, мабуть, щось переплутав, коли каже, що на офіційній сторінці Одеської єпархії є таке відео, в що це Православні одесити таке кажуть.
Ви мабуть несвідомо , не перевіривши, перепостили це...
Грузинська політика, вона така.