Президент Грузии Зурабишвили об обстреле Одессы: "Очередное военное преступление России в Украине!"

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала ночной обстрел Одессы очередным российским военным преступлением.

Об этом Зурабишвили написала в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Очередное военное преступление России в Украине!" - написала она.

Зурабишвили также добавила, что самым решительным образом осуждает нападения на объекты всемирного наследия ЮНЕСКО – Одессу и ее мирных жителей, грубое нарушение всех норм международного права.

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Как сообщалось, в результате ракетного удара по Одессе 1 человек погиб, 22 - пострадали, из них 4 ребенка. По данным ОК "Південь", рашисты били по портовой инфраструктуре Одессы, из-за погрешности ракет пострадали гражданские объекты.

По данным Воздушных сил, во время атаки на Одесщину уничтожены 9 из 19 вражеских ракет. В мэрии уточнили, что в результате варварского ночного обстрела Одессы в городе повреждены более 40 зданий.