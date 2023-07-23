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Новости Агрессия России против Украины Война
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Президент Грузии Зурабишвили об обстреле Одессы: "Очередное военное преступление России в Украине!"

зурабішвілі

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала ночной обстрел Одессы очередным российским военным преступлением.

Об этом Зурабишвили написала в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Очередное военное преступление России в Украине!" - написала она.

Зурабишвили также добавила, что самым решительным образом осуждает нападения на объекты всемирного наследия ЮНЕСКО – Одессу и ее мирных жителей, грубое нарушение всех норм международного права.

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Как сообщалось, в результате ракетного удара по Одессе 1 человек погиб, 22 - пострадали, из них 4 ребенка. По данным ОК "Південь", рашисты били по портовой инфраструктуре Одессы, из-за погрешности ракет пострадали гражданские объекты.

По данным Воздушных сил, во время атаки на Одесщину уничтожены 9 из 19 вражеских ракет. В мэрии уточнили, что в результате варварского ночного обстрела Одессы в городе повреждены более 40 зданий.

Автор: 

Грузия (4499) Зурабишвили Саломе (99) Одесса (7869) военные преступления (1429)


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Топ комментарии
+9
Дивно, що президентка Грузії як і президентка Угорщина - за Україну, а їхні прем'єри, у яких вся реальна влада, проросійські пі..ари.
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23.07.2023 17:41
+9
Православные одесситы обратились к "русским братьям": "Русские твари, мы вам этого не простим, наша кровь на вашем роде, за то, что вы стрельнули в богородицу!»

Соответствуещее видео размещено на странице Одесской епархии УПЦ МП.

«Смотрите, русские твари, ваша ракета попала в сердце Одессы, мы вам этого не простим, наша кровь на вашем роде, за то, что вы стрельнули в богородицу!» - русскоговорящие православные одесситы высказывают все, что думают о России и ее террористических атаках на их город и их святыни.

"Интересно, патриарх Кирилл ничего не хочет на это ответить? Ведь эти удары по православным русскоязычным жителям он благословил и одобрил", задается вопросом журналист Денис Казанский..
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23.07.2023 17:41
+7
Грузія возбудилась ?
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23.07.2023 17:40
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Грузія возбудилась ?
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23.07.2023 17:40 Ответить
Дивно, що президентка Грузії як і президентка Угорщина - за Україну, а їхні прем'єри, у яких вся реальна влада, проросійські пі..ари.
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23.07.2023 17:41 Ответить
Так буває. У Болгарії та Хорватії так само, тільки навпаки. Демократія.
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23.07.2023 17:43 Ответить
немає ніякого значення яку посаду у владі займає людина якщо вона притомна-а лайно воно на всіх рівнях лайно...
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23.07.2023 17:56 Ответить
Православные одесситы обратились к "русским братьям": "Русские твари, мы вам этого не простим, наша кровь на вашем роде, за то, что вы стрельнули в богородицу!»

Соответствуещее видео размещено на странице Одесской епархии УПЦ МП.

«Смотрите, русские твари, ваша ракета попала в сердце Одессы, мы вам этого не простим, наша кровь на вашем роде, за то, что вы стрельнули в богородицу!» - русскоговорящие православные одесситы высказывают все, что думают о России и ее террористических атаках на их город и их святыни.

"Интересно, патриарх Кирилл ничего не хочет на это ответить? Ведь эти удары по православным русскоязычным жителям он благословил и одобрил", задается вопросом журналист Денис Казанский..
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23.07.2023 17:41 Ответить
Якби в нас не було російськомовних, то шансів бути у ЄС та НАТО в нас було би набагато більше. Якби в нас не було російськомовних, то українці не служили би у царськорадянськоросійській армії і тоді ніякої росіі не могло би існувати.
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23.07.2023 17:53 Ответить
Давайте почнемо з того, звідки пішла та само руська мова! Бо Київська Русь з самого початку лінґвістично була РУСЬкою мовою. А потім в суміш почали попадати мордоорковські слова і так вродилась російська мова. Ну а далі, в ту мово все більше і більше будуть входити слова китайської лінґвістики і вона переродиться дуже сильно, згодом.
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23.07.2023 18:33 Ответить
Прочитайте для початку як було створено мокшанський язик , а потім буде філософствувати про руську мову , бо так дуже закопаєтеся у тому що до вас вже давно розкопали. Кацапський язик - штучно створена мова для того щоб пани могли спілкуватися із своїми рабами , крапка ! І ніякого відношення до Київської Русі !
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24.07.2023 01:27 Ответить
Голос за кадром говорит на русском, хотя, по словам пропаганды, в Украине за это чуть ли не смерть.

НА ВІДЕО З ХРАМУ Голос на російській мові.

Так що такого, що в Однсі РОЗМОВЛЯЮТЬ НА РОСІЙСЬКІЙ? То з ними правильно вчинили, ЦЕ ВИ ХОЧЕТЕ СКАЗАТИ???
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23.07.2023 18:35 Ответить
ЕС та НАТО зовсім не тотожні щастю.

Деякі країни нещодавно взагалі вирішили, що ЕС тіки заважає їхньому щастю, та вийшли з нього.
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23.07.2023 18:56 Ответить
Более того, Вы удивитесь сейчас, но самые богатые страны, с самым большим доходом на душу населения, которые территориально в самом сердце Европы, но они не члены ЕС, это Андорра;Монако;Норвегия; Швейцария, Великобритания.

Может они потому и самые богатые?)
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23.07.2023 19:01 Ответить
"рускагаварящіє православниє адєсіти"??? А що в Одесі нє рускагаварящіх православних нема?
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23.07.2023 17:55 Ответить
Вам за ці й подібні цим слова ТРЕБА НАБИТИ ПИКУ!
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23.07.2023 18:37 Ответить
За що бл? За те що якісь недорозвинені за роки життя не змогли вивчити мову країни в якій живуть? Чи за те, що за 1,5 року тотального знищення українців вони продовжують говорити на язикє вбивць і гвалтівників, та ще ж в церкві молитись за здоров'я сатаніста гундяя ? І що це тебе так збудило , те що я спитав чи є не рускагаварящіє віруючі?
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23.07.2023 20:01 Ответить
https://eparhiya.od.ua/ https://eparhiya.od.ua/



Читаю новости за 22 и 23 июля.

Там в промові , на молебне, єдине відео, казали що " цей удар в серце кожного з нас, але ми повинні не *********** та не пускати гнів в своє серце, та робити все, що від нас залежить, щоб в Україні наступив мир та Україна отримала перемогу у цій війні "

А того що тут написано там не бачив, можна посилання?
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23.07.2023 18:02 Ответить
https://donpress.com/news/23-07-2023-pravoslavnye-odessity-obratilis-k-russkim-bratyam-russkie-tvari-my-vam-etogo-ne
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23.07.2023 18:32 Ответить
Голос за кадром говорит на русском, хотя, по словам пропаганды, в Украине за это чуть ли не смерть.

НА ВІДЕО З ХРАМУ Голос на російській мові.

Сподіваюсь, що російська мова ВАС НЕ ВВЕЛА В ТРАНС))
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23.07.2023 18:38 Ответить
"https://donpress.com/news/23-07-2023-pravoslavnye-odessity-obratilis-k-russkim-bratyam-russkie-tvari-my-vam-etogo-ne"

Я перейшов за цим посиланням, там є стаття, в якій написано:

"

Соответствуещее видео размещено на странице Одесской епархии УПЦ МП.

«Смотрите, русские твари, ваша ракета попала в сердце Одессы, мы вам этого не простим, наша кровь на вашем роде, за то, что вы стрельнули в богородицу!»

Я переходжу на сторінку Одеської єпархії

https://eparhiya.od.ua/

Там немає такого відео, більш того, на єдиному відео, з цього приводу, яке там є, там, це на сторінці Одеської єпархії, там відео де молебен, біля пошкодженого собору на площі, перед молебном в короткій проповіді каже архієрей:

" " цей удар в серце кожного з нас, але ми повинні не *********** та не пускати гнів в своє серце, та робити все, що від нас залежить, щоб в Україні наступив мир та Україна отримала перемогу у цій війні "

Тож, донпрес цей, мабуть, щось переплутав, коли каже, що на офіційній сторінці Одеської єпархії є таке відео, в що це Православні одесити таке кажуть.

Ви мабуть несвідомо , не перевіривши, перепостили це...
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23.07.2023 18:53 Ответить
Преступление это через Грузию гнать потоком комплектующие к оружию орков. Спасибо братскому народу.
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23.07.2023 17:52 Ответить
А що грузинський народ може зробити? Перекривати залізничні шляхи, автодороги? Багато грузинів й так воює на стороні ЗСУ.
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23.07.2023 18:17 Ответить
Не бойся врагов - в худшем случае они могут тебя убить. Не бойся друзей - в худшем случае они могут тебя предать. Бойся равнодушных - они не убивают и не предают, но только с их молчаливого согласия существует на земле предательство и убийство.
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23.07.2023 18:24 Ответить
ну а ви співучасники цього злочину ! так як допомагаєте окупантам обходити санкції .
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23.07.2023 17:52 Ответить
Так, усього лише черговий воєнний злочин. Нічого нового - 100 разів вже було і буде надалі. Усі охочі поохали-поахали, висловили 'занепокоєння' і далі пішли займатися своїми справами.
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23.07.2023 17:56 Ответить
а то что вы сделали с Михой тоже преступление
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23.07.2023 17:57 Ответить
Зурабішвілі курка безмозгла, закрила б свого рота, а то московські друзья образяться...
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23.07.2023 17:59 Ответить
Грузія, поверни Україні назад наші БУКи!
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23.07.2023 18:12 Ответить
и Нашего Миху !
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23.07.2023 18:18 Ответить
Можливо я цинік, але чомусь мені загиблих від ракетних ударів українців більше шкода ніж будівдюде влаштовували свої шабаші какцапські прихвосні.
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23.07.2023 18:14 Ответить
будівдюде ?
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23.07.2023 18:19 Ответить
навіщо це?)) це як гойкати у привокзальному туалеті "зайнято" коли кабінки відсутні...)))
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23.07.2023 18:28 Ответить
На словах грузинська влада підтримує Україну, а по справах домогає рашці обійти санкції та налагоджує економічні зв'язки.
Грузинська політика, вона така.
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23.07.2023 18:34 Ответить
хто б ше шось ********
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23.07.2023 20:06 Ответить
Идеально дежурное лицемерие. Параграф.
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23.07.2023 20:29 Ответить
Гнида чорножйопій ,іди на Ху¥ !!!
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23.07.2023 22:02 Ответить
Двуличная особь... 🧐
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23.07.2023 22:28 Ответить
 
 