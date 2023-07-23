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Офис Генпрокурора расследует участие Белорусского Красного Креста в депортации украинских детей, - Костин

костін

Офис Генерального прокурора приступил к расследованию случаев депортации украинских детей, к которым был причастен Белорусский Красный Крест.

Об этом сообщил Генеральный прокурор Андрей Костин в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Участие Белорусского Красного Креста в принудительной депортации украинских детей из оккупированных РФ территорий в Беларусь является соучастием в совершении международного преступления. Эта организация грубо нарушает нормы Женевских конвенций, а также Основополагающие принципы Движения Красного Креста", - говорится в сообщении.

Костин выразил надежду, что МККК рассмотрит это нарушение добродетели и примет соответствующие меры.

"Со своей стороны, мы начали расследование, чтобы обеспечить ответственность за каждый случай насильственного перемещения и/или депортации украинских детей", - добавил он.

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Как сообщалось, недавно в сети появился репортаж, в котором генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов во время поездки на ВОТ Украины отметил, что его организация причастна к "оздоровлению" украинских детей.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что после ряда фактов нарушений Белорусским Красным Крестом достаточно оснований для его исключения из Международной Федерации Красного Креста и Красного Полумесяца.

Международный Красный Крест заявил, что не знал о поездке генерального секретаря белорусского Красного Христа Дмитрия Шевцова на оккупированные территории Украины и не был проинформирован о действиях по процедуре вывоза детей Украины на территорию Беларуси и России.

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Автор: 

дети (6479) Красный Крест (440) Костин Андрей (181) Офис Генпрокурора (2462)


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та невже? нічого ви там не робите тільки зарплату колосале отримуете і підозрами розкидаетесь
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23.07.2023 17:54 Ответить
А розкрадання бюджету в 37млрд (чи 39?) через МО?
Та й після заяви БЧХ розслідувати нема чого - зізнання (добровільне, без примусу) вже є. А от мільярди з бюджету України - саме те, особливо коли країна у війні. Чи чекаєте поки фсі фігуранти, як одеській воєнком та інші крадії від влади, кудись зникнуть? Тоді ж можна оголосити в розшук і знову нічого не робити, а лише витрачати зарплатню...
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23.07.2023 18:03 Ответить
Хреста на них нема .
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23.07.2023 18:11 Ответить
Здивований, що існує офіс ГЕНПРОКУРОРА України. Що просить? Підвищення грошей?
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23.07.2023 18:17 Ответить
червоний хрест простітутка *****
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23.07.2023 18:18 Ответить
А по зелених мародерах проходять розслідування? Де результати?
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23.07.2023 18:33 Ответить
Які в біса ще потрібні докази? Де вимога на ордер для арешту луки мудіщєва?
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23.07.2023 20:10 Ответить
навіщо потрібна контора яка не знає що роблять її представники,

фашистам потрібна тільки для прикриття назвою
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23.07.2023 23:49 Ответить
 
 