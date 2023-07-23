Офис Генпрокурора расследует участие Белорусского Красного Креста в депортации украинских детей, - Костин

Офис Генерального прокурора приступил к расследованию случаев депортации украинских детей, к которым был причастен Белорусский Красный Крест.

Об этом сообщил Генеральный прокурор Андрей Костин в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Участие Белорусского Красного Креста в принудительной депортации украинских детей из оккупированных РФ территорий в Беларусь является соучастием в совершении международного преступления. Эта организация грубо нарушает нормы Женевских конвенций, а также Основополагающие принципы Движения Красного Креста", - говорится в сообщении.

Костин выразил надежду, что МККК рассмотрит это нарушение добродетели и примет соответствующие меры.

"Со своей стороны, мы начали расследование, чтобы обеспечить ответственность за каждый случай насильственного перемещения и/или депортации украинских детей", - добавил он.

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Как сообщалось, недавно в сети появился репортаж, в котором генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов во время поездки на ВОТ Украины отметил, что его организация причастна к "оздоровлению" украинских детей.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что после ряда фактов нарушений Белорусским Красным Крестом достаточно оснований для его исключения из Международной Федерации Красного Креста и Красного Полумесяца.

Международный Красный Крест заявил, что не знал о поездке генерального секретаря белорусского Красного Христа Дмитрия Шевцова на оккупированные территории Украины и не был проинформирован о действиях по процедуре вывоза детей Украины на территорию Беларуси и России.

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