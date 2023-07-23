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Новости Агрессия России против Украины Война
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Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, - Генштаб

війна,зсу

Генштаб ВСУ обнародовал информацию о проведении наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях 23 июля 2023 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы".

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Автор: 

Бердянск (443) Генштаб ВС (6220) Мелитополь (613) контрнаступление на Юге (289)


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Доки на росії пу а в Україні зе війна триватиме, вона для обох спосіб утриматись при владі
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23.07.2023 19:24 Ответить
долбойоб
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23.07.2023 19:34 Ответить
Віра тільки ЗСУ, в інших віри не має. Читала два анонси від редактора. Перший,що зе дав завдання звільнити Ткаченко, друге,що під егідою зе дрони на фронт відправлять. Знову оди,замість реальності. Звільнення ткаченко, а не закриття серіалів, дрони на фронт, але не від оборони.
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23.07.2023 19:28 Ответить
Господи, бережи та допомагай нашим захисникам
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23.07.2023 19:45 Ответить
насправді, якщо Московщина згорне агресію - то війна припиниться, а якщо Україна перестане захищатися, то вона загине,
у України немає іншого вибору, а орки його, на відміну від нас, мають,
але вони не для того починали війну, щоб лозволити нам існувати,
на даному етапі критичні втрати окупантів важливіші, ніж непідготовлені наступи, говорити вони захочуть лише тоді, коли у них станеться дезорганізація військового управління і розвал армії,
інакше війна може продовжитися навіть після смерті Пуйла (якщо царедворцям вдасться швидко подолати хаос у боротьбі за захоплення влади і її зміцнення)
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23.07.2023 19:49 Ответить
 
 