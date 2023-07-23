Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, - Генштаб
Генштаб ВСУ обнародовал информацию о проведении наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях 23 июля 2023 года.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы".
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у України немає іншого вибору, а орки його, на відміну від нас, мають,
але вони не для того починали війну, щоб лозволити нам існувати,
на даному етапі критичні втрати окупантів важливіші, ніж непідготовлені наступи, говорити вони захочуть лише тоді, коли у них станеться дезорганізація військового управління і розвал армії,
інакше війна може продовжитися навіть після смерті Пуйла (якщо царедворцям вдасться швидко подолати хаос у боротьбі за захоплення влади і її зміцнення)