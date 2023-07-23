Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал информацию о проведении наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях 23 июля 2023 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы".

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