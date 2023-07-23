Украина уже вернула около 50% территории, которая была изначально захвачена Россией, - Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина отвоевала уже около половины своих территорий, оккупированных Россией с начала полномасштабного вторжения.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом Блинкен заявил в интервью CNN, которое приводит Reuters.
"Украина уже вернула около 50% территории, которая была изначально захвачена (Россией. – Ред.)", – отметил госсекретарь.
В то же время, по его словам, во время контрнаступательных операций Вооруженные силы Украины столкнулись со значительным сопротивлением.
"Это все еще относительно ранние дни контрнаступления. Это трудно. Это не завершится в течение следующей недели или двух", – добавил Блинкен.
Он рассказал, что в США считают, что контрнаступление Украины будет продолжаться еще по крайней мере несколько месяцев.
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ПЫСЫ: или не Зеленский , а просто здравый смысл? Не знаю, бывает ли здравый смысл великим, но вот без него получается так, как получается, то бишь через Зеленского и его шайку.
Перший етап. Північний напрямок Рашка сама згорнула та організовано відступила виводячи всі свої війська. Скоротила фронт.
Другий етап. На Харьковськуму та Херсонському напрямках вони обі**алися зі своїм наступом та ЗСУ несподівано прорвали фронт. Навіть для себе несподівано та не мали ресурсів наступати далі.
Третий етап. Зараз. І на відразу від всіх попередніх Рашка не рве тельняшку, а побудувала масивну оборону. Дуже тяжко її проривати.
Потрібно завжди намагатися досягти більшого "неможливого" і це справедливо не тільки для цієї війни.
його питали - буде наступ? він каже - так. а коли? - коли будемо готові.
ботва така - ойойо лишенько все здав всі секрети москалям!!
ідіоти.
Прі відступі в них не було ніяких втрат.
Просто тому, що у ЗСУ оборонявших Київ не було ніякої бронетехніки для переслідування кацапів.
Київську танкову бригаду Зеленський успішно розформував у 2020 році.
Заказ знищено вже 451 рашистських ЗРК і закінчуватись не збирається.
В харкові була атака зненацька в той час як у Херсоні планомірне випилювання резервів.
Те що відбувається зараз більше схоже на Херсон.
А під Харковом то взагалі був "жест доброї волі", я правильно зрозумів?
Як ж Вас кумедно читати
Раша розпочала вторгненя маючи ~150.000. ЗСУ по звітам Тарана мала 300.000 забезпечні всім і як у 2022 говорив вже Резніков - ічого не потрібно! Робимо дороги,розведеня,розмінуваня!
Готувалися? Питаня :"До чого?"
Чому задаю ці питаня? Тому,що ті,хто керував у 2021 продовжують керувати у 2023.
Коли Україна готувалася до свого великого контрнаступу цієї весни, воєначальники на Заході знали, що українські війська не мають ні необхідної підготовки, ні достатнього арсеналу озброєнь - від снарядів до бойових літаків, - необхідних для того, щоб вибити російські сили з укріплених позицій. Однак вони сподівалися, що відвага і рішучість українців все ж таки дозволять їм узяти гору. Але цього не сталося, https://www.wsj.com/articles/ukraines-lack-of-weaponry-and-training-risks-stalemate-in-fight-with-russia-f51ecf9 пише в неділю газета Wall Street Journal.
Нерішучість США дедалі більше суперечить настроям європейських лідерів, серед яких останніми місяцями зростає впевненість у тому, що для забезпечення безпеки континенту перемога України (і поразка Росії) має бути повною.
Однак Європа не має достатніх ресурсів для того, щоб забезпечити українцям перемогу. На думку західних дипломатів, європейські лідери також навряд чи значно посилять підтримку Києва, якщо відчуватимуть подальше ослаблення такої підтримки Вашингтоном, зазначає видання.
Я вже дуже давно казав, чим ближче буде РФ до програшу -- тим більш авторитетні видання будуть стверджувати зворотне.
Що в України нічого не вийде й т.п.
Да в України вже вийшло таке, що ніхто не очікував, й далі рухаємося в правильному напрямку.