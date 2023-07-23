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Новости Агрессия России против Украины Война
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Украина уже вернула около 50% территории, которая была изначально захвачена Россией, - Блинкен

блінкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина отвоевала уже около половины своих территорий, оккупированных Россией с начала полномасштабного вторжения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом Блинкен заявил в интервью CNN, которое приводит Reuters.

"Украина уже вернула около 50% территории, которая была изначально захвачена (Россией. – Ред.)", – отметил госсекретарь.

В то же время, по его словам, во время контрнаступательных операций Вооруженные силы Украины столкнулись со значительным сопротивлением.

"Это все еще относительно ранние дни контрнаступления. Это трудно. Это не завершится в течение следующей недели или двух", – добавил Блинкен.

Он рассказал, что в США считают, что контрнаступление Украины будет продолжаться еще по крайней мере несколько месяцев.

Читайте также: Когда ВСУ развернутся и начнут действовать, на фронте будут изменения, - Блинкен

Автор: 

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Топ комментарии
+11
Будемо відвертий:
Перший етап. Північний напрямок Рашка сама згорнула та організовано відступила виводячи всі свої війська. Скоротила фронт.
Другий етап. На Харьковськуму та Херсонському напрямках вони обі**алися зі своїм наступом та ЗСУ несподівано прорвали фронт. Навіть для себе несподівано та не мали ресурсів наступати далі.
Третий етап. Зараз. І на відразу від всіх попередніх Рашка не рве тельняшку, а побудувала масивну оборону. Дуже тяжко її проривати.
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23.07.2023 19:51
+10
Перший етап-розтрощені колони кацапської бронетехніки,тисячи вбитих кацапів,тисячи розгублених "строковиків" кацапських,які порозповзалися по полях в пошуках аби що пожерти...Це так вони "організовано згорнула та відступила виводячи всі свої війська" ? Вони свою професійну армію при "першому етапі" втратили.
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23.07.2023 20:27
+9
Не зрозумів?! 🤔 А Крим знову винесений за дужки? Коли Захід зрозуміє, що без повернення Криму війна не закінчиться, як і не настане безпека у чорноморсткому басейні.
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23.07.2023 19:43
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Цитаты великих: как просто все потерять, как тяжело возвращать. Зеленский.
ПЫСЫ: или не Зеленский , а просто здравый смысл? Не знаю, бывает ли здравый смысл великим, но вот без него получается так, как получается, то бишь через Зеленского и его шайку.
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23.07.2023 19:42 Ответить
Не зрозумів?! 🤔 А Крим знову винесений за дужки? Коли Захід зрозуміє, що без повернення Криму війна не закінчиться, як і не настане безпека у чорноморсткому басейні.
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23.07.2023 19:43 Ответить
Половину захопленого рашистами в 22 році
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23.07.2023 19:48 Ответить
Я власне і звертаю увагу на те, що захоплене вважають з 2022 року. А до того, як Крим наприклад? Це що не рахується?
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23.07.2023 19:53 Ответить
Це наступний етап...
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23.07.2023 19:54 Ответить
Ви вмієте чути те, про що ніхто нічого не говорив? 🤔
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23.07.2023 20:00 Ответить
Не допускаю іншого
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23.07.2023 20:01 Ответить
А даремно. Спробую пояснити. Західному обивателю вкладається в голову думка, що половину захопленого Україна відбила і залишається ще половина. Тобто ресурсів треба потратити ще стільки, скільки до сьогоднішнього дня. Але ж це не так. То виходить, шо Крим і Донбас будемо забирати власними силами? Подужаємо?
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23.07.2023 20:08 Ответить
Я думаю,блокада
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23.07.2023 20:11 Ответить
Это для Калининграда можно было бы блокаду устраивать, а для Донбасса не выйдет. У него общая граница с РФ, его могут снабжать сколько угодно и как угодно.
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23.07.2023 21:29 Ответить
Я не про Донбас,а про Крим
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23.07.2023 22:21 Ответить
Але якщо залишиться тільки Крим,то повірте: союзників у нас буде більше
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23.07.2023 20:12 Ответить
Та ну?! 🤔
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23.07.2023 20:31 Ответить
якщо ви читати не вмієте - то ваша проблема. Головком Залужний недоноразово згадував про Крим і необхідність його визволення.
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23.07.2023 22:35 Ответить
Це знову передрук без правильних даних. Він сказав з моменту бойових дій, а не з 2014. Про Крим і решту розмови не має, а є про літаки для України. Ви хоч раз прочитали оригінальний текст чи коментувати що попало це креативність
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23.07.2023 20:36 Ответить
Ще раз. Бойові дії у нас ідуть з 2014-го!!!!! року, а не з 24.02. 2022. Ви до 24 лютого війни не бачили?
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23.07.2023 21:13 Ответить
Іще раз, що ви коментуєте,якщо не знаєте теми? Усі питання не до американського чиновника, а до тих хто друкує на свій лад інформацію. Зайдіть на оригінальну версію, досить невігластва.
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23.07.2023 21:15 Ответить
Буду відвертим, війна не закінчиться й після повернення Криму, бо РФ буде продовжувати обстріли але вже інших земель.
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24.07.2023 04:32 Ответить
Так це аксіома. Війна закінчуєттся або перемогою, або поразкою. Перемога - це повний розгром противника, тобто знищення його військових засобів і можливостей і як наслідок - його розпад.
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24.07.2023 08:26 Ответить
Це вже подвиг, кожного солдата, великий подвиг. Небагато в історії прикладів, коли в 5 раз менша країна пердолила більшу в прямій війні, не партизанщині.
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23.07.2023 19:48 Ответить
Да кто только эту расею не пердолил. И Япония, и Финляндия, и Афган, и даже маленькая Чечня
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23.07.2023 20:10 Ответить
Будемо відвертий:
Перший етап. Північний напрямок Рашка сама згорнула та організовано відступила виводячи всі свої війська. Скоротила фронт.
Другий етап. На Харьковськуму та Херсонському напрямках вони обі**алися зі своїм наступом та ЗСУ несподівано прорвали фронт. Навіть для себе несподівано та не мали ресурсів наступати далі.
Третий етап. Зараз. І на відразу від всіх попередніх Рашка не рве тельняшку, а побудувала масивну оборону. Дуже тяжко її проривати.
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23.07.2023 19:51 Ответить
Давайте вже четвертий, починаючи зі слів «і будьмо реалістами»..
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23.07.2023 19:52 Ответить
Під виглядом "будем реалістами" часто опонент хоче схилити вас до потрібної йому чи їй ідеї. Це така маніпуляція словами. Якби Україна була реалістами, то вона б впала б під натиском росіян за 3 дні.
Потрібно завжди намагатися досягти більшого "неможливого" і це справедливо не тільки для цієї війни.
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23.07.2023 20:13 Ответить
Ой, при всій повазі, десь я згоден із Вами, але у аналітиці я жінок не слухаю...ще й тих, які за кордоном...
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23.07.2023 20:19 Ответить
Взаємно. Обстріли півдня ідуть з Криму. І будуть йти далі. Якщо він буде в росіян. Не бачу жодної причини з якої вони будуть відмовлятися від такої можливості покошмаріть хохлов як сьогодні в Одесі, Миколаєві.
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23.07.2023 20:22 Ответить
"по факту"
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23.07.2023 21:59 Ответить
А КРОТЫ , «не дурачки» из офиса , Буданов лично ,только языками слишком много чечесали ,про Крым в конце весны и КОНТРНАСТУПЛЕНИИ
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23.07.2023 20:15 Ответить
його питали - він відповідав. не повинен був нічого казати чи шо?
його питали - буде наступ? він каже - так. а коли? - коли будемо готові.
ботва така - ойойо лишенько все здав всі секрети москалям!!
ідіоти.
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23.07.2023 22:37 Ответить
не повинен був *******! Буданга мля...
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23.07.2023 22:41 Ответить
Перший етап-розтрощені колони кацапської бронетехніки,тисячи вбитих кацапів,тисячи розгублених "строковиків" кацапських,які порозповзалися по полях в пошуках аби що пожерти...Це так вони "організовано згорнула та відступила виводячи всі свої війська" ? Вони свою професійну армію при "першому етапі" втратили.
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23.07.2023 20:27 Ответить
а в нас не було чим добити . тільки через Буринь виводили техніку дві доби .
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23.07.2023 20:52 Ответить
Ці всі колони кацапи втратили при НАСТУПІ.
Прі відступі в них не було ніяких втрат.
Просто тому, що у ЗСУ оборонявших Київ не було ніякої бронетехніки для переслідування кацапів.
Київську танкову бригаду Зеленський успішно розформував у 2020 році.
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23.07.2023 20:52 Ответить
Саме в той час,тільки на Миколаївщині,фермери 3 ЗРК "Панцир-С" затрофеїли.
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23.07.2023 21:08 Ответить
Ну то й що?
Заказ знищено вже 451 рашистських ЗРК і закінчуватись не збирається.
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23.07.2023 21:26 Ответить
Фермери з помповими рушницями,та берданками,ну то й що?
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23.07.2023 21:46 Ответить
Не згоден щодо об'єднання харківського прориву та звільнення Херсону.
В харкові була атака зненацька в той час як у Херсоні планомірне випилювання резервів.
Те що відбувається зараз більше схоже на Херсон.
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23.07.2023 22:20 Ответить
... ЗСУ несподівано прорвали фронт на Херсонському напрямку... та й з під Києва орки самі пішли -- "організовано відступили" під постійними обстрілами артилерії.

А під Харковом то взагалі був "жест доброї волі", я правильно зрозумів?

Як ж Вас кумедно читати
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24.07.2023 04:36 Ответить
да?
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23.07.2023 20:12 Ответить
Без звільнення Криму будуть обстріли південних міст до закінчення віку. Тому Блінкени можуть говорити все що завгодно. Їм же не жити в Україні. А владі потрібно якось не складати яйця в одну корзину і знайти запасні варіанти постачання зброї.
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23.07.2023 20:16 Ответить
і нарешті почати виробляти свою .
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23.07.2023 20:54 Ответить
південні міста можна обстріляти з Каспію, Курська, Білорусії
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23.07.2023 22:04 Ответить
З Криму дуже вигідно стріляти росіянам Онікс долітає до Одеси раніше чим увімкнуть тривогу.
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23.07.2023 22:12 Ответить
на війні дуже вигодно все - навіть подкова. Не буде Криму, будуть лупити з Бєлгорода по Харкову.
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23.07.2023 22:32 Ответить
Імпотенти! Де визнання рашки країною - спонсором тероризму?
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23.07.2023 20:20 Ответить
А чому не задати питаня:"Чому ЗСУ майже рік звільняють те,що було захоплено за тиждень?"
Раша розпочала вторгненя маючи ~150.000. ЗСУ по звітам Тарана мала 300.000 забезпечні всім і як у 2022 говорив вже Резніков - ічого не потрібно! Робимо дороги,розведеня,розмінуваня!
Готувалися? Питаня :"До чого?"
Чому задаю ці питаня? Тому,що ті,хто керував у 2021 продовжують керувати у 2023.
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23.07.2023 20:43 Ответить
BBC
Коли Україна готувалася до свого великого контрнаступу цієї весни, воєначальники на Заході знали, що українські війська не мають ні необхідної підготовки, ні достатнього арсеналу озброєнь - від снарядів до бойових літаків, - необхідних для того, щоб вибити російські сили з укріплених позицій. Однак вони сподівалися, що відвага і рішучість українців все ж таки дозволять їм узяти гору. Але цього не сталося, https://www.wsj.com/articles/ukraines-lack-of-weaponry-and-training-risks-stalemate-in-fight-with-russia-f51ecf9 пише в неділю газета Wall Street Journal.
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23.07.2023 20:50 Ответить
Видання зазначає, що перед нинішнім президентом США Джо Байденом, який іде на вибори 2024 року, стоїть складне завдання: збалансувати допомогу Києву з вимогами своєї виборчої кампанії.

Нерішучість США дедалі більше суперечить настроям європейських лідерів, серед яких останніми місяцями зростає впевненість у тому, що для забезпечення безпеки континенту перемога України (і поразка Росії) має бути повною.

Однак Європа не має достатніх ресурсів для того, щоб забезпечити українцям перемогу. На думку західних дипломатів, європейські лідери також навряд чи значно посилять підтримку Києва, якщо відчуватимуть подальше ослаблення такої підтримки Вашингтоном, зазначає видання.
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23.07.2023 20:54 Ответить
Втім, відзначнає також WSJ, у російського війська також є свої проблеми - низький моральний дух, виснаження, перебої із постачанням, внутрішні міжусобиці у російському керівництві. Але людей, щоб "закрити" сотні кілометрів фронту, а також повітряних сил цілком вистачає, щоб утримувати український сили в окопах.
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23.07.2023 20:56 Ответить
порада... не читайте замовні статті, чи Ви думаєте, що якщо з WSJ написав хтось, то це істина апріорі?

Я вже дуже давно казав, чим ближче буде РФ до програшу -- тим більш авторитетні видання будуть стверджувати зворотне.
Що в України нічого не вийде й т.п.
Да в України вже вийшло таке, що ніхто не очікував, й далі рухаємося в правильному напрямку.
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24.07.2023 04:42 Ответить
а про ослаблення підтримки Вашингтоном -- взагалі кумедно читати, бо якраз зараз зброя йде 24/7... США будуть з Україною вже назавжди, в них нема варіантів, й це для нас дуже добре.
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24.07.2023 04:44 Ответить
 
 