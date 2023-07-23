Украина уже вернула около 50% территории, которая была изначально захвачена Россией, - Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина отвоевала уже около половины своих территорий, оккупированных Россией с начала полномасштабного вторжения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом Блинкен заявил в интервью CNN, которое приводит Reuters.

"Украина уже вернула около 50% территории, которая была изначально захвачена (Россией. – Ред.)", – отметил госсекретарь.

В то же время, по его словам, во время контрнаступательных операций Вооруженные силы Украины столкнулись со значительным сопротивлением.

"Это все еще относительно ранние дни контрнаступления. Это трудно. Это не завершится в течение следующей недели или двух", – добавил Блинкен.

Он рассказал, что в США считают, что контрнаступление Украины будет продолжаться еще по крайней мере несколько месяцев.

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