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Украина может отказаться от бойкота соревнований, где будут выступать россияне и белорусы, - Гутцайт

олімпіада

Началась дискуссия об участии украинских спортсменов в квалификационных соревнованиях к Олимпийским играм, которые состоятся в Париже в 2024 году.

Об этом в эфире телемарафона сообщил министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"России и Беларуси как официальных стран не будет на Олимпийских играх. И сейчас мы уже начали дискуссию о возможности, если не будет России и Беларуси на Олимпийских играх, чтобы наши спортсмены уже участвовали во всех квалификационных соревнованиях к Олимпийским играм, которые будут проходить в Париже в 2024 году", - сказал он.

На уточняющий вопрос, может ли Украина разрешить спортсменам участвовать в соревнованиях с россиянами и белорусами, которые будут выступать под нейтральным флагом, Гутцайт сказал: "Сейчас мы этот вопрос рассматриваем. Мы ведем дискуссии с нашими всеукраинскими федерациями, с нашими спортсменами".

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Министр подчеркнул, что Украина добивалась того, чтобы России и Беларуси не было на Олимпийских играх и достигла этого: "Флагов и другой символики России и Беларуси там не будет".

"А относительно участия наших спортсменов, мы сейчас рассматриваем, ведем дискуссию, мы ежедневно со всеми президентами федераций выясняем этот вопрос и в ближайшее время мы узнаем наше общее решение", - сказал он.

Напомним, Цензор.НЕТ сообщал, что Международный олимпийский комитет 26 июля не пришлет России и Беларуси приглашение на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Читайте также: Министры спорта Великобритании и Франции считают недостаточными ограничения в отношении российских и белорусских спортсменов

Автор: 

Беларусь (7888) Олимпиада (1136) россия (95402) Гутцайт Вадим (60)


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Топ комментарии
+28
Ти не правий на 100% . На фронті люди помирають. Мільйони біженців. Тисячі без житла. "А у наших спартсменав відітє лі кароткая спартівная карьєра." Звичайні люди своїми податками фінансують цих короткоспортивних спортсменів. Та пох на вашу кар"єру. Почалися дискусії " як змагатися з недоспортсменами із терористичної країни" . Їбанулися
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23.07.2023 20:13
+20
Я это расцениваю как плевок
Не в мой адрес
А как плевок украинской армии
В то время,как бойцы молотятся на реальном фронте
Мы ,видите ли , не можем на спортивном фронте
Дать в морду врагу
Просто бойкотом
Нет слов
Одни матюки
Безнравственность власти зашкаливает
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23.07.2023 19:56
+18
Я думаю краще на відбіркові змагання відправляти "спортсменів" з певних кіл, і тупо нищити русню ,роблячи їх зразу параолімпійцями. Параолімпійці точно не будуть виступати на олімпіаді.
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23.07.2023 19:52
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А треба було б добавити, що у випадку присутності кацапні на змаганнях, нєізвєстниє падонкі переламають тим спортсменам руки і ноги.
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23.07.2023 19:45 Ответить
Олімпіада - це змагання. Це виклик. Україна обов'язково має брати участь в Олімпіаді, навіть якщо продажна європогань пустить туди погань московську. Не брати участь в Олімпіаді - це спортивне самогубство. Москалі з цього потішаться, а підарам з МОКу геть *****. Вони своє бабло відпрацьовують.
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23.07.2023 19:47 Ответить
Ти не правий на 100% . На фронті люди помирають. Мільйони біженців. Тисячі без житла. "А у наших спартсменав відітє лі кароткая спартівная карьєра." Звичайні люди своїми податками фінансують цих короткоспортивних спортсменів. Та пох на вашу кар"єру. Почалися дискусії " як змагатися з недоспортсменами із терористичної країни" . Їбанулися
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23.07.2023 20:13 Ответить
Найкращий варіант недопустити в світ рашистів і *********. Працюйте пане Гутцайт...
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23.07.2023 20:16 Ответить
Вояки бьються на фронті, а спортсмени мають битися на майданчиках. Москальню треба бити і там і там.
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23.07.2023 20:35 Ответить
нехай працювати йдуть, більше користі буде чим від нафіг нікому непотрібних спортивних результатів.
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24.07.2023 08:09 Ответить
вын же персонально не вмирае
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23.07.2023 23:58 Ответить
ти дебіл
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24.07.2023 08:08 Ответить
Та ні, просто з дебілами доводиться спілкуватись
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24.07.2023 11:06 Ответить
ну такий твій рівень дебіла
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24.07.2023 11:34 Ответить
Ні. Тут не в рівні справа. З дебілом спілкуєшся по-дебільному, а з не дебілом відповідно не по дебільному. Але дебіли, типу тебе, трапляються частіше.
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24.07.2023 11:58 Ответить
це ти так дебільне думаєш
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24.07.2023 16:07 Ответить
Довго ж ти думав. Ким же ти працюєш, тугодуме?
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24.07.2023 16:40 Ответить
дебільне, я маю чим зайнятись, а не з дебілами спілкуватись, тому на цьому припиняю з тобою дебілом спілкування, щоб не подумали, що тайже як ти.
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24.07.2023 18:36 Ответить
Бувай. Тайже як я тобі точно не світить.
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24.07.2023 19:43 Ответить
Я думаю краще на відбіркові змагання відправляти "спортсменів" з певних кіл, і тупо нищити русню ,роблячи їх зразу параолімпійцями. Параолімпійці точно не будуть виступати на олімпіаді.
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23.07.2023 19:52 Ответить
і бажано лежачих)))
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23.07.2023 20:31 Ответить
Із заплющеними очами
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23.07.2023 21:01 Ответить
ну так, але там поліція краще працює чим у нас, посадять.
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24.07.2023 08:11 Ответить
Я это расцениваю как плевок
Не в мой адрес
А как плевок украинской армии
В то время,как бойцы молотятся на реальном фронте
Мы ,видите ли , не можем на спортивном фронте
Дать в морду врагу
Просто бойкотом
Нет слов
Одни матюки
Безнравственность власти зашкаливает
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23.07.2023 19:56 Ответить
це плювок в т.ч. з охвістя ЄрЗе. Які не спромоглися переконати навіть спортивних чиновників, що рашизм - це родич нацизму, складова того самого фашизму; і що він має бути забанений як фашизм, расизм, нацизм, та інші течії цього людиноненависького явища.

От Верховна Рада 2,5місяці тому прийняла постанову про рашизм, а чи багато раз на світових форумах наша влада розказувала світу, що рашизм - це явище фашизму? Впевнений, що Ви, як і я не почули цього на самміті НАТО у Вільнюсі... забули, *ОПи зелені; але їм, скоріш за все, "акакаяразніца"...
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23.07.2023 20:07 Ответить
Та ви шо ні защо ці скотособаки з мінспорту не випустять з рук можливість на халяву зїздити з родинами на олімпійскимі ігри і майже місяц пожити як бари за государствений кошт
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23.07.2023 20:52 Ответить
Ну так офіційні делегації можуть і без спортсменів туди поїхати.
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23.07.2023 21:39 Ответить
Прогнутись за медальки та бабло від участі - це "спорт поза політикою"
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23.07.2023 20:03 Ответить
Це називається: раз - не підарас, а два рази - не система. І якийсь західний лібераст скаже: так рашисти не такі вже й погані, он як чемно себе ведуть на змаганнях, а спорт - взагалі поза політикою... Ми або б'ємо рашистів на усіх фронтах, або прогинаємося. Як же **** гидко, що при владі - одні малороси!
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23.07.2023 20:10 Ответить
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23.07.2023 20:14 Ответить
Та хай їдуть.Вибірково-кастова мобілізація їх не торкається.Чого байкотувати?Прокачку кацапського газу ми ж не байкотуємо?Ні.Та й війни між нами та кацапнею юридично не має.
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23.07.2023 20:14 Ответить
відмовившись Україна зробить гірше тільки українським спортсменам, а кацапам та ********* навпаки зробить подарунок.
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23.07.2023 20:14 Ответить
В 1980 году США, Британия и другие страны
Бойкотировали московскую олимпиаду
За ввод советских войск в Афганистан
И та часть мира,которая не интересуется политикой
Через этот БОЙКОТ
Узнала о преступлении СССР
Украина должна была сделать все,чтобы мир
БОЙКОТИРОВАЛ русских спортсменов
Чтобы их не пускали ни в одну приличную страну
Пусть соревнуются у себя дома
Делают российские олимпиады
По анализам ПОДМЕНЕННОЙ МОЧИ
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23.07.2023 21:04 Ответить
а зараз ні США, ні Британія, ні інші країни не бойкотують Олімпіаду через присутність там кацапів та *********. і Україна ніяк на це вплинути не здатна.
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23.07.2023 22:16 Ответить
Нет,не бойкотируют
Нет в мире сегодня Маргарет Тэтчер
Политика с железными яйцами
А в 1980 году была Железная леди
И поэтому был бойкот
Миром сегодня правят слабаки
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23.07.2023 23:10 Ответить
ти дебіл
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24.07.2023 08:12 Ответить
"спорт внє палітікі" руснявая скрєпа і головний слоган проруснявого мок.
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23.07.2023 20:14 Ответить
Гутцайт ти корупціонер, зрадник і мерзенна гнида.
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23.07.2023 20:19 Ответить
Да, это редкая МРАЗЬ! И «красивая» «украинская» фамилия полностью это оправдывает.
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23.07.2023 20:32 Ответить
Якщо буде бойкот ОІ , то і Гутцайту нем чого їхати в Париж . А йому так хочеться в Париж. Плюс бабло від доходів з олімпіади підкосити можна. І воно починає всяку срань розповсюджувати. Був бубка - уславлений підар і цей почав до нього наближатися
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23.07.2023 21:09 Ответить
Іст дас Гутцайт? Найн, дас іст зер шлехте цайт!
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23.07.2023 20:30 Ответить
хенде хох
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23.07.2023 20:38 Ответить
Мэр Парижа: Сделаю все, чтобы россиян и белорусов не было на Олимпиаде-2024
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23.07.2023 20:37 Ответить
боюсь олимпиаду перенесут в Зимбабве
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23.07.2023 20:40 Ответить
Мер Парижу має змогу сказати: "Я намагався, але нє палучілось, зайка..."
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23.07.2023 20:43 Ответить
пустит если русня прекратит войну
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23.07.2023 20:47 Ответить
Взагалі-то мер Парижу - жінка.
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23.07.2023 21:42 Ответить
А на пєдєсталє у випадку завоєванія медалів с обєїх сторон ,будут обжиматься чи будут отводіть глазкі в низ???
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23.07.2023 20:45 Ответить
незя лишать удовольствия Украинским спортсменам плюнуть кацапу в морду
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23.07.2023 20:49 Ответить
Досі переважно обжимались.
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23.07.2023 20:53 Ответить
Такое впечатление что этот поц Гутцайт что то получил от Расеи. На счет в офшоре. Или кэш? А может он того, дебил, ведь он же ЗЕлёный? Да нет, точно, что то получил. А может дебил и получил?
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23.07.2023 20:55 Ответить
Справа в одному - якого чорта бульбашам і кацапам, як представникам країн-агресорів, дозволено їхати на олімпійські ігри навіть під нейтральним прапором?
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23.07.2023 21:03 Ответить
Все правильно. А то это не бойкот выходит, а самобойкот. Наши спортсмены тренируются, готовятся, а на соревнования в итоге едут ******** и под********.
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23.07.2023 21:13 Ответить
Кто-то переживал о советских спортсменах во время Курской битвы ?
А японцы думали об Олимпиаде после Хиросимы ?
Люди, ИДЁТ ВОЙНА, какой нах спорт - всё для ЗСУ !
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23.07.2023 21:19 Ответить
А в часи Курської битви німецький газ ішов по території СРСР, чи навпаки, радянский через Німеччину? СРСР і Німеччина влаштовували "зернові коридори"?
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23.07.2023 23:40 Ответить
Другий на відставку?
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23.07.2023 21:22 Ответить
Спортсмены - это праздничные ДАРМОЕДЫ, жрущие готовые деньги.
Когда жизнь в стране сытая и мирная, можно думать об Олимпиаде.
Спортсмены могут спокойно тратить призовые, продавать свои "Феррари"
и жить как нормальные вменяемые люди.
А не как роботы, которые жрут головой.
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23.07.2023 21:26 Ответить
Яка може бути ще дискусія?Рашисти хоч під свої трикалом хоч під нейтральним прапором все рівно залишаться рашистами.Або русні там немає в будь-якому вигляді або бойкот.
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23.07.2023 21:35 Ответить
А, тебе ИДИОТ это разве не ясно, что лишая наших спортсменов участия в соревнованиях, Вы, МУДАКИ, наказываете не ******* КАЦАПОВ, а наших ребят.
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23.07.2023 21:40 Ответить
наші "рєбята" мають бути на фронті і захищати свою країну а не робити селфі з вбивцями українців...
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23.07.2023 21:49 Ответить
У спортсменів і вік, і здоров'я чудово підходять для військової служби.
Спортсмени часто мають і військов звання, щоб мати дорлати за вислугу.
Час відробляти ці гроші.
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23.07.2023 22:46 Ответить
Честь країни захищають військові, а не спортсмени.
Спортсмени працюють на престиж (понти) - це інша категорія.
СРСР дуже любив понти, і де він тепер ?
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23.07.2023 23:18 Ответить
Абсолютно вірно! Більше ніякої участі українських спортсменів в будь-яких змаганнях! Та і взагалі, спорту в Україні взагалі бути не повинно! Нахріна ці дешеві понти? Дайош КНДР-2!!!
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23.07.2023 23:45 Ответить
треба відмовитися від державного фінансування українського спорту, хай ґудсайд змагаються з расєянами та білорасєянами за власний рахунок під нейтральним прапором...
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23.07.2023 21:47 Ответить
Розігнати к х...ям цей Олімпійський комітет. Що він робить? Яка його функція? Вони ведуть діскусії... Про що? В яке ще місце поцілувати Могучих? Чи на чому ще нагріти руки Гутцайт? Ну і для тих, хто говорить про «престиж України», а як бути з тими спортсменами, яки воюють на фронті, чи вже загинули захищаючи нас з вами? Чому Гутцайт не візьме до рук зброю і замінеть когось на передку? Порушиться весь український спорт? Чи зголодує дружина на каналі 1+1? Ні кацапам і бульбанам на Олімпіаді! Які ще «обговорення». Слава Україні! Смерть клятим ворогам!
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23.07.2023 21:58 Ответить
мок включил в исинбаеву в свой состав...не нашел у нее поддержки путина...
какая гадость, этот ваш спорт и эти ваши моки....
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23.07.2023 23:22 Ответить
Будем надеяться, хотя бы, что весь МОК получил удовольствие. МОК-чмок-чмок-чмок...
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23.07.2023 23:42 Ответить
Питання складне. Але, якщо ми просто будемо бойкотувати все, де буде з'являтися Росія, то вона почне з'являтися всюди, навіть там, де їй не потрібно, аби заблокувати нам все. Війна йде на всіх фронтах. От Росія з'явилася на Сході, ми ж не бойкотуємо, ми її там б'ємо.
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24.07.2023 02:50 Ответить
К О З Е Л !
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24.07.2023 10:05 Ответить
Децкий сад!
Чтобы получить правильный ответ, сперва нужно задать правильный вопрос.
А правильный вопрос звучит так: что принесёт больше ПОЛЬЗЫ ГОСУДАРСТВУ УКРАИНА - участие или бойкот?
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24.07.2023 10:11 Ответить
 
 