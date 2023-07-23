Украина может отказаться от бойкота соревнований, где будут выступать россияне и белорусы, - Гутцайт
Началась дискуссия об участии украинских спортсменов в квалификационных соревнованиях к Олимпийским играм, которые состоятся в Париже в 2024 году.
Об этом в эфире телемарафона сообщил министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"России и Беларуси как официальных стран не будет на Олимпийских играх. И сейчас мы уже начали дискуссию о возможности, если не будет России и Беларуси на Олимпийских играх, чтобы наши спортсмены уже участвовали во всех квалификационных соревнованиях к Олимпийским играм, которые будут проходить в Париже в 2024 году", - сказал он.
На уточняющий вопрос, может ли Украина разрешить спортсменам участвовать в соревнованиях с россиянами и белорусами, которые будут выступать под нейтральным флагом, Гутцайт сказал: "Сейчас мы этот вопрос рассматриваем. Мы ведем дискуссии с нашими всеукраинскими федерациями, с нашими спортсменами".
Министр подчеркнул, что Украина добивалась того, чтобы России и Беларуси не было на Олимпийских играх и достигла этого: "Флагов и другой символики России и Беларуси там не будет".
"А относительно участия наших спортсменов, мы сейчас рассматриваем, ведем дискуссию, мы ежедневно со всеми президентами федераций выясняем этот вопрос и в ближайшее время мы узнаем наше общее решение", - сказал он.
Напомним, Цензор.НЕТ сообщал, что Международный олимпийский комитет 26 июля не пришлет России и Беларуси приглашение на Олимпийские игры 2024 года в Париже.
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Не в мой адрес
А как плевок украинской армии
В то время,как бойцы молотятся на реальном фронте
Мы ,видите ли , не можем на спортивном фронте
Дать в морду врагу
Просто бойкотом
Нет слов
Одни матюки
Безнравственность власти зашкаливает
От Верховна Рада 2,5місяці тому прийняла постанову про рашизм, а чи багато раз на світових форумах наша влада розказувала світу, що рашизм - це явище фашизму? Впевнений, що Ви, як і я не почули цього на самміті НАТО у Вільнюсі... забули, *ОПи зелені; але їм, скоріш за все, "акакаяразніца"...
Бойкотировали московскую олимпиаду
За ввод советских войск в Афганистан
И та часть мира,которая не интересуется политикой
Через этот БОЙКОТ
Узнала о преступлении СССР
Украина должна была сделать все,чтобы мир
БОЙКОТИРОВАЛ русских спортсменов
Чтобы их не пускали ни в одну приличную страну
Пусть соревнуются у себя дома
Делают российские олимпиады
По анализам ПОДМЕНЕННОЙ МОЧИ
Нет в мире сегодня Маргарет Тэтчер
Политика с железными яйцами
А в 1980 году была Железная леди
И поэтому был бойкот
Миром сегодня правят слабаки
А японцы думали об Олимпиаде после Хиросимы ?
Люди, ИДЁТ ВОЙНА, какой нах спорт - всё для ЗСУ !
Когда жизнь в стране сытая и мирная, можно думать об Олимпиаде.
Спортсмены могут спокойно тратить призовые, продавать свои "Феррари"
и жить как нормальные вменяемые люди.
А не как роботы, которые жрут головой.
Спортсмени часто мають і військов звання, щоб мати дорлати за вислугу.
Час відробляти ці гроші.
Спортсмени працюють на престиж (понти) - це інша категорія.
СРСР дуже любив понти, і де він тепер ?
какая гадость, этот ваш спорт и эти ваши моки....
Чтобы получить правильный ответ, сперва нужно задать правильный вопрос.
А правильный вопрос звучит так: что принесёт больше ПОЛЬЗЫ ГОСУДАРСТВУ УКРАИНА - участие или бойкот?