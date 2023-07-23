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Новости Агрессия России против Украины Война
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Только РФ думает, что, убивая людей, заставит их больше любить Россию, – посол Британии Симмонс

сіммонс

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс считает, что Россия, обстреливая украинские города, стремится настроить украинцев против власти, но добивается обратного.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в твиттере.

"Вероятно, цель ракетного террора РФ по отношению к Одессе и другим городам – настроить людей в Украине против собственных лидеров. Я не вижу никаких признаков этого. Вижу обратное. Независимые опросы в Украине подтверждают это. Только РФ думает, что, убивая людей, заставит их больше любить Россию", - написала дипломат.

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Как сообщалось, в результате ракетного удара по Одессе 1 человек погиб, 22 - пострадали, из них 4 ребенка. По данным ОК "Південь", рашисты били по портовой инфраструктуре Одессы, из-за погрешности ракет пострадали гражданские объекты.

По данным Воздушных сил, во время атаки на Одесщину уничтожены 9 из 19 вражеских ракет. В мэрии уточнили, что в результате варварского ночного обстрела Одессы в городе повреждены более 40 зданий.

Автор: 

обстрел (26975) Одесса (7869) Симмонс Мелинда (103)


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Топ комментарии
+11
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23.07.2023 20:16
+10
На расее сталіна ******* білше за все бо він десятки мільйонів рузьке вбив. Тому так думати є підстави
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23.07.2023 20:19
+9
А їм і не потрібно, щоб їх любили. Їм потрібен страх і покора. - Невже не зрозуміло людям, котрі працюють в Україні і повинні вже добре вивчити мразію?
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23.07.2023 20:33
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23.07.2023 20:16 Ответить
На расее сталіна ******* білше за все бо він десятки мільйонів рузьке вбив. Тому так думати є підстави
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23.07.2023 20:19 Ответить
Мені особисто пох... скільки кацапів вбила ця вусато-оспова наволоч під назвою сталін. Але вважаю, що призагальній кількості інших націй срср, репресованих, загублених голодомором і вбитих під час другої світової війни це дуже невелика кількість.
Чому невелка.... а тому що як казала ця наволоч... Смерть однієї людини це трагедія, а смерть мільонів, це просто статистика.
Тому коли зараз іде щоденна інформація про кількість втрат орків, то для мене просто статистика.
А загибель кожого воїна України, дика біль у серці.
Слава Україні!!! Слава нашим воякам!!! Смерть ворогам!!!
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23.07.2023 21:03 Ответить
Російський садист у стані азарту від убивств!
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23.07.2023 20:21 Ответить
С грузинами, венграми, чеченцами сработало.
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23.07.2023 20:21 Ответить
Ні куя не спрацювало. Вони просто зачаїлися і чекають, поки параша ослабне. А тоді будуть рвати її зубами з насолодою. Так було з Ічкерією. Кавказька війна тривала 50 років. Потім на 130 років ічкерійці начебто підкорилися. Але коли почав розвалюватися совок, вони швидко пригадали московітам всі їхні злочини.
Єдине, що сумно, що послаблювати парашу Україні доводиться без їхньої допомоги.
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23.07.2023 21:40 Ответить
Згідно з опитуваннями суспільної думки у Словаччині та Болгарії, наприклад, підтримка дій росіян вища аніж в Угорщині. Так що 56 рік не минув даремно! Але керівництво, так. Тотально корумповане Росією.
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23.07.2023 22:06 Ответить
зомби и орки ничего не думают, их цель, просто уничтожать всё на своём пути ...
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23.07.2023 20:24 Ответить
Путин идиот. Всё, за что он брался, шло коту под хвост.
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23.07.2023 20:24 Ответить
Потому он так любит рисовать кота сзади. Это сакральное.
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23.07.2023 20:26 Ответить
там де раZZія та рашисти...- завжди розруха, вбивства, грабунки...а пізніше Голодомори....
раSSія це імперія Зла - країна терорист!
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23.07.2023 20:30 Ответить
Певна логіка у кацапів все таки є. В ********** це спрацьовує. Тобто, чим більше дубасиш незгодних тим частіше вони каються і заявляють про свою любов до ********** і вірність ***** особисто. Їм хочеться вірити що і українці таке ж тупе бидло як і кацапи...
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23.07.2023 20:31 Ответить
Свідомий знає, що він таки же як і усі а зайвехромосом касабський гадає, що усі такі, як і воно!
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23.07.2023 21:01 Ответить
А їм і не потрібно, щоб їх любили. Їм потрібен страх і покора. - Невже не зрозуміло людям, котрі працюють в Україні і повинні вже добре вивчити мразію?
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23.07.2023 20:33 Ответить
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23.07.2023 20:54 Ответить
Роззсійська логіка нажаль такова, бье значіть любє.
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23.07.2023 21:00 Ответить
На Донбасі чимало таких, які сидять на згарищах та руїнах своїх знищених міст та чекають "русскій мір" і здають позиції ЗСУ.
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23.07.2023 21:10 Ответить
хєрню городиш.
ти їх бачив особисто, п()здун-балабол?
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23.07.2023 22:29 Ответить
Там воюють близькі друзі (один з яких після серйозного поранення зараз в місті) і вони багато розповідають про "мєснає насєлєніє". Крім того, коли ми приймали біженців з Маріуполя серед них вистачало таких, які стверджували, що війну спровокували українці бо хотіли в ЄС та НАТО. І останнє - лише за минулий тиждень у нас схопили кількох переселенців з Донбасу, які вели антиукраїнську діяльність та підтримували "русскій мір".
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23.07.2023 22:44 Ответить
Да,Россия убивает людей
В том числе,пани посол
Россия убивает граждан Британии
Убивает полонием и новичком
Однако это не мешает Британии
Давать паспорта богатеньким русским
Обучать их деток в Оксфорде
У нас обычно в таком случае, пани посол ,говорят
Про крестик и трусы
Спросите у украинских дипломатов - что это означает
Надеюсь,они будут смелы
Как Ваш недавний визави в Британии посол Пристайко
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23.07.2023 21:14 Ответить
С действиями кацапов на своей територии британці разберутся без сопливих.
У вас можно спростить о подготовке к повномасштабного вторжению, о покупке битума и єлектричества у лукашенко, о судьбе Овручского танкового батальона, о разминировании Чонгара, дороги, стугни не єкспортние....
Про труси и крестик себя спросите
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23.07.2023 21:37 Ответить
І як Британія розібралась ? Цікаво коли ? Може коли там вбивали Литвиненка і травили скрипалів і чи коли там абрамрвич заробляв мільйони?
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24.07.2023 06:40 Ответить
а ничего что Украина до сих пор аккуратно перегоняет газ из Раши в Венгрию? или єтадругое.
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23.07.2023 22:30 Ответить
Украина не покупает газ у России
Это Европа покупает
И гонит его по украинскому газопроводу
А Украина покупает газ у Европы
Слышали такое слово РЕВЕРС?
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23.07.2023 22:55 Ответить
",,,,,,,,,,,,,,змусить їх більше любити Росію,,," - Ви помилятесь,Пані посол,орда,має велике бажання Знищити Україну як державу,та Українців,як Націю,,,а може,Ви не помиляєтесь,а просто у Вас,немає бажання,називати речі,своїми іменами,
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23.07.2023 21:14 Ответить
Ні,не любити,а боятись та раболепствовать хочуть змусити своїми обстрілами....
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23.07.2023 21:34 Ответить
Проблема в том что наивные розовые пони ни когда не понимали что такое кацапы. Лучше бы молчали.
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23.07.2023 22:04 Ответить
сопливые розовые пони - это те кто в разгар войны в СВОЕЙ стране выбрали клоуна,который на полном серьезе хотел договориться с путиным закончить войну.
а те кого вы оскорбили, обозвав розовыми пони много лет готовятся к войнам, вооружаются и даже дают НАМ свое оружие.
так что прежде чем открывать свой ротик на Великую Британию, помой его скипидаром.
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23.07.2023 22:32 Ответить
Тьфу на тебя.
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23.07.2023 23:06 Ответить
 
 