Только РФ думает, что, убивая людей, заставит их больше любить Россию, – посол Британии Симмонс

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс считает, что Россия, обстреливая украинские города, стремится настроить украинцев против власти, но добивается обратного.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в твиттере.

"Вероятно, цель ракетного террора РФ по отношению к Одессе и другим городам – настроить людей в Украине против собственных лидеров. Я не вижу никаких признаков этого. Вижу обратное. Независимые опросы в Украине подтверждают это. Только РФ думает, что, убивая людей, заставит их больше любить Россию", - написала дипломат.

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Как сообщалось, в результате ракетного удара по Одессе 1 человек погиб, 22 - пострадали, из них 4 ребенка. По данным ОК "Південь", рашисты били по портовой инфраструктуре Одессы, из-за погрешности ракет пострадали гражданские объекты.

По данным Воздушных сил, во время атаки на Одесщину уничтожены 9 из 19 вражеских ракет. В мэрии уточнили, что в результате варварского ночного обстрела Одессы в городе повреждены более 40 зданий.