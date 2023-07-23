Только РФ думает, что, убивая людей, заставит их больше любить Россию, – посол Британии Симмонс
Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс считает, что Россия, обстреливая украинские города, стремится настроить украинцев против власти, но добивается обратного.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в твиттере.
"Вероятно, цель ракетного террора РФ по отношению к Одессе и другим городам – настроить людей в Украине против собственных лидеров. Я не вижу никаких признаков этого. Вижу обратное. Независимые опросы в Украине подтверждают это. Только РФ думает, что, убивая людей, заставит их больше любить Россию", - написала дипломат.
Как сообщалось, в результате ракетного удара по Одессе 1 человек погиб, 22 - пострадали, из них 4 ребенка. По данным ОК "Південь", рашисты били по портовой инфраструктуре Одессы, из-за погрешности ракет пострадали гражданские объекты.
По данным Воздушных сил, во время атаки на Одесщину уничтожены 9 из 19 вражеских ракет. В мэрии уточнили, что в результате варварского ночного обстрела Одессы в городе повреждены более 40 зданий.
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Чому невелка.... а тому що як казала ця наволоч... Смерть однієї людини це трагедія, а смерть мільонів, це просто статистика.
Тому коли зараз іде щоденна інформація про кількість втрат орків, то для мене просто статистика.
А загибель кожого воїна України, дика біль у серці.
Слава Україні!!! Слава нашим воякам!!! Смерть ворогам!!!
Єдине, що сумно, що послаблювати парашу Україні доводиться без їхньої допомоги.
раSSія це імперія Зла - країна терорист!
ти їх бачив особисто, п()здун-балабол?
В том числе,пани посол
Россия убивает граждан Британии
Убивает полонием и новичком
Однако это не мешает Британии
Давать паспорта богатеньким русским
Обучать их деток в Оксфорде
У нас обычно в таком случае, пани посол ,говорят
Про крестик и трусы
Спросите у украинских дипломатов - что это означает
Надеюсь,они будут смелы
Как Ваш недавний визави в Британии посол Пристайко
У вас можно спростить о подготовке к повномасштабного вторжению, о покупке битума и єлектричества у лукашенко, о судьбе Овручского танкового батальона, о разминировании Чонгара, дороги, стугни не єкспортние....
Про труси и крестик себя спросите
Это Европа покупает
И гонит его по украинскому газопроводу
А Украина покупает газ у Европы
Слышали такое слово РЕВЕРС?
а те кого вы оскорбили, обозвав розовыми пони много лет готовятся к войнам, вооружаются и даже дают НАМ свое оружие.
так что прежде чем открывать свой ротик на Великую Британию, помой его скипидаром.