Блинкен: "Если бы завтра мы решили передать Украине F-16, прошли бы месяцы и месяцы до того, как они были бы реально введены в эксплуатацию"

Соединенные Штаты не могут передать Украине F-16 немедленно, ведь это не будет иметь смысла без должной подготовки пилотов и технического персонала.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"Дело не только в самом оборудовании. Это еще и обучение. Это техническое обслуживание. Это умение использовать авиацию в координации с другими родами войск. На все это нужно время. Если бы завтра мы решили передать Украине F-16, прошли бы месяцы и месяцы до того, как они были бы реально введены в эксплуатацию", - пояснил Блинкен.

Он добавил, что сейчас США работают над тем, чтобы передать Украине самолеты, но этого недостаточно.

"Именно над этим мы сейчас работаем, потому что, как я уже говорил, недостаточно предоставить им F-16, их надо научить. Программа тренировок продвигается вперед с рядом стран. Все это происходит. Но я не военный эксперт.... Мы считаем, что то, что у них есть и чему они были обучены, является тем, что им нужно для того, чтобы быть эффективными, в том числе и в борьбе с российскими минами", - пояснил он.

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Блинкен также заверил, что Украина получит американские истребители.

"Я верю, что они (украинцы. - Ред.) получат их, и важно сосредоточиться на том, чтобы убедиться, что когда они это сделают, они будут должным образом подготовлены, смогут обслуживать самолеты и использовать их разумно", - подытожил он.