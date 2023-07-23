Блинкен: "Если бы завтра мы решили передать Украине F-16, прошли бы месяцы и месяцы до того, как они были бы реально введены в эксплуатацию"
Соединенные Штаты не могут передать Украине F-16 немедленно, ведь это не будет иметь смысла без должной подготовки пилотов и технического персонала.
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
"Дело не только в самом оборудовании. Это еще и обучение. Это техническое обслуживание. Это умение использовать авиацию в координации с другими родами войск. На все это нужно время. Если бы завтра мы решили передать Украине F-16, прошли бы месяцы и месяцы до того, как они были бы реально введены в эксплуатацию", - пояснил Блинкен.
Он добавил, что сейчас США работают над тем, чтобы передать Украине самолеты, но этого недостаточно.
"Именно над этим мы сейчас работаем, потому что, как я уже говорил, недостаточно предоставить им F-16, их надо научить. Программа тренировок продвигается вперед с рядом стран. Все это происходит. Но я не военный эксперт.... Мы считаем, что то, что у них есть и чему они были обучены, является тем, что им нужно для того, чтобы быть эффективными, в том числе и в борьбе с российскими минами", - пояснил он.
Блинкен также заверил, что Украина получит американские истребители.
"Я верю, что они (украинцы. - Ред.) получат их, и важно сосредоточиться на том, чтобы убедиться, что когда они это сделают, они будут должным образом подготовлены, смогут обслуживать самолеты и использовать их разумно", - подытожил он.
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Тобто гроші для влади цінніше ніж життя.
На початку війни, Польша готова була передати МІГи - США заборонили.
Теж саме з танками, ATACAMS, F16, лендлізом - кожного разу видумують, чому давати не потрібно.
Наступні вибори через рік, новий президент в січні 2025року - і тільки тоді щось зміниться, в кращу, або гіршу сторону.
Стыдоба - сверхдержава США боится никчемных ************.
Чи не надійніше витратити кошти не на Ф-16 а на мобільні засоби для ураження цілей на відстані 1000 км і більше, для яких не обов'язково будувати стаціонарну інфраструктуру.
Скорость на Байкало-Амурской магистрали была бы 300 км/ч.
Буряты говорили по-немецки и ездили на "Порше", а не тырили унитазы в Буче.
Сейчас снова говорят нет по множеству намного более очевидных политических решений.
Надеюсь дожить и посмотреть на итог.
Требуло вчора передати.А ще краще позавчора.
Это меньше 5%
Тоже самое и с ракетами.
Ничем иным, кроме трусости, импотенции и старческого маразма это не объясняется.
А трусость, импотенция и старческий маразм - бюрократияя и геронтократия цинично оправдывают "демократией".
Если бы вы год назад начали обучение,то ............................
Поэтому мы передадим Ф16 осенью