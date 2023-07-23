РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10187 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине
62 548 126

Блинкен: "Если бы завтра мы решили передать Украине F-16, прошли бы месяцы и месяцы до того, как они были бы реально введены в эксплуатацию"

блінкен

Соединенные Штаты не могут передать Украине F-16 немедленно, ведь это не будет иметь смысла без должной подготовки пилотов и технического персонала.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"Дело не только в самом оборудовании. Это еще и обучение. Это техническое обслуживание. Это умение использовать авиацию в координации с другими родами войск. На все это нужно время. Если бы завтра мы решили передать Украине F-16, прошли бы месяцы и месяцы до того, как они были бы реально введены в эксплуатацию", - пояснил Блинкен.

Он добавил, что сейчас США работают над тем, чтобы передать Украине самолеты, но этого недостаточно.

"Именно над этим мы сейчас работаем, потому что, как я уже говорил, недостаточно предоставить им F-16, их надо научить. Программа тренировок продвигается вперед с рядом стран. Все это происходит. Но я не военный эксперт.... Мы считаем, что то, что у них есть и чему они были обучены, является тем, что им нужно для того, чтобы быть эффективными, в том числе и в борьбе с российскими минами", - пояснил он.

Читайте также: F-16 может прикрыть небо от дронов и ракет, приблизить процент сбивания к 100, - Воздушные силы

Блинкен также заверил, что Украина получит американские истребители.

"Я верю, что они (украинцы. - Ред.) получат их, и важно сосредоточиться на том, чтобы убедиться, что когда они это сделают, они будут должным образом подготовлены, смогут обслуживать самолеты и использовать их разумно", - подытожил он.

Автор: 

США (26489) помощь и поддержка (867) Блинкен Энтони (937) F-16 (549)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+29
Ну так уже полтора года прошло, месяцы и месяцы.
показать весь комментарий
23.07.2023 21:45
+19
Это да. Но и наше МО и власть кроме хотелок должны были выполнить огромный кусок работы по адаптации аэродромов, ПВО и т.д. Все-равно без западных самолётов мы не обойдемся, т.к. ресурс старой техники уже подходит к концу. Это все нужно было начинать делать еще позавчера.
показать весь комментарий
23.07.2023 21:52
+18
я вам більше скажу не було б повномасштабного вторгнення .
показать весь комментарий
23.07.2023 22:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
За лендліз сказали, що не потрібен, тому що через 100 років можливо прийдеться оплатити (для України зняли терміни оплати).

Тобто гроші для влади цінніше ніж життя.

На початку війни, Польша готова була передати МІГи - США заборонили.

Теж саме з танками, ATACAMS, F16, лендлізом - кожного разу видумують, чому давати не потрібно.

Наступні вибори через рік, новий президент в січні 2025року - і тільки тоді щось зміниться, в кращу, або гіршу сторону.
показать весь комментарий
23.07.2023 23:22 Ответить
Я теж саме пишу пів року бажання не має нажаль
показать весь комментарий
23.07.2023 23:05 Ответить
Это называется. Оправдание собственной импотентности.
показать весь комментарий
23.07.2023 23:12 Ответить
То якого дідька не було починать ще рік тому?
показать весь комментарий
23.07.2023 23:17 Ответить
А ты не ссы, передай. Они в Польше постоят пару-тройку месяцев - не заржавеют.
Стыдоба - сверхдержава США боится никчемных ************.
показать весь комментарий
23.07.2023 23:20 Ответить
Щиросерде зізнання у півторарічному жуванні шмарклів. Ніби від зелених пісдоболів заразилися.
показать весь комментарий
23.07.2023 23:34 Ответить
Ну і до чого ці балачки, Блінкен? А якби "завтра" було 1 березня 2022 року?
показать весь комментарий
23.07.2023 23:46 Ответить
Сколько месяцев нужно для начала применения ракет АТАКМС? Ответ - ноль. Их можно применять сразу. Может быть пора уже дать?
показать весь комментарий
23.07.2023 23:50 Ответить
На Росії є ракети які здатні знищити наші аеродроми разом з літаками, виходить ми вбухаємо мільярди на будівництво дуже дорогої інфраструктури для західний літаків а русня їх знищить мопедами та старими ракетами за кілька мільйонів $. Варто розуміти що аеродроми дуже швидко виявляються зі спутника, через свої розміри.
Чи не надійніше витратити кошти не на Ф-16 а на мобільні засоби для ураження цілей на відстані 1000 км і більше, для яких не обов'язково будувати стаціонарну інфраструктуру.
показать весь комментарий
23.07.2023 23:53 Ответить
Если бы они так с Третьим Рейхом воевали, то сейчас пиво в маскве стоило бы от 7 дойчмарок до 30 гривень.
показать весь комментарий
24.07.2023 00:04 Ответить
Были бы автобаны до Владивостока.
Скорость на Байкало-Амурской магистрали была бы 300 км/ч.
Буряты говорили по-немецки и ездили на "Порше", а не тырили унитазы в Буче.
показать весь комментарий
24.07.2023 01:11 Ответить
рейхсмарок .
показать весь комментарий
24.07.2023 01:11 Ответить
Да, возможно и 7 рейхсмарок, особенно если бы Ади прозрел, и после провозглашения Акта восстановления Украинского Государства, вышел на трибуну и произнес речь - "Великий немецкий народ пришел освободить славянские народы от тюрьмы росийской империи и принести им свободу и демократию". Внутри N.S.D.A.P. никаких преград не было. Мог стать праведником мира. Но он сказал нет. Итог известен. Это наглядный пример, когда одно неверное политическое решение может завершить путь большого государства и даже империи.
Сейчас снова говорят нет по множеству намного более очевидных политических решений.
Надеюсь дожить и посмотреть на итог.
показать весь комментарий
24.07.2023 01:40 Ответить
Якби!
показать весь комментарий
24.07.2023 00:05 Ответить
Якби бабі яйця,була б дідом.,
Требуло вчора передати.А ще краще позавчора.
показать весь комментарий
24.07.2023 05:10 Ответить
Трохи б отих бетономішалок ка-52 і тому подібних су-25 приземлили,заважають дуже нашим воїнам.А літати можна з Польщі,але ж сцить НАТО.
показать весь комментарий
24.07.2023 05:58 Ответить
Из 6000 F-16 которые ржавеют в США не могут выделить 200-300 машин...
Это меньше 5%
Тоже самое и с ракетами.
Ничем иным, кроме трусости, импотенции и старческого маразма это не объясняется.
А трусость, импотенция и старческий маразм - бюрократияя и геронтократия цинично оправдывают "демократией".
показать весь комментарий
24.07.2023 06:19 Ответить
Якби ви вирішили передати Україні F-16 місяці й місяці тому...
показать весь комментарий
24.07.2023 07:54 Ответить
Якщо може пан передати то передай та не ляпай язиком зайвий раз .,а вже щоб окупантів знищувати ,то можна і толкових хлопців за місяць навчити ,або найняти за хорошу плату тих же американців чи англійців з видачею українського громадянства,бажаючі люди знайдуться було б тільки бажання у політиків.
показать весь комментарий
24.07.2023 07:57 Ответить
Если бы завтра мы решили передать Украине F-16, прошли бы месяцы и месяцы до того, как они были бы реально введены в эксплуатацию", - пояснил Блинкен. Источник:
Если бы вы год назад начали обучение,то ............................
показать весь комментарий
24.07.2023 08:18 Ответить
Якби їх надали у лютому, то ті місяці й місяці вже б минули
показать весь комментарий
24.07.2023 10:03 Ответить
Если бы мы сейчас передали Ф16 то украинцам нужны месяцы и месяцы для опанування.

Поэтому мы передадим Ф16 осенью
показать весь комментарий
24.07.2023 10:10 Ответить
Страница 2 из 2
 
 