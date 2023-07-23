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"Благословенная" вами ракета РФ прилетела прямо к алтарю храма, - митрополит Одесский УПЦ Виктор гневно обратился к Кириллу. ДОКУМЕНТ

Архиепископ Виктор Одесской епархии УПЦ направил гневное письмо Патриарху Московскому Кириллу (Гундяеву) и всем членам Священного Синода РПЦ относительно осуждения действий РФ и священников, служащих в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ текст письма распространяется в сети.

В тексте письма сказано: "Прекратить кровопролитие! Ваши епископы и священники освящают и благословляют танки и ракеты, которые бомбят наши мирные города. Сегодня, когда я приехал после окончания комендантского часа в Спасо-Преображенский Одесский кафедральный собор, увидел, что "благословенная" вами ракета РФ прилетела прямо в алтарь храма, в святая святых, я понял, что общего с вашими пониманиями у Украинской Православной Церкви ничего уже давно нет. Из-за личных амбиций вы потеряли Украинскую Православную Церковь и другие Церкви в странах "святой Руси".

Сам Архиепископ испытывает ухудшение состояния здоровья в связи с новостью о разрушении кафедрального собора.

Благословенная вами ракета РФ прилетела прямо к алтарю храма, - митрополит Одесский УПЦ Виктор гневно обратился к Кириллу 01

Как сообщалось, в результате ракетного удара по Одессе 1 человек погиб, 22 - пострадали, из них 4 ребенка. По данным ОК "Південь", рашисты били по портовой инфраструктуре Одессы, из-за погрешности ракет пострадали гражданские объекты.

По данным Воздушных сил, во время атаки на Одесщину уничтожены 9 из 19 вражеских ракет. В мэрии уточнили, что в результате варварского ночного обстрела Одессы в городе повреждены более 40 зданий.

Автор: 

Кирилл (1083) Одесса (7869) УПЦ МП (1560)


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Топ комментарии
+32
майно пошкодили яке допомагало заробляти їм Мерседеси - а це святе, святіше навіть посвідчиня ФСБ у кишені
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23.07.2023 22:41
+23
Та нехай ще в сраку його черговий раз поцілує, може допоможе ...
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23.07.2023 22:31
+23
а ось цей жук навозний, настоятель собору мовчить у тряпочку

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23.07.2023 23:00
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Правила форума Совет форумчан
и это все о нем, о отц. Викторе:
Диякон https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%94%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%27%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Андрій Кураєв писав що коли він подивився рубрику на сайті монастиря намісником якого був єп. Віктор під назвою «https://web.archive.org/web/20150617121045/http://iliya-monastery.org/blog/?page_id=330 Ризница отца наместника » то "грешный аз пришел в некоторое замешательство".https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%28%D0%91%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%29#cite_note-:0-1 [1] На цій веб сторінці продавались «…Часть Волоса Христа. Часть Крови Христовой… Апостол Иоанн Богослов, Евангелист. Мученик Царь Николай - (1918 г.)…»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%28%D0%91%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%29#cite_note-:0-1 [1] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%28%D0%91%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%29#cite_note-2 [2] . Дивні можщі на сайті цікавили також і Андрій Івановича, доктора історичних наук з Одеси: "Останнім часом у нас в Одесі, зокрема в ризниці Свято-Іллінського чоловічого монастиря, (http://iliya-monastery.org/blog/?page_id=330) з'явилися дуже дивні святині - частина волосу Спасителя, частина Крові Христової .... Мимоволі згадуєш семинарский жарт, про перо архангела Гавриїла і т.д. Як нам, простим парафіянам ставитися до подібних святинь" На що Архієпископ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD_(%D0%A1%D1%96%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%BE) Іоанн (Сіопко) відповідає: "З цим питання Вам краще звернутися до намісника Свято-Іллінського чоловічого монастиря"https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%28%D0%91%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%29#cite_note-3 [3] .
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23.07.2023 22:55 Ответить
утім, не будемо картати отц. Віктора - дух Одеси порто-франко
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23.07.2023 22:57 Ответить
а ось цей жук навозний, настоятель собору мовчить у тряпочку

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23.07.2023 23:00 Ответить
Іноді краще мовчати .... Щоб він не сказав, все буде проти нього, тому почекають пару днів тижнів і продовжать ...
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23.07.2023 23:33 Ответить
А что он не так сказал?
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23.07.2023 23:45 Ответить
Тут питання хто говорить. У кожної людини, тим більше публічної, є репутація, і від цього все пляше. Наприклад коли Гітлер говорив про мир в 1942 році, то це сприймалось не так, як він говорив в 1930му ... Приблизно так само і Хло говорить про мир і безпеку, при цьому атакуючи мирні місця ... Так і правильні слова з уст цього ченця з оглядом на його минуле звучать як знущання ...
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23.07.2023 23:55 Ответить
В том то и дело, что вопрос в том, что кто это говорит, паша-мерседес - гандон кацапский этого бы никогда не сказал а это человек честный потому, что написал правду. Я его не знаю и никогда не интересовался но то что он написал - это правда! У гитлера, как и у путина я думаю потомственная шизофрения поэтому я вообще не понимаю когда и во что им нужно было верить.
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24.07.2023 00:08 Ответить
І що ж вас дивує, шановний. Це ж Одеса). А вищеописане пір'я мабудь просто продали раніше).
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24.07.2023 00:40 Ответить
za to onufrij kazav sho ce ukraici sami protivo raketoi potrapili....SBU? ne pora li vzjatsa za popov mp po vzroslomu?
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23.07.2023 22:28 Ответить
Може така Божа кара, для приспішників сатанинського приходу МП в Україні? Цілилися в українців, а прилетіло до них?
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23.07.2023 22:30 Ответить
Сказано від УПЦ (МП).
Ніколи би не повірив, що таке можливо.
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23.07.2023 22:30 Ответить
майно пошкодили яке допомагало заробляти їм Мерседеси - а це святе, святіше навіть посвідчиня ФСБ у кишені
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23.07.2023 22:41 Ответить
Не заробляти, а збирати на мерседеси. )
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23.07.2023 23:30 Ответить
Та нехай ще в сраку його черговий раз поцілує, може допоможе ...
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23.07.2023 22:31 Ответить
Як в сраку поцілує, то у сраку і прилетить - такий у кацапів пожиттєвий жереб.
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23.07.2023 23:24 Ответить
Не в обіду, але перший раз чую такий вислів, а саме останнє слово, здається що це Гууугл перекладач?
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23.07.2023 23:28 Ответить
Все колись вперше буває.
"Перед нами - брат нужденний..
Тягне жереб свій злиденний
Та кляне життя своє".
 (П. Грабовський)
Не дякуйте.
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23.07.2023 23:52 Ответить
В цьому випадку якраз правильно, це не вибір, це доля, та що випала, ЖЕРЕБ ...
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23.07.2023 23:57 Ответить
Випадок той самий, якщо стежити за контекстом і не вигадувати те, чого нема.
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24.07.2023 00:05 Ответить
Вибачте, але жереб і вибір, це антоніми ...
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24.07.2023 00:08 Ответить
Звісно антоніми. А де ви в мене побачили про вибір - то ви самі вигадали. ))
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24.07.2023 00:24 Ответить
В тому плані, що я не можу повірити, що Ви рахуєте що це їх доля і вони нічого не можуть з цим зробити, тобто пливуть по течії і не впливають на це ніяк. Винен цар а вони в шоколаді. Схоже з Гітлером, який взяв всю відповідальність за злочини громадян на себе. Але це не так, вони на опитуваннях чітко заявляють за чим йдуть, і це абсолютно меркантильні цілі, вони йдуть грабувати і вбивати заради наживи.
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24.07.2023 00:31 Ответить
Ні, я вважаю не так. Вони не "не можуть", а не хочуть нічого з цим робити. І цар тут ні дочого, бо скотячість є їхня сутність. Москалі не пливуть за течією, вони активно втілюють у життя свою сутність, тобто скотячість. Саме в цьому плані я використовую слово жереб, який визначаєтся іхньою сутністю, і саме це визначає, який в них завжди цар, а не навпаки. І нічого не зміниться, поки вони існують у межах імперії, бо це єдиний спосіб існування імперії, її жереб.
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24.07.2023 00:47 Ответить
Шановний Вас топят боти ФСБ
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24.07.2023 08:43 Ответить
А у москалів це не жереб, ще вибір ...
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23.07.2023 23:59 Ответить
Нема в москалів вибору, їхній жереб - у підсумку все робити через жопу і жити у гівні.
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24.07.2023 00:08 Ответить
Нехай так ))
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24.07.2023 00:10 Ответить
Же́ребhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1#cite_note-%D0%A1%D0%A3%D0%9C-1 [1] або жеребо́кhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1#cite_note-2 [2] - метод, уживаний з метою встановлення певної черговості, прав та обов'язків на що-небудь, оснований на випадковості.

Ви́бір - стадія https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8F волі , що має на увазі надання переваги внаслідок відкидання однієї з двох або більше https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0 альтернатив , інколи після періоду https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F обмірковування .
«Вибір визначае долю»
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23.07.2023 23:36 Ответить
ЖЕ́РЕБ а, ч.

Те саме, що https://goroh.pp.ua/%D0%A2%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F/%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BA жеребо́к . Приклади

перен. Життєвий шлях і те, що на ньому виникає, створюється життєвими обставинами; https://goroh.pp.ua/%D0%A2%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F/%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8F доля . Приклади

Мій жереб - заклята нужда, Що віру в щастя підкосила.... (П. Грабовський)[Єпископ:] Врятуєш душу, коли загубиш тіло - се твій жереб. (Леся Українка)Ніколи ще, як зараз, не вірив він з таким гарячим палом .. у свій щасливий жереб! (О. Гончар)Я приймаю на себе тяжкий жереб цей і нестиму його, адже сам вістив: кожен у житті має бути тим, ким є. (Валерій Шевчук)
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23.07.2023 23:53 Ответить
СИНОНІМІЯ:
ДО́ЛЯ (хід подій, напрям життєвого шляху людини, обставини її життя), ТАЛА́Н, ЖЕ́РЕБ, ЩА́СТЯ фольк., СУДЬБА́ розм., ФОРТУ́НА розм., ПЛАНЕ́ТА розм., заст., ПЛАНИ́ДА розм., заст., УДІ́Л заст., уроч., ПАЙ заст.
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23.07.2023 23:58 Ответить
Кажучи що це їх Жереб, доля, ми знімаємо з них відповідальність, але це не так. Вони осознано йдуть нас вбивати, насилувати і грабувати, це їх вибір ...
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24.07.2023 00:04 Ответить
Не вигадуйте, ніхто з них не знімає відповідальність. Жереб означає, що вони приречені бути скотиною і вигрібати по повній за свою скотячість.
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24.07.2023 00:12 Ответить
Жереб, це коли ти народився левом, і мусиш їсти свіжатіні, моркву ти їсти не зможеш. А вибір, це коли ти народився орангутангом, можеш їсти банани і т.д, а їсиш подібних собі ...
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24.07.2023 00:17 Ответить
Ось тому і жереб, що москалі не можуть не бути скотиною - що й підтверджують багато століть історії.
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24.07.2023 00:33 Ответить
Слово жереб лише підкреслює, що вони ніколи не виправляться, а тому мають бути знищені, як імперія, як держава.
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24.07.2023 00:14 Ответить
Знову скажу що не в обіду, але смердить геноцидом ... Всі мають право на другий шанс, питання тільки в контролі за цим...
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24.07.2023 00:20 Ответить
Ви неуважно читаєте. Знищення імперії означає не геноцид, а природний розпад на кілька утворень. Всі етноси імперії мають право на вихід навіть згідно з конституцією самої рф.
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24.07.2023 00:30 Ответить
Тут погоджуюсь.
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24.07.2023 00:32 Ответить
Марно звертатись … потрібно віднайти сили та змогу і в****** по Ісакіевському …тоді чутно буде….
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23.07.2023 22:32 Ответить
Еврейцам пох одесситы, еврейцам нужно бабло, бл*дь.
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23.07.2023 22:53 Ответить
я думаю, що ти кацапське гамно, яке тут накидає на вентилятор..
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23.07.2023 23:32 Ответить
якщо висрав - то аргументуй. нема розуму аргументувати - то і не тявкай.
а думати - то не твоє - ти не здатне
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23.07.2023 23:40 Ответить
ти сам це аргументував, назвавши ОК "Південь" клоунами..
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23.07.2023 23:45 Ответить
я не ОК "Південь" називав, я називав клоунами тих, хто бреше і виправдовує москальский ракетний обстріл.

ВСУ - Герої.

Якщо ти так зрозумів - то моя вина і мої вибачення і буду більш уважним...
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23.07.2023 23:55 Ответить
видалив я той комент який можна неоднозначно зрозуміти.
дякую за підказку.
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23.07.2023 23:56 Ответить
плюс.
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24.07.2023 00:01 Ответить
кацапський церковник не може без "святой_русі". Тьху. Не вірю!
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23.07.2023 22:40 Ответить
презирватив рф ***** в компанії підера республіки білорусь гондона лукашенка пішов ставити свічки і хреститися перед іконостасом Кронштадтського собору (Санкт-Петербург) після руйнування Свято-Успенськоського храму в Одесі.
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23.07.2023 22:41 Ответить
Філія банди ФСБ-РПЦ в Україні може відокремитись від торгівця підакцизними товарами, слуги сатани гундяя. В силу природної тупості кацапи самі це роблять з всіх сил з 2014 року, тільки до прихожан ціеї секти розкольників-самосвятів туго доходить, а більшість з них є природними ворогами України. Тут треба для початку закон про заборону антидержавної структури.
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23.07.2023 22:41 Ответить
а чому ізиком, а не, припустимо, не англійською?
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23.07.2023 22:43 Ответить
Зобов'язати московський патріархат вести службу англійською.
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23.07.2023 22:56 Ответить
А коли зливався у молитовному екстазі "за пабєду рускаґа аружия" з вищим ієрархом рпц - із станом здоров'я все було а порядку?
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23.07.2023 22:43 Ответить
Ті хто в рпц благословляє зброю не священники а кдб та фсбшники і бог їх є сатана...
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23.07.2023 22:44 Ответить
що, бити по сімферопольських і севастопольських церквах і опускатися до рівня цих нелюдів? ні. до того ж, це ж українські міста... бити потрібно по кацапським кораблям, які запускають по Україні ракети. ось це буде справжня відповідь.
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23.07.2023 23:36 Ответить
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?__cft__[0]=AZX_-********************-S7UFHoNma-************************************************************************-R57k_r-vlsehm0G02H_8omWR66-pYmjpyjMJjJHrsz1gW2IOHjQXTeDlwJmUonVeg&__tn__=-UC%2CP-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)

https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/pfbid02EPEgv6meNuk14JBoRkN93cJ8pidj1wkVLLhBiaGLX6ZyWMdv1tLwtHhvf8kkRigCl?__cft__[0]=AZX_-********************-S7UFHoNma-************************************************************************-R57k_r-vlsehm0G02H_8omWR66-pYmjpyjMJjJHrsz1gW2IOHjQXTeDlwJmUonVeg&__tn__=%2CO%2CP-R 16 ч. ·

Все, все, що збудовано людськими руками, можна відбудувати. (Ви бачили фото Варшави-1944? Пошукайте в мережі, воно дуже помічне - вправляє оптику).

Тільки нерукотворне життя невідновне - і невідшкодовне. Кожне, без винятку, як метелик Бредбері, - дірка в світобудові
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24.07.2023 10:51 Ответить
звісно все можна відбудувати... проте в нинішній українській ситуації, коли нам не вистачає зброї і ***********, і коли ми не виробляємо масово зброю, то не варто дзеркально відповідати по рашці, руйнуючи їхні житлові будинки і храми. для цього є військові цілі.
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24.07.2023 12:00 Ответить
"опускання до рівня" тут нідочого.
З військової точки зору бомбардування місць утримання раб.сили (міст, сіл, "рабочіх пасьолков") доцільне лише у тому випадку, коли ця раб.сила використовується переважно на підприємствах ВПК та/або на суміжних підприємствах, або задіяна в обслуговуванні військових баз.
Знищення іншого населення ковенційною зброєю - це допомога ворогу (зменшення кількості "нахлєбніков"). Цинічно? Так. Але війна сама по собі є суцільним злом.
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24.07.2023 12:01 Ответить
Що це за дикунство?! Севастополь, Сімферополь та Керч українські міста. Кримська єпархія Української православної церкви Київського патріархату була заснована в 1996 році з благословення Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета. Охоплює парафії Автономної Республіки Крим та Севастопольської міськради. Єпархіальний центр - у Сімферополі.
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24.07.2023 10:38 Ответить
Так, мабудь і бомбити не треба. Українці завжди були добрими, людяними , тому з 80 млн залишилось 30 ?
Цілком Вас розумію, но війну треба спочатку виграти . І мабудь усіма засобами . Інакше Україна зникне
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24.07.2023 10:48 Ответить
Цитата "Цілком Вас розумію, но війну треба спочатку виграти . І мабудь усіма засобами . Інакше Україна зникне".
Тобто Ви пропонуєте у відповідь розбомбити українські міста, український єпархіальний центр в Сімферополі, українські церкви в українському місті Севастополі ймовірно вбивши українців, которі знаходяться в окупації?!
БРАВО!!!!!!
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24.07.2023 10:55 Ответить
А якщо в «український єпархіальний центр в Сімферополі, українські церкви в українському місті Севастополі» зараз сидять оккупанти ? Щось я не слихала що там зараз існуе украінська церква. А Ось склади зі зброею кацапи вполне могут зробити в тих приміщеннях
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24.07.2023 20:59 Ответить
Гугл Вам на поміч. Ви мене здивували. А якщо, а якщо ....
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24.07.2023 21:03 Ответить
Війна перейшла в жорстку стадію і це ще не кінець . Дай Боже , щоб орки схаменулися, інакше українці усі будуть вимагати бомбити усе підряд .

У тварин в стаді за вожака той, хто стадо не губить , а береже. Ми не тварини , але жесткий вожак і Україні не завадить , замість жалостливих политиків, які і своїх погубят заради вигаданого реноме.
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24.07.2023 21:18 Ответить
Ви мене неприємно здивували і розчарували. Був підписаний на Вас- відписався. Більше не бажаю з Вами спілкуватися.
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24.07.2023 21:08 Ответить
А де цей мітрополіт 9 років був ? Тільки сьогодні прокинувся ?
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23.07.2023 22:51 Ответить
Яка нахер похибка, криворукі рашисти робляті ті ракети ось в чому похибка.
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23.07.2023 22:53 Ответить
переходи в ПЦУ, митрополит
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23.07.2023 23:02 Ответить
там і перебувають згідно зміненого Статуту.
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23.07.2023 23:27 Ответить
как я понимаю, из их подчинения они вышли (или задекларировали), но в наше не зашли
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23.07.2023 23:28 Ответить
Релігія-опіум
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23.07.2023 23:02 Ответить
Получается что не чистый освятил эту церковь. Имя его Кирилл Гундяев.
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23.07.2023 23:04 Ответить
розпереживався піп мп лише, коли корито розбили...
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23.07.2023 23:09 Ответить
Мав би щось і Ондатрій сказати.
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23.07.2023 23:11 Ответить
Уроды
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24.07.2023 00:14 Ответить
Замість писати писульки, дружно переходимо в Українську Православну Церкву! А писульки, так, для недолугої пастви - Очільник висловив свою позицію. І що? Полковнику Кирилу вибачте за слово, насрати і цього попа, і на паству цього попа. Буде цей піп триматися за московію поки цю секту не заборонять в Україні
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23.07.2023 23:22 Ответить
Сусід кабзона по землі, такий собі задорнов, зазвичай глумився над "тупые американцы". При цьому не повертаючи голови на сторони. Але де шукати тупіших, ніж його співвідчизники ? Чи й не з Одеси під "золотыми куполами" почнеться масова заміна табличок УПЦ на ПЦУ ?
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23.07.2023 23:33 Ответить
Правильно написал все
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23.07.2023 23:50 Ответить
А сенс? Ви в різні них юрисдикціях. Вони служать сатані. Вас це дивує? Чому
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23.07.2023 23:59 Ответить
"рашисты били по портовой инфраструктуре Одессы" - рашисты - наконец-то правильно Цензор стал обозначать свино-сабак, а то всё "росияне, росияне".
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24.07.2023 02:55 Ответить
почти полтора года идет полномасштабная война которой ЕВРОПА не видела с 1945 года и наконец - то этот поп ,,прозрел,, и обратился к *********** ****** гугдяю когда в алтарь прилетело --- а когда крошили на куски салтовку , мариуполь , бахмут и сотни наших поселков то этот поп не обращался к ***** и гундяю , а теперь вякает про втрачену ,,святую русь,, надо было *********** гандону онуфрию сказать об этом 24.02.22г. обратится к верующим и сказать чтобы все переходили из *********-гундяевского сатаната в ПЦУ а то тявкали что там благодати нету , а теперь в ,,благодать,, и прилетела ракета от *****
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24.07.2023 06:13 Ответить
А старий гріховодник Агафангел мовчить?
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24.07.2023 06:37 Ответить
Тем не менее в молитвах одесские попы молятся о здравии кирилки гундяя и еще ни разу не назвали рашу оккупантом и по прежнему согласно п 5 Устава рпц являются рпц. Гундяй в последнем выступлении назвал упц единой русской церковью, призывая убиватьнас дальше и больше. Не верьте русским попам в Одессе - они сатанисты.
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24.07.2023 06:55 Ответить
Что это, прозрение или просто обида за временно утерянный источник дохода. Сожаление об утерянном но не осуждение россии как агрессора.
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24.07.2023 07:16 Ответить
заради правди - вони (УПЦ МП) ще на початку війни відкрито сказали шо вважають вторгнення агресією а РФ- агресором.десь там їх головний одразу це сказав.
але запіздно. тим більше там всякої наволочі окопалося
але мені шкода шо не Порох зараз при владі - зараз був би гарний шанс забрати до ПЦУ ВСІ церкви УПЦ МП разом іх їх попами, ясно шо після ретельної перевірки КОЖНОГО. але тоді без прикорму залишаться нові попи від ПЦУ
внутрішньовідова бороться - найзапекліша..
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24.07.2023 16:29 Ответить
Схоже на якусь виставу задля зменшення тиску на цю філію ФСБ в Україні.
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24.07.2023 08:32 Ответить
 
 