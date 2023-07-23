"Благословенная" вами ракета РФ прилетела прямо к алтарю храма, - митрополит Одесский УПЦ Виктор гневно обратился к Кириллу. ДОКУМЕНТ
Архиепископ Виктор Одесской епархии УПЦ направил гневное письмо Патриарху Московскому Кириллу (Гундяеву) и всем членам Священного Синода РПЦ относительно осуждения действий РФ и священников, служащих в Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ текст письма распространяется в сети.
В тексте письма сказано: "Прекратить кровопролитие! Ваши епископы и священники освящают и благословляют танки и ракеты, которые бомбят наши мирные города. Сегодня, когда я приехал после окончания комендантского часа в Спасо-Преображенский Одесский кафедральный собор, увидел, что "благословенная" вами ракета РФ прилетела прямо в алтарь храма, в святая святых, я понял, что общего с вашими пониманиями у Украинской Православной Церкви ничего уже давно нет. Из-за личных амбиций вы потеряли Украинскую Православную Церковь и другие Церкви в странах "святой Руси".
Сам Архиепископ испытывает ухудшение состояния здоровья в связи с новостью о разрушении кафедрального собора.
Как сообщалось, в результате ракетного удара по Одессе 1 человек погиб, 22 - пострадали, из них 4 ребенка. По данным ОК "Південь", рашисты били по портовой инфраструктуре Одессы, из-за погрешности ракет пострадали гражданские объекты.
По данным Воздушных сил, во время атаки на Одесщину уничтожены 9 из 19 вражеских ракет. В мэрии уточнили, что в результате варварского ночного обстрела Одессы в городе повреждены более 40 зданий.
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Диякон https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%94%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%27%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Андрій Кураєв писав що коли він подивився рубрику на сайті монастиря намісником якого був єп. Віктор під назвою «https://web.archive.org/web/20150617121045/http://iliya-monastery.org/blog/?page_id=330 Ризница отца наместника » то "грешный аз пришел в некоторое замешательство".https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%28%D0%91%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%29#cite_note-:0-1 [1] На цій веб сторінці продавались «…Часть Волоса Христа. Часть Крови Христовой… Апостол Иоанн Богослов, Евангелист. Мученик Царь Николай - (1918 г.)…»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%28%D0%91%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%29#cite_note-:0-1 [1] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%28%D0%91%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%29#cite_note-2 [2] . Дивні можщі на сайті цікавили також і Андрій Івановича, доктора історичних наук з Одеси: "Останнім часом у нас в Одесі, зокрема в ризниці Свято-Іллінського чоловічого монастиря, (http://iliya-monastery.org/blog/?page_id=330) з'явилися дуже дивні святині - частина волосу Спасителя, частина Крові Христової .... Мимоволі згадуєш семинарский жарт, про перо архангела Гавриїла і т.д. Як нам, простим парафіянам ставитися до подібних святинь" На що Архієпископ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD_(%D0%A1%D1%96%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%BE) Іоанн (Сіопко) відповідає: "З цим питання Вам краще звернутися до намісника Свято-Іллінського чоловічого монастиря"https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%28%D0%91%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%29#cite_note-3 [3] .
Ніколи би не повірив, що таке можливо.
"Перед нами - брат нужденний..
Тягне жереб свій злиденний
Та кляне життя своє".
(П. Грабовський)
Не дякуйте.
Ви́бір - стадія https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8F волі , що має на увазі надання переваги внаслідок відкидання однієї з двох або більше https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0 альтернатив , інколи після періоду https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F обмірковування .
«Вибір визначае долю»
Те саме, що https://goroh.pp.ua/%D0%A2%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F/%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BA жеребо́к . Приклади
перен. Життєвий шлях і те, що на ньому виникає, створюється життєвими обставинами; https://goroh.pp.ua/%D0%A2%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F/%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8F доля . Приклади
Мій жереб - заклята нужда, Що віру в щастя підкосила.... (П. Грабовський)[Єпископ:] Врятуєш душу, коли загубиш тіло - се твій жереб. (Леся Українка)Ніколи ще, як зараз, не вірив він з таким гарячим палом .. у свій щасливий жереб! (О. Гончар)Я приймаю на себе тяжкий жереб цей і нестиму його, адже сам вістив: кожен у житті має бути тим, ким є. (Валерій Шевчук)
ДО́ЛЯ (хід подій, напрям життєвого шляху людини, обставини її життя), ТАЛА́Н, ЖЕ́РЕБ, ЩА́СТЯ фольк., СУДЬБА́ розм., ФОРТУ́НА розм., ПЛАНЕ́ТА розм., заст., ПЛАНИ́ДА розм., заст., УДІ́Л заст., уроч., ПАЙ заст.
а думати - то не твоє - ти не здатне
ВСУ - Герої.
Якщо ти так зрозумів - то моя вина і мої вибачення і буду більш уважним...
дякую за підказку.
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/pfbid02EPEgv6meNuk14JBoRkN93cJ8pidj1wkVLLhBiaGLX6ZyWMdv1tLwtHhvf8kkRigCl?__cft__[0]=AZX_-********************-S7UFHoNma-************************************************************************-R57k_r-vlsehm0G02H_8omWR66-pYmjpyjMJjJHrsz1gW2IOHjQXTeDlwJmUonVeg&__tn__=%2CO%2CP-R 16 ч. ·
Все, все, що збудовано людськими руками, можна відбудувати. (Ви бачили фото Варшави-1944? Пошукайте в мережі, воно дуже помічне - вправляє оптику).
Тільки нерукотворне життя невідновне - і невідшкодовне. Кожне, без винятку, як метелик Бредбері, - дірка в світобудові
З військової точки зору бомбардування місць утримання раб.сили (міст, сіл, "рабочіх пасьолков") доцільне лише у тому випадку, коли ця раб.сила використовується переважно на підприємствах ВПК та/або на суміжних підприємствах, або задіяна в обслуговуванні військових баз.
Знищення іншого населення ковенційною зброєю - це допомога ворогу (зменшення кількості "нахлєбніков"). Цинічно? Так. Але війна сама по собі є суцільним злом.
Цілком Вас розумію, но війну треба спочатку виграти . І мабудь усіма засобами . Інакше Україна зникне
Тобто Ви пропонуєте у відповідь розбомбити українські міста, український єпархіальний центр в Сімферополі, українські церкви в українському місті Севастополі ймовірно вбивши українців, которі знаходяться в окупації?!
БРАВО!!!!!!
У тварин в стаді за вожака той, хто стадо не губить , а береже. Ми не тварини , але жесткий вожак і Україні не завадить , замість жалостливих политиків, які і своїх погубят заради вигаданого реноме.
але запіздно. тим більше там всякої наволочі окопалося
але мені шкода шо не Порох зараз при владі - зараз був би гарний шанс забрати до ПЦУ ВСІ церкви УПЦ МП разом іх їх попами, ясно шо після ретельної перевірки КОЖНОГО. але тоді без прикорму залишаться нові попи від ПЦУ
внутрішньовідова бороться - найзапекліша..