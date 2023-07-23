"Благословенная" вами ракета РФ прилетела прямо к алтарю храма, - митрополит Одесский УПЦ Виктор гневно обратился к Кириллу. ДОКУМЕНТ

Архиепископ Виктор Одесской епархии УПЦ направил гневное письмо Патриарху Московскому Кириллу (Гундяеву) и всем членам Священного Синода РПЦ относительно осуждения действий РФ и священников, служащих в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ текст письма распространяется в сети.

В тексте письма сказано: "Прекратить кровопролитие! Ваши епископы и священники освящают и благословляют танки и ракеты, которые бомбят наши мирные города. Сегодня, когда я приехал после окончания комендантского часа в Спасо-Преображенский Одесский кафедральный собор, увидел, что "благословенная" вами ракета РФ прилетела прямо в алтарь храма, в святая святых, я понял, что общего с вашими пониманиями у Украинской Православной Церкви ничего уже давно нет. Из-за личных амбиций вы потеряли Украинскую Православную Церковь и другие Церкви в странах "святой Руси".

Сам Архиепископ испытывает ухудшение состояния здоровья в связи с новостью о разрушении кафедрального собора.

Как сообщалось, в результате ракетного удара по Одессе 1 человек погиб, 22 - пострадали, из них 4 ребенка. По данным ОК "Південь", рашисты били по портовой инфраструктуре Одессы, из-за погрешности ракет пострадали гражданские объекты.

По данным Воздушных сил, во время атаки на Одесщину уничтожены 9 из 19 вражеских ракет. В мэрии уточнили, что в результате варварского ночного обстрела Одессы в городе повреждены более 40 зданий.