На Таврическом направлении Силы обороны системно выбивают неприятеля с позиций. Потери врага составляют 2 роты и 30 единиц техники, - Тарнавский

В течение 22 июля на Таврическом направлении продолжаются бои, Силы обороны системно выбивают россиян с позиций.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

В сообщении отмечается: "На Таврическом направлении Силы обороны системно выбивают врага с позиций".

Артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1211 огневых задач.

За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти две роты. Уничтожены 30 единиц военной техники противника. В частности, танк, 7 ББМ, 12 артиллерийских систем и минометов, автомобильная техника.

Также были уничтожены 7 складов боеприпасов врага".

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