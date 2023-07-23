На Таврическом направлении Силы обороны системно выбивают неприятеля с позиций. Потери врага составляют 2 роты и 30 единиц техники, - Тарнавский
В течение 22 июля на Таврическом направлении продолжаются бои, Силы обороны системно выбивают россиян с позиций.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.
В сообщении отмечается: "На Таврическом направлении Силы обороны системно выбивают врага с позиций".
Артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1211 огневых задач.
За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти две роты. Уничтожены 30 единиц военной техники противника. В частности, танк, 7 ББМ, 12 артиллерийских систем и минометов, автомобильная техника.
Также были уничтожены 7 складов боеприпасов врага".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Стая левів ніколи не переможе, коли її очолює баран.
Цей Тарнавський це фуфло, совковий паркетний генерал.
Його поганяло - дві роти.
Кожний раз він заявляє одні і ті ж фрази - знищено дві роти.
В реальності - просувань практично не має. Результат його діяльності - 0.
Мільонна армія, очолювана совковими дегенератами, не зможе, по визначенню, перемогти.
Для перемоги потрібні *******, не совкові генерал , з їх радянськими академіями, вищими школами, ітд..
Як варіант, а чому б не запросити керувати напрямками, наприклад американських генералів?
Можна згадати чого вартий лише один Купол, який втратив свою посаду через те, що вказував на недоліки в армії, які сам намагався виправити.
Так повсюдно в українській бюрократії, привладну кремлядську кліку, що узурпувала державну владу, влаштовують лише такі вірні, які не задають зайвих питань, як Шмигаль. Мабуть кращого прем'єра для тих узурпаторів Україна ще не мала
https://korrespondent.net/world/4609191-mynoborony-v-moskve-atakovaly-drony-smy
UPD: Колаборант Аксьонов підтвердив нове знищення складу БК у Криму