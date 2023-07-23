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Новости Агрессия России против Украины Война
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На Таврическом направлении Силы обороны системно выбивают неприятеля с позиций. Потери врага составляют 2 роты и 30 единиц техники, - Тарнавский

війна,зсу

В течение 22 июля на Таврическом направлении продолжаются бои, Силы обороны системно выбивают россиян с позиций.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

В сообщении отмечается: "На Таврическом направлении Силы обороны системно выбивают врага с позиций".

Артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1211 огневых задач.

За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти две роты. Уничтожены 30 единиц военной техники противника. В частности, танк, 7 ББМ, 12 артиллерийских систем и минометов, автомобильная техника.

Также были уничтожены 7 складов боеприпасов врага".

Читайте также: Наши воины системно выбивают врага с позиций. Есть продвижение вперед. Потери россиян составляют 2 роты и 24 единицы техники, - Тарнавский о наступлении на Юге

Автор: 

Тарнавский Александр (222) контрнаступление на Юге (289)


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Топ комментарии
+3
Це добре, що вже кілька днів "системно" вибивають орків. До того, мабуть, вибивали якось несистемно.
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23.07.2023 22:51
+2
Вже давно всім нормальним людям, все зрозуміло.
Стая левів ніколи не переможе, коли її очолює баран.
Цей Тарнавський це фуфло, совковий паркетний генерал.
Його поганяло - дві роти.
Кожний раз він заявляє одні і ті ж фрази - знищено дві роти.
В реальності - просувань практично не має. Результат його діяльності - 0.
Мільонна армія, очолювана совковими дегенератами, не зможе, по визначенню, перемогти.
Для перемоги потрібні *******, не совкові генерал , з їх радянськими академіями, вищими школами, ітд..
Як варіант, а чому б не запросити керувати напрямками, наприклад американських генералів?
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23.07.2023 23:46
+1
Нехай вже в кг рахували)
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23.07.2023 23:25
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Правила форума Совет форумчан
Це добре, що вже кілька днів "системно" вибивають орків. До того, мабуть, вибивали якось несистемно.
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23.07.2023 22:51 Ответить
Це все добре, але у мене питання. Чому наші на Таврійському напрямі в день проходять лише сотнями метрів - зрозуміло. Бо суцільне мінування, глибокі траншеї з бетонними укриттями. Але не зрозуміло чому на сватівському напрямі пігдоги форсували ріку та прорвалися у глиб на кілька кілометрів? У нас там немає мін, траншей, бетону?
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23.07.2023 23:03 Ответить
В деяких тг пишуть ,що наші покинули позиції(
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23.07.2023 23:18 Ответить
Вже давно всім нормальним людям, все зрозуміло.
Стая левів ніколи не переможе, коли її очолює баран.
Цей Тарнавський це фуфло, совковий паркетний генерал.
Його поганяло - дві роти.
Кожний раз він заявляє одні і ті ж фрази - знищено дві роти.
В реальності - просувань практично не має. Результат його діяльності - 0.
Мільонна армія, очолювана совковими дегенератами, не зможе, по визначенню, перемогти.
Для перемоги потрібні *******, не совкові генерал , з їх радянськими академіями, вищими школами, ітд..
Як варіант, а чому б не запросити керувати напрямками, наприклад американських генералів?
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23.07.2023 23:46 Ответить
Не думаю, що у плануванні операцій не приймають участь НАТІвські радники.
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24.07.2023 00:19 Ответить
В українців є достатньо своїх талановитих командирів, але на жаль вони не просуваються по щаблях військової влади через заангажованість, корупцію, непотизм в армії як і в українській владі.
Можна згадати чого вартий лише один Купол, який втратив свою посаду через те, що вказував на недоліки в армії, які сам намагався виправити.
Так повсюдно в українській бюрократії, привладну кремлядську кліку, що узурпувала державну владу, влаштовують лише такі вірні, які не задають зайвих питань, як Шмигаль. Мабуть кращого прем'єра для тих узурпаторів Україна ще не мала
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24.07.2023 00:41 Ответить
Рота це 60-300 солдат, до двох рот це 120 чи 600?)
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23.07.2023 23:16 Ответить
отож! пару тижнів назад було по 4 роти! вгадуй тепер
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23.07.2023 23:21 Ответить
Нехай вже в кг рахували)
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23.07.2023 23:25 Ответить
А під Каразинівкою тим часом трапилась срака
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23.07.2023 23:20 Ответить
Ну так звідти і повтікали(
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23.07.2023 23:26 Ответить
Тепер доведеться резерви, підготовлені для контрнаступу, перекидати сюди, щоб стримати ворога. Під вогонь, знову ж, ворожої артилерії, яка на цій ділянці, за словами наших воїнів, переважає нашу в 5 разів.
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24.07.2023 01:09 Ответить
Господи, бережи та допомагай нашим захисникам
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23.07.2023 23:44 Ответить
Волонтер Притула продал карту Буданова за рекордную сумму - 14 миллионов грн
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24.07.2023 07:05 Ответить
https://korrespondent.net/world/4609191-mynoborony-v-moskve-atakovaly-drony-smy Минобороны в Москве атаковали дроны - СМИ
https://korrespondent.net/world/4609191-mynoborony-v-moskve-atakovaly-drony-smy
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24.07.2023 07:30 Ответить
Вибухи у Криму лунають в районі військового аеродрому в селі Веселе, звуки чути вже 20 хвилин, на місці піднімається дим, - місцеві тг-канали.
UPD: Колаборант Аксьонов підтвердив нове знищення складу БК у Криму
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24.07.2023 08:17 Ответить
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24.07.2023 08:24 Ответить
https://t.me/kazansky2017/7606 Крым. Все стабильно. Пока Россия бомбит храмы и зерно, Украина методично один за другим уничтожает военные объекты.
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24.07.2023 08:34 Ответить
Крым атаковали беспилотники - российские власти признали попадание в склад боеприпасов
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24.07.2023 08:43 Ответить
лапти , горох не детонирует ,а вот БК детонирует прямо щас в Крыму
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24.07.2023 08:46 Ответить
В Крыму есть попадание в склад боеприпасов оккупантов. Объявили эвакуацию в радиусе 5 км
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24.07.2023 08:48 Ответить
Hey! anybody home ?
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24.07.2023 08:49 Ответить
гауляйтерська влада криму оголосила евакуацію сіл у радіусі 5 км від місця вибухів у Джанкойському районі
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24.07.2023 09:07 Ответить
 
 