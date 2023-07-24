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В Крыму взрывы. Попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе, - предатель Аксенов. ВИДЕО

крим

Утром 24 июля в оккупированном Крыму слышны взрывы. Крымский предатель Сергей Аксенов сообщает о новой атаке беспилотников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Аксенова.

По его словам, в небе над Крымом "уничтожены силами ПВО и подавлены средствами РЭБ 11 БПЛА противника".

"Произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе. Также обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе", - сообщает местная марионетка.

Он обычно уверяет, что все профильные службы работают на местах и просит сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Также читайте: Склад боеприпасов детонирует в Красногвардейском районе Крыма. Принято решение об эвакуации населения и остановке Крымской железной дороги, - предатель Аксенов. ВИДЕО

Между тем, местный телеграмм-канал "ЧП Севастополь" сообщает, что более 20 минут слышны взрывы на аэродроме в с.Веселе.

взрыв (6728) Крым (26372) Аксенов Сергей (361)


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Топ комментарии
+27
Гоблін може хоч 22 БПЛА "збити", головне щоб склади з кацапським боєзапасом гарно вибухали.
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24.07.2023 08:07
+23
Відчуття від контакту з палицею сильно різняться Все залежить від того кінця палиці, на якому ти знаходишся Якщо її тримаєш - задоволення від відчуття сили та безкарності Якщо вона ходить у тебе по голові та спині - зовсім інші "Кримнашисти" до 2023 року звикли "тримать палицю в руках" Зараз палиця з"явилася і в руках ЗСУ
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24.07.2023 08:13
+16
Аксьонов розколовся -- Крим почав пропускати
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24.07.2023 08:01
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Аксьонов розколовся -- Крим почав пропускати
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24.07.2023 08:01 Ответить
Ось це і є відповідь за Одесу.
Не та недолуга з усіх боків московська постановка.
Куди дивиться краще в світі ППО?
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24.07.2023 08:06 Ответить
Гоблін може хоч 22 БПЛА "збити", головне щоб склади з кацапським боєзапасом гарно вибухали.
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24.07.2023 08:07 Ответить
Мабуть збили 11 альбатросів і 1 безпілотник, але по безпілотник у є нюанс - збили складом з БК
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24.07.2023 08:09 Ответить
Аксьонов-джан, а що коїться у Джанкої.
Будеш ти за прикладом Потьомкіна-Тавріческого та Суворова-Римникского - Аксьонов-Джанкойський
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24.07.2023 08:11 Ответить
Відчуття від контакту з палицею сильно різняться Все залежить від того кінця палиці, на якому ти знаходишся Якщо її тримаєш - задоволення від відчуття сили та безкарності Якщо вона ходить у тебе по голові та спині - зовсім інші "Кримнашисти" до 2023 року звикли "тримать палицю в руках" Зараз палиця з"явилася і в руках ЗСУ
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24.07.2023 08:13 Ответить
Просто не треба було здавати Крим в 2014.
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24.07.2023 09:59 Ответить
Я дивлюся - на форумі "найрозумніші" - дописувачі з реєстрацією 2022 року та пізніше
У мене питання: "Де ви ("мать вашу за ногу"!) були до цього часу? Наприклад - у березні 2014-го? У школі сракою парти протирали?
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24.07.2023 10:11 Ответить
В мене був інший обліковий запис тоді, я вже вам про це казав, wengam2018 називається можливо чули. Правда я тоді не особливо писав, зрештою ви праві, хто я був тоді щоб розказувати іншим як жити. Але зараз я вже повнолітній, й можу, маю право відстоювати свої переконання особливо коли тут і далі продовжують зневажати націоналістів на користь олігархів. Їм не потрібна ця держава тітіль гроші з неї, це ті самі комуністи тільки без партійних прапорів.
Як я вже казав: Найгірше те, що держава в результаті дістається не тим хто вмирав за неї і проливав свою кров. Влада дістається тому хто навіть не розуміє її суті, я вже мовчу про ціну якою нам вдалося вибороти власну Українську Державу.
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24.07.2023 10:22 Ответить
А я тобі ще тоді казав: "Не вчи батька трахаться!" Старий мій таким як ти казав ще простіше: "Синку! Те що ти тільки жуєш - я давно переварив та висрав!" Твої "націоналісти" замість підтримувать державницьку позицію другий десяток років займаються "словоблуддям" Саме тому за ними народ і йти не захотів!
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24.07.2023 10:32 Ответить
Це ваша позиція. А моя полягає в тому що без націоналістів не було б ніякої України взагалі. Хто боровся за Українську Державу в часи московської імперії, хто організовував Гетьманат, Директорію, зрештою утворивши УНР а потім ми, як і зазвичай розсварили політики не поділили владу й програли національні визвольні змагання, залишивши армію УНР напризволяще й знову націоналістам довелося рятувати націю Січовим Стрільцям, потім ОУН-УПА яким довелося взагалі воювати самим на два фронти. Зрештою хто добивався відновлення Незалежності України. У нас на тепер існує лише одна справді українська, націоналістична партія, яка не мінялася й не перефарбовувалася жодного разу відколи була створена. Вони залишилися вірні своїм переконанням й це заслуговує на повагу. Свободівці були учасниками всіх революцій, починаючи від "революції на граніті", яку я не застав, помаранчеву революцію, революції Гідності й з 2014 року беруть участь в російсько-українській війні. Вони пішли туди добровольцями, їх ніхто не кликав й не вимагав цього. Як і тоді так і зараз.
А те що люди за ними не пішли, ну що тут скажеш такий у нас народ в більшості своїй, зросійщений, покусаний совком, як любить казати Остап Дроздов. Але націоналісти продовжують воювати і класти свої життя за цю державу і українську націю. Тому що для них дійсно Україна понад усе!
Я тільки сподіваюсь, що після такої нової, масштабної війни та більшість прокинеться від летаргічного сну в який їх ввів срср і комуністи приспавши пильність. Зрештою зараз через горнило війни пройдуть мільйони у них є сім'ї, батьки, родичі. Є надія що щось може змінитися, можливо хоч зараз вони зрозуміють що означає бути націоналістом і яку ціну заплатила українська нація і її Герої всіх поколінь й зроблять висновки.
Я про це дізнався в п'ятому класі коли ми вивчали Історію України і остаточно зрозумів ще в дев'ятому. А дехто не розуміє цього й досі, їм достатньо олігархічної моделі, коли ті самі комуняки перетасовують політиків вибираючи яку свиню підсунути, а люди нехай виживають, як хочуть.
Можете вважати мене радикалом, як влада завжди ваажала радмкалами тих же азовців чи добровольців які були проти зради державних інтересів, але на мою думку в 2014 була допущена нами помилка. Націоналісти тоді мали брати владу в свої руки, Правий Сектор зокрема, Дмитро Ярош тоді був одним з Лідерів Майдану. Байдуже щоб подумали в кремлі чи на заході, люди б після Небесної Сотні, тоді їх підтримали. Тоді був би і національний спротив і люди б зброю отримали й самі дали б по морді всім сепарам у своїх містах і селах. Й Крим би також ніхто не віддав, а якби був опір а не ігри в АТО-ООС то й допомога б від США могла бути іншою бо Америка найбільше цінує Свободу й поважає тих хто готовий битися за неї до останнього. Бо це їх національна ідея, як і у нас. Воля або Смерть! Це ж ваше гасло? Принаймні за ім'ям так виглядає.
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24.07.2023 11:10 Ответить
Ну й "дрочи" свою "позицію" У 1918-му так само "винниченки" з "грушевськими" дрочили Чим закінчилося?
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24.07.2023 11:22 Ответить
Порівняв, називається. Я якраз і пишу для того, щоб не повторити 1919 рік і долю УНР. Бо дехто зі своїми політичними, рольовими іграми дограється до того, що хлопці повернуться з фронту щоб навести порядок й тоді всім буде непереливки. Ви цього, хочете? Я ні. Карась чітко сказав: хочете гризтися один з одним то гризіться по тихому, але націоналістів не чіпайте! Бо якщо зачепите вам же гірше буде. Ігор Гуменюк це був тривожний дзвіночок. Знаєте скільки свободівців зараз на фронті, ПС ДУК-УДА, його колишні побратими з добровольчого батальйону ''СІЧ''. Я коли дізнався в той день, що він не воює, Зеленський же начебто обіцяв амністію всім хто готовий битися за Україну, Ігор цього хотів понад усе. Як і Семен Семенченко якого досі утримують, добре що хоч під домашнім арештом а не в сізо. Так, от коли я прочитав що його судять й коли прийшла звістка що він загинув, моя перша думка після скорботи була а що буде якщо хлопці націоналісти прийдуть з фронту задати питання політикам. Звичайно, у нас є одвічний ворог, але й за своїх націоналісти стоять горою. Це ігри з вогнем, так можна й догратися, а як на мене зараз це не на користь нікому, тим більше тепер коли триває Український Наступ.
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24.07.2023 11:55 Ответить
Тільки після Іловайська більша частина ЗСУ зрозуміла, що у москалів не лише можна, але й треба стріляти. А до того була ось така жуйня: "https://uk.wikipedia.org/wiki/16_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F 16 квітня 2014 року - під час виконання бойового завдання в рамках https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 АТО у місті https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA Краматорську , бригада була заблокована сепаратистамиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/25-%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)#cite_note-vest-23 [23] https://uk.wikipedia.org/wiki/25-%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)#cite_note-msk-24 [24] , 6 одиниць техніки (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%9C%D0%94-2 БМД-2 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A2%D0%A0-%D0%94 БТР-Д , https://uk.wikipedia.org/wiki/2%D0%A19_%C2%AB%D0%9D%D0%BE%D0%BD%D0%B0%C2%BB САУ «Нона» ) бригади було передано невідомим особам, які встановили на них російські прапориhttps://uk.wikipedia.org/wiki/25-%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)#cite_note-25 [25] https://uk.wikipedia.org/wiki/25-%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)#cite_note-26 [26] , після чого колона з 6 бронетранспортерів рушила у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA Слов'янськ . Близько 50 українських десантників перебували у актовому залі адміністрації Слов'янська. За словами заступника «народного» мера Слов'янська, вони здалися без єдиного пострілуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/25-%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)#cite_note-msk-24 [24] . Інша колона з 15 БМД (близько 500 десантників) була заблокована місцевими жителями у селищі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0 Красноторка поблизу залізничного переїзду «Пчолкіне»https://uk.wikipedia.org/wiki/25-%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)#cite_note-msk-24 [24] https://uk.wikipedia.org/wiki/25-%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)#cite_note-27 [27] . Після переговорів, виконуючи наказ, який віддав командувач ПДВ України полковник Олександр Швець, ці підрозділи здали йому https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80_(%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F) затвори від стрілецької зброї та повернулися до місця постійної дислокації у Дніпропетровській області." https://uk.wikipedia.org/wiki/25-%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)#%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97_%D0%B4%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%96_%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83
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24.07.2023 10:34 Ответить
так все і було, це до речі відповідь усім хто зараз верешит про те що винен Порошенко і Турчінов не боронили країну і не згадуют що не було ким боронити, дивом зберегли Україну просто дивом.
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24.07.2023 11:18 Ответить
Я можливо відкрию вам таємницю, але націрналісти й ультрас били сепарів задовго до того. То ще з часів Майдану, між нима й тітешнею, антимайданом, русаками, весь час були бійки й поножовщина. Націоналісти першими взяли до рук зброю, сформувавши добровольчі батальйони й пішли на схід, відстоювати національні інтереси держави, захищати її сувернітет і незалежність. Та й самі хлопці з Донецька, Луганська формували загони самооборони так були сформовані батальйони Донбас, АЙДАР, АЗОВ, Дніпро-1, часто це були прості футбольні ********, ультраси місцевих клубів кожен в своїх областях. А на допомогу їм прийшли уже наші хлопці свободівці, Правий Сектор, Січ,, Карпатська Січ, Волинь та інші.
Те що менти й нацгвардія не могли розібратися що їм робити й ще задавалися питанням на чий бік ставати, наче це не очевидно, то їх проблеми. Вони зрадили державу і самих себе, порушивши присягу те саме з Кримом.
Доки Генерали ходили чухали ріпу й думали чи давати наказ чи ні, нагадую, воєнний стан так введений і не був. Десант русні висадився на півострів а частина вже там була й чекала, ми ж так люб'язно дали їм там базу для чорноморського флота згідно харківських угод,чи не так?
Можна много чого говорити. І те, як всякі шуфричі їздили туди на переговори і як наша офіційна влада вісилала посланців щоб вирішити все мирно а треба було просто зачисти всіх сепарів, там були на той час тільки бандюки й відставні фсбешники з своїми бандами. Націоналісти самі могли то всьо перестріляти як і казав Ярош. Але їм не дали, а коли розгорнули АТО було вже пізно зайшли регулярні частини й почалася відкрита російсько-українська війна тоді замість того щоб гоьувати національний спротив усе заморозили, а націоналістів зупинили. Бо вже все мир. Перемир'я хлібне, веснчне, пасхальне, ще якесь.
А хлопці там гинули від снайперів і ворожих обстрілів й цезатягнулося на дев'ять років.
У мене питання до фанатів порошенка, скільки ще це мало продовжуватися чи це я мав вирости пісти в армію а потім висунутися захищати лінію поділу. Скільки б продовжувався цей заморожений конфлікт десятиліттями. А росія б продовжувала спокійно сидіти в Г20 й продавати нафту.
Як я і казав можна багато говорити, але зараз це немає особливого значення, це вже історія. А нам треба сконцентуватися на українському наступі. Це головне й першочергове.
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24.07.2023 11:29 Ответить
Ти не відкрив мені таємницю. Я й без тебе знаю причину появи добробатів. Тільки далі ти не в'їхав у ситуацію. По-перше - введення воєнного стану робить неможливим проведення виборів. А це б давало реальні підстави для риторики москви про "київську хунту" і зменшувало б чи, навіть, унеможливлювало б міжнародну підтримку нової влади і України вцілому. Немита тоді "розібралася" б з нами без перешкод. Вибори треба було терміново провести ще й тому, що єдиним легітимним органом влади була Верховна Рада, де лише через деморалізацію правлячої більшості (регіони й комуністи) поки вдавалося проводити необхідні рішення, але її треба було теж якнайшвидше поміняти, поки вони не оговтались. До речі, те, що немита, своїми діями, вивела за межі виборчого процесу регіони з найбільш ватним населенням, теж пішло нам на користь. По-друге - перестріляти когось (якщо б вдалось, можливо, до цього вас, стрільців, і підводили) багато розуму не треба. Грузини у 2008 році у Цхінвалі постріляли, після чого кацапи дали їм люлєй, а комісія Тельявіні ще й звинуватила.
А потім, у зв'язку з відветрим терором ватників на Донбасі (вбивство Володимира Рибака та інших осіб, захоплення загоном Гіркіна Слов'янська) була оголошена АТО, яка ще раз показала що ЗСУ не лише морально, але й фізично не готові. Особливо це стало видним під час Іловайської та Дебальцевської операцій. Тому й був потрібен тайм-аут у вигляді Мінських угод, щоб наростити свої кондиції.
Щодо Порошенка. Коли гросмейстеру починають не лише висувати претензії, але й давати поради ті, хто хіба що, у "чапаєва" вміє, виникає ось така жуйня - https://www.youtube.com/watch?v=FETU3jumwe8
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24.07.2023 20:37 Ответить
А нам яка різниця, що думають в кремлі. Чи вас цікавить їх пропаганда, їм це і так не помішало, говорили все що хотіли, а наші як інформаційну війну вели так, що Азов мало не був визнаний терористичною організацієї в Конгресі. Але добре тоді не могли, рада поганна була, переобрали що потім завадило одразу виконати Конституцію. Це ж не хотілки а Головний Закон України як його можна не виконувати, хоч що туди вносити?
Це мої питання у відповідь.
Але маю зазначити, що це вперше нормальна, конструктивна критика в мій адрес в інших випадках це або образи й прокльони а бо ж перехід на емоції та особистості. Й все закінчується однаково, або мене забанять або я пошлю їх куди подалі.
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24.07.2023 20:51 Ответить
Нам така різниця, що думають у кремлі, що вони, принаймні, поки що мають вплив і в Україні, і на Заході. Він зменшився, але не щез зовсім. Кремль, маючи надприбутки від нафти, розвивав свої медіа-можливості, корумпував еліти у різних країнах, і впливав на вибори в них. Навіть у Штатах.
Щодо "Азову" Білецькому та ще декому треба було, свого часу, бути акуратнішими у виборі назв своїх організацій, їхньої атрибутики і їхньої ідеології. Хоча, можливо, це були юнацькі заскоки. Я сам спостерігав у свого сина інтерес до націонал-соціалізма й фашизма. Природу цього потягу розбирав Міхаїл Веллер у своїй книзі "Все о жизни". А в реалі ми маєм таке - "Політичні погляди[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&veaction=edit&section=6 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&section=6 ред. код ]

2007 року, в період його діяльності в організації https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%C2%AB%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BE%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%C2%BB «Патріот України» , написав програмну статтю «Український расовий соціал-націоналізм», у якій відкидав https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F демократію та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC лібералізм , виступав за перетворення України на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F імперію та закликав до «расового очищення» української нації. В подальшому відомою стала його цитата з цієї статті, що «Історична місія нашої Нації, в це переломне сторіччя, очолити і повести за собою Білі народи всього світу в останній хрестовий похід за своє існування. Похід проти очолюваного семітами недолюдства»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-26 [26] . Тим не менш, влітку 2015 року в ефірі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F Громадського телебачення на запитання чи дистанціює він себе від свого минулого й чи змінив погляди, Білецький заперечив своє авторство і заявив, що цей текст сфабрикований російськими спецслужбамиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-27 [27] . На думку дослідника ультраправих рухів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%27%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9B%D1%96%D1%85%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%B2 В'ячеслава Ліхачова Андрій Білецький намагається відбілити своє минуле, з цією метою були знищенні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D0%B2 інтернет-архіви сайтів «Патріоту України» і СНА, але загалом Білецький не «еволюціонував», а https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BC%D1%96%D0%BA%D1%80%D1%96%D1%8F мімікрує https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-28 [28] .

В інтерв'ю 2010 року стверджував, що виступає за конфедерацію України та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Росії з центром у Києвіhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-29 [29] .

З 2016 року підтримує ініціативу з розбудови альтернативного геополітичного проекту - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BC%D0%BE%D1%80%27%D1%8F Інтермаріум https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:0-30 [30] . Білецький вважає, що створення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BC%D0%BE%D1%80%27%D1%8F балто-чорноморського союзу , ядром якого повинні стати Україна і Польща, дасть змогу протистояти зовнішнім викликам, в тому числі Росії. На його думку, сусіди України набагато краще відчувають небезпеку з боку Росії; окрім того, у разі утворення такого блоку, Україна утвердиться в ролі самостійного гравця на міжнародній ареніhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:0-30 [30] . Критикує https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_(2014) Мінські угоди як невигідні для України та підтримує військовий шлях повернення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 окупованих територій https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-31 [31] ." https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 А його наїзди на Порошенка, який системно і методично обігрував *****, були тим самим "Лошадью ходи, век воли не видать!". Правда, тут ще й Аваков міг підзужувати.
Щодо невиконання Конституції - я не зовсім зрозумів. Ви про запровадження воєнного стану? Воєнний стан вводить Верховна Рада. Хто мав більшість у Верховній Раді? Це перше. Друге - очевидно враховували думку наших західних партнерів. Третє - "и как один умрем в борьбе за это" - це не наш шлях. Як би комусь не хотілося. Краще - обігрувати москалів технічно. Тому що людини звела нанівець мамонтів, а не вони - людину.
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24.07.2023 22:30 Ответить
Кому як, але нам націоналістам точно байдуже що думають в кремлі. Я послухав ваш думку, почитав те що ви написали й можу сказати як український націоналіст, християнин і традиціоналіст я багато в чому погоджуюся з Білецьким і підтримую його й інших азовців.
Критика Мінська була цілком об'єктивна ви читали з чого він почався з п'ятнадцяти пунктів Порошенка: https://en.wikipedia.org/wiki/2014_pro-Russian_unrest_in_Ukraine#Fifteen-point_peace_plan там через один пункт державна зрада. Проти чого і стояли націоналісти.
Стосовно більшості так після перевиборів була сформована коаліція не можна було знайти необхідну кількість голосів. Вони мало не внесли ордло до нашої Конституції, якби не Ігор Гуменюк, чи хтось інший бо нічого так і не довели тільки 9 років тримали хлопця в сізо й тягали по судах. То на це в них Конституційна більшість була, а щоб впровадити воєнний стан, згідно закону, то ні. Й до чого тут західні партнери у нас є Конституція. Це не хочеш виконуєш не хочеш ні. Це головний Закон по якому живе держава.
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24.07.2023 22:52 Ответить
Ось ці 15 пунктів:
Гарантии безопасности для всех участников переговоров.Амнистия для тех, кто сложил оружие и не совершал тяжких преступлений.Освобождение заложников.Создание 10-километровой ( 6+1 ⁄ 4 мили) протяженная буферная зона на украинско-российской границе. Вывод незаконных вооруженных формирований.Безопасный коридор для побега российских и украинских наемников.Разоружение.Создание подразделений совместного патрулирования в структуре МВД.Освобождение незаконно захваченных административных помещений в Донецкой и Луганской областях.Восстановление функционирования органов местного самоуправления.Восстановление центрального телерадиовещания в Донецкой и Луганской областях. Децентрализация власти (через выборы исполнительных комитетов, защита русского языка, проекты поправок в Конституцию).Согласование губернаторов с представителями Донбасса перед выборамиДосрочные местные и парламентские выборы.Программа создания рабочих мест в регионе.Восстановление промышленных объектов и объектов социальной инфраструктуры.
Де ти тут побачив державну зраду і порушення Конституції?
Якщо коротко, то тут йдеться про те, що кацапи йдуть з української території, а громадяни України розбираються самі між собою, у демократичний спосіб. Причому, ті, хто вчинив тяжкі злочини, несуть кримінальну відповідальність. Думаєш, що не домовились би? В усіх областях, які не межують, безпосередньо, з немитою все було владнано.
А, загалом, уся твоя риторика - це те ж саме: "Лошадью ходи! Лошадью! Век воли не видать!" Ви "сходили лошадью" у 2019 році, кидаючи гумових свинок, а через три роки змушені були здаватися у полон в Маріуполі. І не всі з того полону повернуться живими - Оленівка вже була. Якими б не були хоробрими й здатними на самопожертву, але те, що вибрали верховним головнокомандувачем незрозуміло що, яке, своїми діями, запустило ворога вам же у тил, це не герої.
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26.07.2023 18:17 Ответить
Ну, так там кожен другий пункт зрада. Сам факт переговорів з бандюками, з терористами не розмовляють їх просто знищують. Амністія, більше поливини вдасться відмазатися, ви ж знаєте наші суди, Штепа навіть балотуватися в своєму округу а мала сидіти в сізо, або здохнути як колаборантка.
10 кілометрова сіра зона, це звісно добре, але росія б на це ніколи не пішла, хіба що на нашій території а тут ми проти. Що значить безпечний коридор для бандитів й головорізів, кому коридор, відсатвним фсбешникам і грушникам, тим хто збивав цивільний літак, ні тим хіба шо такий як вони нам влаштували в Іловайську.
Розброєння, ми це всі 30 років тілький й робили що розброювалися, продавали все що можна було й не виробляли натомість нічого. Коли мали навпаки мілітаризуватися.
Які нахрен спільні патрулі, з ким?! Бандитами, голворізами?!
Який ще захист "російського язика", він у нас взагалі був чи не основний! Дожилисьмеся до того, що довелося приймати закон про захист української мови, в Україні, в себе дома, захищати власну мову! Це як взагалі?!
Про зміни в Конституцію ми вже з вами говорили, про те як Ігор Гуменюк, став захисником Конституції а у відповідь що тодішня що теперішня закрила хлопця на 9 років у сізо й навіть після того як аваков нарешті пішов, хоча мав би сісти замість Ігоря, як мінімум за Олександра Музичка, ніхто не став переглядати справу, а далі тягали Ігоря по судах, хоча він хотів на фонт, чи це ми не з вами говорили... не важливо.
І виборів узагалі не мало бути ніяких. На нас напав ***...й сусід, анексував територію завів своїх головорізів й розвів бандюків. Які нахрін вибори?! Тут військовий стан треба, готувати опір, національний спротив, а в них вибори.
Короче, риторика це звісно прекрасно й художні порівняння теж але якшо ви хочете щоб держава була сильна, якшо ви розумієте яку ціну заплатили націоналісти всіх поколінь за нашу державність за Українську Україну, а не країну де мова нашого ворога чуть не основна й не має статус другої державної що також було в мінську. Бо для них це ідея фікс.
Тоді треба обирати тих для кого ця держава і цей парод, наша нація щось значить.
Можливо я повторююся але нехай: найбільша проблема України в тому що ми обираємо тих кому ця держава не потрібна й нехтуємо тими для кого це святе й хто проливав за неї власну кров. Я тільки сподіваюсь що ця війна нарешті відкриє людям очі й вони зрозуміють що длч них всіх весь час робили націоналісти й чим вони пожертвували заради усіх нас, щоб ми могли вчитися, працювати, створювати сім'ї, народжувати нові покоління українців й могли просто жити. Пам'ятаючи про їх подвиг.
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29.07.2023 20:59 Ответить
У тебе очевидні проблеми з розумінням прочитаного, або ж звичайна упередженість. Україна не вела переговори з терористами. Впочатку учасниками переговорів були Порошенко, путін, Меркель і Оланд. Потім, у тристоронній контактній групі були Україна, росія і ОБСЄ. Немита притягла туди "представників Донбасу", але слова вони не мали.
А, врешті, - взяв би сам і знищів терористів. Чи тільки 3,143діти?
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30.07.2023 09:15 Ответить
Я говорив про те, що прописано в мінську а не те що відбувалося насправді. Я начебто детально, можливо навіть дещо емоційно, пояснив усі причини чому націоналісти і я в тому числі проти будь-яких перемовин з ворогом і щодо пропозицій москви. Така позиція як зараз у нас мала бути в 2014, натомість всякі шуфричі їздили до сепарів шукати мирні шляхи вирішення ситуації.
І взагалі то, я теоратик, а не практик тому просто підтримую націоналістів та їх позиції. Й в мене все одно немає можливостей і повноважень. А в США вони є і якшо вони дійсно борються з тероризмом, як це заявляють й хочуть підтримувати стабільність на нашій планеті, тоді вони давно вже мали ліквідувати терориста "номер 1", який погрожує ядерною зброєю всім на Землі. Для цього у них є можливості й повноваження, як Лідерів глобального світу й Західної цивілізації.
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30.07.2023 18:18 Ответить
Всякі шуфричи не мали повноважень представляти державу, тому й згадувати про них не варто. Лідерами ж Західного світу тоді були Обама, Меркель і Олланд (тобі це про щось говорить?). Політика - це мистецтво можливого, а не так, що я хочу все і зараз.
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31.07.2023 10:26 Ответить
У нас не має політики. У нас граються в політику, як малі діти в пісочку. За 30 років, відновлення Незалежності Української Держави у нас ніхто з діючих політиків не думав про інтереси самої держави і нації (українського народу). Я там писав допис, але його уже звісно видалили, про те, що кожного нашого президента, можливо окрім хіба Ющенка, треба судити по статті 111 державна зрада. І правильно, шуфрич не має представляти державу і народ україни, тому його мали розстріляти на блокпості тоді в 2014. Або ж минулого року в 2022 коли він шлявся по блокпосах у Києві але його тільки затримали, провели роз'яснювальну бесіду й відпустили. Тож він знову у Верховній Раді, відповідальний за свободу слова в країні, щоб не дай боже не ввели цензуру як це має бути згідно правового режиму воєнного стану, який нарешті, ввели на 9 році війни.
От вам і вся політика.
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03.08.2023 15:43 Ответить
Ти спочатку довідайся про статус і повноваження народного депутата, а потім намагайся "умнічати". Чесно кажучи, мені вже набридло відповідати на дописи дошкільняти.
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04.08.2023 09:17 Ответить
А мені взагалі здається, що я тут розмовляю не з форумчанами, а з стіною. Бо пояснюю здавалося б очевидні речі, а все одно не доходить, те саме що розмовляти сам з собою, я говорю 5 а мені 25. Якщо ви розумієте про що я. І де я хоч раз, сказав не правду? Га?
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04.08.2023 11:34 Ответить
"Чапаєвець"! Ти, такий розумний, можеш відповісти на просте запитання: "Чому "націоналісти" не можуть створити одну потужну організацію?"
"Свобода", "Правий сектор", "Патріот України", "Січ", хіба усіх згадаєш. Вже і Ярош вже плюнув на тих знавіснілих радикалів й покинув "Правий сектор". А насправді поміркований Порошенко зробив для України набагато більше, ніж ті крикуни: ассоціацію з Євросоюзом, безвізовий режим, Томос, витяг армію зі сраки, дипломатично загнав немиту в міжнародні ізгої. І, врешті, як казав Євген Чікаленко (знаєш - хто це?): "Мало любити Україну до глибини душі, треба любити її й до глибини кишені".
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05.08.2023 10:37 Ответить
Тому що, націоналісти бувають різні, як і люди й різноманітність це скоріше перевага а не недостаток. Хоча так, іноді важко обрати серед добре тобі знайомих людей з яких ти поважаєш усіх, когось одного, тому в 2019 році й був висунутий єдиний кандидат від об'єднання націоналістичних сил, Руслан Кошулинський, свободівець, націоналіст, людина з не одною вищою освітою, професійний військовий, артилерист, ось якими мають бути політики в нашій державі. Але ж ні треба обирати серед ставлеників олігархів чи самих олігархів.
До речі, якщо порошенко, пробачте без поваги, дійсно став таким патріотом і націоналістом, змінив своє "бпп солідарність" на "ЄС", хоча слабо віриться, то чого ж він не доєднався до націоналістичних сил й не підтримав Кошулинського?
Я вже казав, якщо він хотів залишитися президентом не обов'язково було проводити вибори, достатньо було оголосити правовий режим воєнного стану тим більше, що ми з 2014 року знаходимося в стані війни з росією й триває російсько-українська війна. Власне, це все що від нього вимагалося, виконувати Конституції. Принаймні мені б цього було достатньо.
Стосовно останньої цитати, то я з нею категорично не походжуюся, ні як звичайна людина ні як націоналіст. Бо для нашої спільноти, Україна понад усе! І це більше про свободу, те що є фундаментом і якщо так можна сказати ідеологією США. Про це всі їх Голівудські фільми. У нашому ж випадку, це слово - Воля. Що окрім ціннісно й правового характеру має ще й духовний стан. Те про що ви написали, до "глибини душі". Те про що співається у нашому славні (державному гімні)... душу й тіло ми положим, за нашу свободу. І покажем, що ми браття козацького роду.
А як звичайна людина, я глобаліст і в дечому ідеаліст, й можу вам сказати, що гроші, на мою думку, це найбільше зло. Корінь всього зла в світі, бо саме гроші й людська жадібність причина корупції, яка розїдає будь-яку інституцію, установу чи організацію. В наш час, усе купується і продається, й ми це зараз чудово бачимо в епоху криз. Це вже зовсім інша, велика тема, але якщо коротко, я вважаю що час уже думати про посткапіталістичний світ.
Людство пішло далеко вперед уже немає мануфактури з середніх віків, механізоване виробництво заміняє поступово комп'ютеризація, на підході квантові комп'ютери з єдиною мережею і термоядерний синтез один реактор якого зможе забезпечити, практично безкінечною енергією цілий континент.
І задайтеся питанням, а що як у нас в скорому часі з'явиться щось наподобі реплікатора, який здатен синтезувати будь-що перш ніж капіталізм піде в небуття. Що тоді? І чи готові ми до такого?
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05.08.2023 11:38 Ответить
Дитячий садок! Я тобі що - маю роз'яснювати елементарщину? Кошулинський у званні сержанта - професійний військовий? Освіта - "У https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C липні https://uk.wikipedia.org/wiki/2006 2006 закінчив https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Тернопільський економічний університет за напрямом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE «Право» і отримав кваліфікацію https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80 бакалавра ." До того закінчив кооперативний технікум, був кухарем.
Про воєнний стан - його вводить Верховна Рада. Не було у Порошенка достатньої кількості голосів. В тому числі, не проголосували б твої улюблені "націоналісти". Не так, що вони мали дурну надію на Кошулинського, а просто аби не Порох.
Ну, а твої комуністичні заскоки - то, взагалі,за межами здорового глузду. Що рухатиме прогрес, якщо не буде конкуренції?
Прочитай, хоча б, "Всё о жизни" Михаїла Веллера. Він, до речі, громадянин Естонії - це, щоб ти не кричав: "Москаляку - на гілляку!"
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06.08.2023 10:49 Ответить
Але ж є Закон і Конституція, гарантом якої є Президент, її начебто треба виконувати. Що значить не було голосів? Всяку фігню, договоритися можуть, щоб внести ордло в Конституцію голоса знайшли, а щоб виконати те що від них вимагається ні? Не довіряли тоди Турчинову, так сформували потім коаліцію ''бпп солідарність'' і ''Народний Фронт'', в чому проблема? у зелених взагалі монобільшість! А ще є РНБО, тим більше що ситуація не ординарна. Ми ж фактично знаходимося в стані війни з 2014 року. А до 2022 у нас навіть не були розірвані дипломатичні відносини, а до того торгівля й взагалі будь-які зв'язки з країною агресором.
Стосовно ваших хибних висновків, мова не про втрату конкуренції а саме про капіталістичну систему, яка вже стає серйозною проблемою. Я вам наведу один приклад, є два великі проекти про термоядерний синтез, дослідницький токамак ІТЕР, який спонсорують аж сім країн, одна з яких ЄС, тобто сукупність європейських держав і ДЕМО це вже має бути робочий термоядерний реактор. Перший проект був запланований на 2025 але його уже перенесли на 2035, тоді як ДЕМО мав бути завершений до 2040, а зараз взагалі переведений на невідому перспективу. Причина цьому величезні гроші, а в результаті, якщо вдасться реалізувати проект ми отримаємо термоядерну реакцію, це фактично міні-Сонце в центрі Європи, яка забезпечить цілий континент необмеженою енергією. А значить електрика втратить свою ціну й стане безкоштовною. І так з усім, медицина, космічні програми, квантові коп'ютери, а тепер після такої війни в центрі європи, ще й всі гроші будуть йти на озброєння. США уже готуються до протистояння з Китаєм, фактично ми попадаємо в епоху нової холодної війни.
А книги є різні, у кожної людини свої думки і своє бачення, це лише одна з них. Але уже зараз та й до того, багато хто говорив про посткапіталізм. Соціалізм і комунізм це дві різні системи. Я виріс на ''Зоряному шляху'', й для мене Єдина Земля, це найкраща модель розвитку, зрештою кінцева мета все одно Планетарна цивілізація.
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06.08.2023 12:38 Ответить
"Свобода", за своєю квотою, після Революції гідності отримала такі ключові посади як В.О.Генпрокурора, Міністр оборони та Міністр агропромислового комплексу. Де результат? Там же де й результат термоядерних реакторів. Як казав літературний герой Карпенка-Карого: "Обіцянка - цяцянка, а дурневі радість". Тому й пролетіли на виборах до ВР, як фанера над Парижем. Поки не зрозумієте давно відому істину - "Політика - це мистецтво можливого", так і будете політичними маргіналами - підставками для смолоскипів 1 січня.
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07.08.2023 10:28 Ответить
Короче. То не конструктивна розмова. А термоядерний синтез буде, бо прогрес не зупинити й капіталізм не вічний бо ні що не є статичним. ''Усе тече, усе змінюється'', як казав давньогрецький філософ Геракліт. А матеріалізм, зрештою втратить свою цінність бо ніщо не вічне рано чи пізно ресурси вичерпаються і якщо у нас не буде до того технології синтезу, то відтворити їх буде неможливо, тоді як духовне й ціннісне залишиться бо як говорив ще Еклезіаст все це марнота марнот, все марнота. (Екл. 1:2).
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07.08.2023 11:36 Ответить
так чего же ты (как балабол зеленский) - не умер в битве за Кпрым в 2014 году?
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24.07.2023 10:43 Ответить
По перше, мені тоді десь 13-14 було, а по друге я більше теоретик а ніж практик. Я досліджую ідеологію, філософію, культуру, науку. Я можу хіба піти де треба матиматика, фізика, програмування, поки я таких можливостей не бачу й мені ще треба в аспірантуру, але якщо це все затягнеться я буду думати, що можу зробити і чим допомогти.
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24.07.2023 11:43 Ответить
"ТЕоретик"! Для того, щоб стать "теоретиком" треба навчиться аналізувать оточуючі тебе події та слова А це можна робить, тільки маючи відповідну освіту та життєвий досвід А ти "соплі витирать рукавом" перестав тільки вчора, а вже лізеш у "профессори"
Твій рівень:
- Від чого вітер?
- Бо дерева хилитаються!
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24.07.2023 11:49 Ответить
Це не цікаво. Взагалі. Ви можете щось сказати про квантові комп'ютери, про термоядерний синтез, чи про струнну теорію Всесвіту? Ото ж бо. І я нікуди не лізу, просто висказую свою позицію й розвіюю зраду, як це просив робити Карась. Бо читати все це вже остогидло хоча й на це мені шкода витрачати час і енергію.
От зараз, мені треба запрограмувати Geant4 а я з вами переписуюся.
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24.07.2023 12:02 Ответить
А ти думаєш - мені цікаве "словоблудство" так званих "націоналістів"? Бо з них такі "націоналісти" - "як з гімна - куля" Мало хто з тих, хто себе так іменує, тримав у руках "Інтегральний націоналізм" Донцова чи твори Міхновського Не читав публіцистики Бандери, Шептицького чи Ребета! Чи для тебе "український націоналіст" - це вуличний *******, який вміє гарно "бить морду" тим, хто не поділяє його погляди? Так таках було повно і у нацистів Наприклад - Хорст Вессель! Ти з таких пропонуєш приклад брать? КАцапи тобі аплодуватимуть "до усрачки" - бо саме такими вони нас і стараються виставить!
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24.07.2023 12:14 Ответить
Яке словоблудство, так вони спершу говорили, а потім кричали всюди де тільки можна що треба зробити. Але ж вони і робили, Ярош з Правого Сектора сформував ДУК-УДА, Білецький Азов, свободівці добровольчі батальйони "СІЧ" в тому числі нашу "Карпатську січ" в яку пішли багато моїх знайомих із села й району, області. Я читав трохи праці націоналістів, не все звісно бо більше приділяв увагу науковим роботам і науковій діяльності. Мені ще магістерську дописувати по квантовим оптичним системам. Але я також розумію, що першими сепарів в Донецьку, Луганську, Харкові, Одесі, били саме ультрас, місцеві патріоти, націоналісти. Є ті, хто еліта, ідеолог українського націоналізму але воїнами завжди були активісти, та сама Права Молодь яку виховує Правий Сектор й інші націоналістичні рухи. Це зовсім не такий націоналізм, як в росії чи країнах європи наш заснований на любові до батьківщини і свого роду. Ідеї Нації.
Та й права публіка в Євросоюзі останім часом не так вже й поганна, взяти ту ж Італію і Джорджію Мелоні, це якраз християнська традиціоналіська, державницька позиція така як і має бути справжня Європа.
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24.07.2023 12:29 Ответить
Синку! Оце і є "словоблудство"! Бо загинуть в бою - не тяжка справа А от налагодить випуск *********** для ЗСУ - "трохи важче" Особливо коли тобі заважають Як Порошенку, наприклад! Бо, поки Порошенко "жили рвав" та розвертав військово-промисловий комплекс - твої "націоналісти" лише "***********" на площах! Щоб воювать - треба не тільки мать дух та бажання Потрібна ще й зброя, в достатній кількості Багато твої "націоналісти " вжили зусиль, щоб її стало більше? Тільки язики чесали - хто більше Україну любить!
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24.07.2023 12:41 Ответить
Це все понятно. Але ви так нічого й не зрозуміли. Або я щось не розумію, тоді поясніть, як же тоді закон? Ворог здійснив акт агресії має бути введений правовий режим воєнного стану. Має бути спротив, як зараз. Чи що, клятва солдата про захист терориторіальної цілісності й сувернітету це поросто пафос, порожні слова. Так є люди для яких ні, для яких це не просто гасла. Це сенс життя. Україна понад усе! Якби до мене сюди приперлися у нас би тут стріляли з кожного вікна. Не розумієте.
Що Ярош казав: якщо вони прийдуть до нас додому ми просто їх всіх перестріляємо. Ні хто не буде з ворогом розмовляти, тим більше терористом, терористів треба знищувати. Американці ж не розмовляють з Ісламською державою. Вони відправляють безпілотники й ліквідовують загрозу до того як вона стане реальною. А тут один бункерний недоросток погрожує всьому світові ядерною зброєю і Білий Дім мнеться, чеше ріпу шось думає. У військових давно чешуться руки, там такі яструби сидять. Для багатьох з них сенсом життя була боротьба проти комуністів. Це до міжнародної повістки.
Я не знаю, що тут ще можна додати це ж так очевидно. Прості, елементарні речі. Просто виконуй закон усе ж написано, нічого вигадувати не треба.
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24.07.2023 13:11 Ответить
Слухай! Ти ніколи не пробував першокласнику пояснить основи квантової фізики? Я зараз у такому самому положенні Ти - першокласник: як в політекономії, так і в політології та військовій стратегії І "сіпаєш мене за петельки" - щоб я тобі щось "пояснив"! Я це робить пробую Однак ти цього не розумієш і розуміть не хочеш - бо все це ВИЩЕ ТВОГО РОЗУМІННЯ" Тому : "Швець! Знай своє шевство, а в кравецтво не мішайсь!" Займись комп"ютером - може це у тебе краще виходитиме?
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24.07.2023 13:28 Ответить
Пробував, у нас була практика в школі й ми проводили уроки фізики. Я можу як попростому так і через деференціали пояснити прості, елементарні закони, звідки вони беруться й з чого то все випливає.
Насправді, квантова фізика не така вже й складна, як здається на перший погляд. Не обов'язково переходити до операторів величин і матричного вигляду.
Я не заперечую що в політології я най буде першокласник, причому самоучка бо я сам почав цікавитися і пробувати розбиратися в політиці ще зі школи. Я не претендую на лаври політика, але в мене є деяка своя думка і Конституція України і конвенція ООН про права людини, забезпечує мені таке право.
Проте, якшо людина не хоче чути іншого вона зазвичай або ігнорує, або ображається і ображає іншого. Я ж вам уже пояснював чи це не вам, світ не зійшовся клином на "Стадіоні", а в кольоровому, політичному спектрі є ще й інші відтінки окрім фіолетового і зеленого. Від ультра-праваго до ультра-лівого, це як з світловим спектром є інфрачервоне випромінювання і ультра фіолетове, а ще є радіо хвилі й гама випромінюваня. Його не видно неозброєним оком, але це не означає що його не існує так і в політиці. Хоча я не знаю, як можна не помічати ультрасів, вони дуже помітні й голосні.
Я не приховую що я з правого крила, бо я як укпаїнець, християнин, традиціоналіст підтримую однодумців, націоналістів які є елітою української нації, й напевно знають краще що добре для українців і України й що треба робити. Тому вони мають мою підтримку. Це все, якщо по простому.
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24.07.2023 14:02 Ответить
"Несли, несли
Та й в Україну принесли
Великих слов велику силу
Та й більш нічого"
Це вже не "словоблуддя"! А звичайне "*************" Твої "ультрас" - звичайні вуличні ******** Тільки з "ідейним підгрунтям" От і вся різниця! Твій дурний Гуменюк невинних люей погубив та покалічив - а ти ним захоплюєшся Убив людей і сам згинув ні защо І яка користь від того Україні та українцям?
Все! Досить пиздоболить! Сиди та займайсь комп"ютером Хоч якусь користь принесеш!
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24.07.2023 14:24 Ответить
А хто по вашому, бив сепарів й не дав створити новоросію, хіба не націоналісти? Молоді хлопці які вірили в україну хтось, в українську ідею, хай так але ж то вони билися з тітушнею з беркутом а не поілітики хіба ні? Ігор Гуменюк, свободівець, доброволець з батальйону ''СІЧ'' брав участь в боях за Курахове, Піски, був поблизу ДАПу, отримав поранення а після реабілітації долучився до протестних акцій проти мінських домовленостей, був під верховною радою на мітингу того дня. Він Захисник Конституції, завдяки тому інциденту тоді не ввели ордло в нашу Конституцію. Хлопець дев'ять років просидів у сізо, його тягали по судах але так нічого й не довели.
Знаєте, я чекав на вашу реакцію по Ігорю, мені було цікава ваша позиція і як я і думав ви нічим не відрізняєтеся від решти прихильників порошенка. На цьому дійсно все мені з вами більше немає про що говорити. Я надіявся певно дарма що ваше ім'я все ж щось значить для вас але ні. Якраз про Ігоря і можна сказати. Воля або Смерть!
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24.07.2023 15:12 Ответить
З-за таких божевільних як ти та Гуменюк - ми просрали можливість уберегтися від війни Бо своїм "срачем" ви привели до влади зелену погань А зараз кращі українці гинуть на війні, а ти "очі лупиш" як баран - "А я тут до чого?"
ВСе ! Одв"янь від мене!
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24.07.2023 15:17 Ответить
Я вже це казав можу повторити, це порошенко сам привів зеленського, а порошенка Турчинов. Бо якби був введений воєнний стан то ніяких виборів не було б. Невже це так тяжко зрозуміти. Навіть порошенові мало б це бути ясно, ащо переобиратися якщо можна залишитися при виконанні обов'язків до закінчення війни. Тоді одразу мінськ був хибним рішенням, просто катастрофічним, бо далі десятиліття замороженого конфлікту.
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24.07.2023 15:23 Ответить
А можете довести своє твердження: "Ігор Гуменюк, свободівець..."?
Коли він став "свободівцем"?
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24.07.2023 15:42 Ответить
Це навіть у вікіпедії написано.
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24.07.2023 15:48 Ответить
Мені Вікі не цікава. Хто автор що писав то?
Коли Гуменюка прийняли до лав "ВО Свобода"?
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24.07.2023 15:57 Ответить
Він був активістом, свободівцем, добровольцем в батальйоні ''СІЧ'', а не політиком й не числився в складі ВО Свобода, наскільки я знаю.
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24.07.2023 15:59 Ответить
То що таке "свободівець"? Навіщо так називати людину яка не є у лавах ВО Свобода?
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24.07.2023 16:02 Ответить
Так є ще націоналістичний свободівський рух, я також частково свободівець бо я їх підтримую, брав участь в заходах і т.п.
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24.07.2023 16:10 Ответить
То якщо ви вийшли на "Марш рівності", бо підтримуєте деякі ідеї рівності людей перед законом, рівних прав (а не так як в зелених - своїм все та амністія, іншім = закон), то якщо ви приєдналися до "Маршу рівності", ви = гей?
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24.07.2023 16:23 Ответить
Ви знаєте, про що я. Більше розвивати цю тему у мене не має бажання. Я здається все сказав учора в своєму дописі.
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24.07.2023 21:07 Ответить
Іди нахрєн, недоумку! Дебіл! У мене (на відміну від тебе) - вища юридична освіта І ти мені розказуєш про "воєнний стан" і "вибори"?
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24.07.2023 15:44 Ответить
А шо не так? Хіба під час війни можливі вибори?
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24.07.2023 15:49 Ответить
От і поясніть мені, як це взагалі можливо, бо я ще ні від кого не почув нормальної відповіді. Як триває війна а воєного стану не було і можна проводити вибори? Можливо я щось звісно не розумію... але для мене і як людини і тим більше як націоналіста, Конституція це Закон, а закон то святе.
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24.07.2023 16:15 Ответить
Недоумку неможливо пояснить що він недоумок саме тому що він - НЕДОУМОК!!! ...!
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24.07.2023 16:20 Ответить
Ви це вже писали. Але відповідь ви так і не надали. Взагалі ніхто не може тут сказати а як так сталося і в чому причина. Можливо тому що самі не знають?
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24.07.2023 16:25 Ответить
Люди тут знають Пробували пояснить Недоумок зрозуміть не може і не хоче Хто винен? Форумчани?
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24.07.2023 16:27 Ответить
Мені ніхто нічого непояснював. А це моє головне питання до обох, і над ним бюся вже давно відколи почав хоч трохи розбиратися в політиці. Мені в голову не вкаладається, як таке можливо... я ще розумію там переписати закон, двочитання закрити на щось очі, але пряме порушення Конституції Президентами, це як?! ЯК?!
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24.07.2023 16:51 Ответить
І пояснювать ніхто не буде Надоїло! ...!
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24.07.2023 17:02 Ответить
А мені, як надоїло, ви собі навіть не уявляєте. Просто нема цензурних слів, кожного разу коли читаєш ваші доказування між фіолетовими і зеленими, гризню, сварки образи, взаємні звинувачення, кожно разу хочеться кричати замовкніть на решті! А тоді запитати так на занал, шановні, а скажіть чого ці дві персони взагалі стали президентами у нас що мирний час щоб проводити вибори, до місцевих рад, районних, верховної ради, президентські, якщо вони тепер ще й треті проведуть, я... б*ть прокляну цю дибільну країну з її такими політичними діячами до чорта лисого! Якщо я так маю висловлюватися.
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24.07.2023 17:28 Ответить
...!
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24.07.2023 17:32 Ответить
Цікава версія полій у акстонова - всі безпілотники збиті/придушені, а влучання у склпд БК є! 😊 Мені бракує фантазії якось це ряснити.
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24.07.2023 08:22 Ответить
Все правильно Аксьонов сказав! Вони усі були збиті! Але їх уламки впали по аероднамічній траєкторії на нафтобази та склади *********** Ці падіння були випадковими та ніяким чином не залежними від діяльності операторів ЗСУ
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24.07.2023 10:42 Ответить
Весела новина!
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24.07.2023 08:23 Ответить
крім так як і мацква стали дирявимІ
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24.07.2023 08:26 Ответить
Ждем прилетов на склады ЧФ в Севастополе,вот там рванет так рванет.
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24.07.2023 08:30 Ответить
трєвожно
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24.07.2023 08:39 Ответить
мабуть кримське ППО дачі в Ялті охороняє ..резиденцій там багато понастроїли
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24.07.2023 08:59 Ответить
Рівняйте Крим з землею, потім відбудуємо.
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24.07.2023 09:03 Ответить
ты своим языком много навiдбудовував? трепло
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24.07.2023 10:46 Ответить
Вопиющее разгильдяйство.Прапорщик на складе использовал боеприпас калибра 45мм в качестве секс-игрушки, произошла детонация.
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24.07.2023 09:19 Ответить
Юга, а чому аксьонов з великої літери.
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24.07.2023 09:29 Ответить
потому что усердный в малом не способен на великое.
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24.07.2023 09:33 Ответить
Крим, в тебе знову пропущений
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24.07.2023 09:42 Ответить
Яка гарна новина!
Сльози заважають друкувати.
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24.07.2023 10:28 Ответить
Гоблина в последнее время мучает бессонница и появился жидкий стул.
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24.07.2023 10:39 Ответить
 
 