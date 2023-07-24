В Крыму взрывы. Попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе, - предатель Аксенов. ВИДЕО
Утром 24 июля в оккупированном Крыму слышны взрывы. Крымский предатель Сергей Аксенов сообщает о новой атаке беспилотников.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Аксенова.
По его словам, в небе над Крымом "уничтожены силами ПВО и подавлены средствами РЭБ 11 БПЛА противника".
"Произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе. Также обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе", - сообщает местная марионетка.
Он обычно уверяет, что все профильные службы работают на местах и просит сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
Между тем, местный телеграмм-канал "ЧП Севастополь" сообщает, что более 20 минут слышны взрывы на аэродроме в с.Веселе.
Топ комментарии
+27 Gary Grant
показать весь комментарий24.07.2023 08:07
+23 Яр Холодний
показать весь комментарий24.07.2023 08:13
+16 Валентин Коваль #550884
показать весь комментарий24.07.2023 08:01
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Не та недолуга з усіх боків московська постановка.
Куди дивиться краще в світі ППО?
Будеш ти за прикладом Потьомкіна-Тавріческого та Суворова-Римникского - Аксьонов-Джанкойський
У мене питання: "Де ви ("мать вашу за ногу"!) були до цього часу? Наприклад - у березні 2014-го? У школі сракою парти протирали?
Як я вже казав: Найгірше те, що держава в результаті дістається не тим хто вмирав за неї і проливав свою кров. Влада дістається тому хто навіть не розуміє її суті, я вже мовчу про ціну якою нам вдалося вибороти власну Українську Державу.
А те що люди за ними не пішли, ну що тут скажеш такий у нас народ в більшості своїй, зросійщений, покусаний совком, як любить казати Остап Дроздов. Але націоналісти продовжують воювати і класти свої життя за цю державу і українську націю. Тому що для них дійсно Україна понад усе!
Я тільки сподіваюсь, що після такої нової, масштабної війни та більшість прокинеться від летаргічного сну в який їх ввів срср і комуністи приспавши пильність. Зрештою зараз через горнило війни пройдуть мільйони у них є сім'ї, батьки, родичі. Є надія що щось може змінитися, можливо хоч зараз вони зрозуміють що означає бути націоналістом і яку ціну заплатила українська нація і її Герої всіх поколінь й зроблять висновки.
Я про це дізнався в п'ятому класі коли ми вивчали Історію України і остаточно зрозумів ще в дев'ятому. А дехто не розуміє цього й досі, їм достатньо олігархічної моделі, коли ті самі комуняки перетасовують політиків вибираючи яку свиню підсунути, а люди нехай виживають, як хочуть.
Можете вважати мене радикалом, як влада завжди ваажала радмкалами тих же азовців чи добровольців які були проти зради державних інтересів, але на мою думку в 2014 була допущена нами помилка. Націоналісти тоді мали брати владу в свої руки, Правий Сектор зокрема, Дмитро Ярош тоді був одним з Лідерів Майдану. Байдуже щоб подумали в кремлі чи на заході, люди б після Небесної Сотні, тоді їх підтримали. Тоді був би і національний спротив і люди б зброю отримали й самі дали б по морді всім сепарам у своїх містах і селах. Й Крим би також ніхто не віддав, а якби був опір а не ігри в АТО-ООС то й допомога б від США могла бути іншою бо Америка найбільше цінує Свободу й поважає тих хто готовий битися за неї до останнього. Бо це їх національна ідея, як і у нас. Воля або Смерть! Це ж ваше гасло? Принаймні за ім'ям так виглядає.
Те що менти й нацгвардія не могли розібратися що їм робити й ще задавалися питанням на чий бік ставати, наче це не очевидно, то їх проблеми. Вони зрадили державу і самих себе, порушивши присягу те саме з Кримом.
Доки Генерали ходили чухали ріпу й думали чи давати наказ чи ні, нагадую, воєнний стан так введений і не був. Десант русні висадився на півострів а частина вже там була й чекала, ми ж так люб'язно дали їм там базу для чорноморського флота згідно харківських угод,чи не так?
Можна много чого говорити. І те, як всякі шуфричі їздили туди на переговори і як наша офіційна влада вісилала посланців щоб вирішити все мирно а треба було просто зачисти всіх сепарів, там були на той час тільки бандюки й відставні фсбешники з своїми бандами. Націоналісти самі могли то всьо перестріляти як і казав Ярош. Але їм не дали, а коли розгорнули АТО було вже пізно зайшли регулярні частини й почалася відкрита російсько-українська війна тоді замість того щоб гоьувати національний спротив усе заморозили, а націоналістів зупинили. Бо вже все мир. Перемир'я хлібне, веснчне, пасхальне, ще якесь.
А хлопці там гинули від снайперів і ворожих обстрілів й цезатягнулося на дев'ять років.
У мене питання до фанатів порошенка, скільки ще це мало продовжуватися чи це я мав вирости пісти в армію а потім висунутися захищати лінію поділу. Скільки б продовжувався цей заморожений конфлікт десятиліттями. А росія б продовжувала спокійно сидіти в Г20 й продавати нафту.
Як я і казав можна багато говорити, але зараз це немає особливого значення, це вже історія. А нам треба сконцентуватися на українському наступі. Це головне й першочергове.
А потім, у зв'язку з відветрим терором ватників на Донбасі (вбивство Володимира Рибака та інших осіб, захоплення загоном Гіркіна Слов'янська) була оголошена АТО, яка ще раз показала що ЗСУ не лише морально, але й фізично не готові. Особливо це стало видним під час Іловайської та Дебальцевської операцій. Тому й був потрібен тайм-аут у вигляді Мінських угод, щоб наростити свої кондиції.
Щодо Порошенка. Коли гросмейстеру починають не лише висувати претензії, але й давати поради ті, хто хіба що, у "чапаєва" вміє, виникає ось така жуйня - https://www.youtube.com/watch?v=FETU3jumwe8
Це мої питання у відповідь.
Але маю зазначити, що це вперше нормальна, конструктивна критика в мій адрес в інших випадках це або образи й прокльони а бо ж перехід на емоції та особистості. Й все закінчується однаково, або мене забанять або я пошлю їх куди подалі.
Щодо "Азову" Білецькому та ще декому треба було, свого часу, бути акуратнішими у виборі назв своїх організацій, їхньої атрибутики і їхньої ідеології. Хоча, можливо, це були юнацькі заскоки. Я сам спостерігав у свого сина інтерес до націонал-соціалізма й фашизма. Природу цього потягу розбирав Міхаїл Веллер у своїй книзі "Все о жизни". А в реалі ми маєм таке - "Політичні погляди[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&veaction=edit§ion=6 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit§ion=6 ред. код ]
2007 року, в період його діяльності в організації https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%C2%AB%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BE%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%C2%BB «Патріот України» , написав програмну статтю «Український расовий соціал-націоналізм», у якій відкидав https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F демократію та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC лібералізм , виступав за перетворення України на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F імперію та закликав до «расового очищення» української нації. В подальшому відомою стала його цитата з цієї статті, що «Історична місія нашої Нації, в це переломне сторіччя, очолити і повести за собою Білі народи всього світу в останній хрестовий похід за своє існування. Похід проти очолюваного семітами недолюдства»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-26 [26] . Тим не менш, влітку 2015 року в ефірі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F Громадського телебачення на запитання чи дистанціює він себе від свого минулого й чи змінив погляди, Білецький заперечив своє авторство і заявив, що цей текст сфабрикований російськими спецслужбамиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-27 [27] . На думку дослідника ультраправих рухів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%27%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9B%D1%96%D1%85%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%B2 В'ячеслава Ліхачова Андрій Білецький намагається відбілити своє минуле, з цією метою були знищенні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D0%B2 інтернет-архіви сайтів «Патріоту України» і СНА, але загалом Білецький не «еволюціонував», а https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BC%D1%96%D0%BA%D1%80%D1%96%D1%8F мімікрує https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-28 [28] .
В інтерв'ю 2010 року стверджував, що виступає за конфедерацію України та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Росії з центром у Києвіhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-29 [29] .
З 2016 року підтримує ініціативу з розбудови альтернативного геополітичного проекту - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BC%D0%BE%D1%80%27%D1%8F Інтермаріум https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:0-30 [30] . Білецький вважає, що створення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BC%D0%BE%D1%80%27%D1%8F балто-чорноморського союзу , ядром якого повинні стати Україна і Польща, дасть змогу протистояти зовнішнім викликам, в тому числі Росії. На його думку, сусіди України набагато краще відчувають небезпеку з боку Росії; окрім того, у разі утворення такого блоку, Україна утвердиться в ролі самостійного гравця на міжнародній ареніhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:0-30 [30] . Критикує https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_(2014) Мінські угоди як невигідні для України та підтримує військовий шлях повернення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 окупованих територій https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-31 [31] ." https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 А його наїзди на Порошенка, який системно і методично обігрував *****, були тим самим "Лошадью ходи, век воли не видать!". Правда, тут ще й Аваков міг підзужувати.
Щодо невиконання Конституції - я не зовсім зрозумів. Ви про запровадження воєнного стану? Воєнний стан вводить Верховна Рада. Хто мав більшість у Верховній Раді? Це перше. Друге - очевидно враховували думку наших західних партнерів. Третє - "и как один умрем в борьбе за это" - це не наш шлях. Як би комусь не хотілося. Краще - обігрувати москалів технічно. Тому що людини звела нанівець мамонтів, а не вони - людину.
Критика Мінська була цілком об'єктивна ви читали з чого він почався з п'ятнадцяти пунктів Порошенка: https://en.wikipedia.org/wiki/2014_pro-Russian_unrest_in_Ukraine#Fifteen-point_peace_plan там через один пункт державна зрада. Проти чого і стояли націоналісти.
Стосовно більшості так після перевиборів була сформована коаліція не можна було знайти необхідну кількість голосів. Вони мало не внесли ордло до нашої Конституції, якби не Ігор Гуменюк, чи хтось інший бо нічого так і не довели тільки 9 років тримали хлопця в сізо й тягали по судах. То на це в них Конституційна більшість була, а щоб впровадити воєнний стан, згідно закону, то ні. Й до чого тут західні партнери у нас є Конституція. Це не хочеш виконуєш не хочеш ні. Це головний Закон по якому живе держава.
Гарантии безопасности для всех участников переговоров.Амнистия для тех, кто сложил оружие и не совершал тяжких преступлений.Освобождение заложников.Создание 10-километровой ( 6+1 ⁄ 4 мили) протяженная буферная зона на украинско-российской границе. Вывод незаконных вооруженных формирований.Безопасный коридор для побега российских и украинских наемников.Разоружение.Создание подразделений совместного патрулирования в структуре МВД.Освобождение незаконно захваченных административных помещений в Донецкой и Луганской областях.Восстановление функционирования органов местного самоуправления.Восстановление центрального телерадиовещания в Донецкой и Луганской областях. Децентрализация власти (через выборы исполнительных комитетов, защита русского языка, проекты поправок в Конституцию).Согласование губернаторов с представителями Донбасса перед выборамиДосрочные местные и парламентские выборы.Программа создания рабочих мест в регионе.Восстановление промышленных объектов и объектов социальной инфраструктуры.
Де ти тут побачив державну зраду і порушення Конституції?
Якщо коротко, то тут йдеться про те, що кацапи йдуть з української території, а громадяни України розбираються самі між собою, у демократичний спосіб. Причому, ті, хто вчинив тяжкі злочини, несуть кримінальну відповідальність. Думаєш, що не домовились би? В усіх областях, які не межують, безпосередньо, з немитою все було владнано.
А, загалом, уся твоя риторика - це те ж саме: "Лошадью ходи! Лошадью! Век воли не видать!" Ви "сходили лошадью" у 2019 році, кидаючи гумових свинок, а через три роки змушені були здаватися у полон в Маріуполі. І не всі з того полону повернуться живими - Оленівка вже була. Якими б не були хоробрими й здатними на самопожертву, але те, що вибрали верховним головнокомандувачем незрозуміло що, яке, своїми діями, запустило ворога вам же у тил, це не герої.
10 кілометрова сіра зона, це звісно добре, але росія б на це ніколи не пішла, хіба що на нашій території а тут ми проти. Що значить безпечний коридор для бандитів й головорізів, кому коридор, відсатвним фсбешникам і грушникам, тим хто збивав цивільний літак, ні тим хіба шо такий як вони нам влаштували в Іловайську.
Розброєння, ми це всі 30 років тілький й робили що розброювалися, продавали все що можна було й не виробляли натомість нічого. Коли мали навпаки мілітаризуватися.
Які нахрен спільні патрулі, з ким?! Бандитами, голворізами?!
Який ще захист "російського язика", він у нас взагалі був чи не основний! Дожилисьмеся до того, що довелося приймати закон про захист української мови, в Україні, в себе дома, захищати власну мову! Це як взагалі?!
Про зміни в Конституцію ми вже з вами говорили, про те як Ігор Гуменюк, став захисником Конституції а у відповідь що тодішня що теперішня закрила хлопця на 9 років у сізо й навіть після того як аваков нарешті пішов, хоча мав би сісти замість Ігоря, як мінімум за Олександра Музичка, ніхто не став переглядати справу, а далі тягали Ігоря по судах, хоча він хотів на фонт, чи це ми не з вами говорили... не важливо.
І виборів узагалі не мало бути ніяких. На нас напав ***...й сусід, анексував територію завів своїх головорізів й розвів бандюків. Які нахрін вибори?! Тут військовий стан треба, готувати опір, національний спротив, а в них вибори.
Короче, риторика це звісно прекрасно й художні порівняння теж але якшо ви хочете щоб держава була сильна, якшо ви розумієте яку ціну заплатили націоналісти всіх поколінь за нашу державність за Українську Україну, а не країну де мова нашого ворога чуть не основна й не має статус другої державної що також було в мінську. Бо для них це ідея фікс.
Тоді треба обирати тих для кого ця держава і цей парод, наша нація щось значить.
Можливо я повторююся але нехай: найбільша проблема України в тому що ми обираємо тих кому ця держава не потрібна й нехтуємо тими для кого це святе й хто проливав за неї власну кров. Я тільки сподіваюсь що ця війна нарешті відкриє людям очі й вони зрозуміють що длч них всіх весь час робили націоналісти й чим вони пожертвували заради усіх нас, щоб ми могли вчитися, працювати, створювати сім'ї, народжувати нові покоління українців й могли просто жити. Пам'ятаючи про їх подвиг.
А, врешті, - взяв би сам і знищів терористів. Чи тільки 3,143діти?
І взагалі то, я теоратик, а не практик тому просто підтримую націоналістів та їх позиції. Й в мене все одно немає можливостей і повноважень. А в США вони є і якшо вони дійсно борються з тероризмом, як це заявляють й хочуть підтримувати стабільність на нашій планеті, тоді вони давно вже мали ліквідувати терориста "номер 1", який погрожує ядерною зброєю всім на Землі. Для цього у них є можливості й повноваження, як Лідерів глобального світу й Західної цивілізації.
От вам і вся політика.
"Свобода", "Правий сектор", "Патріот України", "Січ", хіба усіх згадаєш. Вже і Ярош вже плюнув на тих знавіснілих радикалів й покинув "Правий сектор". А насправді поміркований Порошенко зробив для України набагато більше, ніж ті крикуни: ассоціацію з Євросоюзом, безвізовий режим, Томос, витяг армію зі сраки, дипломатично загнав немиту в міжнародні ізгої. І, врешті, як казав Євген Чікаленко (знаєш - хто це?): "Мало любити Україну до глибини душі, треба любити її й до глибини кишені".
До речі, якщо порошенко, пробачте без поваги, дійсно став таким патріотом і націоналістом, змінив своє "бпп солідарність" на "ЄС", хоча слабо віриться, то чого ж він не доєднався до націоналістичних сил й не підтримав Кошулинського?
Я вже казав, якщо він хотів залишитися президентом не обов'язково було проводити вибори, достатньо було оголосити правовий режим воєнного стану тим більше, що ми з 2014 року знаходимося в стані війни з росією й триває російсько-українська війна. Власне, це все що від нього вимагалося, виконувати Конституції. Принаймні мені б цього було достатньо.
Стосовно останньої цитати, то я з нею категорично не походжуюся, ні як звичайна людина ні як націоналіст. Бо для нашої спільноти, Україна понад усе! І це більше про свободу, те що є фундаментом і якщо так можна сказати ідеологією США. Про це всі їх Голівудські фільми. У нашому ж випадку, це слово - Воля. Що окрім ціннісно й правового характеру має ще й духовний стан. Те про що ви написали, до "глибини душі". Те про що співається у нашому славні (державному гімні)... душу й тіло ми положим, за нашу свободу. І покажем, що ми браття козацького роду.
А як звичайна людина, я глобаліст і в дечому ідеаліст, й можу вам сказати, що гроші, на мою думку, це найбільше зло. Корінь всього зла в світі, бо саме гроші й людська жадібність причина корупції, яка розїдає будь-яку інституцію, установу чи організацію. В наш час, усе купується і продається, й ми це зараз чудово бачимо в епоху криз. Це вже зовсім інша, велика тема, але якщо коротко, я вважаю що час уже думати про посткапіталістичний світ.
Людство пішло далеко вперед уже немає мануфактури з середніх віків, механізоване виробництво заміняє поступово комп'ютеризація, на підході квантові комп'ютери з єдиною мережею і термоядерний синтез один реактор якого зможе забезпечити, практично безкінечною енергією цілий континент.
І задайтеся питанням, а що як у нас в скорому часі з'явиться щось наподобі реплікатора, який здатен синтезувати будь-що перш ніж капіталізм піде в небуття. Що тоді? І чи готові ми до такого?
Про воєнний стан - його вводить Верховна Рада. Не було у Порошенка достатньої кількості голосів. В тому числі, не проголосували б твої улюблені "націоналісти". Не так, що вони мали дурну надію на Кошулинського, а просто аби не Порох.
Ну, а твої комуністичні заскоки - то, взагалі,за межами здорового глузду. Що рухатиме прогрес, якщо не буде конкуренції?
Прочитай, хоча б, "Всё о жизни" Михаїла Веллера. Він, до речі, громадянин Естонії - це, щоб ти не кричав: "Москаляку - на гілляку!"
Стосовно ваших хибних висновків, мова не про втрату конкуренції а саме про капіталістичну систему, яка вже стає серйозною проблемою. Я вам наведу один приклад, є два великі проекти про термоядерний синтез, дослідницький токамак ІТЕР, який спонсорують аж сім країн, одна з яких ЄС, тобто сукупність європейських держав і ДЕМО це вже має бути робочий термоядерний реактор. Перший проект був запланований на 2025 але його уже перенесли на 2035, тоді як ДЕМО мав бути завершений до 2040, а зараз взагалі переведений на невідому перспективу. Причина цьому величезні гроші, а в результаті, якщо вдасться реалізувати проект ми отримаємо термоядерну реакцію, це фактично міні-Сонце в центрі Європи, яка забезпечить цілий континент необмеженою енергією. А значить електрика втратить свою ціну й стане безкоштовною. І так з усім, медицина, космічні програми, квантові коп'ютери, а тепер після такої війни в центрі європи, ще й всі гроші будуть йти на озброєння. США уже готуються до протистояння з Китаєм, фактично ми попадаємо в епоху нової холодної війни.
А книги є різні, у кожної людини свої думки і своє бачення, це лише одна з них. Але уже зараз та й до того, багато хто говорив про посткапіталізм. Соціалізм і комунізм це дві різні системи. Я виріс на ''Зоряному шляху'', й для мене Єдина Земля, це найкраща модель розвитку, зрештою кінцева мета все одно Планетарна цивілізація.
Твій рівень:
- Від чого вітер?
- Бо дерева хилитаються!
От зараз, мені треба запрограмувати Geant4 а я з вами переписуюся.
Та й права публіка в Євросоюзі останім часом не так вже й поганна, взяти ту ж Італію і Джорджію Мелоні, це якраз християнська традиціоналіська, державницька позиція така як і має бути справжня Європа.
Що Ярош казав: якщо вони прийдуть до нас додому ми просто їх всіх перестріляємо. Ні хто не буде з ворогом розмовляти, тим більше терористом, терористів треба знищувати. Американці ж не розмовляють з Ісламською державою. Вони відправляють безпілотники й ліквідовують загрозу до того як вона стане реальною. А тут один бункерний недоросток погрожує всьому світові ядерною зброєю і Білий Дім мнеться, чеше ріпу шось думає. У військових давно чешуться руки, там такі яструби сидять. Для багатьох з них сенсом життя була боротьба проти комуністів. Це до міжнародної повістки.
Я не знаю, що тут ще можна додати це ж так очевидно. Прості, елементарні речі. Просто виконуй закон усе ж написано, нічого вигадувати не треба.
Насправді, квантова фізика не така вже й складна, як здається на перший погляд. Не обов'язково переходити до операторів величин і матричного вигляду.
Я не заперечую що в політології я най буде першокласник, причому самоучка бо я сам почав цікавитися і пробувати розбиратися в політиці ще зі школи. Я не претендую на лаври політика, але в мене є деяка своя думка і Конституція України і конвенція ООН про права людини, забезпечує мені таке право.
Проте, якшо людина не хоче чути іншого вона зазвичай або ігнорує, або ображається і ображає іншого. Я ж вам уже пояснював чи це не вам, світ не зійшовся клином на "Стадіоні", а в кольоровому, політичному спектрі є ще й інші відтінки окрім фіолетового і зеленого. Від ультра-праваго до ультра-лівого, це як з світловим спектром є інфрачервоне випромінювання і ультра фіолетове, а ще є радіо хвилі й гама випромінюваня. Його не видно неозброєним оком, але це не означає що його не існує так і в політиці. Хоча я не знаю, як можна не помічати ультрасів, вони дуже помітні й голосні.
Я не приховую що я з правого крила, бо я як укпаїнець, християнин, традиціоналіст підтримую однодумців, націоналістів які є елітою української нації, й напевно знають краще що добре для українців і України й що треба робити. Тому вони мають мою підтримку. Це все, якщо по простому.
Та й в Україну принесли
Великих слов велику силу
Та й більш нічого…"
Це вже не "словоблуддя"! А звичайне "*************" Твої "ультрас" - звичайні вуличні ******** Тільки з "ідейним підгрунтям" От і вся різниця! Твій дурний Гуменюк невинних люей погубив та покалічив - а ти ним захоплюєшся Убив людей і сам згинув ні защо І яка користь від того Україні та українцям?
Все! Досить пиздоболить! Сиди та займайсь комп"ютером Хоч якусь користь принесеш!
Знаєте, я чекав на вашу реакцію по Ігорю, мені було цікава ваша позиція і як я і думав ви нічим не відрізняєтеся від решти прихильників порошенка. На цьому дійсно все мені з вами більше немає про що говорити. Я надіявся певно дарма що ваше ім'я все ж щось значить для вас але ні. Якраз про Ігоря і можна сказати. Воля або Смерть!
ВСе ! Одв"янь від мене!
Коли він став "свободівцем"?
Коли Гуменюка прийняли до лав "ВО Свобода"?
Сльози заважають друкувати.