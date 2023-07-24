В Крыму взрывы. Попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе, - предатель Аксенов. ВИДЕО

Утром 24 июля в оккупированном Крыму слышны взрывы. Крымский предатель Сергей Аксенов сообщает о новой атаке беспилотников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Аксенова.

По его словам, в небе над Крымом "уничтожены силами ПВО и подавлены средствами РЭБ 11 БПЛА противника".

"Произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе. Также обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе", - сообщает местная марионетка.

Он обычно уверяет, что все профильные службы работают на местах и просит сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

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Между тем, местный телеграмм-канал "ЧП Севастополь" сообщает, что более 20 минут слышны взрывы на аэродроме в с.Веселе.