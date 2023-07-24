Общие боевые потери РФ с начала войны – около 242 620 человек (+660 за сутки), 4162 танка, 4675 артсистем, 8118 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 24 июля 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 242 620 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.07.23 ориентировочно составляют:
личного состава - около 242 620 (+660) человек ликвидировано,
танков - 4 162 (+11) ед,
боевых бронированных машин - 8 118 (+13) ед,
артиллерийских систем - 4 675 (+17) ед,
РСЗО - 697 (+0) ед,
средства ПВО - 452 (+1) ед,
самолетов - 315 (+0) ед,
вертолетов - 310 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 3 963 (+5),
крылатые ракеты - 1 307 (+9),
корабли /катера - 18 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 7 182 (+10) ед,
специальная техника – 698 (+2).
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+14 Red_Sky_On
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+14 Qq Qqq #455433
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+6 Valentyna Sayun #573800
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кожен день 500-600+-
Сообщают, что эффективность очень высокая, а ежедневная статистика почему-то стоит на месте, как будто кассетные боеприпасы и не применяли.
А сейчас не выросло на 15 процентов, а уменьшилось на 30. И это с учетом кассетных снарядов.
54 одиниці техніки та 660 чумардосів. Броня в фаворі, арта та логістика присутні, танків другий день підряд 11!. ППО:спецтехніка 1:2. Сумно бачити кадри з рідного міста Одеси, але це на наш вибір, це наша доля. Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможемо.
P.s. 242 000!!! це більше, ніж таке місто, як Нижньокамськ ...
Ця назва навіває слова пісні про життя в містах на периферії Мордора https://www.youtube.com/watch?v=b9xwkBBhtQo