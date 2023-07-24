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Новости Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 242 620 человек (+660 за сутки), 4162 танка, 4675 артсистем, 8118 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 24 июля 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 242 620 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.07.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около 242 620 (+660) человек ликвидировано,

танков - 4 162 (+11) ед,

боевых бронированных машин - 8 118 (+13) ед,

артиллерийских систем - 4 675 (+17) ед,

РСЗО - 697 (+0) ед,

средства ПВО - 452 (+1) ед,

самолетов - 315 (+0) ед,

вертолетов - 310 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3 963 (+5),

крылатые ракеты - 1 307 (+9),

корабли /катера - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 7 182 (+10) ед,

специальная техника – 698 (+2).

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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 242 620 человек (+660 за сутки), 4162 танка, 4675 артсистем, 8118 бронированных машин 01

армия РФ (19106) Генштаб ВС (6220) ликвидация (3502) уничтожение (6854)


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Топ комментарии
+14
Непогано так по техніці накосили.
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24.07.2023 08:25
+14
Продовжується москальсько-українська війна, минув 3439 день.
54 одиниці техніки та 660 чумардосів. Броня в фаворі, арта та логістика присутні, танків другий день підряд 11!. ППО:спецтехніка 1:2. Сумно бачити кадри з рідного міста Одеси, але це на наш вибір, це наша доля. Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможемо.

P.s. 242 000!!! це більше, ніж таке місто, як Нижньокамськ ...
Ця назва навіває слова пісні про життя в містах на периферії Мордора https://www.youtube.com/watch?v=b9xwkBBhtQo
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24.07.2023 09:00
+6
Наскільки важко захисникам на полі бою красномовно говорять цифри втрат у ворога.
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24.07.2023 08:46
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Правила форума Совет форумчан
Непогано так по техніці накосили.
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24.07.2023 08:25 Ответить
ні кому не здається що цифра орків майже однакова, весь час?
кожен день 500-600+-
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24.07.2023 08:45 Ответить
Все йде по плану. Як що тИ можеш то перевиконай план, стаХЕРович.
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24.07.2023 09:25 Ответить
И это при том, что начали применять кассетные снаряды.
Сообщают, что эффективность очень высокая, а ежедневная статистика почему-то стоит на месте, как будто кассетные боеприпасы и не применяли.
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24.07.2023 09:27 Ответить
біло по 550, счас стабильно по 650 пошло
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24.07.2023 17:28 Ответить
Ага, а до этого было 800-1000. И это без кассетных боеприпасов.
А сейчас не выросло на 15 процентов, а уменьшилось на 30. И это с учетом кассетных снарядов.
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24.07.2023 19:45 Ответить
на 15 процентов стабильно ефективность віросла
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24.07.2023 17:29 Ответить
Кобзон просив трохи почекати, поки він стільців докупить.
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24.07.2023 15:29 Ответить
Наскільки важко захисникам на полі бою красномовно говорять цифри втрат у ворога.
показать весь комментарий
24.07.2023 08:46 Ответить
Продовжується москальсько-українська війна, минув 3439 день.
54 одиниці техніки та 660 чумардосів. Броня в фаворі, арта та логістика присутні, танків другий день підряд 11!. ППО:спецтехніка 1:2. Сумно бачити кадри з рідного міста Одеси, але це на наш вибір, це наша доля. Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможемо.

P.s. 242 000!!! це більше, ніж таке місто, як Нижньокамськ ...
Ця назва навіває слова пісні про життя в містах на периферії Мордора https://www.youtube.com/watch?v=b9xwkBBhtQo
показать весь комментарий
24.07.2023 09:00 Ответить
 
 