Общие боевые потери РФ с начала войны – около 242 620 человек (+660 за сутки), 4162 танка, 4675 артсистем, 8118 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 24 июля 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 242 620 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.07.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около 242 620 (+660) человек ликвидировано,

танков - 4 162 (+11) ед,

боевых бронированных машин - 8 118 (+13) ед,

артиллерийских систем - 4 675 (+17) ед,

РСЗО - 697 (+0) ед,

средства ПВО - 452 (+1) ед,

самолетов - 315 (+0) ед,

вертолетов - 310 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3 963 (+5),

крылатые ракеты - 1 307 (+9),

корабли /катера - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 7 182 (+10) ед,

специальная техника – 698 (+2).

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