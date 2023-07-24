Взрывы в Крыму: остановлено движение по железной дороге и по трассе Джанкой - Симферополь. Принято решение об эвакуации из 5-километровой зоны
После очередной атаки беспилотников на оккупированный Крым и попадания в склад боеприпасов в Джанкойском районе марионеточные власти решили приостановить движение по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе Джанкой - Симферополь.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал крымского предателя Сергея Аксенова.
Также, по его словам, принято решение об эвакуации населения близлежащих сел в радиусе 5 километров от места ЧП в Джанкойском районе в пункты временного размещения.
Аксенов традиционно уверяет, что пострадавших нет.
Ранее Цензор.НЕТ писал, что утром 24 июля в оккупированном Крыму слышны взрывы. Зафиксировано попадание в боеприпасы в Джанкойском районе.
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Гримить! Благодатна пора наступає,
Природу розкішная дрож пронимає,
Жде спрагла земля плодотворної зливи,
І вітер над нею гуляє бурхливий,
І з заходу темная хмара летить -
Гримить!
Гримить! Тайна дрож пронимає народи, -
Мабуть, благодатная хвиля надходить…
Мільйони чекають щасливої зміни,
Ті хмари - плідної будущини тіни,
Що людськість, мов красна весна, обновить…
Гримить!
бо він про той самий "прізрак бродіт по Європє - прізрак комунізма"
Іван Франко
"Багно гнилеє між країв Європи,
Покрите цвіллю, зеленню густою!
Розсаднице недумства і застою,
Росіє! Де лиш ти поставиш стопи,
Повзе облуда, здирство, плач народу,
Цвіте бездушність, наче плісень з муру.
Ти тиснеш і кричиш: «Даю свободу!»
Дреш шкуру й мовиш: «Двигаю культуру!»
Ти не січеш, не б'єш, в Сибір не шлеш,
Лиш, мов упир, із серця соки ссеш,
Багно твоє лиш серце й душу дусить.
Лиш гадь і слизь росте й міцніє в тобі,
Свобідний дух або тікати мусить,
Або живцем вмира в твоїм гробі".
Комуністи лише користувалися тим що їм було зручним! Ти ще не читав дореволюційних видань "Кобзаря" Шевченка Там теж є ТАКІ твори від яких у кацапів "у сраці копирсає"!!!
(До речі син Івана Франка - Петро був військовим льотчиком Служив у Українській Галицькій Армії)
https://www.youtube.com/watch?v=LP-xeyd_rXs&t=48s