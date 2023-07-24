Взрывы в Крыму: остановлено движение по железной дороге и по трассе Джанкой - Симферополь. Принято решение об эвакуации из 5-километровой зоны

После очередной атаки беспилотников на оккупированный Крым и попадания в склад боеприпасов в Джанкойском районе марионеточные власти решили приостановить движение по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе Джанкой - Симферополь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал крымского предателя Сергея Аксенова.

Также, по его словам, принято решение об эвакуации населения близлежащих сел в радиусе 5 километров от места ЧП в Джанкойском районе в пункты временного размещения.

Аксенов традиционно уверяет, что пострадавших нет.

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Ранее Цензор.НЕТ писал, что утром 24 июля в оккупированном Крыму слышны взрывы. Зафиксировано попадание в боеприпасы в Джанкойском районе.