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Новости
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Взрывы в Крыму: остановлено движение по железной дороге и по трассе Джанкой - Симферополь. Принято решение об эвакуации из 5-километровой зоны

крим

После очередной атаки беспилотников на оккупированный Крым и попадания в склад боеприпасов в Джанкойском районе марионеточные власти решили приостановить движение по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе Джанкой - Симферополь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал крымского предателя Сергея Аксенова.

Также, по его словам, принято решение об эвакуации населения близлежащих сел в радиусе 5 километров от места ЧП в Джанкойском районе в пункты временного размещения.

Аксенов традиционно уверяет, что пострадавших нет.

Смотрите: В Крыму взрывы. Попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе, - предатель Аксенов. ВИДЕО

Ранее Цензор.НЕТ писал, что утром 24 июля в оккупированном Крыму слышны взрывы. Зафиксировано попадание в боеприпасы в Джанкойском районе.

взрыв (6728) Крым (26372) Аксенов Сергей (361)


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Топ комментарии
+44
Евакуюйте зразу на расею, щоб двічі не переевакуйовувати.
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24.07.2023 08:41
+33
Іван ФРАНКО

* * *

Гримить! Благодатна пора наступає,
Природу розкішная дрож пронимає,
Жде спрагла земля плодотворної зливи,
І вітер над нею гуляє бурхливий,
І з заходу темная хмара летить -

Гримить!

Гримить! Тайна дрож пронимає народи, -
Мабуть, благодатная хвиля надходить…
Мільйони чекають щасливої зміни,
Ті хмари - плідної будущини тіни,
Що людськість, мов красна весна, обновить…

Гримить!
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24.07.2023 08:37
+14
Чекали каміння, дочекались бавовни
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24.07.2023 08:42
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Сортировать:
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Іван ФРАНКО

* * *

Гримить! Благодатна пора наступає,
Природу розкішная дрож пронимає,
Жде спрагла земля плодотворної зливи,
І вітер над нею гуляє бурхливий,
І з заходу темная хмара летить -

Гримить!

Гримить! Тайна дрож пронимає народи, -
Мабуть, благодатная хвиля надходить…
Мільйони чекають щасливої зміни,
Ті хмари - плідної будущини тіни,
Що людськість, мов красна весна, обновить…

Гримить!
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24.07.2023 08:37 Ответить
хороший вірш, хорошого автора... однак - його дуже любили комуністи як і самого Франка
бо він про той самий "прізрак бродіт по Європє - прізрак комунізма"
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24.07.2023 11:48 Ответить
Та ти що?

Іван Франко

"Багно гнилеє між країв Європи,

Покрите цвіллю, зеленню густою!

Розсаднице недумства і застою,

Росіє! Де лиш ти поставиш стопи,

Повзе облуда, здирство, плач народу,

Цвіте бездушність, наче плісень з муру.

Ти тиснеш і кричиш: «Даю свободу!»

Дреш шкуру й мовиш: «Двигаю культуру!»

Ти не січеш, не б'єш, в Сибір не шлеш,

Лиш, мов упир, із серця соки ссеш,

Багно твоє лиш серце й душу дусить.

Лиш гадь і слизь росте й міцніє в тобі,

Свобідний дух або тікати мусить,

Або живцем вмира в твоїм гробі".
Комуністи лише користувалися тим що їм було зручним! Ти ще не читав дореволюційних видань "Кобзаря" Шевченка Там теж є ТАКІ твори від яких у кацапів "у сраці копирсає"!!!
(До речі син Івана Франка - Петро був військовим льотчиком Служив у Українській Галицькій Армії)
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24.07.2023 11:57 Ответить
Кримська бавовна з неба.
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24.07.2023 08:38 Ответить
Чекали каміння, дочекались бавовни
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24.07.2023 08:42 Ответить
Евакуюйте зразу на расею, щоб двічі не переевакуйовувати.
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24.07.2023 08:41 Ответить
Тім паче є куди. Он пишуть що в центрі москвабаду стоять не жилі споруди. Правда безпілотники туди прилітають
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24.07.2023 08:44 Ответить
Вчіться, пуцьвірінки. Це вам не власні собори та українські порти роздовбувати.
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24.07.2023 08:44 Ответить
Нехачу евакуйовуваться. Так было хорошо, по домашнему...
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24.07.2023 08:50 Ответить
Треба сказати аксьонову, що це же зайве - таке перестрахування з відселенням за 5-кілометрову зону. Він же стверддував, що всі безпілотники збиті. 😁
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24.07.2023 08:51 Ответить
Смерть кацапам!
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24.07.2023 08:53 Ответить
Касаби що с ипалом?
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24.07.2023 08:56 Ответить
«Нікопольці незламні люди» Город, що потрапив на відео, створений на дні обмілілого водосховища поряд із укріпленим кам'яним насипом пологим береговим укосом. На акуратно зораних грядках висаджено розсаду, краї ділянки позначені невисокими кам'яними бортиками.
https://www.youtube.com/watch?v=LP-xeyd_rXs&t=48s
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24.07.2023 08:57 Ответить
через Чонгар на Сімферополь треба давати новий об'їзд
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24.07.2023 09:09 Ответить
немає спокою душевнохворим..., навіщо вони самі себе обстрілюють, що хочуть цим сказати світу...
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24.07.2023 09:14 Ответить
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24.07.2023 09:18 Ответить
по-дамашнему чапай потонул, душевно так...
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24.07.2023 11:45 Ответить
То камні с нєба..
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24.07.2023 10:23 Ответить
 
 