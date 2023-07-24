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Новости Война
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На Бахмутском направлении за неделю ВСУ освободили около 4 кв. км, - Минобороны

війна,зсу

Украинские войска за время наступления на Бахмутском направлении освободили около 35 кв. км территории.

Об этом сообщила заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Military Media Center.

"Ключевые бои продолжаются в районе Клещиевки, Андреевки, Курдюмовки. За прошедшую неделю на этом направлении Силы обороны освободили около 4 кв. км", - говорится в сообщении.

Напомним, на южном фронте ВСУ за время наступления освободили более 192 кв. км территории.

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Минобороны (9304) боевые действия (3967) Маляр Анна (412)


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Топ комментарии
+5
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24.07.2023 10:13
+4
кого не влаштовує як наші хлопці воюють - встали з дивану - ТЦК - і на фронт - вчити як треба воювати
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24.07.2023 10:00
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Це у вас методична, бо уже вдруге читаю слово в слово? Щось не так, вперед на мінні поля.
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24.07.2023 09:20 Ответить
"..за неделю" или "через неделю"?
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24.07.2023 09:52 Ответить
Бойові дивани не дуже швидкі.
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24.07.2023 10:11 Ответить
Вот, заголовок исправили, а то раньше было "через неделю"..
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24.07.2023 11:16 Ответить
кого не влаштовує як наші хлопці воюють - встали з дивану - ТЦК - і на фронт - вчити як треба воювати
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24.07.2023 10:00 Ответить
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24.07.2023 10:13 Ответить
 
 