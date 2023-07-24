На Бахмутском направлении за неделю ВСУ освободили около 4 кв. км, - Минобороны
Украинские войска за время наступления на Бахмутском направлении освободили около 35 кв. км территории.
Об этом сообщила заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Military Media Center.
"Ключевые бои продолжаются в районе Клещиевки, Андреевки, Курдюмовки. За прошедшую неделю на этом направлении Силы обороны освободили около 4 кв. км", - говорится в сообщении.
Напомним, на южном фронте ВСУ за время наступления освободили более 192 кв. км территории.
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